在双星大师2022上市前，我想回顾过去一些牌是如何被设计出来的应该很有趣。这个系列有来自各期万智牌历史的牌，所以在接下来两週我将会跟大家一起回顾一些过去的设计。

苦涩花开

首先我想来聊聊 苦涩花开 ，这个设计第一次是出现在晨光。它是洛温小环境的一部分，把生物类别作为其主要的主题。其中一个生物类别便是仙灵—在洛温裡它是蓝色和黑色。它们得会飞，这把颜色限制到了白色、蓝色及黑色，又因为它们作为故事的反派应该要卑贱且令人不悦，蓝色和黑色看似是最适当的颜色组合。仙灵是最史派克导向的生物类别，所以比起其他生物类别我们对仙灵在赛事上的表现更加留心。仙灵确实出现在标准及很多竞争级别的赛制裡，而这个位置更是为一张仙灵牌所准备的。

屠戮祭礼（第 #1 个版本）

{四}{黑}{黑}

法术

每个生物各得-X/-X直到回合结束。直到回合结束，每有一个生物从场上被放置进坟墓场，则你抓一张牌。

这张牌所做的第一个尝试是一张强力的杀牌。它不只能除掉小东西，还能让你获得一些牌张优势。不过放在仙灵上有些奇怪，因为仙灵通常是体型比较小的那边，所以设计团队决定需要一个全新的设计。

仙灵后之攫（第 #2 个版本）

{X}{黑}{黑}

法术

将X个1/1黑色具有飞行异能的仙灵/浪客放进场。

下一个尝试是让牌手有可以派出很多仙灵衍生物的可能性。我想被放弃的原因是因为这会太快派出太多仙灵，以致如果对手没有立即处理的话就会被一大堆飞兵所淹没。

紫罗兰趋势（第 #3 个版本）

{一}{黑}

部族结界— 仙灵

{黑}：派出一个 1/1 黑色具有飞行异能的仙灵/浪客衍生生物，并将～牌名～移回其拥有者手上。使用此异能的时机视同法术。

牺牲三个仙灵：消灭目标生物。

下一个版本尝试要结合这张牌前两个版本裡的多个面向。如果这张牌可以派出仙灵衍生物，也让你有可以除掉生物的方法呢？为了减缓派出仙灵的速度，它一次只能派出一隻仙灵，且每隻额外的仙灵基本上都需要支付额外 {一}{黑}{黑} 的费用。只要有足够的仙灵，就可以用来消灭对手的生物。我不是很确定为什麽在第二个起动式异能上没有法术力闸（像是费用）—在现在我们往往会加上它。无论如何，团队测试了这张牌多次，认为它十分不有趣。不过许多设计师都很拥护消灭生物的那部分。

故事到了这裡就轮到我出场了。在启示录裡，我设计了一张名为 非瑞克西亚斗技场 的牌，那是一张让黑色法术师每回合都可以抓一张牌的结界。由于黑色的抓牌伴随着费用，你每抓一张牌就会失去一点生命。

非瑞克西亚斗技场

我很喜欢这个设计，也被许多套牌所使用，所以我建议了一个 非瑞克西亚斗技场 版本的仙灵。那十分简单也感觉对仙灵套牌是很不错的补强，所以我说服了够多的设计师同意把这张牌放进系列裡。它有着很好的表现，也就留了下来。 从结果论来说，它最后成了一张很强的牌。在进到下一张牌之前，这是我们当时为这张牌所写的插画叙述。过去的插画叙述通常要比现在短得许多。

插画叙述

颜色：黑色咒语

动作：展示在天色尚明的晚霞下，沼泽中一片紫色及蓝色花海吞噬了一些树木。在花丛间有几隻（至少三隻）看起来休闲且致命的黑色仙灵杀手。

塑形学者凡瑟

时间漩涡环境的主题是一个被称为大融合的事件，用意是重塑鹏洛客运作的方式，让它们从原本拥有神力变成更有共感的角色。凡瑟是其中一个新角色，他在故事的一开始并不是鹏洛客，而我们计画让他转变为重塑过后的鹏洛客。事实上在预知未来裡，我们一开始计画要引入鹏洛客作为一个牌张类别（以未来移转牌框），而凡瑟是最早被计划要做成鹏洛客牌的三张之一（另外两个颜色是蓝色及黑色）。这是档案裡最早凡瑟的样子：

凡瑟 （第 #1 个版本）

{五}{蓝}

鹏洛客

忠诚值<8>

1. 目标牌手抓2 张牌。-2 忠诚值

2. 目标牌手获得目标法术力费用小于或等于你手牌数量的神器或生物的操控权。-2 忠诚值

这是鹏洛客当时运作的方式。凡瑟进场会带有八点忠诚值。第一回合，他会以目标牌手为目标—通常会是你，你抓两张牌然后失去两点忠诚值。第二回合，他会让目标牌手—同样的通常会是你，获得法术力费用小于或等于你手牌数量的神器或生物的操控权，然后再失去两点忠诚值。第三回合，他会再让目标牌手抓两张牌然后再失去两点忠诚值。第四回合，再偷另一个神器或生物并再失去两点忠诚值。这将会是他的最后两点忠诚值，接着这张牌就会离开。别忘了牌手可以攻击他，会让他失去忠诚值并加快他离开的速度。由于忠诚值是效应的一部分而非费用，这个效应就算只剩一点忠诚值也可以使用。

R&D 并没有很喜欢这个表现方式。那机械感太重（没有表现出任何鹏洛客的感觉），也没有给牌手获得忠诚值的手段。我们接着决定先把鹏洛客从系列裡移除，给自己更多讨论的时间（不过在塔莫耶夫规则提示栏的新牌张类别上稍微提及了一下）。这个早期的鹏洛客设计一部分之后被用到了传纪上（以规定方式进行放在故事上要比放在人上合理得多）。虽然鹏洛客凡瑟并不在系列裡，凡瑟依然在故事裡扮演了很重要的角色，所以我们希望他有一张属于自己的牌。这是我们在传奇生物版本上的第一次尝试：

凡瑟 （第 #2 个版本）

{一}{蓝}{蓝}

传奇生物— 人类/法术师

2/2

闪现

{一}{蓝}{蓝}：将凡瑟移回其拥有者手上。你可以在凡瑟在场上、在坟墓场裡、在堆叠或被移出游戏时使用此异能。

我不确定是什麽启发了这个版本。从战场上和堆叠移回手上都是蓝色的效应（后者有些奇怪不过基本上是反击咒语的替代品）。我们没有做过太多从放逐区移回手上的东西，但我想把自己移回来应该是蓝色的。把自己从坟墓场移回来属于黑色和绿色（以及红色的凤凰），但不是蓝色的东西。这个版本最大的问题是它没有捕捉带凡瑟的传送魔法。下一个版本尝试更强烈地展现他的风味：

传送大师凡瑟（第 #3 个版本）

{四}{蓝}{蓝}

传奇生物— 人类/法术师

2/2

闪现

当传送大师凡瑟进场时，目标生物的拥有者将该生物洗回他或她的牌库。

{蓝}：凡瑟本回合不能被阻挡。

{二}{蓝}：将凡瑟移回其拥有者手上。

{零}：凡瑟的拥有者将其洗回他或她的牌库。

这个设计全然是为了以万智牌的效应来捕捉传送的风味。凡瑟可以将自己传送到阻挡者身后—不可被阻挡的异能。凡瑟可以把东西传送到别的地方—洗回牌库或回手。凡瑟可以传送自己来逃离险境—把自己洗回牌库。回想起来，把东西洗回牌库不属于蓝色颜色派的内容，因为那和蓝色的去除有些太过接近，至于把自己洗回去或许无妨。如果我们在今天设计这个版本，高机率会是把生物放在其拥有者的牌库或是从上面数来第几张牌下面。

最后，这张牌保留了闪现并把回手的效应移到了「进战场效应」。我想「回手咒语」被移到了另外一张牌上，也了解到可以设计回手的进战场效应来让这张牌变得更特别。凡瑟之后在秘罗地创痕裡终于获得了一张鹏洛客牌，而你可以从上面的各个版本了解到这张牌演变的过程。

未送出的礼物

未送出的礼物 第一次出现在神河群英录裡，但这张牌最早的设计可以追溯到暴风雨的时候。我有个让你能导师（像是从牌库找一张牌）三个不同咒语的咒语想法，对手可以选择要让你把哪张牌放进手上，剩下的则进到坟墓场。这张牌就是 Intuition 。

Intuition

接着，我们便开始进行暴风雨构筑套牌的对局测试（在过去，除了设计外我也参与了很多开发的工作），而我正在与其中一名设计师对战（我记得是 Mike Elliott），他施放了 Intuition ，接着从套牌裡找出了三张同样的牌。当时的对话是这样的：

我：Mike，你不能找三张同样的牌。

Mike：可以啊，这张牌又没说不行。

我：我的意思是这并不是这张牌被设计的目的，目的是要找三张不同的。

Mike：但牌上不是这麽写的。

我：没错，我知道它写错了。作为这张牌的设计师，我在跟你解释设计的意图，而我们应该要依照这样来进行对局测试。

Mike：我觉得现在这样比较好。

我：如果三张都一样，我们又为什麽要劳烦对手选择呢？

Mike：这就是最酷的地方。如果你这麽做对手就无法选择了。

我：如果我想让这张牌找出三张同样的牌，并把其中一张放进手上另外两张放进坟墓场，我就会让这张牌直接这麽做。让对手选择就是这张牌最有趣的地方，因为他们得去了解你能干什麽。这正是最酷的史派克时刻。

Mike：不，我喜欢现在这样。

我带着这个问题找上了开发团队，而大部分的成员都决定要保留现在的样子。这张牌在超未来联盟裡有很多出场的机会，所以他们决定不要更动这点。显然，我对这个决定并不满意。所以，快转到多年之后，当我在设计神河群英录裡面牌的时候。这是我交出去的版本：

修正版的 Intuition

{一}{蓝}{蓝}

法术

从你的牌库中搜寻三张名称各不相同的牌，并向所有牌手展示。目标对手选择其中一张已展示的牌。将被选择的牌置入你手上，其馀的置入你的坟墓场。然后将你的牌库洗牌。

我不是很确定为什麽我把它从 {二}{蓝} 改成了 {一}{蓝}{蓝}，我想可能是我对它的强度有些顾虑（虽然那不是我擅长的地方）。这张牌进到了档案，开发团队之后把它从三张选一张改成四张选两张以跟 Intuition 做出区隔。所以最后到了多年之后，我以我要的方式得到了我设计的牌。这张牌最初的插画叙述是这样的 ：

插画叙述

颜色：蓝色

地点：月人的云宫殿裡

动作：在一个华丽的密室裡，一位女性月人预言家宇代，身着美丽的和服，跪坐在复盖丝绸的短桌边。桌上摆了四个不同的小凋像，有着不同的颜色和形状—可以是任何东西。宇代平静地看着它们，正要做出决定。

註记：与 80913 连结。图像搜寻「netsuke」将会带你找到正确的方向。

而这个是在双星大师2022裡使用的插画叙述，最早是用在 Signature Spellbook: Jace 裡：

插画叙述

*鹏洛客 *杰斯

设定：没有特定设定

颜色：蓝色咒语

地点：不重要/抽象

动作：这是一个鹏洛客杰斯贝连奇怪的重影。两个杰斯的影像都是「真的」，但有之间一部分重叠。它们应该要被足够分开以得到两个杰斯的脸和伸出去手的完整影像。在两个影像中，杰斯都罩着帽子，只看得到一部分的脸，但我们可以看到他脸上带着不自然的笑。两个杰斯都像我们伸出了手，提供了某个东西。但两个影像所提供的是不同的—假设分别是捲轴和珠宝—而那是两个影像间唯一的差距。

焦点：两个杰斯和他们的礼物。

情境：困惑？很好。

漂念精

呼魂机制有个很有趣的故事，其中一个与 漂念精 有关，因为那正是我用这个机制所做的第一张牌。看着这张牌随着时间的改变可以很好地了解呼魂的演进。这个机制一开始出现是因为我正尝试要解决一些难题：我们正在设计洛温做为一个着重在生物类别上以生物为中心的系列。有没有什麽办法是可以设计以生物为中心的咒语机制？在经过了一些讨论后，我想出了一个很酷的想法，我把它称为显露。

启发菁华（第 #1 个版本）

{一}{蓝}{蓝}

部族法术 ～元素

2/2

抓两张牌。显露 3（你可以于此咒语结算时支付 {三}。若你如此做，则将其视为生物放进场。）

-------------------------------- 飞行

这个想法很简单。如果你有可以「增幅」（支付额外法术力）来变成生物的瞬间跟法术呢？洛温已经利用了部族的牌张类别，所以这张让我们可以把这个咒语专属于一个特定的生物类别使用。计画是显露的费用将会在不同生物之间有所不同，那将能让我们可以依据生物的体型和异能有所调整。和所有其他需要新牌框的东西一样，档案裡只列了我们需要的东西，预想之后可以找出牌框问题的解决方法。如你所见，我的第一个尝试是能让你抓两张牌的 2/2 飞行蓝色生物。费用也不一样（{一}{蓝}{蓝}/{四}{蓝}{蓝} 对上{二}{蓝}/{四}{蓝}），不过很接近了。

从咒语开始的原因，是因为我想像这个机制如果可以把咒语变成生物将会很酷，看似能有更多共鸣也更加华丽。然而，结果显示对局并不喜欢在战场上有瞬间和法术。规则尽其所能地让这件事情不会发生，而我相信如果我们硬要这麽做，游戏会马上摆脱它把它放进坟墓场。这代表我们无法用预想的方式设计显露，让我们想出了下一个尝试的方式：

启发菁华（第 #2 个版本）

{四}{蓝}{蓝}

生物～元素

2/2

飞行

当～牌名～进场时，抓两张牌。

折扣3（你可以减少 {三} 来使用这隻生物。若你如此做，则在它进场时将其牺牲。）

如果我们希望这张牌变成生物，看似最简单的方式就是让它一直都是生物。为了要彷造这张牌咒语的部分，我们把效应做成生物上的「进战场」效应（当时还是「进场」效应），而生物会在你没有支付额外法术力的情况下被牺牲。

这个版本的第一个尝试我们称为折扣，它会提供生物施放咒语时减少费用的选项，但代价是牺牲该生物。如你所见，这个改变只是複製了之前的版本，所以在「咒语」上依然是 {一}{蓝}{蓝}，「咒语+生物」依然是 {四}{蓝}{蓝}。

心念滑翔兽（第 #3 个版本）

{五}{蓝}

生物～元素

2/2

飞行

当～牌名～进场时，抓两张牌。

加速 {二}{蓝} （你可以以 {二}{蓝} 使用此生物。若你如此作，当它进战场时便牺牲之。）

我们接着了解到单纯展示替代性费用会比要牌手算数来得更加简单。折扣接着变成加速，最后成了呼魂。开发团队利用了法术力费用和呼魂费用，但这张牌不管是否留下来都会是 2/2且能让你抓两张牌的飞兵。

我很想一下大家展示这张牌的插画叙述，但很遗憾我在资料库裡没能找到

双倍对局

这是今天所有的时间。我希望你们都喜欢听到这些双星大师2022的牌一开始是如何被设计出来的故事。一如往常，我很想知道你们的回馈，不管是文章、任何谈到的牌，或是 双星大师2022这个系列本身。你可以写 email 给我，或透过我的任何一个社群媒体帐号（Twitter、Tumblr、Instagram 和 TikTok）与我联络。

下週回来，我们一起看看更多故事。

在那之前，希望新系列能加倍你的快乐。