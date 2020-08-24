我在之前几周和上上周开始谈论预知将来的将来卡牌，解释它们是如何设计，以及它们是否成功地出现在将来的系列里了。我详细检视每张卡牌，并述说它们是否已经重印、或是几乎重印了。而对于那些还没重印的，我则会预测它们在将来重印的机率。我今天会继续这个过程。

点击来看我给卡牌的重印标准。

点击这里来看标准 我会使用下列的四种标准给每张卡牌列出重印的机率（不管是标准系列或是补充系列）：有可能、不太可能、非常不可能，和已重印。它们的意思是这样的： 有可能– 我认为我们在正确的环境下是有可能重印这张卡牌的。这张卡牌是我们之后有可能重印的，虽然不知道会是什么时候就是了。 不太可能– 我不认为我们会重印这张卡牌，不过在正确的情况下还是有一点可能的。 非常不可能– 我不认为我们会重印这张卡牌。 已重印–我想你们知道这是什么意思。

今天会是第三和最后一篇关于将来卡牌的文章。

单色传奇循环

在设计时常常发生的事情就是你会想到一个点子但是不知道要用在哪里，所以你就会放着并等看看哪一天能帮它找个家。这循环就是这种情况。万智牌桌上游戏的经理Bill Rose就想出了一个机制能缓和传奇这个超类别缺点的机制。我想他应该是抽到已经出现在战场上的第二张同名传奇太多次了，所以他就和其他的万智牌设计一样，设计了一个能在这种情况中用到的东西。

他创造的第一个机制让你可以将传奇生物重叠，给予该传奇额外的异能和攻防。它通常会加倍能加倍的东西并赋予额外的协力异能。由于这样做会产生太多的规则问题，所以他就想出了一个更简单的点子—声威。它只会出现在传奇生物上，并且让你在弃掉同名的传奇卡牌时获得某种效应。每当Bill想出一个机制（或卡牌或主题）时，他都会寄封电子邮件给我。如果我喜欢它的话，我就会把它放一旁并给它找个家。

快转到（大概是一年多后）预知将来的设计。我们想要制作一些将来转移的传奇生物，并想出了制作著名万智牌角色的后裔这个点子。虽然在创意上这的确是让他们来自于将来，但我还是需要一个让他们感觉来自将来的机制。我就是这时想起Bill的机制。我们从来没有做过类似的东西，所以这感觉就是个挺酷的将来转移点子。声威最后成为了出现在最多张将来转移卡牌上的机制，因为它出现在五张的单色传奇生物循环上。每个声威异能都是和卡牌本身有优秀协力效应的酷炫效果。

让我来谈谈每张卡牌是如何设计的吧：

萨姆尼守护者欧莉丝 – 欧莉丝是卡牌出现在暴风雨的晴空号船员Orim, Samite Healer的后裔。欧莉丝和欧琳都是第一版中会防止伤害的Samite Healer的强化版。她的声威异能也能保护你，让你的对手不能施放咒语或攻击。

西风法师黎奈莎 – 黎奈莎是出现在预言中的Alexi, Zephyr Mage的后裔。这两者都能让你将多个生物移回拥有者手上。她的声威异能让你能回手一堆永久物。

乌锋传人寇列许 – 寇列许是传承中的Dakkon Blackblade的后裔。他们的攻防都和你操控沼泽数量有关。他的声威异能让你能找出更多的沼泽，让他能变得更大并给你更多的法术力。

锋翼塔洛兹 – 塔洛兹是石破天惊的Rorix Bladewing的后裔。两张卡牌都是巨大、具侵略性的敏捷龙族。声威异能让塔洛兹能暂时性地变得更大。

克洛萨之拳巴鲁 – 巴鲁是奥得赛环境和石破天惊环境故事的Kamahl, Fist of Krosa的后裔。他的两张卡牌分别出现在奥得赛以及石破天惊。两个克洛萨之拳的卡牌都能灌大你的生物并给予它们践踏。声威异能让你能派出一个操控的地越多攻防就越大的衍生生物（这和巴鲁的触发有关）。

这些卡牌基于两个原因非常难设计。第一，和它们有关连的角色都在多明纳里亚上。第二，设计声威卡牌很麻烦，因为最在乎传奇卡牌的赛制（指挥官）因其单张卡牌的限制而不能使用这个机制。虽然我们愿意制作在指挥官中无法运作或是好用的个别传奇生物，但是要做一整个机制还是很困难的。

重印机率：非常不可能（萨姆尼守护者欧莉丝、西风法师黎奈莎、乌锋传人寇列许、锋翼塔洛兹，和克洛萨之拳巴鲁）

显贵的轻蔑

这个咒语尝试了另一种额外的施放费用，让你可以免费施放它。这区域很危险，也不是我们想大量使用的东西。我不认为我们会重印它，但我假设在正确的环境中还是有可能的。我觉得它的创意指向的是一个我们从来没做过的酷炫世界。

重印机率：不太可能

磷光盛宴

在五色曙光设计时，Aaron Forsythe设计了一堆要计算法术力符号的卡牌。当我和Aaron讨论这些东西时，他设法找出了它们，所以这些就是他实际设计的卡牌：

硫酸氛围

6

神器

每个生物每有一个有色法术力符号便得-1/-1。（费用为1WW的生物便得-2/-2。）

红色冲击

1{R}{R}

瞬间

目标生物获得+X/+0直到回合结束，X为战场上所有生物的红色法术力符号的数量。

保持轻快

3{W}

结界

法术力费用中有两个或以上有色法术力符号的咒语不能被施放。

不死会计师

1{B}{B}

生物 — 殭尸

这张卡牌的攻击和防御等同于你坟场中所有卡牌上黑色法术力符号的数量。

*/*

一如往常

{G}

结附生物

被结附的生物的法术力费用每有一个绿色法术力符号便得+1/+1。

白色小蝴蝶

2{W}{W}

法术

展示你的手牌。派出X个飞行的白色1/1精灵衍生生物，X为你手牌上所有的白色法术力符号的数量。

我和Aaron说我认为这些卡牌可以成为一整个机制，所以我们应该在为它们找到好归宿之前先保留它们。我在一些年后将磷光盛宴放到将来转移卡牌里，因为我知道我们会在预定来年的混血法术力环境中用到这个机制。我们一年后的暮光中就重印了磷光盛宴，使用的异能名称则是渲色。

这机制并不受欢迎。我很失望，因为我对这机制的期望非常高。幸运的是，数年后在原本的塞洛斯中我们重制了这个机制并将它改为大受欢迎的献力。我们在这里学到执行面的重要性。

重印机率：已重印

奎格诺司

在预知将来时我担忧的一件事就是常青的关键词不够多。常青关键词很重要，因为我们常常要靠它们来建立循环，所以如果不够的话，那每个循环看起来就都会一样了。另外，在没有太多关键词的情况下（这样会对新玩家造成字汇的超载），它们也能为我们常用的机制添加风味和凝聚力。我认为在将来转移卡牌中引进新关键词然后在之后开始使用它们应该会很有趣。我这么说是因为，这张卡牌的设计目的就是为了要介绍帷幕这个机制。

奎格诺司回归有两个大问题。第一是转瞬。它在时间漩涡中是一个很好的搭配，因为这系列是个时间主题的环境。在本质上带回干扰并不是个受欢迎的决定，所以我不觉得它能回归。第二，我们不再使用帷幕这个关键词了。我们用辟邪代替了它，因为太多玩家直觉性地认为它就是这样运作的。总归来说，我不认为奎格诺司会重印。

重印机率：非常不可能

瑞莫斯教复兴者

这张卡牌微调了玛凯迪亚的反抗军机制。与其从牌库中找一张反抗军卡牌到战场上，瑞莫斯教复兴者会将它从坟场移到战场上。我认为它是为了搭配寂静束缚的（它也是个反抗军，因为它有部族这个超类别）。反抗军在我们第一次制作它们时非常不受欢迎（同时也有点过强），所以我对它们的回归感到不乐观，即使是这个新的坟场版本也是。

重印机率：非常不可能

振肌秘耳

对于那些在秘罗地创痕推出时就在玩的玩家，你们还记得我曾经说过我们放了一些隐晦的提示，说明非瑞克西亚人在原本的秘罗地中就存在了吗？这就是其中的一个提示。它是个非瑞克西亚化的秘耳，而这个生物（目前）只会出现在秘罗地上。是这样的，我知道我们要返回秘罗地，而我也想找个地方来制作有色神器。这感觉就是机制和创意的完美搭配。不幸的是，在预知将来和秘罗地创痕中间，我们制作了阿拉若断片并发现有色神器这个点子解决了艾斯波断片的设计难点。这代表当我们终于来到秘罗地创痕时，我们得使用其他的工具来解决非瑞克西亚的设计问题。新非瑞克西亚有一些有色的神器生物，但它们全部都有非瑞克西亚的法术力费用。由于我们决定将有色神器定为常青机制，我认为如果我们真的返回新非瑞克西亚的话还是有机会看到这个小家伙的。

重印机率：有可能

塞特之虎

这张卡牌能让你这个施放者获得反色保护。好吧，并不是所有的将来转移卡牌都是创新的。这张牌还没重印让我有点讶异。也许是名字吧？我记得我们曾经将这张卡牌塞进阿芒凯环境，但它基于两个理由没出现。第一，Ethan Fleischer真的很想使用艾文核灵师，而我们也不想在同一个系列中使用两张将来转移牌。第二，保护在这个时期刚好失去的常青的身份。

重印机率：有可能

纳尔岛主和翻腾嘶气客

这两张卡牌都在常是非法术力的返响费用。我记得纳尔岛主一开始的写法是 「返响：对手抽三张牌」，但规则团队不喜欢所以就将它改成0的返响费用并加上一个触发。翻腾嘶气客可以这么做，因为牺牲某个东西是个费用。由于这两张卡牌都得依赖返响的回归，而且即使它真的回来我们还要讨论非法术力的费用，所以我认为它可能性非常低。

重印机率：非常不可能

变形兽精华

这是另一个可以轻易改为非将来转移的设计。我不知道这张卡牌为什么还没重印。我认为在适合的系列中这毫无疑问会出现。

重印机率：有可能

蛇宗派仪式

这张卡牌和猛毒裂片妖是唯二具有剧毒异能的卡牌。如同我在谈到猛毒裂片妖所说的，我原本就是要在中毒回归时使用剧毒异能，但在设计秘罗地创痕时我最后还是比较喜欢侵染。我不认为剧毒还不至于无法回归，但它的机率实在不高。

重印机率：不太可能

织咒涡旋

我现在要呈现一个叫做织咒涡旋的短剧。

我：我可以问你一个问题吗？

规则经理：当然，这可是我的工作。

我：规则是否允许我们结附永久物以外的东西呢？

规则经理：像是什么？玩家吗？

我：不，那个我在机飞版就做过了。

规则经理：那是什么？

我：坟场里的卡牌。

规则经理：你要做另一个银框系列了吗？

我：不，这是个黑框系列。

规则经理：*摇头*

我：有可能吗？

规则经理：理论上来说，可以，但 . . .

我：这样就行了。谢啦！

重印机率：非常不可能

喜咒奥夫

这是另一个随机的单张设计，微调的则是费用减免。这也是还没重印让我感到讶异的卡牌之一。我猜想是因为有奥夫的世界应该不多吧。

重印机率：有可能

纺入幻梦

反占卜看起来就像是个我们有一天会做的东西之一，所以我们将它定为将来转移的机制之一。在创造了这张卡牌之后，我们现在知道这个机制超级不好玩。确保你的对手只能抽到他们最烂的牌可不会让任何人有良好的体验。我对于这张卡牌重印的机率并不感到乐观。（不过，我得指出它在Archenemy有重印过，因为实在太合乎主题了。）

重印机率：不太可能或已重印（如果我们算Archenemy的话）

孢身洛司先人

这张卡牌暗示的则是堕落王朝的回归。这个设计独特的地方就是，从这个生物上移除指示物的异能并不是在这个生物上，而是在其他的所有生物上。除了在它是你战场上唯一的生物时无法运作之外，我不太确定它实际的应用是什么。（我很确定设计时是知道的。）这风味和古怪机制让它不太能和大部分系列搭配。

重印机率：不太可能

汽鞭上司

我想要在将来转移卡牌上做的事情之一就是设计一张使用我们从来没用过的字，然后完全不解释它能做什么的卡牌。我也想要这张卡牌有点呆，因为这里的重点就是要取笑我们完全不知道这张卡牌是什么意思。我第一个尝试是这个：

鬼怪史噗格

2{R}{R}

生物 — 鬼怪史噗格战士

3/3

R，牺牲一个鬼怪：所有史噗格获得连击直到回合结束。

R，牺牲一个史噗格：所有鬼怪获得+2/+0直到回合结束。

Aaron Forsythe指出这似乎没有捕捉到我们想要的点，因为我们常常会设计新的生物类别。我们需要这个新字汇更古怪更隐晦。下一个尝试则是这个：

[鬼怪上司]**

2{R}{R}

生物 — 鬼怪整备师

3/3

如果由你操控的一个整备师将竖立一个纪念碑，则改为它竖立两个纪念碑。

其他所有整备师获得+1/+0和敏捷。

编辑团队建议将「竖立纪念碑」改为组装机巧。当这张卡牌推出时，我们的确是获得了想要的反应。玩家取笑这个这张卡牌到底想做什么的谜团。如果我们就此收手的话就没事了，但是Aaron当时有个专栏，然后他在专栏中提到我们完全没有想设计机巧。这指示个笑话。

真实教训—千万别跟万智牌玩家说我们不想做什么。这只会让他们更想要而已。这么多年来玩家一直要求我们制作机巧。我试过了，但是要捕捉它的风味同时又让这个机制可以运作根本不可能。我无法让它感觉像是个机巧又让这机制可行。我有一些无趣的方法，但那并不会是万智牌玩家想要的东西。如果我要制作机巧的话，它就必须要是发全垒打，而不是贫弱的一垒安打。

机巧的救赎就是Unstable。它是一个蒸气庞克启发，专注于发明的系列。（不，那系列之后才出现的。呃，才设计的。）机巧是个完美的搭配，而银框给我的自由让我可以设计出能捕捉这机制所需要的感觉。它成为第二副套牌，让你可以将它组装成一个巨大的机器。玩家超爱这个机制，甚至开始要求我将它带到黑框里。

重印机率：已重印

街道鬼魂

我们尝试了非法术力的返响费用，那为什么不也试试不用法术力的循环费用呢？生命这个费用似乎太有效率了点。事实上，对标准来说可能过于有效，但这张牌赞许多重印系列中都推出过（Modern Masters、25周年大师版、Mystery Booster）。虽然我不认为它会在标准中重印，但我可以想象它出现在补充系列中。虽然机会渺茫，但还是有一点可能的。

重印机率：不太可能

风暴灵

这张卡牌的原型是具有风暴的生物。我们后来发现规则不允许这么做，所以我们只好尽力让这生物感觉好像有风暴一样。我们成功了吗？假设没有任何设计问题的话，我认为这张卡牌是有可能重印的。

重印机率：有可能

塔莫耶夫

这张卡牌基于一个原因才出现在将来转移的卡牌上。它需要一个列出所有卡牌类别的提示叙述，因为我们要加上一个还不存在的类别。我选择做一个拉高耶夫的变形，检视的是坟场里有多少卡牌类别而不是生物。我们原本的计划只是要加上「鹏洛客」而已。然后这张卡牌被移除了，因为我们需要塞一张绿色的鹏洛客进去。我们原本要在将来转移卡牌上引进鹏洛客，但这个计划被中止了，因为我们需要更多时间来完善鹏洛客的卡牌设计。有趣的是，当系列带领的Mike Turian将塔莫耶夫放回调案里时，他使用的是印象中的*/*+1而不是我设计时选择的*/*，因为拉高耶夫就是这样。在制作洛温的设计时，我们发现我们想要使用部族这个关键词，所以我们把它加到塔莫耶夫上，因为这它当时还在开发中。这张卡牌重印要跨越的最大障碍就是它的强度。

重印机率：不太可能

荆林箭手

奎格诺司引进了帷幕。荆林箭手引进了延势和死触。我上周漏掉了，但雾牧地潜伏客则是引进了系命。这四个就是新的关键词。由于延势和死触现在已成为常青关键词，所以这张牌到现在还没重印让我有点讶异。我们只需要找到名字适合的世界而已。

重印机率：有可能

雷刃冲锋

这张卡牌像是个返照和购回的变形，只是将它们绑在战斗伤害上。我对于我们还没有将这个关键词或异能化感到有点讶异，因为它暗示的是个更大的东西。我不太确定在使用回避生物的情况下这种咒语是否也会有购回的问题（玩家只会重复使用同一个咒语）。我可以想见我们会微调这个机制，但保持现况基本上是不可能的。也许做为单张的重印吧？

重印机率：不太可能

维多肯乙太法师

这张卡牌和返乡裂片妖引进了[类别]循环，一个基本地循环的变形，让你可以取得一个特定生物类别的生物，而不是基本地。在我们为了减少重复的对局问题而禁用了导师机制之后（我们还是会做单张的导师卡牌），我不认为[类别]循环会回归，但也许有人想这么做也说不一定。

重印机率：不太可能

异西里狱卒

这是另一张可以轻易转为非将来转移卡牌的将来转移牌。这张卡牌效果非常独特，所以它不会出现在太多系列中，但我们还是有可能在将来找到适合它的归宿的。我知道有不少系列曾尝试使用它，但基于各种因素它到现在还是没有重印过。

重印机率：有可能

将来昔日

呼！在三周之后我终于写完了。我希望你们喜欢我回顾我负责的那些比较古怪的卡牌。如同以往，我很想听听你们对于这篇专栏或是里面谈到的任何卡牌的想法。你们可以寄电子邮件给我或是透过我的社交媒体账号（推特、Tumblr, Instagram，或是TikTok）来联络我。

下周回来跟我一起开始看赞迪卡再起的预览。

直到下次，希望你们的将来也会包含一些你的过去。