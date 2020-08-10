上周，我开始检视预知将来里所有的未来移转牌，告诉大家它们是怎么来的，并同时预测它们未来被「重印」的机会有多高。牌的数量不少，所以今天还要继续下去。

如果你想复习我是怎么给这些牌评分的，你可以点下面的连结。

点击来看评分方式 每一张牌我都会给它一个我觉得会在主要系列或有的新牌的补充系列里被重印的机率，共有四种标准：有可能、不太可能、非常不可能，和已重印。它们分别代表的意思是这样的： 有可能– 我认为我们在正确的环境下是有可能重印这张卡牌的。这张卡牌是我们之后有可能重印的，虽然不知道会是什么时候就是了。 不太可能– 我不认为我们会重印这张卡牌，不过在正确的情况下还是有一点可能的。 非常不可能– 我不认为我们会重印这张卡牌。 已重印–我想你们知道这是什么意思。

我将继续从上周结束的地方开始。

灵火

这张牌还没被重印过，但对万智牌的影响或许比其他未来移转要来得更大。让我们从机制开始。设计这张牌是因为我相信有一天我们将可以制作有着有色法术力费用但是是无色的咒语。由于我很多的预测都是从机制的角度出发，我不知道我们要在哪里以及要如何使用它，只是觉得那可能会是有一天可以派上用场的工具。我很喜欢它以未来移转牌的方式出现，因为那捕捉了一个很简单但你从未见过的特质。这个系列有很多复杂的东西，所以我一直找机会在可能的情况下藉由简单的牌来捕捉我们的目标。除了这个地方之外，它就只是一张一般的直接伤害咒语。

到了多年以后，我在再战赞迪卡里找到了一个可以使用这个机制的地方。我需要找到一个方式来让奥札奇有不同的感觉，那不只要简单还要可以适用在任何稀有度的任何咒语上。「灵火 效应」—我们当时是这么称呼它的—正是最适合的人选。那之后成为了名为「虚色」的关键词机制（在洞察设计里我们并没有给它名字，只是写就像 灵火 所做的一样）。虚色碰到了一些问题，玩家并不喜欢一个感觉什么事都没做的机制。如果从事后论来看，我想我会把虚色做成一个超类别而非一个机制。

但在这个故事里最有趣的是创意那部分。把咒语制作成无色背后的原因，在于这个魔法是看不见的。没错，它需要红色的法术力来施放，但咒语本身并没有可识别的特质。为了帮助传达这个风味，我们写下了以下的背景叙述：只有双眼受灵龙乌金祝福者，才能见其暴烈炎息。这个背景叙述的作者（如果我记得是谁肯定对他赞誉有加）除了「这不可见」以外写出了一切。灵龙乌金当时还不是曾经制作过的角色，这个背景叙述的作者在创意上为未来创造了一个很酷的可能。

这段背景叙述对创意团队有着很大的吸引力（对玩家也是），使得他们最后决定制作乌金并把它编织进故事里。如果你喜欢任何乌金的故事—那一切都是来自于这一小段的背景叙述。

我一直在找把未来移转牌放进系列里的机会，而再战赞迪卡看似是个很棒的机会来重印灵火。我们身处赞迪卡，乌金在这个时空上有着很长的历史，虚色（「灵火 效应」）也是这个环境里的机制。如果 灵火 有重见天日的机会，那就是这里了—但有一个小问题。我用了虚色来定义奥札奇，只有奥札奇有虚色，而 灵火 显然没有成为奥札奇的风味。有没有办法可以稍微调整这张牌的概念来让它可以运作？没有。那有没有哪个茜卓所使用的咒语能与奥札奇沟通？这听起来一点也不合理。我尝试了许多方法来合理化把这张牌放进系列的方法，但没有一个在创意上吻合。很遗憾地，我们没能成功，但我想让你们知道我很努力地尝试过了。

我想有一天我们会找到一个好机会来重印这张牌的。

重印机率：有可能

金牧地警戒员

这张牌属于一个循环的一部分。

你会发现循环里的其他四张牌并不是未来移转牌，而事情是这样发生的：我们想出了一个很酷的想法来制作一个全部都可以弃掉一张牌来派出一个衍生生物的塑法师循环；但那不只是一个衍生生物，而是一个复制了现存万智牌牌张的衍生生物。我们接着决定如果其中一张是未来移转牌，且派出一个目前不存在但未来可能会出现牌的衍生生物将会很酷。在寻找了我们所拥有很酷可以制作衍生生物的牌的选择之后，白色的好选择最少，所以我们决定把未来要出现的这张牌放在白色。金牧地扰敌兵 将会出现在下一个系列洛温，而金牧地最后成为一个洁英的部族。事后来看，显然我们在制作这张牌时就知道这件事，因为这张塑法师正是洁英，而在预知未来 出现之前我们已经很久没有制作洁英了。这是少数几张在我们制作预知将来时就已经计划好在未来会重印的牌。

由于金牧地是一个来自洛温的部族，金牧地警戒员 和 金牧地扰敌兵 这两张牌都跟洛温连结。重印这张牌需要同时满足「洛温上的系列」和「有塑法师」两个条件。

重印机率：不太可能

墓地翻拣怪

这张牌的出现是因为我们试着把两个曾经出现过的东西混在一起—疯魔机制配上掘墓怪，也同时引进了只有在一张牌以疯魔使用时才会有效应的概念。疯魔和在支付疯魔费用会有额外效应的牌都出现在依尼翠暗影，那是依尼翠的对等系列，所以 墓地翻拣怪 作为一个灵俑恰好适合。那张牌有进到档案里，但很不幸地最后认为在标准赛中太强而需要被从系列中移除。它最有可能被重印的地方，是在不以标准赛为目的的补充系列中和一些新牌一同出现。

重印机率：不太可能

蔑笑火灵

在 蔑笑火灵 上我们搞砸了把生物移回拥有者手上作为费用这件事。结果证明了那并非我们想要做的东西，但我其实并不认为这张牌有问题。或许有一天正确的系列出现时我们会再试一次。

重印机率：不太可能

乌寇的悍魔

Michael Elliott 第一次建议返响是在 暴风雨设计的时候，那或许是他的自制系列 Astral Ways 的一部分，我们最后把它往后推到了克撒传。时间漩涡环境里返响回归，这次允许返响的费用可以跟法术力费用不同，并在 乌寇的悍魔 上实验了颜色不同的返响费用。我对返响的回归并没有那么乐观，而那也让 乌寇的悍魔 在新系列中被重印的机会更加渺茫。

重印机率：非常不可能

皇家面具

我们在 皇家面具 上暗示了未来会有牌把多人比赛纳入考虑。有趣的是，虽然多人比赛后来变得热门，其中最知名的多人赛制—指挥官并没有纳入队友的概念。即便如此，我们仍多次未能把 皇家面具 放进系列中。我希望有一天它会找到适合自己的地方。

重印机率：不太可能

骄暴龙和 莫甘达石雕

如同设计团队一直尝试暗示未来的机制一般，创意团队也试图暗示未来的世界。其中一个一直都在名单上的是史前世界。在当时，我们还没做过一个恐龙扮演重要角色的世界，而史前世界感觉最为适合，所以创意团队不只是做了一个史前世界，还给了它一个名字—莫甘达。创意团队接着把莫甘达和我们所做两张利用了游戏中类似面向的牌（利用基本地所产生的法术力并奖励白板生物）做了连结。

莫甘达是一个经常被要求造访的世界，问题只有一个：这两个机制都不是十分丰富，也不是你可以绕着建构世界的那种，所以我们对于造访莫甘达有些疑虑，因为我们不认为可以满足在机制上建构出一个有趣世界的期待。我希望有一天可以解决这个问题，但不期待这天很快发生。这是 莫甘达石雕所碰到最大的问题，因为要把它放在除了莫甘达以外的任何世界上都不容易。我想 骄暴龙 被重印的机会要高一些，因为我们已经开始在更多世界中放进恐龙（玩家们很喜欢），且它的机制可以在一个系列里只出现一张。举例来说，我相信他们就曾经考虑过在依夏兰里放进 骄暴龙。

重印机率：有可能（骄暴龙）和不太可能（莫甘达石雕）

逻辑打结、夺命撼响 和 潜墓魔

在所有我们为预知将来所创造的机制当中，我期盼最高的就是掘穴（偷偷暗示一下，它有着最多张不属于一个循环的牌—三张），也一直在找一个地方把它放进去。我尝试过依尼翠，但它和返照以及其他在意坟墓场的机制间产生了太多的张力，最后我们在鞑契可汗里的苏勒台部族中找到了适合它的地方。我坚决要在两个带有这个机制的系列之一重印三张预知未来 里带有掘穴异能牌的其中一张。

逻辑打结 怎么样？对局设计师有些担心，所以答案是否定的。那夺命撼响 呢？它有一个非绿色的附加条件，这在一个闩色比「在意颜色」来得重要的系列中有些奇怪。如此一来就只剩下 潜墓魔。那感觉不错，不像 逻辑打结 一样那么强，也没有像 夺命撼响 一样有着奇怪的机制要求。但问题来自创意团队那边：鞑契没有任何恶魔。虽然之后创意团队改变了想法，决定要在鞑契里加入恶魔，但没有人记得 潜墓魔，所以这张牌从未被制作出来。

三张牌都有的问题，是掘穴最后成为一个过强的机制，这让机制要回归更加困难，更使得三张牌被重印显得遥遥无期。一般来说，我会说或许这可以在一个专注于标准赛以外赛制的系列中重印，但掘穴已经被证明在更大范围的赛制中依然有问题。

重印机率：非常不可能

明光澈辉

我知道我总有一天会使用结界生物这个设计，只是不知道在哪里，所以对这张牌在创意上所做的处理就只是瞎猜。这个世界最后成为了塞洛斯。我们曾讨论过放进 明光澈辉，但这个环境有个所有结界生物都要同时感觉像是结界的规则，而法式白板结界生物无法满足这个要求。在塞洛斯：冥途求生里，我们大幅度地放宽了那些限制，但 明光澈辉 依然没能留到最后，不过它有在我们提交给系列设计的洞察设计文件当中。我们确实尝试过了。

我相信我们会在塞洛斯以外的世界上使用结界生物，所以 明光澈辉 将会有其他被重印的机会。

重印机率：有可能

明缕力场、磨刀石轮、鞭脊龙兽 和 蕴生洞窟

变身是规则团队在试图解决限量版（第一版）里 Camouflage 和 Illusionary Mask 的规则问题时产生的附加产品。我们最后在石破天惊 环境里使用了它，它很快就成了玩家们的心头好。变身在时间漩涡环境里回归，我们制作了四张带有变身异能的未来移转牌：第一张是 鞭脊龙兽，使用了一个不同色的变身费用（有点像我们在 乌寇的悍魔 和返响费用上所做的事）。

另外三张牌是未来移转垂直循环的一部分。变身曾经只放在生物上，所以我们在另外三个永久物类别（鹏洛客牌要到下个系列洛温才出现）上做了三张带有变身异能的牌。普通牌是带有变身异能的地牌（蕴生洞窟），非普通是结界（明缕力场），而稀有则是神器（磨刀石轮）。

我想有着不同颜色变身费用的牌比非生物的变身牌来得有机会，因为非生物的变身牌有很多对局跟规则上的问题要克服。

重印机率：有可能（鞭脊龙兽）和不太可能（明缕力场、磨刀石轮 和 蕴生洞窟）

裂片妖循环

裂片妖是 Mike Elliott 的 Astral Ways 系列里另一个创意。它们第一次出现在 暴风雨，在万马千军里第一次回归，然后是时间漩涡。在预知将来里，我们决定要为它们制作一个未来移转的循环，并分别提供每个裂片妖一个从未见过的异能。要让任何一只回归都不是件容易的事，因为那需要同时制作那个机制以及一个有裂片妖的系列。于是更有趣的问题就成了：我们分别有多少机会可以看到这五个机制？

抵受— 这个机制是受到我们为Star Wars Trading Card Game 里所做的一个称为盔甲的机制所启发。它最后比我们预期的还要强一些，且拖慢了游戏的速度，所以我对它的回归并没有很乐观。

类别循环—在劫运降临里第一次出现基本地循环，让你可以循环你的牌来从牌库中搜寻一张特定的基本地，而不是获得随机的一张牌；类别循环的功用是一样的，只是改为搜寻一个特定的生物类别。这个异能不只出现在 返乡裂片妖 上，还有另一张未来移转牌 维多肯乙太法师。在R&D 对导师机制怀有敌意的当下，我想这个机制回归的机会也很渺茫。

论命—论命基本上就是占卜另一个玩家。这很直观，且从预知将来开始，占卜就成了常青异能。问题在于它并不有趣—让对手占卜你的牌库实在感觉不太好，所以这是另一个我并不预期会看到回归的机制。

狂热 —这个机制被设计为鼓励阻挡的机制：如果不阻挡，我就会变更大。我曾试图把狂热放进多个系列里，但对局设计并不买单。也有人曾告诉我这个对局的进行方式并没有那么有趣。我会说它在这些裂片妖的机制中是最有机会重见天日的（又或许是剧毒)，不过机会实在不高。

剧毒 —这是我所埋下的种子，暗示中毒有一天会回归，基本上就是把过去我们使用中毒的方式关键词化。在秘罗地创痕设计的时候，我们一开始甚至把剧毒作为非瑞克西亚的机制，但对局测试显示玩家通常会在中毒前就因为伤害而输掉对局。它同样在生物战中没有什么互动，而我们的解决方式就是侵染。侵染有它自己的问题，且我也认为中毒有一天会回归，所以剧毒应该还是有机会的。.

重印机率：非常不可能（淋巴裂片妖、催眠裂片妖、返乡裂片妖、狂热裂片妖 和 猛毒裂片妖），不太可能（抵受、类别循环和论命），可能（狂热和剧毒）。

雾牧地潜伏客

这张牌是第一次出现反特定法术力费用保护。我们已经在几张牌上做过这件事（ 历战无伤哈克托斯和熔缘城冒险家），但从未在有洁英的系列里做过。如果我们能够回到一个有洁英的世界—我对此满有信心的，这张牌将有机会被重印。

重印机率：有可能

拿卡地战群

这张牌是用来实验当生物本身在攻击时派出自己的复制衍生生物，我想那是想要成为另一种方式的横行—另一张绿色的非普通牌。虽然这个想法有点新奇，但这张牌最后在限制赛里明显过强，也破坏了很多限制赛的对局。虽然我不认为我们会用完全一样的机制，它确实拓开了一些我想未来会有使用的有趣设计空间。

重印机率：非常不可能

梦生阿米巴

设计这张牌的理由和 阴界渡桥 一样。我当时正在找寻一个我们没做过的触发式效应，并想出了「当磨牌时」的想法。这张牌是个很好的例子来代表那些我们能为它找到一个家的牌。在烽会拉尼卡的系列设计时，设计负责人 Erik Lauer 发现 梦生阿米巴 能适合这个系列，且因为所有需要搭配出现的东西都不在标准赛里面，它将不会在标准中成为一个问题。

重印机率：已重印

双色地循环

这是两周前 我们所讲到的双色地循环，循环里的每张双色地都来自一个可能是未来的双色地循环。让我们分别来聊聊每张地牌。

玄云迷宫 —这张双色地有些记忆的问题。我们对于地牌上的记忆问题会格外小心，因为对手（至少在比赛中）需要持续追踪来确保你汲取正确的法术力。我想我们在未来是有机会可以见到这个双色地循环的。

清泪长河 —如果不考虑其他因素，我对这个设计感到自豪。它和这两个颜色的互动以及你需要法术力的时机配合得恰到好处。但作为双色地循环来说，这张牌的记忆问题简直是噩梦。我十分怀疑能看到这个双色地循环付印。

铭刻石标 —这个双色地循环出现在预知将来计划一整年之后的闇影荒原，而当时预知将来在设计上还在要确保每个系列都有一张未来移转牌的阶段。

焰柳树丛 —这是另一个我认为我们可以制作的的双色地循环，它是被设计作为冰雪时代痛地的对比而存在的。

遍野林冠 —有趣的是，这个双色地的循环同样是受到冰雪时代痛地的启发，但在弱点上有些许的不同（我们花了很多时间才了解双色地正确的强度）。它们有着在你不需要的时候可以交换的额外能力，我也有信心能在未来看到这个双色地循环。

重印机率：已重印（铭刻石标），有可能（玄云迷宫、焰柳树丛 和遍野林冠），以及非常不可能（清泪长河）。

Nix

其中一个表达未来移转设计很困难的方式，在于我们加入了一些像是 顽空 这样的咒语。我不是很确定这究竟暗示了未来什么。如果这只是系列里一张不是未来转移的牌，我想大家都不会发现它。我认为这属于那种有一天当正确的系列出现时会重印的牌，它唯一真正的问题在于其应用面太过狭窄，但在正确的世界里或许就不会。

重印机率：有可能

可预见的 未来

我又一次用完了今天的时间，希望你们喜欢我的故事。我发现未来移转清单在万智牌的历史上扮演着有趣的角色。一如往常，我想知道你们对于今天的专栏，或是谈到任何牌的想法。你可以写 email 给我，或透过我的任何一个社群媒体账号（推特、Tumblr、Instagram 和 抖音）与我联系。

请在下周回来看看今年的设计咨文专栏。

在那之前，希望你梦见自己缤纷的未来。