很久以前，在一个跟现实很像的世界中，有骑士、仙灵、巨人、女巫和人形……姜饼？好吧，也许艾卓还是陌生，不过对我们来说，却又惊人地熟悉。艾卓王权的灵感正是来源于我们儿时耳熟能详的童话故事，而今此系列即将上市，就让我们一起来看看货架上有什么新机制在等着我们。毕竟，你的传说才刚要开始。

历险

从找寻国王到攀爬豆茎饱览景观，艾卓上人人似乎都有自己的历险。历险正是艾卓的时兴热点，你一定不会错过。比如这张豆茎巨人（和全新的精美历险牌框）。

这个系列中的部分生物有属于它们自己的冒险历程：占据相应牌张左下角位置的瞬间或法术。历险有独立的名称、法术力费用、类别栏（包括全新的瞬间和法术副类别「历险」）和规则叙述。生物本身的名称、法术力费用、类别栏和力量／防御力框仍在原来的位置，而规则叙述就被挤到右方。

于你施放这张感觉奇妙却异样美丽的牌时，你需要选择是施放哪一边～生物还是历险。如果你施放豆茎巨人，则它会如常进入堆叠（跟你施放其他生物咒语毫无二致），牌手能够如常反击并回应此咒语，最后～只要它能结算～会在你的操控下进入战场。很好。

施放历险的过程也一样。如果你施放丰沃脚步，则它会如常进入堆叠（跟你施放其他法术咒语毫无二致），牌手能够如常反击并回应此咒语，最后如果你按照它上面的叙述行事……现在就到了我们故事的第一个转折点。于历险咒语结算时，你不会把它置入你的坟墓场。而是将它放逐。这样就表示生物在历险中。很刺激吧！

而后就是踏上历险后最精彩的部分：安全归来！如果一张由你拥有之被放逐的牌正在历险中，则你可以施放该生物。你既可以在施放历险的当回合就这么作，也可以等到后续回合再施放。但你只有历险咒语结算，且该牌仍在放逐区中时才能如此。如果你施放的历险被其他牌手反击，那就倒霉了。当然，你也完全可以不施放历险。如果你现在就要猛烈攻击或害怕丰沃脚步被反击，可以直接施放豆茎巨人。

豆茎巨人进到战场后，就可以完全忽略历险及其所有叙述。当这张牌在你手上、你坟墓场里、你牌库中，甚至是放逐区中时，它就只有生物的特征，而没有历险的。举例来说，如果你施放一个让你从你牌库中搜寻生物牌的咒语，则你能找到豆茎巨人。如果你施放的是让你从牌库中搜寻瞬间或法术牌的咒语，则不能找到丰沃脚步。

来吧，朋友们。历险等着你们。

固色

艾卓有五家王室，他们共同组成这个世界的「世境」。每家王室都对应一种颜色，且崇尚相应的美德（忠诚、知识、永生、勇气和力量），并会对展现此种美德的子民给予丰厚回报。换句话说，对于这类全新的固色牌，如果你在施放它们时支付了至少三点对应颜色的法术力，咒语的效应就会有所加成。

比如这张来自鞍博雷堡的英勇骑士：鞍博雷神圣武士。鞍博雷神圣武士是一个4/1具敏捷异能的生物，他进入战场后，便会义无反顾地向前冲锋，绝不回头。但于鞍博雷进战场的时候，它会深情地回顾它刚被施放时的和平岁月～也就是十到十五秒前。如果施放它时所支付的法术力中有至少三点是红色，则它进战场时上面有一个+1/+1指示物。

瞬间和法术上面也会有类似机制。许多情况下，固色异能提供的是额外效应。就让我们深入雅登瓦王室内部，看看银焰仪式的过程。

但在个别牌张上，固色异能会用一个更好的效应来替代基础效应。这类固色异能（例如戕命火焰所具有者）的叙述中会包含「改为」字眼，以方便你了解其具体运作方式。

固色异能会检视你施放相应咒语时支付的所有法术力，包括你所支付的额外费用或替代性费用。当然，也会把降低费用的效应或能让你以「不需支付其法术力费用」的方式施放牌之异能考虑在内。如果你因故在施放戕命火焰时没有支付其法术力费用，则你施放它时很可能就没有支付至少三点红色法术力，所以固色加成不会生效。

如果你信守诺言，并向王室誓死效忠，则世境精彩宛如蚝中珍珠，待你一一开采。说到食品……

食品

姜饼。稀粥。魔豆。满是美食的野餐篮。还有随处可见的派。童话故事中总有各种美味。如果我们的传说中没有哪怕一点食品的踪迹，那一定是我们的疏忽。

艾卓王权为我们带来了食品衍生物。和之前的珍宝衍生物一样，食品衍生物是一种具有既定特征的衍生物。本系列中有部分牌张能够派出这类衍生物。食品衍生物是具有「2，T，牺牲此神器：你获得3点生命」的无色神器。吃掉，不对……是牺牲掉食品衍生物来获得生命当然可以，不过在这个系列当中你还会见到其他利用食品衍生物的方式。

食品也是一种神器副类别，因此出现在神器牌上也不要奇怪。加油找到他们吧。

为世境而战！

所有童话元素，在艾卓王权当中应有尽有：剑术、战斗、复仇、巨人、怪物、争逐、逃亡、真爱、奇迹等等。我们售前赛见！