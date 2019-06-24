我在上周开始了 2020核心系列的预览。虽然我谈到了一些重点，但我还有更多。所以我今天就要谈论这系列的所有循环，其中之一就是我今天的预览牌（没错，五张预览牌）。要注意的是这些循环里的某些卡牌还没有被预览，所以会东缺西缺。

现在请坐好，系上安全带，我要带你们去看看 2020核心系列的循环们了。

普通循环

十张的补血横置地循环

核心系列的目标之一就是要确保标准赛需要的各种基本工具。包含一些普通的双色地，这样玩家如果没有更高稀有度的双色地时还是可以构组多色套牌。对于 2020核心系列来说，系列设计团队选择纳入鞑契可汗的补血横置地。这些双色地要横置进场，并且会在进战场时让你获得一点生命。

这些地的邻色版本第一次是出现在原本的赞迪卡。我们已经做过了基本的横置地了（即没有其他任何异能，需要横置进场的双色地），而我们也发现我们能让它们变得稍微强力一点。获得一点生命感觉就是个有点用又单纯的异能。鞑契可汗重新命名了这些邻色地（因为原本的地在名字里有特定的赞迪卡地名），并加入了对色地来补满完整的十张牌循环。

「在乎什么」的咒语

这循环包含了我今天的预览牌，所以让我先展示再来谈谈它们吧。

这个五张牌的循环都会在乎你操控的其他同名牌。每种牌在乎的点都不太一样，但都会鼓励你在构组赛使用四张，或是在限制赛中轮抽越多张越好。它们是普通牌，所以这样比较容易达成。这些牌的主题远在第一版的时候就出现了。

这游戏刚开始的时候是没有牌张上限的，所以Richard Garfield就想设计一张鼓励你使用越多张越好的卡牌。（没错，我相信如果这游戏一开始就有四张限制的话，Plague Rats也会有那个「名为X的牌在套牌中的数量不受限制」的规则叙述。）Richard原本计划这游戏只会是个普通游戏，而不是变成现在这个极受欢迎的样子，所以这个套牌充满了Plague Rats的点子原本只是做为换牌的挑战而想出来的。

Plague Rats是张非常受欢迎的牌，并且在接下来的几年内启发了各种使用类似空间的设计（举例来说，裂片妖就是瘟疫老鼠的直系血亲）。由我设计、并由Plague Rats所启发的卡牌之一就是暴风雨的Kindle，而它也将Plague Rats这个只在乎战场上卡牌的点子推往了其他的地方。Kindle也影响了许多其他的设计，其中也包含了今天的一些预览牌。

这循环的想法就是要给新玩家一个能追求的单纯任务。在构组赛中，这张牌要你在套牌中放进四张。在轮抽中，它们也创造了一个简单易懂的轮抽策略—尽你所能地抽选这张牌。我希望你们也能在这些循环中找到乐趣。

非普通循环

具有反色保护的生物

反X保护是个源自于这游戏起源的异能。在万智牌大部分的生命里它都是一个常青的机制，这表示它会出现在（几乎）每个系列里。在万智牌：起源中，我们将它从常青机制改为非常青，这表示我们如果需要的话就能使用它，但却不像常青机制那么频繁。

许多R&D的成员都认为我们太少使用反色保护了，并想要它更频繁地出现。对局设计更是想要更多的反色保护，因为它是个平衡赛场趋势的有效工具。2020核心系列的系列设计团队实验了类似的机制、但却没有那么多复杂规则的保护（它们甚至尝试使用「保护」但却简化了这个机制的运作方式），但最后还是决定直接使用反色保护。

反色保护在这个系列里只出现在六张牌上，其中五张是一个生物循环（另一张则是白色的瞬间）。从技术上来说，这不是个非普通的循环，因为其中四张牌是非普通，最后一张（绿色的）则是稀有。我想它们一开始都是非普通，但绿色非普通生物的反色保护基于对局设计的原因被挪到稀有去了。这些生物都会有反它敌对一个颜色的保护，而这循环则会绕着颜色轮走，这样每个颜色都有一个反该色保护的生物。

我不太确定反色保护的未来是怎样，但它目前有两条路可以走—可能是回到常青状态，或者是非常青、但会更频繁地出现在标准的系列里。

克色咒语

这是一个瞬间和法术的循环，专门用来对付该颜色的两个敌对色。（「克色」是指那些设计用来伤害一或多个颜色的咒语的俚语。）要注意的是这些牌只能作用在敌对色上，表示它们是设计做为备牌使用的。核心系列喜欢「克色牌」，因为它们能更好地解释颜色之间的关系。我们很容易忘记在颜色轮上的颜色会和相邻的两个颜色友好，并且和对面的两个颜色敌对这件事对于新玩家来说并不是一件很明显的事情。万智牌早期的克色牌非常强大，但我们因为对局的理由缓和了不少。克色牌也是一个用来教导新玩家要怎么样才能对应他们朋友套牌的工具。举例来说，如果你一直输给红色套牌，那你可能想要包含一些对红色特别有效的卡牌。反色保护在这方面也扮演了类似的角色。

金色的轮抽原型

Erik Lauer在进入R&D开始工作时所导进设计的创新之一就是金色的非普通轮抽原型卡牌。这些非普通的多色牌（通常是双色）会大声地传递这两个颜色在轮抽中应该要做什么。这里的想法是，如果你前期就抽了这些牌，那它们就会引导你走向一条由系列中其他卡牌所强化的道路上。举例来说，如同我上周所解释的，2020核心系列里白色和蓝色的主轴就是飞行。在给你们一张白色或蓝色、并特别提到飞行的卡牌之后，我们就能传达白色和蓝色的主题。2020核心系列为每个双色组都设计了一个轮抽的原型，而这十张牌都能做为指路牌来帮助轮抽玩家。（若想知道更多关于这些轮抽主题到底是什么的信息，请查看我上周的专栏）。

有色神器

卡拉德许对于标准的严厉影响的结果之一就是让R&D好好仔细地检视了神器。从历史上来看，几乎每个专注在使用许多神器的系列都会造成对局设计的问题，并常常导致禁牌的发生。我们从市场设计中得知玩家非常喜爱神器，所以我们想要找出一个方法来继续设计它们，并同时解决它们所产生的问题。在研究了这个问题之后，最明显的解决方式就是使用颜色轮。由于一个破坏平衡的神器可以进入任何套牌，因此我们在神器上犯下的错误会比其他过强的卡牌造成更多的问题。

在开始设计更多的有色神器之后，我们就可以让颜色轮更好做它的工作，并且开始限制哪些套牌可以使用那张特定的卡牌。神器通常都会有倾向特定颜色的风味，所以这风味的面向对我来说还好。最大的问题是神器闯入了结界的范围，但我们决定这对于游戏来说还是有益的，所以我们决定以创意来分辨两者，而不是用机制的差异（不过还是有一些，像是结界不用横置。）我们还是会制作一些普通法术力的神器，只是我们会更强力推广有色的神器而已。这表示普通法术力的神器会比较偏向限制赛、休闲构组赛，或是做为特定用途的构组卡牌（即不能放进所有套牌的卡牌）。

因为这个决定，我们让有色神器成为非常青（甚至有可能成为常青）。我们觉得核心系列是个包含它们的好地方，因为我们想要让新玩家理解这就是个万智牌会做的事。为了这么做，2020核心系列的系列设计团队设计了一个非普通的循环（三个武具和两个非武具）。我们还设计了一个稀有的有色神器，也就是我上周预览的茜卓的稳焰器。

稀有循环

对色占卜地（殿堂）

占卜地（或殿堂）第一次是出现在塞洛斯环境的三个系列中。它们都是要横置进战场的双色地。但与其让你获得一点生命，它们让你能占卜1。当这些地第一次出现时，玩家并没有特别喜爱它们，但它们很快就出现在各种大小比赛中。

这些双色地为何会出现在2020核心系列呢？双色地不是由洞察设计或系列设计团队决定，而是由对局设计定夺的。（唯一的例外就是当系列的机制会强烈地推往引人注目的双色地机制的时候。）对局设计会检视整体的标准环境，并推荐适合赛场中使用的的双色地。由于现在很适合对色的双色地循环，所以2020核心系列获得了对色的占卜地。我认为占卜地被挑选的原因是它们和标准的赛场趋势搭配良好。

地脉

地脉是个结界，效果是如果它在你的起始手牌里的话，那你就可以将它放进战场来开始游戏。它们通常会有个保护性的全体效应。它们第一次是出现在十会盟（以及之后的万智牌2011），并且是设计用来让你应对前期的威胁，所以通常会放在备牌或是用来面对极端的赛场趋势使用。地脉于2020核心系列中归来，其中有三张重印两张新牌。

至于为什么它们新旧不一，答案是因为要设计地脉是很困难的一件事。它们的设计空间非常狭窄，所以当我们找到优秀的地脉设计时，我们通常会重复使用它们。

单色的传奇代表生物

核心系列还喜欢推出我们的代表生物。我们在每个颜色的稀有或秘稀都会有一种使用该颜色关键属性并大受欢迎的生物类别。白色的代表是天使、蓝色是史芬斯、黑色是恶魔、红色是龙，然后绿色则是多头龙。2020核心系列为这五种代表生物制作了一组稀有的传奇生物循环。每张牌的设计都要是奢华并且合乎该色的主题。我们想要让较新的玩家（和较有经验的玩家）能在初次见面时就能使用让人兴奋的代表性生物。我们将他们做成传奇一方面是让他们能做为指挥官使用，另外则是能更强化他们。我们的市场调查显示一个角色会让卡牌能更吸引大多数的玩家。

「双重」卡牌

我不确定是否要包含这个循环。我们称这个为「软」循环，因为它蛮隐晦又不吸引目光，但我已经列出了这系列里的所有循环了，所以我认为也应该要列出这个。这循环包含了所有会产生两次效应的瞬间和法术。在设计时，它们的名字里都有「双重」这个字（但我们在机飞版中已经使用过这个梗了）。在完成的产品中，它们都有个压头韵的名字和牵扯到两个什么东西的卡牌概念。

秘稀循环

骁骑

这是个元素骑士的生物循环，每者的费用都是2MMM（其中M为这张牌的颜色）。这些生物都有个常青的生物关键词、一个「进战场」效应，以及一个死亡效应，这表示该生物在进战场和进坟场时都会做点什么事情。红色的烈焰骁骑是我上周的预览牌之一。这循环使用了我在第一部里谈到的「在乎元素」主题。身为骑士，他们和多明纳里亚的骑士部族也有点关联。

单色鹏洛客

另一个核心系列一定会出现的东西（至少自洛温开始之后）就是单色的鹏洛客循环。我们在很长一段时间里都在核心系列中推出同样的卡牌，但我们开始混合他们，这里指的是不只是使用不同的角色，而是开始设计全新的鹏洛客卡牌。茜卓必须要是红色的代表，因为她是这系列的代表人物（而如同我上周所展现给你们看的，她也有三张不同的鹏洛客卡牌，除了普通的稀有度之外各一张）。我们决定让沐燕灵代表蓝色，因为她跟这系列的元素主题很搭（她具有操控大气和水的元素力量）。我们决定让莉莲娜在火花之战的事件之后休息一下，所以索霖就接下黑色鹏洛客的位置了。（虽然索霖是白黑的，但他绝对比较偏向黑色。）我们在绿色的选择是妮莎和薇薇安，然后在最后选择了薇薇安，因为她的戏份稍微少了点。

闩色指挥官

如同我上周解释的，在2019核心系列使用了弧色传奇（或断片—即一个颜色加上它的两个邻色）的长老龙之后，2020核心系列决定制作一个闩色传奇（闩的意思是一个颜色和它的两个对色）的循环。这个生物循环基本上就是为了指挥官和争锋设计的。你们可以发现2019核心系列和2020核心系列有为核心系列塞进更多的传奇生物，以及更高数量的多色卡牌。

更多核心

这些就是2020核心系列的全部循环了。希望在这两周之后你们可以更清楚这系列里面有什么。如同以往，我很想听听你们的反馈，不管是关于今天的专栏，或是关于2020核心系列的任何事物。你们可以寄电子邮件给我或是透过我的社交媒体账号（推特、Tumblr，和Instagram）来联络我。

请在下周回来看我分享2020核心系列的一些卡牌故事。

直到下次，希望你们在使用最让你们觉得开心兴奋的循环（或循环的一部分）时感到有趣。