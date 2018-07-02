上周，我们开始聊到核心系列2019的牌。由于还没讲完，今天我带了更多牌回来。

长生不死莉莲娜

莉莲娜透过恶魔契约的故事线来到核心系列2019，这发生在大融合之后，莉莲娜又一次开始变老并与波拉斯和四个恶魔签订契约来换取青春永驻及永生。鹏洛客莉莲娜的核心特性是死灵术士的能力。

我们决定把这张牌做成灵俑的 部族鹏洛客，一个可以绕着构筑出一副灵俑套牌的东西。这代表三个异能都会奖励你有很多灵俑。第一个能力有创意地解决了许多问题。首先，这张牌要跟灵俑连结，但你想确保它有比生灵俑更多的功能。第二，大绝招想要灵俑牌在你的坟墓场里，有加号异能的帮助能确保在开大绝时更有影响力。

磨自己牌库让这张牌能加强大绝的同时，也以另一种方式在意灵俑牌。除此之外，这让这张牌有了另一个效应：在磨到灵俑时触发吸两点血。第二个异能让莉莲娜利用灵俑去完成另一个重要的效应—消灭生物。你有越多灵俑，这个异能就越强。最后一个是华丽地跟灵俑连结的异能，让莉莲娜做一些跟她其他大绝有点不一样的事。值得一提的是大绝的费用比她起始的忠诚值来得低，代表这是少数几张能让你在施放时就使用三个异能中任意一个的鹏洛客。

莉莲娜的契约

一个在R&D之间争论的事情是，要把万智牌的系列当作科学还是艺术。我倾向艺术，而这张牌展示了其原因。设计万智牌牌时的目标，是做些玩家会想用并享受使用的东西。有时只是做一张功能好用且强力的牌，但并非每张牌都能成为某颜色一定会出现在套牌里的东西。其他解决方法是制作特定能在其他赛制发光发热的牌，可能是限制赛、多人赛或各式的老赛制。

然而有些时候，制作一张让玩家喜欢牌的关键可能不是那么理性，你得透过让他们开心的方式找到一些能发光发热的面向。可能是幽默的方向，也可以用比较特别的方式进行，或是捕捉到机制和风味的完美契合点。我喜欢莉莲娜的契约的原因是它使用了一个其中一个主要角色的故事焦点，并找到一个设计上美丽的交集来完成它。

黑色常会制作支付生命抓牌的效应，而我们常用与恶势力签订契约来给予它风味，让我们从用这当作一个表现莉莲娜恶魔契约的方法开始。因为它是稀有牌，我们得以做抽很多牌的效应，在这里是四张（另外四这个数字并不是巧合），也加了一些叙述来补上前后背景。如果你战场上有四个恶魔就可以赢得对局，代表着那四个与莉莲娜签订契约的恶魔（柯索非、棘泽边、拉札柯和 贝赞洛）。全部加在一起让这张牌就像是张包罗万象的画作。

拟形变幻

当时的我正在设计某个未来的系列，系列中有一个我十分满意的设计。有一天当我进行核心系列2019的对局测试时看到草稿中有这张牌—带着一个不同的名字。我在轮抽桌上大喊「不！」并挥舞着我的双手。显然许多人回过头来问我怎么了。我说：「他们比我早！」

如你所料，R&D的规则是较早的系列拥有牌张设计上的优先权。如果你为2020的秋季系列制作了一张牌，任何在2020秋季系列前的系列都可以先做那张牌。当然，如果那张牌是你系列正在做事情的关键，你们可以事先进行讨论，但除了特殊情况之外，否则你将会失去那张牌。我知道我们的系列并非一定要有那张牌，所以它将会出现在核心系列2019当中。

因此，拟形变幻永远会是离开的那张牌。这之前已经发生过很多很多次，所以也不是什么值得意外的事情。我们只是为这张牌做了个很酷的风味上的调整，那在未来的系列中合理，但这里却不然。好吧。在这里享受这张牌吧，它很有趣。我真的很喜欢他的概念—复制，这可以追溯到限量版（第一版）并使用了一个直观的方式。直观到当我们在做它的时候，才很意外地发现这从未被使用过。差一点点。

烈龙尼可波拉斯

翻面

在决定核心系列2019将会绕着波拉斯转之后，系列设计的负责人Ethan Fleischer便说他会做一张像万智牌：起源那样的波拉斯双面鹏洛客，一面是不显眼的传奇生物而另一面是鹏洛客。由于我们从未做过一个系列只有一张双面牌，这有一些要完成的后勤工作，但每个人都认为这是正确的决定，于是便开始了解该如何进行。

正面需要反应波拉斯点燃火花前的样貌，所以他们利用了传承的版本并给了他一个弃牌的异能。为了让牌张叙述不要太长，也不要让你想把传奇的尼可波拉斯留在战场上太久，它们把弃牌的效应做成了「进战场」效应。与在传承中把它做成7/7不同，这是选择把它做成一个费用较低、可以四费在游戏前期叫出来的4/4飞兵。关于要如何把他翻面为鹏洛客这件事，我们讨论了很多，但R&D最终决定把它做成起动式异能。

由于这张牌是系列的焦点，系列设计团队决定给他鹏洛客的那面四个忠诚异能。第一个也是唯一一个加号异能让你抓牌来利用尼可波拉斯的智能和对知识的渴望；第二个异能让你杀掉一只生物或鹏洛客以表现他消灭的天性；第三个异能可以挖生物或鹏洛客，暗示了他在阿芒凯的作为。值得注意的是第一个异能是蓝色，第二个是红色而第三个是黑色。

大绝想要的是一些酷炫的东西，因为你得花很大努力才能到达那里。我们不喜欢把「赢得对局」放在大绝上，但波拉斯的大绝已经非常接近了。这同时也利用了波拉斯为人所知摧毁他人心智的风味。大绝做成「目标玩家」而非直击所有对手，因为在多人游戏中一次打击所有人有点太残忍了。

梦魇饥渴

这是个很有趣的设计。目的是一张你会想跟加血牌配成组合技，用很少法术力来除掉大生物的牌。问题在于如果这张牌只在有加血牌时才能运作，就会成为一张大多数时候卡死在手上的牌。所以，设计师做了些很酷的东西。他们植入了一个小小的效果让这张牌不只可以独自发挥功效，还可以连在一起来创造更大的效应。你瞧，自己本身基本上就是获得1点生命并给一只生物-1/-1。然而在施放第二张的时候，因为需要计入第一张所获得的生命，它会让你获得1点生命并给生物-2/-2。我很喜欢这个设计的原因，在于要让一张牌同时能独立运作、彼此配合，且跟其他效应共同运作并非永远都那么容易，所以同样身为设计师我对这感到惊艳。

华辉天使

这张牌的设计很有趣。它被设计为可以让你用获得5点或以上生命那些牌围绕构筑的主题牌。虽然是张秘稀，人们依然会把它放进限制赛，而在限制赛中获得5点生命并不是件容易的事，所以设计师加了个方式让这张牌可以独力完成组合技。要怎么把这放在3/3飞兵上？嗯，你可以直接让他帮你加5点生命，但这有点太粗鲁了。设计一部分有趣的地方就在于找到更有创意跟组织的方式去建构一个协同效应。这张牌上的解法是给天使+2/+2和系命。这全部加起来感觉好多了，也更像是一张有凝聚力的牌。

炎血萨坎

萨坎有着鹏洛客中一个最狭窄的机制重点：龙。萨坎最早出现在赞迪卡的故事在线，当时波拉斯强迫萨坎为他做些事。故事中的这个事件让萨坎抓狂，但这张牌代表了在那之前的萨坎。虽然由于我们通常把弃牌跟疯狂的风味连结（甚至有个与弃牌配合良好的机制就叫疯魔），第一个异能有点指向萨坎即将抓狂。这是唯一一个没有与龙连结的异能，但坦白说，要让萨坎的每个异能都使用「龙」这个字是很困难的，但他让你抓牌来更快拿到龙牌，也带到了第二个异能上。

第二个异能也是一个加号异能，因为我们希望你在任何可以的时候都使用它。这是一个可以用来施放龙的产法术力异能。红色并不常跨线去产生其他颜色的法术力，但我们允许暂时生产法术力的效果。大多数的龙都是红色．但龙也是一个时常会做单色循环的经典生物类别。大绝不只是另一个放龙的大绝，也是萨坎做过的事。原版的萨坎沃可以用6点忠诚值派出四只4/4的龙。这张调高了一点，多一点忠诚值就可以派出四只5/5的龙。

施咒羊蹄人

施咒羊蹄人的故事是从限量版（第一版）的这张牌开始的：

我相信纽杜云咒术师是一张顶底设计的咒术师。结界想代表永恒的魔法咒语，所以Richard Garfield喜欢这个鼓励套牌绕着结界构筑小生物的想法。纽杜云咒术师一开始印行的生物类别是咒术师，但之后被换成了法术师并在最后则改成了人类/德鲁伊。三年后在憧憬当中，我们制作了下一张咒术师：

Femeref Enchantress尝试了另一种咒术师的样貌：在意从战场上被放进坟墓场的结界。由于广域结界更难对付，这张牌把玩家推往利用那些可以牺牲自己的灵气或结界的方向。由于在意结界离开战场要比进战场来的难上许多，再加上它是多色（选择白绿是因为那是两个在机制上跟结界连结的颜色）的特性允许了这张牌能更大（1/2而非0/2）且费用更低。下一个咒术师的尝试是大概两年后的克撒传：

亚格斯咒术师基本上是纽杜云咒术师的较佳版本，费用较低且有帷幕让他更难被咒语去除。他是0/1而非0/2，但由于从不会攻击或阻挡也不能被当作目标，1点的防御力并非他最大的副作用。再下一次在石破天惊里，我们做了一些不太一样的尝试：

我们将咒术师的风采自己做成了一张结界而不是生物。这让它更难去除。更重要的是，这让其他的这张牌也能触发并抓牌。下一版是多年后在时空混沌里的一张牌：

时空混沌是一个探索颜色派分配替代方案的系列（保留所有颜色的原理不变），它有过去曾存在万智牌中被换到另一个颜色的时空转移牌。台地咒术师是限量版（第一版）里的纽杜云咒术师 ，但从绿色转移到了白色。这张牌之后出现在两个核心系列、一个大师系列和一个指挥官系列（指挥官一直在找更多白色的抓牌）。在核心系列2019之前最近的一张咒术师来自尼兹之旅，他甚至不是一张咒术师。

花丛幻灵有星彩的机制，会在任何一张结界在你的操控下进到战场时触发。他是一张让你抓牌的星彩牌。由于是一张结界生物，也让你在接下来施放其他这张牌时抓牌。

接着来到了施咒羊蹄人。他跟其他牌一样是德鲁伊，但由于这张牌有创意地连上了塞洛斯，这张咒术师是个羊蹄人。他也被做成白绿以让他能有更好费用/攻击防御力的比率。这也是第一张让你在结界进战场时抓牌的白绿咒术师。

所以这对这个异能的未来来说代表了什么？我想它将会维持在绿色的基底，因为我们试着很小心处理这类给白色的抓牌，而结界并不足够狭窄来证明让白色自己抓牌是正确的，但我认为未来将可以看到更多的白绿咒术师。

神器大师泰兹瑞

泰兹瑞从卡拉德许的故事线来到了核心系列2019，所以我们为他做了一张捕捉那个瞬间的牌。即便我们并不知道所有的细节，泰兹瑞出现在卡拉德许与他和波拉斯的关系有直接的连结。泰兹瑞的特性是神器，他也是另一着有个狭窄机制重点的鹏洛客。

第一个异能是派出1/1飞行的扑翼机衍生生物，因为我们想要在机制上让这与卡拉德许 的故事线互相呼应。鹏洛客缺少的背景叙述文字在我们制作核心系列2019这种每个鹏洛客都来自不同时间带时格外困难。衍生生物通常提供了一个很好放牌的方法，因为许多衍生物都跟特定的时空有所连结，扑翼机正是一个很棒的例子。

第二的异能利用了蓝色的核心能力—抓牌，但跟神器连结来更有泰兹瑞的感觉。第三个异能对泰兹瑞来说有点奇怪，因为比正常的还要更广。大多数让你从牌库里找东西的泰兹瑞牌都只是找神器，而这张则更广泛被延伸到永久物而不是只有神器。原因是因为我们正尝试在机制上传达泰兹瑞现正控制的时空渡桥—卡拉德许故事最后一个重要的故事重点。

薇薇安瑞德

最后，我们来到了最后一张也是唯一一张新的鹏洛客—薇薇安。薇薇安也同样代表了过去一个她与波拉斯交集的时间点，但那故事还未公开。她的出现是因为我们了解到纯绿的鹏洛客有些短缺。贾路在他与莉莲娜的战斗中受到诅咒成了黑绿，这让妮莎成了纯绿的代表（即便如此她依然有涉足第二色）。薇薇安来自我们想要一个新的纯绿鹏洛客。创意团队变出了很酷的外观、能力套件和背景故事。要了解牌张的设计，我可以告诉你她是一名射手，而她的魔法箭能创造生物。

薇薇安的第一个异能代表了她与自然和动物的连结—让你搜寻一张生物或地牌。第二个异能利用消灭的天性，以及她的弓与箭能消灭也可以创造东西的概念。我们让她在回归自然跟铅直落下之间有所选择，因为两者都是利基解，而我们希望薇薇安的第二个异能能在许多对局中使用。她的大绝利用了与动物的关系。这帮助你把生物部队变成强力的大军来赢得对局。

薇薇安召现

这张咒语稍微更佳地展示了薇薇安的能力套件（对鹏洛客来说，要描述人物自身的同时并完成这点有点困难—好吧，除非他们的能力像茜卓一样容易展示）。薇薇安的魔法箭会转变为从她家时空来生物的灵魂版本。在插画中，我们看到薇薇安的箭变成了巨大的老虎。这个异能机制上的代表方式是你将且会从牌库顶的七张牌中得到一张生物，并把它放进战场「攻击」一个你所选择的生物。

另一个大问题是这像是绿色会造成直接伤害的非生物咒语，而这是绿色所不常见的。允许这个的原因是因为它需要套牌中集结很多的生物来得以运作（只有一只大生物并不实际，因为你只能检视牌库顶的七张牌；你需要更高的生物密度）。这也代表我们想尝试去找到更多方法来给绿色控制生物的方法，但同时维持绿色依赖生物的特性。

该把牌移开了

这些就是我今天的内容，我希望你们喜欢我介绍核心系列2019的介绍。一如往常，我很想知道你们对于这篇文章、任何我谈到的牌或核心系列2019整体的反馈。你可以写email给我，或透过任何社群媒体账号（推特、Tumblr、Google+和Instagram）与我联系。

下周回来我要来探索一个我一直在思考的游戏设计新概念。

在那之前，希望核心系列2019创造许多属于你自己的故事。