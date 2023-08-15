艾卓的居民战胜了入侵的非瑞人军队，但是这个时空遇到了新问题。他们称之为恶邪倦眠咒：一种在艾卓全境肆意扩散的诅咒。在艾卓仙踪的故事里，新的至高王尽力维持世境所剩无几的秩序，而双胞胎的另一位跟随内心的指引去寻找治愈魔法，希望将艾卓变回曾经的样子，让所有人能一直安居乐业。

魅附奇谭

在深入介绍机制之前，我们先看看魅附奇谭。这是一组63张复出的结界，它们都备受喜爱且有故事书的牌框、插画和背景叙述。

死冥权能

魅附奇谭牌有自己的系列符号和系列代码（WOT）。它们在标准赛中不可用，除非它们也出现在其他标准赛合法的系列里。它们的合法性和既有的一样。换句话说，在指挥官赛中可以使用。

如果你在现开赛中开到这样一张牌，那么它就是你牌池的一部分，你当然可以用它。如果你在补充包轮抽赛事中开到它，你也可以用它，前提是你抽选了它。如果你不抽选它，你必须将它和这一包里其余的牌传给下一位牌手。

艾卓仙踪当然有新牌，有了新牌自然带有机制。首先，你要了解自己的角色。

角色衍生物

在这个恢弘的故事中，我们都有自己的角色。角色衍生物内含七种新的预定义衍生物，每一个都是灵气且具有结附于生物。其中六个由主系列的牌派出。第七个出现在指挥官套牌的一张牌上。各个角色赋予的加成（有一种是不利情况）如下：

倒楣鬼～所结附的生物基础力量与防御力为1/1。

怪物～所结附的生物得+1/+1且具有践踏异能。

皇族～所结附的生物得+1/+1且具有守护{1}。

术士～所结附的生物得+1/+1且具有「每当此生物攻击时，占卜1。」

恶人～所结附得生物得+1/+1且具有「当此灵气从战场进入坟墓场时，每位对手各失去1点生命。」

青年英雄～所结附的生物具有「每当此生物攻击时，若它的防御力等于或小于3，则在其上放置一个+1/+1指示物。」

（指挥官）善人～你每操控一个结界，所结附的生物便得+1/+1。

怪物 // 术士角色衍生物

任何时候，有生物上贴附了多个由同一牌手操控的角色，该生物会保留最后贴附的角色，由该牌手操控的其他所有角色都会被置入坟墓场（然后消失，因为它们是衍生物）。我们看几个例子来讲解一下它们的运作方式。

例子1：你操控一个生物，然后在其上贴附一个恶人角色衍生物。发出邪恶的笑声！稍后时间，你在其上贴附了一个怪物角色衍生物。发出邪恶的吼叫？怪物是最后贴附的角色，所以这个衍生物会留下，恶人衍生物会进入坟墓场。只剩吼叫了！

例子2：你操控一个生物，然后在其上贴附一个怪物角色衍生物。发出吼叫！对手给它贴附了一个倒楣鬼角色。发出小声吼叫？这些衍生物的操控者不同，所以它们都会留在战场上贴附给可爱的小怪物 … 谁是最乖的怪物？你就是最乖的怪物！

例子3：调皮鬼（就是上面那个例子中的小怪物，我给它起了名字）上随后贴附了一个皇族角色。这会取代怪物角色，所以怪物角色衍生物会进入坟墓场。不过倒楣鬼角色衍生物由另一位牌手操控，所以它会留下。倒楣的调皮鬼王子经历了太多，现在需要睡一觉。

加码

艾卓变成了一个充满怪异的时空，有时你必须准备好做笔交易。加码是一个新异能，让你在施放咒语时能牺牲一个神器、结界或衍生物作为其额外费用。很刺激吧！当然，你这么做一定能获得一些东西。

惹祸奥夫

在惹祸奥夫这样的永久物咒语上，该异能会因为你加码而给你好处，它的形式通常是进战场触发式异能。如果你选择不加码该咒语，该异能不会触发。

具有加码异能的瞬间和法术咒语因为加码达成会提供多种不同的奖赏。如果你看到「改为」字样，你获得咒语升级版的效应，这会取代该咒语未加码时的效应。

点燃塔楼 点燃塔楼FNM赠卡

请注意最后一段，无论点燃塔楼是否加码，放逐永久物的替代性效应都会生效。如果你没有看到「改为」字样，加码通常是在该咒语的基础效应上再给你一个额外效应。

最后，有些具有加码异能的牌会减少施放咒语需要的法术力。如果你有不在乎的神器、结界或衍生物，利用加码牌就能达成交易。

欢庆

非瑞人不见了！现在可不是睡觉的时候（为什么大家都在睡觉？），来欢庆吧！欢庆是新的异能提示，表明有些异能在意该回合中是否有两个或更多非地永久物在你的操控下进战场。

舞会红人灰钴娘

这两个非地永久物不一定要同时进战场。它也不在意这些永久物进战场后发生了什么。它们不在战场上。它们由其他人操控。它们因故变成了地。只要它们进战场时是非地永久物，它们进战场时由你操控，且它们的数量至少是二，欢庆异能就会很高兴。实际上，以灰钴娘为例，灰钴娘可以是其中一个永久物。

请注意，获得已在战场上之永久物的操控权不算该永久物进战场。此外，将一个由你操控的地变成非地永久物固然很好玩，但它不算在欢庆之内。

历险

艾卓是一个历险的时空，所以历险者牌复出一点不让人意外。本系列有些永久物牌（绝大多数是生物，但是其他永久物类别也加入了）有其独特的历险，它出现在那些牌的左下角。历险有自己的名称、法术力费用、类别栏和规则文字。每个历险都是瞬间或法术。

倾心骑士

比如说你正在施放上面那张牌。你选择施放倾心骑士还是亲结野兽。你要支付对应的费用，然后该咒语如常被放到堆叠上。就像大多数咒语一样，它能被反击，也能被回应。如果你选择倾心骑士，且该咒语结算，它会在你的操控下进战场。

施放历险也是类似情况。亲结野兽进入堆叠，你选择其目标，你支付其费用，然后你就知道命运把你领向何方了。如果该咒语结算，你遵循其指示，然后故事的发展就有意思了。这张牌不会被置入坟墓场，你要放逐它。它现在外出历险了。很刺激吧！

一旦牌在历险，你就可以从放逐区施放该永久物咒语。这可以是你施放该历险的同一回合，也可以在以后的回合中。但是请记住，历险咒语只有结算时才会进入放逐区。举例来说，如果你施放亲结野兽，但它因任何原因没结算（例如，它被反击或其目标因回应不见了），这张牌会被置入你的坟墓场，你失去了施放倾心骑士的机会。

享乐巨龙 享乐巨龙（特色牌框）

具历险的永久物在战场上时，忽略其历险以及所有相关文字。该牌在其他区域也是如此，但是以历险施放后在堆叠上时例外。这对于历险颜色不同的牌来说尤为重要，例如享乐巨龙。在战场上时，享乐巨龙是一个法术力值为4的红色生物。它在你手上、牌库里和坟墓场中时是一张红色生物牌。如果你施放奢华品味，该咒语是法术力值为3的黑色瞬间咒语。

不知道Rosewater会玩什么文字游戏 … 艾卓显踪怎么样？这个应该可以

擦去旧书上的灰尘，回去艾卓吧。本次简介到此告一段落，确实让人大开眼界 … 前提是你还睁得开眼睛。你可以在售前赛之前预定艾卓仙踪的产品，具体渠道如下：在你的本地游戏店，在亚马逊这样的网络零售商处，或在其他出售万智牌的地方。希望在售前赛上能见到大家！