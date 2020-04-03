有一种咒语，每一个玩家都会学着去找来用。这咒语能够让你保命，即使只是多活一回合。这咒语能够干净利落地瓦解对手的计划。这咒语也能够力挽狂澜，并给你从败北的边缘重新抓住胜机的空间。

这个大家都趋之若鹜的咒语就是：去除。但并不是一个消灭一只生物的简单咒语。消灭生物、神器、结界、或是鹏洛客（或甚至地）的所有方式并不尽相同。每个人都想要的这种去除是那么强大并且经典，以致在最初，它便定义了讨论这类效应的方式：神怒效应。

[card mvid="572"]Wrath of God[/card]

它开始于游戏起源之时的[autocard]神之愤怒[/autocard]，但在整个万智牌的历史之中，它在不同的颜色以及系列里持续经历着数十次不同的更迭以及各式风味。它从「每隔几个系列就准备好一张」成长到在每一个万智牌新系列中都会至少以某种形式出现的标竿-有时会是复数张。

在目前的标准赛，你能找到[autocard]战争伤亡[/autocard]、[autocard]全城拘捕[/autocard]、[autocard]震耳号角[/autocard]、[autocard]究探 // 究终[/autocard]、[autocard]卡娅之怒[/autocard]、[autocard]杀戮女郎[/autocard]、[autocard]煤烟仪式[/autocard]、[autocard]天界崩毁[/autocard]、[autocard]单挑[/autocard]、[autocard]烈阳炙焰[/autocard]、[autocard]风暴之怒[/autocard]、[autocard]Taste of Death[/autocard]、以及[autocard]时间抹除[/autocard]—而且这只是针对生物来看，还远远未完整包括其他移除复数目目标所有手段。在最完整的列表中，至少其中的七张在最强的几副标准赛套牌之中被常驻使用，使用度略低或是放入备牌的则还要更多。

[autocard_hand]

神之愤怒

审判末日

Damnation

Toxic Deluge

震耳号角

天界崩毁

风暴之怒

[/autocard_hand]

如果你考虑像是指挥官、先驱或是近代这样的赛制，你能找到更多可用选项，为想要扫空战场的玩家们提供价值。（选择太多了而无法在此一一列举。）

而依克黎：巨兽时空为它们再追加一张生力军。它就是斯达兹传说，而它即将为你赢下—或彻底毁掉— 一些比赛。

生物。传说。传奇。

斯达兹曾经—并且仍然是— 一只极度强大的生物，它造成了无比巨大的破坏，以致于幸存者们会一次又一次地讲述这个故事。尽管历史中的神话被过度夸大，但实际上你能用斯达兹传说来做的事情十分明确。

在标准赛中，你得到了另一个角度的[autocard]单挑[/autocard]，这加上了消灭神器、并以在战场上留下了更多的选择做为交换代价。在对上像是杰斯凯创新烈焰这样爆发型的套牌时，斯达兹传说会感到效率不足，但对上把[autocard]鞍烬锋[/autocard]放上场之前的纯红快攻看起来就好多了。即便在最好的情况下，你也很难在用2白白的牌面施放费用时，去找到确保你的选择会比你的对手有更高价值之正确时机。

[autocard_fan]

创新烈焰

复归国王肯理斯

熔锻锤炼的阿那克斯

赤岭邑主托班

鞍烬锋

[/autocard_fan]

真的很难，至少在你将那个不太神秘的颜色纳入考虑，并解放它所有的潜力之前。如果你用它的玛尔都费用黑红白白来施放，它就一点都不像[autocard]单挑[/autocard]了：你能够为两位玩家来做所有的选择。你不能用[autocard]创新烈焰[/autocard]来施放它以获得优势（因为 [autocard]创新烈焰[/autocard] 施放咒语时无须支付它们的法术力费用—因此也没有黑色以及红色的法术力 )，而你也不能轻易地把它放进俄佐立控制或是班特加速去增加除了[autocard]天界崩毁 [/autocard]之外的选择。斯达兹传说需要确保套牌是红-白-黑三色，而它在标准赛的归属还尚不明朗— 一个令人兴奋的套牌构组空间，以及冲击现有赛场环境的潜力股。

随着依克黎：巨兽时空内容的逐步揭露，对于竞争级玩家们来说像是在进行一场历险。但我们还有另一个赛制能够立即感受到斯达兹传说的强大力量，并且明显有套牌能够马上把它放入：指挥官。

[autocard_fan]

蔑死者阿列莎

Edgar Markov

Queen Marchesa

不倦朝圣械戈罗斯

Najeela, the Blade-Blossom

[/autocard_fan]

你的指挥官套牌颜色越多，能挑的选项就越多。你要为所能使用的每一个颜色挑出「最好的」，要在相似的效应之间选择要把哪些放入套牌往往非常困难。毕竟，在[autocard]神之愤怒[/autocard]、 [autocard]Toxic Deluge[/autocard]以及[autocard]渎神行径[/autocard]之间的选择，取决于你的套牌是如何进行以及哪一个选择是最适合你的解。斯达兹传说在能够施放红-白-黑卡牌的套牌之中是独一无二的突出选择。

[autocard_fan]

神之愤怒

Toxic Deluge

渎神行径

无情驱赶

Last One Standing

[/autocard_fan]

比起单纯的重置战场去假设 牌库顶的东西能够主动让你居于领先，能够为每个对手选择留下什么东西明显可靠太多了。更棒的是，因为斯达兹传说要我们牺牲生物而且并没有将任何一个作为目标，因此它避开了一些玩家们防御神怒效应的常见方法。如果遇到了像是[autocard]希望天使艾维欣[/autocard]以及[autocard]苦行生活[/autocard]这样「保护全家」的卡牌，并不会让你的战场屠杀因此停歇。

[autocard_fan]

希望天使艾维欣

苦行生活

Eldrazi Monument

Dauntless Escort

英勇干预

[/autocard_fan]

打破不良对称

这并不是说你就应该单纯地倚赖斯达兹传说，让它来一肩扛下所有的工作。毕竟，万智牌中只有很少的牌上直接写明「赢得比赛」，而它并非其中一员。

[autocard_hand]

灵帷雅睿欧斯

召令归返

曙光骁骑

暮夜骁骑

蛮野猪神衣哈格

重生争耀

永恒鼎镬

[/autocard_hand]

有好几种方法可以确保一旦扫场尘埃落定，你便能在清空的前路上领先一步，上面所有选项都在标准赛环境内。若将可用牌范围进一步扩大，则正是像[autocard]蔑死者阿列莎[/autocard]以及 [autocard]Edgar Markov[/autocard]这样的指挥官能够发挥强项之处。

如果你的目标是要玩出斯达兹传说的最大潜能，那么最终的结果会是你将会成为未来游戏的故事里被讲述着的怪物。