上周，我开始跟大家分享依尼翠：黯夜猎踪里个别牌张的设计故事，今天还有更多要告诉你们。

死灵奇才卢德维 // 卢德维巨作欧拉格

翻面 翻面

卢德维和基沙与基拉夫有类似的故事。他的名字出现在原版依尼翠的一张牌[autocard]卢德维的实验对象[/autocard]上，但并没有在环境里获得一张牌。牌手说他们想要有一张，于是我们终于在指挥官（2016 年版）里制作了一张卢德维牌。

[card]卢德维的实验对象[/card][card mvid="420654"]死灵炼金术士卢德维[/card]

大家对那张牌的反应不愠不火，所以我们决定要透过这次回到依尼翠的机会再做另一个尝试。值得一提的是从一开始，这个位置就是一个双面牌的位置。

邦维维安（正面，版本 #1）

{一}{黑}

生物～吸血鬼

2/1

白昼/黑夜（于此牌进战场时，如果当前既非白昼也非黑夜，则成为白昼）

系命

{二}{黑}：～牌名～得 +2/+2 直到回合结束。[受诅咒的隐士]

//

受诅咒的隐士（背面，版本 #1）

生物～吸血鬼

2/1

错乱

在你的维持开始时，你抓一张牌且失去1点生命。 [邦维维安]

这个位置一开始是使用昼形/夜形的纯黑吸血鬼（在洞察设计时我们称其为白昼/黑夜）。这是个有趣的设计：正面有加血的异能，而背面则是用生命来换取抓牌。

尸体收集者（正面，版本 #2）

{一}{黑}

生物～人类/邪术师

2/3

每当～牌名～进战场或攻击时，目标牌手磨三张牌。在每个结束步骤开始时，如果所有坟墓场中有二十张或以上的牌，则转化～牌名～。 [怪诞拼合怪]

//

怪诞拼合怪（背面，版本 #2）

生物～灵俑

于此生物转化为～牌名～时，从坟墓场里放逐三张生物牌。～牌名～成为第一张被放逐生物的复制品，除了其力量等同于第二个被放逐的生物，及防御力等于第三个被放逐的生物。[尸体收集者]

第二个版本被从吸血鬼改为灵俑/邪术师，并赋予了一个全新的机制。正面能帮助你填坟，并附有坟场门槛作为转化的条件。背面能制作一个由你坟墓场中三张生物牌所合并而成的灵俑。

疯狂科学家卢德维（正面，版本 #3）

{蓝}{黑}

传奇生物～人类/法术师

2/3

每当～牌名～进战场或攻击时，目标牌手磨三张牌。在每个结束步骤开始时，如果所有坟墓场中有二十张或以上的牌，则转化～牌名～。 [卢德维的怪物]

//

卢德维的怪物（背面，版本 #3）

生物～灵俑

于此生物转化为～牌名～时，从坟墓场里放逐三张生物牌。～牌名～成为第一张被放逐生物的复制品，除了其力量等同于第二个被放逐的生物，及防御力等于第三个被放逐的生物。 [疯狂科学家卢德维]

到这里为止，系列设计团队都很喜欢这个设计，但也了解到卢德维比他们现在档案里的那张牌更适合这个位置，于是把卢德维从原本单面牌的位置移到了这个双面牌的位置上。这也是为什么另一个位置（我上周提到的那个）被改为纯黑且成为了基沙。

死灵幻视师卢德维博士（正面，版本 #4）

{蓝}{黑}

传奇生物～人类/法术师

2/3

每当死灵幻视师卢德维博士进战场或攻击时，目标牌手磨两张牌。

{三}{蓝}{黑}：你可以从坟墓场里放逐三张生物牌。若你如此做，则转化死灵幻视师卢德维博士。只能于法术时机起动。[卢德维愚行残品]

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卢德维愚行残品（背面， 版本 #4）

生物～灵俑

于此生物转化为～牌名～，它成为第一张被放逐牌的复制品，除了其力量等同于那些牌中的另一张，防御力等于第三张，并额外获得灵俑此类别。[死灵幻视师卢德维博士]

下个版本保留了背面（虽然用了另一个模板），但把从坟墓场放逐三张生物的部分移到了正面。为了强化这点，系列设计团队把转化的条件从一个触发式异能改为需要法术力的起动式异能。正面磨牌的张数也从三张被降为两张。

最终版本做了几个改动：把磨牌的张数降到一—张数持续调降使我认为这是对局设计的决定。另外转化的费用被从原本的恰好三张改为放逐任意数量，并透过起动费用中的 X 来监管。接着背面改为力量/防御力为 4/4 加上每额外放逐一张生物牌就 +1/+1，以让背面的生物感觉更加有趣。

我希望卢德维博士的成品能为大家在游戏中带来很多乐趣。

明光斗士席嘉妲

席嘉妲第一次亮相是和她的姐妹布鲁娜和姬瑟拉一起出现在艾维欣重临。由于暗影依尼翠环境中的事件，席嘉妲成为三人中唯一的幸存者（虽然她的另一个姐妹莉艾莎已经回归—在上周的文章中有提到）。席嘉妲在故事里扮演很重要的角色，所以我们知道得在系列里给她一张牌。在开始之前，前面两个版本是长这样的：

[card mvid="240033"]苍鹭天使席嘉妲[/card][card]苍鹭风华席嘉妲[/card]

这两张牌上她都扮演了保护人类的角色，所以我们希望延续下去。作为天使，显然她会飞行，且前两个版本都让她使用了辟邪。两个版本体型都偏大：4/5 和 5/5。我们的第一个版本长这样：

大天使席嘉妲（版本 #1）

{四}{绿}{白}

传奇生物～天使

5/6

飞行

{一}{绿}{白}：由你操控的生物得 +1/+1直到回合结束。.

每当一个由你操控的生物成为对手所操控咒语或异能的目标时，派出 X 个 1/1 的白色人类衍生生物，X 为该生物的力量。

第一个版本是六费 5/6 能加大你操控的生物，并能让你获得很多 1/1 人类的衍生生物。那充满风味但大家并不兴奋。

大天使席嘉妲（版本 #2）

{三}{绿}{白}

传奇生物～天使

4/5

飞行，咒语甲2

由你所操控的其他生物具有咒语甲1。

横置 X 由你所操控的未横置生物：你可以施放一个总法术力费用为 X 的咒语，且不需支付其法术力费用。只可以于你能施放法术的时机下起动此异能。

下个版本把施放费用做得较低，体型也配合缩小。为了捕捉之前版本上辟邪的风味，这个版本获得了守护（当时还称为咒语甲）并能适用到你所有其他生物上。她接着获得了一个很帅气的异能，让你能横置生物来从手中施放咒语。我想那是因为召集机制在瑟雷尼亚中被用过了两次。

大天使席嘉妲（版本 #3）

{一}{绿}{白}

传奇生物～天使

3/4

飞行

{绿}{白}：把目标由你操控的人类生物移回手上。若你如此做，在～牌名～上放置一个 +1/+1 指示物。他获得辟邪异能直到回合结束。

再下一个版本把这张牌做得更加好斗以捕捉她在故事里的性格（在她身边的人都碰到了一些不好的事情，而她想确保不会有任何她在意的人受到伤害），现在只需要三点法术力就可以施放。虽然法术力费用减少了两点，体型却只缩小了 1/1。起动式异能除了能让她持续变大之外，还能保护人类和她自己。

大天使席嘉妲（版本 #4）

{二}{绿}{白}

传奇生物～天使

4/3

飞行

由你操控的其他生物得 +1/+1.

节庆 — 只要你操控三个或更多力量各不相同的生物，每当一个由你操控的永久物被由对手所操控的咒语或异能消灭或造成伤害时，消灭至多一个由该牌手所操控的目标非地永久物。

这个版本又一次改变了法术力费用和数值，不过这一次是往上调。她会加大生物并获得了人类的关键字异能—现在称为鸠集，不过当时叫做节庆。为了强调她好斗的天性，鸠集异能让她可以消灭非地永久物。

大天使席嘉妲（版本 #5）

{一}{绿}{绿}{白}

传奇生物～天使

4/4

飞行，警戒，践踏

由你操控的人类生物得 +1/+1。

节庆 — 在你的维持开始时，只要你操控三个或更多力量各不相同的生物，你可以从你的牌库中搜寻一张人类生物牌，展示该牌，将它置于你手上，然后将你的牌库洗牌。

她的法术力费用从 {二}{绿}{白} 改为 {一}{绿}{绿}{白}，让体型得以从 4/3 变成 4/4，并获得警戒和践踏，使她同时具有三个关键字异能：一个是白色而不是绿色（飞行），一个是绿色而不是白色（践踏），最后一个则同时是绿色也是白色（警戒）。她加大生物的异能现在只适用于人类，鸠集异能不再是消灭的效应（那放在白绿上有点奇怪）而改成了搜寻人类的导师异能。

最终版本和这个版本十分接近。法术力费用从 {一}{绿}{绿}{白} 改成 {一}{绿}{白}{白} 并失去警戒，而鸠集异能让她仅能检视牌库顶的五张牌而非搜寻整个牌库。

最后一个改变属于 R&D 近年做出其中一个大变动的一部分：制作更多"冲动"（检视牌库顶 X 张牌找出特定东西）的效应而非直接导师（搜寻整个牌库找任意一张牌）。这个变动背后的原因是导师鼓励你在套牌里放一个东西并保证你永远都会找到同样的，而冲动鼓励你在套牌里放进更广泛的内容（这需要多样性）并随机你在每次使用时能获得的东西。我们认为后者能带来更好的对局进程。

流浆王斯罗咕

斯罗咕是依尼翠：黯夜猎踪里一个全新的传奇生物，也是万智牌历史上第八只传奇流浆。作为流浆的支持者，我想带大家看看这张牌的多个版本将会很有趣。

知识管理者捷列娃（版本 #1）

{一}{蓝}{黑}{红}

传奇生物～吸血鬼

4/1

飞行，威慑

每当～牌名～攻击时，你可以从放逐区施放一个具有返照异能的咒语，且不需支付其法术力费用。

这个位置一开始是属于捷列娃，依尼翠的吸血鬼/法术师，第一次亮相是在指挥官（2013 年版）里。这张牌是蓝黑红是因为那是她第一张牌的颜色，当时她属于一个三色循环的一部分。没有多久，系列设计团队就决定他们不想在主系列中放进任何三色牌，所以这张牌就被改到蓝绿的位置。（没错，我其实也不确定为什么蓝黑红的牌会变成蓝绿，但我猜应该是在移除了三色循环后，他们加入了双色的循环，而蓝绿最后填上了这个位置。）

灵性体质（版本 #2）

{三}{绿}{蓝}

传奇生物～流浆

6/6

践踏

当～牌名～进战场时，磨六张牌。

每当～牌名～对任一牌手造成战斗伤害时，你可以从坟墓场施放一张具有返照异能的牌，且不需支付其法术力费用。

在决定这张牌是蓝绿后，系列设计团队很快就了解这张张牌应该是传奇流浆。这使他们把这张牌做得更大，并改变了所用的关键字。不过他们保留了在第一个版本上很酷的核心概念，让你能免费从坟墓场施放一张具有返照异能的牌。他们也把攻击时的触发改为破坏触发（对任一对手造成战斗伤害），并给了它"进战场"的触发来帮助你把返照牌弄进坟墓场。

湿滑体（版本 #3）

{三}{绿}{蓝}

传奇生物～流浆

6/6

践踏

当～牌名～进战场时，磨六张牌。

每当～牌名～对任一牌手造成战斗伤害时，目标在你坟墓场里具有返照异能的法术或瞬间咒语获得返照{零}直到回合结束。

这个版本基本上和上个版本相同，只是有一个新的名字以及修正了套版，但我认为它够酷所以依然想跟大家分享。

湿滑体（版本 #4）

{二}{绿}{蓝}

传奇生物～流浆

4/4

敏捷，践踏

每当一个生物对任一对手造成战斗伤害时，你可以磨两张牌。

每当一张地牌从任何区域置入你的坟墓场时，在～牌名～上放置一个 +1/+1 指示物且你获得 1 点生命。

{绿}{蓝}：把你坟墓场里任意数量的目标牌以随机顺序放置于你的牌库底。

这张牌被彻头彻尾地改变，让我不得不认为在对局测试中发现那个异能会带来问题（让你能免费使用东西的异能往往都会）。新的版本表现了更多流浆的风味—流浆通常会随着时间长大，所以这个版本有会放置 +1/+1 指示物的触发式异能。它接着获得了可以帮助变大的破坏异能，而起动式异能能保护让你不会意外被自己的触发式异能搞死。这只生物接着获得敏捷—那跟破坏异能有很好的互动，费用被调低且体型被缩小了一点。

最终版本保留了变大的元素，但移除了加强的方法，因为大家都相信系列里的其他牌能完成这点。他们接着加上了两个异能来让它成为一只更好的生物。第一个异能让你可以用反召唤的方式在对手试图要消灭它时保护它，第二个异能则帮助你有更多能让它再次变大的资源。这个生物的费用被调降以利用弹回手异能的组合技，体型也跟着缩小。

怖狼首领托瓦拉 // 午夜灾祸托瓦拉

翻面 翻面

原版依尼翠环境中并没有传奇狼人，指挥官当时也还没扮演如现在般那么重要的角色，且我们也没想要制作一张。牌手持续告诉我们他们想要一张传奇狼人，所以在异月传奇里，我们制作了[autocard]展爪的乌力奇[/autocard]。

[card]展爪的乌力奇[/card]

问题在于我们虽然制作了一张可以作为不错指挥官的传奇狼人，却没有制作为了成为狼人套牌指挥官的传奇狼人，这使得许多牌手对乌力奇并不满意。

好吧，事不过三。这次我们知道了要特别设计一张领导狼人套牌的传奇狼人。托瓦拉是过去曾被提及但从未获得自己牌张的狼人。依尼翠：黯夜猎踪可以改变这点。第一个版本的托瓦拉是长这样的：

鲜血吟诵托瓦拉（正面， 版本 #1）

{一}{黑}{红}{绿}

传奇生物～人类/狼人

4/4

白昼/黑夜（当你施放这张牌时，若没有白昼/黑夜衍生物，则派出一个。它从白昼那面开始。）

{四}{绿}：检视你的牌库顶五张牌。你可以从中把一张狼人牌放进战场。把剩余的牌以随机顺序置于你的牌库底。

//

鲜血狼嚎托瓦拉（背面， 版本 #1）

传奇生物～狼人

5/5

～牌名～和由你所操控的其他狼人具有敏捷，系命与践踏。

托瓦拉的第一次尝试把他做成三色生物，这也是捷列娃当时所在的那个三色循环。依尼翠：黯夜猎踪带来了黑色狼人（如上周所提到的），所以想法是制作一个可以利用全部狼人的传奇生物（除了白色及蓝色以外）。正面能帮你获得更多狼人，而背面能以提供分属三个颜色异能的方式来把它们变得更好：敏捷（红色），系命（黑色）和践踏（绿色）。

鲜血吟诵托瓦拉（版本 #2）

{一}{红}{绿}

传奇生物～人类/狼人

3/3

夜落 –（于此进战场时，如果没有白昼/黑夜的追踪牌，则派出一张）每当另一个狼人于你的操控下进战场时，抓一张牌。[鲜血狼嚎托瓦拉]

//

鲜血狼嚎托瓦拉（版本 #2）

传奇生物～狼人

5/5

夜落 –每当此生物转化为～牌名～时，转化所有由你所操控且未转化的狼人。只要当前是黑夜，由你所操控的狼人进战场时为已转化，且无法成为未转化。你能将狼人视同具有闪现异能地来施放。每当另一个狼人在你的操控下进战场时，抓一张牌。[鲜血吟诵托瓦拉]

在三色循环被移除后，托瓦拉变成了红绿—那正是狼人主要的颜色，正面从能加强狼人变为奖励狼人。我们希望把它作为一张强牌，而抓牌已经被证明是一个很好的奖励。

背面则有一点奇怪。写了许多的文字，但内容基本上就和夜形一致。我想是因为那时他们当时还在调整昼形/夜形究竟可以做什么，所以把所有的内容都清楚地写了出来。除此之外，它给了狼人闪现并保留了另外一面抓牌面向的内容。

鲜血吟诵托瓦拉（版本 #3）

{一}{红}{绿}

传奇生物～人类/狼人

3/3

昼形 –（如果主动牌手于他们的回合没有施放咒语，于下个回合开始时成为黑夜）每当一个由你所操控的狼或狼人对任一牌手或鹏洛客造成战斗伤害时，抓一张牌。在你的维持开始时，若你操控另一只狼或狼人，则当前成为黑夜。接着转化任意数量由你所操控的人类/狼人。[长夜托瓦拉]

//

长夜托瓦拉（版本 #3）

传奇生物～狼人

5/4

夜形–（如果主动牌手于他们的回合施放或以上的咒语，于下个回合开始时成为白昼）每当一个由你所操控的狼或狼人对任一牌手或鹏洛客造成战斗伤害时，抓一张牌。

{二}{红}{绿}：目标由你所操控的狼或狼人得 +X/+X 且获得践踏异能直到回合结束，X 为由你所操控狼和狼人的数量。[鲜血吟诵托瓦拉]

在使用狼人时抓一张牌最后被证明过强，所以他们把它改成了破坏异能。同时也加进了第二个转化的触发，让黑夜时可以派出很多狼人。我很确定加上这点是因为在指挥官的对局里，你很难空一个回合都不施放咒语。背面配合改为破坏异能的更动，获得一个能加大你的狼和狼人的起动式异能。

最终版本在正面所做唯一的更动，是从需要两个狼人被改为需要三个狼人才能转化。背面改了两个地方：其一，X 现在由法术力值定义，而不再是狼和狼人的数量；其次，它现在只会加大力量，后者的改动是基于对局测试的结果。我们发现加大防御力很大程度提高了一张牌的强度，且增加了一定数量的盘面复杂度，这也是为什么我们通常都只加大力量的原因。

太阳升起

我们今天来到了故事的尾声，希望大家都喜欢。一如往常，我很想知道你们对于这篇文章、任何谈到的牌或依尼翠：黯夜猎踪本身的看法。你可以写 email 给我，或透过我的任何一个社群媒体帐号（Twitter、Tumblr、Instagram 和 TikTok）与我联络。

下周回来跟我一起看看在依尼翠：黯夜猎踪的邮件专栏里，我们会回答哪些跟这个系列有关的问题。

在那之前，希望你永远享受嚎叫的喜悦。