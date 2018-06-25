又是我谈论个别牌张，以及叙述在制作核心系列2019新牌张时所做的各种设计决定的时候了。让我们开始吧！

乙太盾神器师

如同我上周谈到的，核心系列有多种优势，而其中之一就是可以表现各种不同万智牌时空的能力。能这么做的好处是，你可以为古早之前推出的系列设计牌张。举乙太盾神器师为例好了，这基本上就是张没有出现在卡拉德许环境里的卡拉德许牌。这是设计给系列中白蓝原型（在乎神器）的牌。如果你前期就抽下这张牌，那它就会让你更在乎神器生物，以及能派出神器衍生生物的牌张。和卡拉德许不同的是，它在这系列并不是个重要主题，但还是个会出现在白和蓝色中的东西。

当然，这张牌可以进入任何在乎神器生物（或载具，因为它们会成为神器生物）的构组套牌里。这张牌的种族是矮人神器师以符合卡拉德许的感觉，因为该种族正是卡拉德许上的技工师。这个窥视多重时空里已知时空的方式正是让核心系列和普通系列感觉非常不同的原因。

抗暴阿耶尼

核心系列2019的风味和大多数系列稍微不同。与其专注在目前的故事上，它要回顾以往，好让我们理解尼可波拉斯的起源。为了这么做，核心系列2019中的每个鹏洛客都是设定在过去，当这些角色和波拉斯互动的时候。阿耶尼的牌是从阿拉若断片的故事中来的，当时他和波拉斯进行面对面对决。

在设计鹏洛客角色时最重要的目标之一就是要在制作有趣好玩的牌张时又不能背离该角色的本质。阿耶尼的魔法让他要和其他人互动。他擅于招募、加强，和治愈同伴。他的魔法从来都不是要帮助自己，而是帮助他的队友。

第一个异能是加强型的，而最理想的情况是能有两个生物可以加强。它说「至多两个」的原因是让你可以在只有一个甚至没有生物时，还是能获得忠诚值。几乎所有的阿耶尼鹏洛客牌张都有个加强异能。第二个异能是他之前没用过的白色异能，能招募更多生物为你作战的方法。这风味并不是复活，只是他会获得一个类似他之前就拥有的同伴。体积较小是白色挖坟的限制。

他大绝设计的比较容易达成，会给你一个不会立刻赢得游戏的徽记，但却可以随着时间加强让你可以用数量踩过你的对手。这些生物是1/1具有系命的猫，因为我认为这是要显示他正在召集同类。做为核心系列2019主要的衍生物之一，这些衍生物除了符合阿耶尼的风味之外，也会以其他方法出现。徽记在回合结束触发的原因是让你可以在使用大绝的该回合就获得好处。要能使用大绝已经要一些时间了，所以我们并不想让玩家再等一回合才能获利。

龙长老们

我们要在这系列回顾尼可波拉斯的过去，所以这就表示我们要回到波拉斯诞生（嗯，就游戏而言）的地方，即龙长老（没错，就是这些家伙启发了指挥官赛制）。尼可波拉斯第一次出现于1994年暑期的传承中（非瑞克西亚在更前一个系列的古文明之战登场，挤掉尼可波拉斯成为万智牌最古老的回归恶人。如果米斯拉哪天起死回生的话，那他就可以破纪录了）三色龙的循环。一旦我们知道核心系列2019和波拉斯有关，我们就先预定了龙长老的回归。

尼可波拉斯会得到他自己特别的牌张，但我待会再分别谈谈。现在先让我们来讨论其他的龙长老吧。首先是智龙阿卡迪。阿卡迪谨慎富谋略。他是只龙所以会飞，然后有警戒是因为他本性谨慎。他的两个异能都是「在乎守军」的效应。第一个会让在你使用守军时以抽牌来奖励你，而第二个除了能让守军攻击之外，还会使用防御做为攻击力，而这在传统上都会比力量要高。我们有一阵子没做过「守军能攻击」的牌张了，所以我们喜欢这副套牌能让你保持防守，直到阿卡迪出现将那个防守变成攻击。这挺有战略性的。

铬米恩的机制和这个角色在故事中的能力类似：变成人类。这里的诀窍是，要如何让龙变成人类是件有趣的事呢？通常玩家会想要从小生物变成大的。设计以两种方法处理这个问题。第一，这张牌本身就要是个很酷的龙。它是个七费的7/7、有闪现，并且「不能被反击」，让你能以无法预防的方式偷袭对手。然后，化为人类的异能则是给予两个东西：第一，无法被阻挡让你可以在盘面爆满的时候打出最后几点伤害，而第二的辟邪则可以让你响应杀牌。这异能不需要法术力费用只须弃牌，所以要逮到铬米恩不注意的时候是很难的。

派蒂墨司是最无情和直接的攻击手，所以我们就设计她来符合这点。她所有的异能都是生物异能。她最大的用途就是当个非常优秀的攻击者。飞行和践踏让她可以打穿防线，而警戒则能让她在防守的时候还是能每回合造成伤害。我记得这张牌一开始还有辟邪，但这会让对手太难处理，所以我们进行了微调，让派蒂墨司在能造成伤害之前能受到保护。

瓦威提阿玛迪是最混乱的，所以我们给了他一个类似这游戏里最混乱的机制之一的异能。当他攻击时，他可以强迫其他每个玩家（这设计在多人游戏中非常实用，这些龙都是－毕竟他们可是龙长老）将一个永久物在某些时候型态转变成另一个永久物。玩家有时候可能会没翻到永久物，等于直接失去一个永久物。

这些设计的目的除了可以在像是指挥官或是争锋等赛制中良好运作之外也是沃索斯能包含在他们的历史或故事主题套牌中的有趣牌张。

灵异水手

我们利用核心系列可以做的事情之一，就是提供更多支持给标准内的系列，像是依夏兰。人鱼和吸血鬼在万智牌蛮常见的，所以这些并不难放进系列里。我们也找到方法可以挤几只恐龙进来。灵异水手是这系列的海盗之一，而我认为它也是个很聪明的设计。

我没记错的话，这张牌一开始的概念是个顶底的海盗鬼魂。徘徊不走的海盗亡魂常常会在海盗故事中出现，所以这看起来是个可以探索的有趣点。所以你要如何制作海盗精怪呢？首先，我们可以让它无法被阻挡。在参考了幽影机制（从古早之前的暴风雨中出现）之后，R&D让它只能被精怪阻挡。然后它又得到了一个起动式异能，让它也能影响其他生物，使它们也无法被阻挡。

最后，为了让这张牌有更好的法术力费用 / 牌张比例，R&D决定给它一个负作用。什么蓝色的负作用在风味上非常适合精怪呢？幻影的负作用如何？这之前是用在黑色鬼魂上的「当此生物成为咒语的目标时，牺牲它」叙述（原本是从海市蜃楼的Skulking Ghost来的），我们后来将它们移到蓝色的幻影上。在有人发现它并施放咒语之后，它就会因为本身没有形体而消失殆尽。将这些全部结合起来你就得到了这个挺酷的顶底设计。

晶钻牝马

在第一版中有下列这个非普通的神器循环：

每个都能于任何人施放特定颜色的咒语时让你获得一点生命。这循环的昵称是「幸运符」（虽然我不知道为什么）。这些牌张被证实为有点弱（虽然有些还是出现在早期的世界冠军八强的套牌中），但还是非常受休闲玩家的欢迎。它们受欢迎的程度，让它们直到第八版之前都还会出现在大部分的核心系列里。

古文明之战加入了在乎神器的版本。

在玛凯迪亚中，我们试图为幸运符设计替代品。

这个神器多一费，但却可以让你选择想要的颜色。它要求你支付两点法术力，但却可以让你获得两点生命。我们的想法是，如果玩家喜欢它的话，那我们就可以用一张牌取代五张核心系列的牌，但这实验的成果并不好。在额外费用和缺乏强力风味的情况之下，玩家并没有买Jeweled Torque的帐。

在第九版中，我们终于决定要清理它们，所以设计了这个昵称为「新幸运符」的循环：

它们费用多一但再也不需要你支付费用以获得生命。我们的目标是要将这个循环在风味上连结每个颜色的指标性生物，但蓝色和绿色还在寻找自己适当的指标（史芬斯和多头龙要多年之后）。这些新的幸运符进入了核心系列，直到核心系列2012为止。

秘罗地创痕之后也会加入这循环的神器成员：

时间漩涡尝试了类似Jeweled Torque的新幸运符：

Paradise Plume将横置产一点任意法术力的神器和幸运符（施放Paradise Plume时选择一个颜色）结合。

而这里就要提到我们最新的幸运符版本晶钻牝马了。晶钻牝马使用的是「一张牌而不是一个循环」的方法，让你可以在施放时选择颜色。然后为了多给它一点功能，我们第一次将幸运符做成生物。我很好奇玩家会如何对待这个概念。

巨太龙

我想先用个谜题开场。目前有多少张总法术力费用为5，而其费用都是有色法术力的牌呢？

黑山之威血爪

身为游戏发言人（尤其是拥有一个部落格，让任何人都可以轻易留言给我的发言人）的副作用之一就是，我会收到很多要求。其中一个常见的要求就是给没有传奇牌张的生物类别添加传奇。目前获得最多要求的生物类别就是熊。我之前提过我很遗憾没发现鞑契可汗中出现的熊主题，因为那会是个传奇熊出现的好地方。现在我可以很高兴地说，终于，我们有一张传奇熊了。有趣的是，与其是个熊领主，血爪比较是个需要大生物做为套牌构组的主题。它让你可以用较少的法术力施放较大的生物，并且在血爪攻击时灌大它们。我希望想要一个熊指挥官的各位都能在使用血爪时获得乐趣。

饥渴多头龙

身为一个万智牌的牌张设计，我最喜欢做的事情之一就是找出已存在的异能并将它们合并成全新的牌张。饥渴多头龙就是一个完美例子。这张牌有三个异能。第一个是基本的多头龙异能：施放时支付X然后它就会带着X个+1/+1指示物进战场。这个异能曾出现在多个生物上，但现在已成为多头龙的标准异能了。

第二个则是我们R&D称为「潜行」的异能。它的第一次出现是在海市蜃楼的Stalking Tiger上，并已成为绿色的固定异能之一，通常会出现在较大的绿色生物上。第三个异能则是微调第一次出现于第一版，叫做Fungusaur生物上的异能。Fungusaur只会为每批受到的伤害获得一个指示物，但饥渴多头龙则是会为每一点伤害获得一个指示物。

这些异能都曾以某种形式出现在绿色中，但却从来没有放在一起过。我们这里得到的是酷炫的协力作用，其中这多头龙会在受到伤害时变大，但它的潜行异能又会让对手难以阻挡（只能派小生物来送死），确保它能持续成长。

狱境报复

核心系列2019的任务之一就是要做些近代能用的牌，但却又不会干扰到标准。这很麻烦，因为要让一张牌在一个比标准大很多倍的赛制中突出的时候通常表示它在标准中也会非常强力。这里的诀窍就是找出在近代中比较重要，但在标准中却没那么有关系的地方。另外，为了让这任务额外困难，这张牌要感觉适合出现在它的系列里。它不需要是个完美搭配，但也不能完全不搭。

狱境报复正是个命中所有这些目标的良好例子。首先，我们要如何让它在近代中能用呢？找出一个近代的问题然后试图解决它。那解决奥札奇，尤其那些较大的传奇，如何呢？它们通常难以去除，而即使你真的杀掉了，它们也只会被洗进牌库中，之后还是会被抽到。是否有低费的方式可以解决奥札奇，同时又不对标准造成连带伤害呢？

让我们先看看奥札奇的特色吧－它们是无色的。标准虽然有无色生物（神器生物），但我们通常不会在标准系列中推出太多神器生物。前一个具有大量神器生物的大系列是卡拉德许，而该系列也快要轮出了。在放逐生物的同时，它让我们可以解决奥札奇最大的问题之一－也就是它们会持续回来。另外，这张牌还会加血，所以生物越大加的血就越多。这表示这张咒语在标准虽然还有点用，但却也具有能处理近代问题的本质。

为了预防玩家没发现这张牌是为了对付近代的奥札奇，创意团队特地创造了能传达这点的插画和风味叙述。

路途的一半

我们今天没时间了，但我还有许多没谈到的牌张，所以我们会在下周继续。如同以往，我很想听听你们的回馈，不管是关于今天的专栏、我今天谈到的牌张，或是关于核心系列2019。你们可以写电子邮件给我或是透过我的社交媒体账号（推特、Tumblr、Google+，和Instagram）联络我。

请在下周回来看看第二部。

直到下次，希望你们游玩核心系列2019所获得的乐趣和我们设计它的时候一样多。