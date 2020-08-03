我在上周开始述说双星大师的重印故事。其中之一就是关于预知将来中未来卡牌中的地所启发的地循环。这让我想要撰写几篇专栏给未来卡牌，以及它们发生了什么事情。

未来震荡

在2007的五月，我们推出了预知将来这个系列。这系列的要素之一就是81张的未来卡牌，即万智牌未来可能出现的卡牌。我们探讨了之后可能会做的机制主题（以及创意主题），而这背后的想法则是我们之后会找些系列并实际推出它们。现在已经是十三年后了。让我们来看看成果吧。

我会使用下列的四种标准给每张卡牌列出重印的机率（不管是标准系列或是补充系列）：有可能、不太可能、非常不可能，和已重印。它们的意思是这样的：

有可能– 我认为我们在正确的环境下是有可能重印这张卡牌的。这张卡牌是我们之后有可能重印的，虽然不知道会是什么时候就是了。

不太可能– 我不认为我们会重印这张卡牌，不过在正确的情况下还是有一点可能的。

非常不可能– 我不认为我们会重印这张卡牌。

已重印–我想你们知道这是什么意思。

奥妙羽翼

未来卡牌的目的之一就是要暗示可能的未来机制。有些未来机制只出现在一张卡牌上，但有些则是出现在最多五张上（如果是循环的话）。灵气转换则是前者。我们为了让灵气更容易使用而创造了它。我们的想法是，它会增加惊奇的要素，因为你不知道结附着具有灵气转换的灵气的生物能做什么。

这个机制是由忍术启发的（忍术是我为了神河叛将谱的忍者创造的机制）。不过与其替换生物，它替换的是灵气，然后与其让这机制能从手牌运作，这灵气需要已经在战场上。我们是为了创造戏剧性才这么决定的，不过现在看来，如果我们决定能从手牌运作的话，那它就可能会给所有的灵气同样的戏剧性了。

这张卡牌没有重印过。它最有可能的机会就是我们制作具有灵气副主题的系列的时候。

重印机率：有可能

艾文核灵师

有些未来卡牌有点作弊。艾文核灵师可以出现在核心系列里，但未来卡牌很难设计，然后我们也没做过这种效应。我们在阿芒凯中重印了这张卡牌，幸运的是这世界是有艾文的。这张卡牌出现在系列是因为Ethan Fleischer带领了设计的后半部分，而他则会在每个系列都检视一遍未来卡牌。我还记得他因为发现艾文核灵师很适合这系列而兴奋地来开会的样子。

重印机率：已重印

苦涩折磨

当我们在暗示新机制时，我们通常会倾向使用微调过后的现存机制。为什么呢？第一，设计原创的机制很困难。我们很努力为每个系列设计一到三个，所以要设计二十个几乎是个不可能的任务。第二，我们无法和普通系列一样适当地测试这些新机制，所以利用已知的东西能让对局设计（当时叫做开发）更轻松一点。（即使如此，这系列真的是超级麻烦，因为不确定的要素真的太多了。）

Gravestorm是个风暴机制的微调。Brian Tinsman为劫运降临设计了风暴机制来奖励玩家在一个回合中施放多个咒语。这个机制挺破坏平衡的（同时也创出了一整个量尺）。我的微调只是改变了计算的东西而已。在理解了过去的风暴卡牌之后，我试图设计一个不会直接赢得对局的效应（不过如果数量够大的话，它基本上还是可以啦）。

苦涩折磨没有重印过（而且大概也不可能重印），因为我对于风暴的微调和风暴一样破坏平衡，然后某方面来说可能更破坏平衡。

重印机率：非常不可能

无叙述的白板循环

设计预知将来的挑战之一就是别让它变得太复杂。我喜欢给出的数据是，预知将来的机制数量大概会比它之前所有的万智牌系列加起来再少一点点。因为如此，我一直在想办法设计一些较单纯的卡牌。这循环就是一个好例子。如果我能利用未来卡牌展现一些比较单纯的未来呢？在这案例中，这些单纯的东西就是全图的白板生物（白板生物就是没有任何规则叙述的生物）。为了符合未来的感觉，我们设定的力量防御和费用的组合都是之前没有做过的。

让我们来看看这些卡牌吧。首先—全图的白板生物。这已经出现很多次了。最大的问题是我们减少了每个系列的白板生物数量，因为我们的调查显示具有单一关键词的法式白板生物（即只有关键词的生物）可以补上白板生物的功能性，同时又具有更好的可玩性。

六战群之刃 – 这是第一张1W叫的3/1，而这个组合已经成为万智牌的固定班底了。 不过实际的卡牌到现在还没有重印过，因为我们还没前往适合这名字的世界。这个问题会在这个专栏和之后的专栏持续出现。另外，虽然我们还是会做白板的1W叫3/1，但我们现在会开始给它们加上一些异能。

盲目幻象 –我们基于另一个原因没有重印这张卡牌。这名字在大多数的世界里都通用，但是2U叫的2/3通常都还可以塞一些其他的异能上去。所以我们做了很多2U叫的2/3，但它们通常都有额外的规则叙述。

食尸鬼大群 –这张卡牌在第十版重印了。从概念上来说，这有点矛盾，因为当时的核心系列只会有重印牌（下一个核心系列2010核心系列会是第一个推出新卡牌的非第一版/第二版核心系列）。我也许不应该算它，但它毕竟出现在标准系列中了，所以我还是算它重印过了。

佛莫里游牧人 –这张卡牌有趣的点是之前的系列已经有了4R叫4/4的白板生物了，但却是在入门版第二代，而这系列当时在特选和薪传都是不能用的。（另外，非白板的Two-Headed Giant of Foriys在第一版就有了。）这些白板数值也以另一个名字重印了（2012核心系列的断骨巨人），但这张卡牌从来没有重印过。虽然这名字需要世界的支持，但最大的问题和盲目幻象一样，就是R&D也是愿意给4R叫的4/4额外的规则叙述。

奈西安骏马 –如同你会在之后的专栏看到的，这里的问题之一就是，如果我们要重印一张未来卡牌，我们在机制和风味上都得猜对。正确的机制搭上错误的风味（反之亦然）可是击沉了不少的重印牌。不过这张我们两个都猜对了。（它身为白板生物也帮了不少忙。）这里的创意暗示的是一个希腊神话启发的世界，所以当我们制作塞洛斯的时候我们就将它放进档案里了。

好吧，五分之二不是一个挺好的机率，但这些力量防御和费用的组合都出现过了。

重印机率：已重印（食尸鬼大群和奈西安骏马）、有可能（六战群之刃），和不太可能（盲目幻象和佛莫里游牧人）

血丝学员

这张牌实验的是超过自己原本力量的东西。我们的想法是，这张卡牌只有在你有另一个能和它互动的卡牌时才能作用。我们在秘罗地创痕重印了它，因为它让你能利用-1/-1指示物来和对手的生物互动。秘罗地上有鬼怪，而且这名字也够泛用。

重印机率：已重印

波维尔凶汉

让我偷偷告诉你们一个秘密。当我们在制作未来卡牌时，我们会确保来年的系列里都会有一张未来卡牌。波维尔凶汉引进了一个和战士互动的新生物类别–懦夫。晨光有个生物类别的主题（其中战士是五种主要的生物类别之一），所以这张卡牌非常适合。这张卡牌大受欢迎，并且在多个补充系列和产品中重印了（诡局)、火线齐心，和Duel Decks: Mind vs. Might）。

重印机率：已重印

受缚生魂

这张卡牌是我们做的实验，要看看给蓝色没有攻击力或是有起动异能的生物敏捷是否可行。我们当时非常认真考虑要给蓝色横置异能上的敏捷，不过最后没有成功就是了。因为如此，我们没有重印这张卡牌。我想我们应该考虑放弃重印受缚生魂了吧。

重印机率：非常不可能

寂静束缚

这是另外一个我们试图设计单纯未来卡牌的例子。这系列需要一个和平主义的变形，所以我们设计了一个反抗军的版本（使用全新的部族关键词），并且将它和玛凯迪亚的反抗军生物类别连结在一起（另一张未来卡牌瑞莫斯教复兴者也使用了反抗军的副类别，因此能在限制赛中和这张卡牌互动）。这张卡牌建立的部族类别会在预知将来后登场的洛温环境中挑大梁。

由于我们已经停止使用部族这个生物类别，然后也没有再用过反抗军，所以这张卡牌重印的机率实在是低到不行。

重印机率：非常不可能

阴界渡桥

正常来说，当我们在系列设计后期出现空洞时，我们会选择公司里特定的一群人提缴卡牌点子来填洞。对预知将来来说，这系列的带领开发Mike Turian（和现在的系列设计带领类似）在设计后期提出了填洞的要求，但对所有提缴的点子都不满意（毕竟它们很难设计）。Mike于是找我设计卡牌填洞。我填的最后两个洞（我记得也是进入档案的最后两张）则是 阴界渡桥 和梦生阿米巴。阴界渡桥是我尝试一个只能在坟场中运作的结界。我加入一个条件以确保对手有办法能移除它。

这张卡牌最后挺强力的，所以我们并不想将它放进原本就没有它的环境中。这张卡牌已重印在两个大师系列里（Modern Masters和Ultimate Masters），但没有出现在任何标准系列中。

重印机率：非常不可能

识兆半人马

这张卡牌探索了两个东西：雪境这个超类别的归来和只有当生物横置时才会出现的异能。前者已经在摩登新篇中发生并且挺受欢迎的，所以我认为它还会继续出现。后者是那种可以单独出现或是那种大主题一部分的效应。重印需要该系列两者都有才行。

重印机率：有可能

玄铁驻防

构工只是武具的微调，只是它会配戴到地而不是生物上。这是玩家问我最多次的未来机制之一。最大的问题就是，构工和结附在地上的灵气没有太大的差异。武具和灵气在生物上最大的两个差别就是，武具在生物死去时会留下，然后你可以将武具从一个生物换到另一个生物上。当结附在地上时这两者听起来都不太吸引人了。地通常不会被消灭，玩家也没有太多理由想将构工从一个地移到另一个地上。除此之外，我们想放到地上的异能实在是不多。这一部分是因为地的功能性、一部分则是因为我们不想要地太容易被消灭，而这也会限制我们无法使用更强力的类结界效应。我们还是有机会找到适合的世界和运作方式，但这可能性真的不高。

重印机率：不太可能

破晓冠冕

这张卡牌暗示的主题是「在乎灵气」，而问题就在这里。灵气已经有许多问题了，因此让额外的东西要依赖它们更是麻烦。不过我们还是有考虑将这张卡牌放进塞洛斯（以及奈西安骏马—那张第一天就放进系列里了）。它的确有个灵气主题（不过不算是个「在乎灵气」主题）。我记得这张卡牌后来被移除是因为它太强大。未来卡牌麻烦的一点就是我们不能重新调整费用，而要盲目猜测并设定未来卡牌的费用（以及它们的系列）是非常非常困难的。说归说，也许破晓冠冕某天会出现在某个补充系列里吧。

重印机率：非常有可能

深窟小恶魔

这张卡牌是我们探索除了法术力之外的返响费用。我认为如果返响真的回归的话那这张卡牌就很有机会出现在该系列里。问题是，返响不太可能回归，因为它不是个非常受欢迎的机制。普遍来说，除非负面机制非常有风味，否则玩家是不会买单的，而返响可是一点风味都没有。

重印机率：不太可能

树灵乔木

这张卡牌看起来这么无害。它是个地和生物。我们会结合其他的卡牌类别，为什么不结合这两个呢？

如果规则经理能列出一个卡牌清单然后将它们彻底移出这游戏，那这张卡牌应该会在该列表上的前几名。生物的规则和地的规则真的不应该混在一起。我们发现并接受会影响生物或地的新东西都有可能会造成 树灵乔木的问题。

说归说，这张卡牌在特定的玩家群中是非常受欢迎的。玩家常常会问我什么时候要完成这个循环。我的答案则都是：「我这里有些不好的消息要告诉你」。

重印机率：非常不可能

暮秋

如果我们能做非法术力的返响费用，那为什么不能做非法术力的循环费用呢？这张卡牌的设计很有趣。你会想在地数量少时施放这张卡牌，然后地数量多时循环它。我认为这张卡牌没有重印是因为它太强力了。我认为啦。我们做过够多次的循环了，所以我相信应该检视过这张卡牌不少次了。也有可能是因为非法术力循环有组合问题。我心存怀疑，因为我们真的做过太多次循环了。

重印机率：不太可能

好战者标志

这是我们尝试做有全场效应的灵气。我不确定这为什么还没重印。我只能猜测即使是灵气这个异能只要两点法术力还是太强了。如果是这样的话，那它最有可能出现在补充系列里。

重印机率：有可能

拧身妖

易形这机制是原本拉尼卡易质机制（底密尔）的生物版本。R&D现在倾向不使用太多导师效应（即从牌库中找牌拿到手上），所以我们再做一个导师机制的机会挺低的。

重印机率：非常不可能

横置结界

这三张卡牌都是我们实验的能横置的结界。每个使用横置符号的方式都不一样。液石之拥让你能随时使用结界。举例来说，如果放在你的3/3上，那你就可以在它没被阻挡之后起动。再生气给你两个异能，但因为要横置的关系所以你一次只能使用一个。法术师迷雾使用了横置符号来限制你一回合只能使用一次，就和神器一样。

我记得我们在未来卡牌上做这些实验室因为要找出新效应很困难，而横置结界感觉挺新鲜的。神器和结界已经有太多相同点了，所以我不认为我们会再让它们更相似。

重印机率：非常不可能

未来昔日

我今天时间就这么多了。我希望你们喜欢这个未来卡牌回顾。如同以往，我很想听听你们对于今天的专栏和你们想要看到那些未来卡牌的重印的想法。你们可以寄电子邮件给我或是透过我的社交媒体账号（推特、Tumblr、Instagram，或是TikTok）联络我。

请在下次回来看更多未来卡牌。

直到下次，希望你们也能享受预测人生的目标。