现在预览已经结束，是时候开始告诉大家一些依尼翠：黯夜猎踪里个别牌张的设计故事了。准备好要听怪物故事了吗？

狼人

翻面

翻面

翻面

翻面 翻面

在制作原版依尼翠时，其中一个挑战是要抵抗把所有东西都变成黑色的拉力。这个世界以黑色为中心，把所有怪物都做成黑色自然是再简单也不过，但万智牌的五个颜色需要被平衡（虽然设计确实尝试了在黑色里多放了一些牌，却被开发因为限制赛平衡的原因而被打回—这也是为什么你很难再看到绝境或神谴这样的系列），因此不能把每只怪物都做成是黑色。在检视了狼人的性格之后，我们认为那是人类回到自己的野性本质，所以可以把它们设定为红色和绿色。

快转到依尼翠：黯夜猎踪的洞察设计。我们知道狼人是这个系列的主题，因此决定要为它们加入第三个颜色。黑色是最显而易见的选择，那也正是历史上前三只狼人的颜色—都是在依尼翠之前的事，也是一开始我们最想避开的地方。我们在系列里加进了一个垂直循环（一张普通、一张非普通、一张稀有）共三只黑色的狼人。普通牌阴沉旅人 // 潜行掠狼被设计为带有威慑的法式白板（一个除了关键字异能外没有其他任何规则文字的生物）狼人。

我们检视了专属于黑色的生物关键字（死触或系命），但最后发现威慑的表现更好。非普通的是灾刃恶棍 // 灾爪劫狼，我们希望给它一些黑色能做但红色绿色都不行的能力（除了多年前我们曾使用过侧面攻击以外）—让阻挡它的生物获得 -1/-1。背面有一个当阻挡生物死去时的触发，我们把它做成失去生命而非伤害来感觉更偏黑色而非红色。

至于稀有的墓地擅闯客 // 墓地饱食兽则是更靠近颜色派里黑色的位置。首先我们给了它需要弃牌的守护，这是只有黑色才会做的事；其次，我们让它从坟墓场放逐牌（一个主色是黑色的异能）且如果那是一张生物牌的话吸允对手（一个专属于黑色—有趣的是还有红白色组—的效应）。这三张牌的设计在你想使用红黑、黑绿或红黑绿狼人套牌时都与其他狼人牌有很好的配合。

但我们不满足于此，有没有什么方法可以把狼人放进白色和蓝色？这两个颜色都不是那么适合狼人，所以我们做了一个有点不一样的尝试。如果正面是白色或蓝色，变身成狼人时会成为红色或绿色呢？

我们选择让白色变成红色狼人，而蓝色变成绿色狼人的原因是因为它们属于对色。技巧在于确保背面在机制上和正面的颜色足够相近。因为你需要那个颜色的法术力来施放，如此一来才不会在感觉背面有了正确颜色的同时破坏了颜色派。

至于月怒蛮狼则是获得先攻（一个红色及白色共有的异能）和守护—支付 3 点生命（同样是红色及白色共有的异能，但用了红色的方式—白色、蓝色和绿色以支付法术力作为基底，而黑色及红色需支付生命）。由于它终归可以保护生物，那对白色来说是个可以接受的调整。远洋狼人有两个异能：不能被阻挡（一个主色为蓝色的异能）和"好奇"（当你造成战斗伤害时抓牌—一个绿色和蓝色共有的异能）。

我很高兴狼人系列成功让每个颜色都有一个可以变成狼人的生物。

护教军突击兵

这张牌有两个重点：

加强白色一部分的内容包含持续寻找能帮助这个颜色的方式。最近一般当我提起白色时，大多都是抓牌或加速，但实际上我们也有在探索其他的方式。作为主要计划的一部分，我们决定要把白色从闪现的第三色提高到第二色（今年稍晚你们会看到一篇关于新的机制颜色派的文章）。我们认为这能让白色感觉更加防守，不过不是单纯的拖延而是以可以实际赢得对局。 在多年制作了许多 1W 3/1 的白板生物后，看到我们制作许多明显比它们好的生物还挺有趣的。护教军突击兵两个地方都比白板好，我很好奇未来的 1W 3/1 会长什么样。

诅咒

虽然这篇文章在大家看到牌之前就已经完成，我已经可以预期这个问题会被问很多遍，所以决定要超前部署。绿色的诅咒去哪了？这个系列有刚好四个诅咒，除了绿色以外一个颜色一张。那究竟发生了什么事？答案有两个，让我一一来告诉你们。每个系列在我开始写各种文章之前，都会花时间把牌一张一张的看过。虽然我参与了很多主要系列的洞察设计，通常在交出文件到付印之间还会有两年左右的时间。（这两年间我时不时会探头了解一下现在系列的发展。）这代表很多东西会有所改变，且就算维持原样，中间我也经历了许多不同的系列。

我在检视档案的时候通常会做笔记：哪些牌适合作为宣传？哪些牌能讲述有趣的牌张故事？哪些牌是我有问题要问系列设计或创意负责人的？这次的过程中，我标注了所有的诅咒作为想要谈论的内容。这是我几年前做的设计，想说应该要跟大家分享进化的过程。看到白色有一张，蓝色有一张，黑色也有一张，我想当然认为这是一个循环。红色出现时我依旧把它加入我的列表，但到了绿色时却发现什么都没有。

这让我开始回想原版依尼翠时发生的事。我们希望把诅咒放进除了白色外的每个颜色，来显示在一个满是怪物的世界里白色坚持到了最后。接着我们在黑影笼罩里放进了一张白色的诅咒来显示那对人类来说是多糟的一个状况—就连白色也被诅咒了。由于原版依尼翠的开发负责人 Erik Lauer 不清楚我的想法，这个计划有些脱轨（我未能在提交的设计档案中清楚写明这点），绿色的诅咒也被从系列中删除。"这绝对不能再发生。"我告诉我自己。

因此我给这个系列的系列设计共同负责人 Ian Duke 留了言（Erik 在系列设计的途中把系列移交给了他），问他"绿色的诅咒去哪了？"Ian 才告诉我那并不是一个循环。在系列设计的大部分时间里，黑色也没有诅咒，所以没有人认为那是一个循环。黑色到了非常后期才因为填补空缺的原因被加了上去，整个系列设计团队也没有人发现—因为那从未在他们的考虑范围内。我知道以结果来看这是一个很容易就可以发现的点，但当你很长一段时间每天都和同一份档案作伴，有时要发现每天有个微小改变的内容是很困难的。最好的比喻就是人们能轻易发现我孩子的差别，但我与他们朝夕相处却无法察觉，这也导致这个改变慢慢成形而我们却未能发现。

这带出了一个更大的问题—为什么绿色没有诅咒？事实上，有史以来只有两张绿色的诅咒，两张都来自诅咒的循环。答案在于绿色的机制并没有办法让诅咒有很好的表现。诅咒必须要是能给玩家带来负面影响的结界，而那并不是绿色的异能组能轻易做到的事。

我会公开承认我认为只制作四张，一个颜色一张而漏掉第五个颜色（且没有明确的理由—过去曾有过我们因为特定理由而刻意制作不完整的循环）是我们的疏失。我十分相信美学以及人们天生对于完整样式的要求，所以知道这会对一些人造成困扰。我很抱歉。这并非我们的目标。作为诅咒的创造者（有趣的是，诅咒是被 Un- 牌所启发的），我想说我很高兴我们能持续制作更多在特定玩家间热门的东西。

荣光复活师基沙

基沙西卡尼一开始是依尼翠背景叙述的作家所创作的角色，用来作为依尼翠里的声音点缀。她和她的弟弟基拉夫都会派出灵俑，但她使用的是黑色的死灵法术，而基拉夫使用的是蓝色的科学方法。不管基沙或是基拉夫都没有在依尼翠环境里出现，因为当时我们并未了解到背景叙述为她们带来的人气（且从排程的角度来说，我们都会在设计完成后才开始进行背景叙述），但最后成功让他们一起出现在异月传奇里的一张牌上。基沙之后得以在指挥官（2014 年版）的牌上单独出现。

基沙与基拉夫 尸鬼牧者基沙

下面是这张牌在依尼翠：黯夜猎踪里进化的过程。这个位置一开始的设计是这样的：

乌姆的卢德维2.0（版本 #1）

{二}{蓝}{黑}

传奇生物～人类/法术师

4/4

{四}：从你的坟墓场中放逐一张瞬间或法术牌。将目标生物牌从你的坟墓场移回战场。它额外具有灵俑此类别，且具有"每当此生物对任一对手玩家造成战斗伤害时，你可以复制所放逐的牌并施放该复制品，且不需支付其法术力费用。"

没错，第一个版本根本不是基沙。那是卢德维–另一个灵俑制造者的设计。卢德维也会有一张牌—下周我会再跟大家介绍—但他最后被移到了档案里的另一个位置（到那里时我会再跟你们介绍更多关于那个设计的内容）。所以，下面是基沙实际上的第一个版本：

幽灵姐弟基沙&基拉夫（版本 #2）

{二}{黑}{黑}

传奇生物～人类/邪术师

4/4

{四}，从你的坟墓场中放逐一张瞬间或法术牌：将目标生物牌从你的坟墓场移回战场。它额外具有灵俑此类别，且具有"每当此生物对任一对手玩家造成战斗伤害时，你可以复制所放逐的牌并施放该复制品，且不需支付其法术力费用。"

除了从蓝黑被改成纯黑，这跟原本的卢德维是一样的。我想改动一部分的原因是因为卢德维需要另一个设计，而另一部分则是这张牌可以被设计为纯黑，不需要加进任何蓝色。（另外严格来说，这张牌的放逐费用不再需要目标—一个细微的改变，但与规则有关。）这么一来，有哪个黑色的角色会从坟墓场挖灵俑的？当然是基沙。我不确定为什么这个版本也把她弟基拉夫加了进去—基拉夫显然是一个蓝色的角色，而这张牌是全黑。我想这大概就是为什么基拉夫在下个版本里被删除的原因。

灵俑专家基沙（版本 #3）

{二}{黑}{黑}

传奇生物~人类/法术师

4/4

每当一个由对手操控且非衍生物的生物死去时，将该牌在你的操控下移回战场。它额外成为黑色且具有灵俑此类别，且具有"此生物不能进行阻挡"及"当此生物造成伤害时，将它牺牲。"

我相信这张牌被修改的关键原因，是因为他们想要整合这个系列专属的败朽关键字，但同时希望可以设计一张更有基沙感觉的牌。卢德维在派出灵俑上更有创意，而基沙只是享受制作很多的灵俑。每个由对手所操控的生物死去就会变成你灵俑的想法感觉很酷，且败朽机制也让我们在费用上可以更为积极。这张牌最后的设计基本上功能相同，但利用了放逐区来稍微减缓这张牌的速度。我相信少了制作黑色灵俑是出于规则文字空间的限制。

遗世大天使莉艾莎

在原版依尼翠里，我们认识了天使三姐妹—布鲁娜、姬瑟拉和席嘉妲。她们都是白色且各有一个第二色（分别是蓝色、红色和绿色）。在短篇故事"冷漠无情的凝视"里，我们了解到原本她们还有第四个姐妹是黑白。根据惯例，当我们提到一个新角色时，玩家们总会要求我们为她制作一张牌。所以在指挥官传奇里，我们制作了[autocard]薄暮之帷莉艾莎[/autocard]。

薄暮之帷莉艾莎

但当我们回到依尼翠，发现莉艾莎并没有死（艾维欣原本已经杀了她—密切注意网路小说来看看到底发生了什么，以及她为什么回来），这代表我们得为她制作一张新的牌。虽然如你所见，这花了我们一点时间。这是这张牌的第一版设计：

娜蒂雅马可夫（版本 #1）

{白}{黑}

传奇生物～吸血鬼/贵族

2/3

每当你牺牲一个生物时，目标对手牺牲一个生物。

这张牌的第一个版本是娜蒂雅马可夫，我其实不是很确定她是谁，但显然是马可夫家族的一名成员（也就是和索霖有关系）。她是[autocard]墓约[/autocard]的变型，但不是在你生物死去时触发，而是在你牺牲生物时触发。吸血鬼和牺牲生物在风味上有很好的搭配，所以我们会在大部分以吸血鬼为主体的系列里都会利用这个空间。

艾默顿家族（版本 #2）

{白}{黑}

传奇生物— 人类

2/3

{一}，牺牲一个生物：在每个你操控的生物上放置一个 +1/+1 指示物。

下一个版本改了不少东西。首先，这张牌不再是马可夫家族的一员，而是一个完全不同的家族—这次是人类食人族而不是吸血鬼。我想那是因为马可夫在腥红婚誓里扮演很重要的角色，所以他们希望把马可夫放在那里；其次，这张牌不再是奖励你牺牲，而是让你可以利用牺牲；第三，和之前的设计不同，这个设计有 +1/+1 指示物效果的白色元素。娜蒂雅本来可以是纯黑的设计，而这为我们带来下一个版本：

食人族家族艾默顿（版本 #3）

{白}{黑}

传奇生物～人类

2/3

{二}，牺牲另一个非衍生物的生物：派出 X 个 1/1 白色人类衍生生物，X为所牺牲之生物的力量。

下一个版本保留了同样的风味，但把功能改成了另一个白色的效应—派出 1/1 人类衍生生物。这个效应比较强，所以加上了起动费用。团队对这个设计在对局测试中的表现没有很满意，所以接着尝试了一个截然不同的东西：

涤罪天使（版本 #4）

{二}{白}{黑}

生物～天使

3/3

飞行

每当另一个由你操控非衍生物的生物死去时，将其移回其拥有者手上。

这个版本变成了天使。他能透过在生物死去时移回手上（而非进入坟场）的方式来保护你的生物。

生命重担莉艾莎（版本 #5）

{四}{白}{黑}

传奇生物～天使

5/5

飞行

每当另一个由你操控非衍生物的生物死去时，于下个回合结束步骤开始时将其移回其拥有者手上。

我想是在这个时候创意团队了解到莉艾莎将出现在故事里，且我们要为她找一张牌。黑白天使如何？既然确定是莉艾莎，我们就得要把她做得大一点—她在指挥官传奇里是 5/5。系列设计也加上了延迟把生物移回来的条件，以避免和牺牲引擎间所产生的组合技问题。

隐匿天使莉艾莎

{二}{白}{白}{黑}

传奇生物～天使

4/4

飞行，系命

每当另一个由你操控非衍生物的生物死去时，于下个回合结束步骤开始时将其移回其拥有者手上。

下个版本对这张牌做了微调，让它更接近莉艾莎的最后一个版本。除了法术力费用相符外，还给了她系命。为了这点，团队把她从 5/5 改为 4/5。最后的版本跟这个版本十分接近，除了两个地方：她被从 4/5 改为 4/4，并加上了一个对手生物死去时永远无法回来的镜像效应。

午夜终时

这是所有今天的故事，希望你们大家都喜欢。一如往常，我很想知道你们对于这篇专栏、任何我分享的故事或依尼翠：黯夜猎踪本身的想法。你们可以写 email 给我，或透过我的任何一个社群媒体帐号（Twitter、Tumblr、Instagram 和 TikTok）与我联络。

下周回来跟我一起来看依尼翠：黯夜猎踪个别牌张的故事。

在那之前，希望你们都能享受到月圆时刻的乐趣。