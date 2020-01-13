是时候来告诉大家塞洛斯冥途求生的卡牌设计故事了！准备好，我们要开始啦！

熔锻锤炼的阿那克斯、第一届伊洛安斯竞技会、怒火昂扬、依吕夏女像柱、奈西安角虫、狂奔骑行客和受链者守卫

设计一个系列的挑战之一，是确保你有适合各种轮抽原型的机制主题，至于哪个颜色或哪个色组最后成为原型则依系列的主题而定。举例来说，塞洛斯冥途求生有一个单色的重点—献力，而那就为每个双色组合提供了轮抽原型。

在了解每个轮抽原型分别可以做什么之后，就可以开始检视新机制和主题，并看它们分别放在哪个颜色当中最合理。新机制无法延伸至所有十个双色的色组，所以你得要为剩下的双色色组加入一些新的主题。通常我们会用的方式，是找到某个适用于一般万智牌和系列的主题，以便轻易获得一些卡牌。这个主题不会是关键词，因为那只是一些直观上会在意某个东西的牌。上述这些牌就是很好的例子。

在塞洛斯冥途求生的补充包轮抽里，红色和绿色有「力量大于或等于 4」的主题，鼓励你在战场上有个更大的生物。这个主题里的每张牌都有一个一般的功能，但会在你有一个力量大于或等于 4 的生物时有额外的价值。

斗技场诈术师、伏梦蝎狮、恼人盖美拉、螯刺狮鱼和裂波鱼驹

一个类似的非关键词异能出现在蓝色及红色上，写着「每当你在对手的回合施放第一个咒语时」。蓝色和红色本质上是最在意咒语的颜色—蓝色在所有颜色中有着最多咒语占了 50%，而红色其次占了 47%。在意咒语的主题在蓝色及红色中很常见，但塞洛斯冥途求生的设计团队想要稍微调整一下。藉由在意你的咒语在对手的回合施放，那把重点放到了瞬间上（蓝色里有八张而红色里有四张），以及带有闪现的永久物（蓝色里有七张而红色里有两张）。

安梭苛的抹消和泥沼之攫

这两张牌的设计很好地展示了设计一个偏重结界的系列所会碰到的挑战。每当你制作一个「在意某个东西」的系列时，一开始便会碰到调整数字的问题。为了要让主题在限制和构组上都有效，你得要增加你在意东西的卡牌数量。

对限制赛来说，这是我们称为出现率的问题。出现率指的是某张牌出现的机率，也就是在一般补充包中一个东西有多常会出现。解决限制赛的重点在能安全处理下尽可能提高主题的出现率。出现率的问题通常会利用普通牌来解决，因为它们是构成一包补充包的主体。

对构组赛来说，这是我们称为使用率的问题。你并不在乎多少牌有那样的特质，也不在乎能用于赛场上的牌有多少拥有那样的特质。举例来说，如果你专注在主题中的一些最好的牌上，你可以有很低的出现率和很高的使用率；同样的，如果系列的主题里有很多牌，但没有一张有构组赛的强度，你也可以有很高的出现率但很低的使用率。

有两个主要的技巧可以用来解决出现率及使用率的问题。

第一个技巧是生物可以成为你想要的东西。生物是构成一副套牌的主体，而让其中一些作为你需要的东西十分重要。如果你要制作一个神器系列？那就放进很多神器生物吧。这也是为什么结界生物对于能让塞洛斯的系列运作如此重要。但只有结界生物的话是不够的。

第二个技巧是把一些你通常会有的空缺填进需要的东西。上面的两张牌就是很好的例子。举例来说，很多系列都会有一个能让目标生物获得 -3/-3 直到回合结束的黑色法术或瞬间。在一个重结界的系列里，这张牌最好是一张灵气。你依然可以用它来除掉防御力 3 的生物，但现在还可以触发星彩牌并用捡结界的牌把它捡回来。泥沼之攫在完成这个空缺上一般可以完成东西的同时，还为你的结界主题提供了额外的价值。

安梭苛的抹消在设计上有些微妙，但藉由构组赛的优势满足了一些条件。假设你正试着为你的结界主题套牌多加一些蓝色的牌，安梭苛的抹消本质上就是一张反击咒语—只是它是一张结界而非瞬间。

在泥沼之攫和安梭苛的抹消上，咒语身为结界的价值来自与结界互动的那个部分。举例来说，泥沼之攫现在可以把大生物永久地变小（除非结界被移除），这并非是法术或瞬间在功能上所能完成的。同样的，安梭苛的抹消并不仅只是阻止了一个咒语，而是防住了所有相同的咒语。

这两张牌一类的设计让设计团队得以打造在意结界的系列。

虚实先知阿提理斯

如果你问我哪个系列有最多领先当下时空的想法，我会说同盟。这个系列充满了很酷的个别牌张，以及过去从未出现过，且事后会在其他的设计中发现的东西。其中一个就是 R&D 称为「分堆」的牌。

分堆指的是一张牌要玩家把一定张数的牌分成两堆，而另一个玩家则可以选择两堆中的其中一堆，并用那堆牌完成某件事情。同盟的 Phyrexian Portal 是第一张使用分堆的牌，但绝非不是最后一张。大战役把分堆作为一个只有六张牌的小主题，但其中一张牌把分堆推到大家视野之中：

Randy Buehler 当时刚开始在威世智的工作，而他的第一个系列就是开发大战役。Bill Rose、Mike Elliott 和我都设计过分堆牌（我不记得我们是否是受到 Phyrexian Portal 启发了），而 Randy 喜欢上了真伪莫辨。那是一张很棒的斯派克牌，Randy 正是一名重度的斯派克玩家。他很享受那张牌使用的方式，所以推了一下强度，而那张牌在印行的当下也成了一张很强的牌。

这张牌被广泛地使用，且就和 Randy 一样成为了斯派克的心头好。它在这几年也启发了许许多多的设计，这当中也包括了阿提理斯。这次阿提理斯所带来的调整，是让其中一堆改为面朝下，提供了可以虚张声势的可能。这是在市售系列当中我获得最多乐趣牌张的其中之一。

鲜血求索客、塑梦祭师、终命火光、斯科福司战领和墨癸斯的屠戮僧

在塞洛斯冥途求生设计中发生的一件事，是颜色议会讨论了颜色牌以及和结界的互动。每当我们专注在一个特定主题上时，我们都会检查颜色派来了解哪里是可以让各个颜色互动的地方。红色是其中一个麻烦的颜色。红色没有办法消灭结界，也没办法从牌库中找出结界（到手上），更无法把结界从坟墓场移回战场。它是和这个牌张类别有着最少联系的颜色。

这个问题在会议中被提了出来。红色可以和结界产生什么样的火花？在经过了一些讨论之后，我们找到了一个过去并没有被任何颜色大力使用的空间—我们认为我们可以让红色牺牲结界。虽然红色难以除掉对手的结界，但让它摆脱自己的应该不是什么大问题。我们格外决定不要让这一点出现在黑色上，因为我们喜欢在黑色中制作「与魔鬼签订契约」的结界，而不希望黑色有办法太轻易地摆脱它。

一旦红色有了这个能力，我们就可以让它跟黑色搭配—那正是很能牺牲生物的颜色—这么就诞生了一个可以用于轮抽中红黑牺牲的原型。这并非我预期会很常在红色中看到的东西，因为它需要一个有足够结界的环境，不过它现在是红色工具箱中的一个新工具了。

命运之手凯利斯

泰兹瑞作为鹏洛客的主题是在机制上在意神器，莎希莉和达雷迪作为鹏洛客的主题也是在机制上在意神器。卡恩是一个神器（虽然理论上来说在游戏里并非如此，因为鹏洛客盖过了其他的特性）且同样在意神器。娜希丽是一个在机制上在意其他武具的鹏洛客，而那是神器的一个副类别。戴克费登是一个会窃取神器的鹏洛客，泰菲力可以重置及带回神器，艾紫培可以让神器获得不灭。多温派出神器生物；鹏洛客跟神器间有着太多的重叠。

那结界呢？

泰菲力可以带回结界，艾紫培可以让它们获得不灭。两者也同样可以适用于神器上。一直到指挥官（2018 年版）—不到两年前，我们才获得了第一张专注在在意结界上的鹏洛客。她的名字叫做 Estrid, the Masked。

在塞洛斯冥途求生里，我们想要一个在意结界的鹏洛客。一开始的想法是 Estrid，因为那正是我们想要的，但创意团队告诉我们她在风味上并不适合塞洛斯冥途求生的故事。所以我们没有别的办法，只能重新制作一个。

由于我们并不想要多于两个颜色，颜色上的选择便变得十分直观—绿色及白色，这是两个最专注于结界上的颜色。概念是所有跟这个鹏洛客有关的异能都会在意结界。第一个异能，加号的忠诚异能会产绿色和一点白色来帮助你抽到更多结界。只要专注在牌库顶的少量牌，他着实鼓励你使用一副偏重结界的套牌。

大招是第二个被设计出来的。有什么很强的能力是跟结界有关的？回到天命之战，我制作了一张名为充盈的强力结界主题牌。

克撒传环境有一个结界的主题（是的，它完全被失去平衡的神器盖过去了），所以我设计了充盈来作为结界的主题牌。它的表现不错，而充盈有段时间也十分受欢迎。充盈看似是一个很适合作为大招的效果。

如此一来剩下中间的那个异能，什么是我们想要放在小型减号异能上的呢？一个可以处理战场上威胁的东西。我们要怎么在完成这件事的同时又专注在结界上呢？有没有哪一个结界可以很好地完成我们希望它完成的事呢？有的，遗忘轮。

它第一次出现在洛温，遗忘轮已经证明自己是白色很棒的万能解。如果凯利斯可以把你的任何一个结界变成遗忘轮呢？这将能很好地在解决盘面威胁的同时仍很好地维持结界中心。

我很开心看到它们被放在一起，更开心的是看到结界终于得到了第二张鹏洛客。

走调吹笛手和悲哀神行客

除此之外，塞洛斯冥途求生将是第一个有两张能派出山羊衍生生物牌（它们是 0/1 的白色生物）的系列。山羊的历史很有趣，所以我将用这篇文章牌告诉你们这个故事。山羊第一次在早期的 万智牌当中出现时是一个生物类别。

1995 年的冰雪时代中，有一张 1/1 山脉行者的 Mountain Goat。他多年后在三国志当中以 十二生肖‧羊 之名再次出现。接着有许多年都没有山羊。虽然在那段时间里，我收到许多支持者要求更多山羊的来信，那维持了好一段时间，甚至我已经习惯了和其他的 R&D 成员开玩笑表示我们需要更多的山羊，因为我一直收到来自「羊男」的信（实际上我并不知道来信的是男是女，总之那名字留在了我的脑海中）。

在洛温里，我们制作了化形的机制。有些人认为制作这张牌将会很有趣：

由于 Mountain Goat 和 十二生肖‧羊 的缘故，山羊确实是一个生物类别，所以 牵羊客 能影响所有具有化形异能的生物。即便我认为这很有趣，我认为我们依然应该制作一只山羊，否则我会收到很多邮件问为什么有 牵羊客 却没有山羊。（顺带一提，我确实收到了很多信。）最后 R&D 里的其他人则觉得没有山羊会比较有趣，而我虽然没办法在洛温里放进任何山羊，仍得以在环境里之后的系列暮光中制作一张山羊牌。那张牌当时已经存在，是一张有着渲色（也就是一开始的献力）且可以派出等同于你白色法术力符号数量的 0/1 白色生物。它需要是某个东西，所以我选择把它做成山羊。它留了下来，而0/1 白色衍生生物开始变成山羊，出现在接下来许多包含塞洛斯冥途求生里走调吹笛手和悲哀神行客在内的牌张上。羊男，我希望你满意了。

破日死敌艾紫培

在一开始决定要回到塞洛斯的时候，我们并不知道该带及不该带什么回来（那要等到探索设计和洞察设计时才会发生），但有件事情是确定的。我们知道有名鹏洛客将会出现在系列里。回到塞洛斯代表我们终于又可以再次见到艾紫培。艾紫培是一名很热门的鹏洛客，而她在原本塞洛斯环境中的死（抱歉剧透了）让很多玩家难以接受。他们唯一期盼的是塞洛斯有地底世界，那让我们有机会再次见到艾紫培。对我们来说，这代表我们得要制作一张艾紫培牌—她最好要很酷。

艾紫培在塞洛斯冥途求生里的故事是关于她试图逃脱地底世界。有没有任何方法可以在她的牌上捕捉这件事？结果显然是有的。最大的新机制是逸脱，而风味正是指逃离地底世界（在游戏中则是坟墓场）。如果我们给艾紫培逸脱呢？那在风味上将无与伦比。一旦给了她逸脱，我们了解到她不需要给她任何加号的忠诚异能。逸脱机制可以让她补满她的忠诚值。

接着我们决定给她三个减号的忠诚异能，-1、-2 和 -3。这样我们就可以给她三个有着不同强度的异能。系列设计和对局设计尝试了一些不同的异能，全部都是之前艾紫培鹏洛客上有用过，或是白色的经典异能。最终，我们选择了灌大生物、派出衍生物和获得生命。希望那些迫切想看到她回归的玩家会喜欢新的艾紫培牌（并帮助她逃离地底世界）。

伊洛安斯恩眷兵、卡拉美特拉的祝福、雅睿欧斯猎犬库诺罗斯、奴仆复生、星辰加身、芳瑞卡的奠酒式、墨癸斯的刈魂客、风暴之怒和奇术师的佣兽

在预览当中，我说到了我们在一个系列中并没有足够的空间来带回所有十五个原版塞洛斯环境的神（好吧十四个，谢纳戈斯已经死了），也谈到了这个系列可以运用的数量，以及决定了我们可以在系列里放进六个神—五个主要的神（赫利欧德、塔萨、厄睿柏斯、普罗烽斯和倪勒娅）、失去的红绿神（克洛缇丝）以及一个作为买一盒赠卡出现（雅睿欧斯，由于他是死域的渡者，而系列正是造访地底世界）。但我们不希望其他神被完全略过，所以确保了每位神都有出现在牌名或一部分的背景叙述上。有一些神—像是墨癸斯—就出现了多次。这样能让你知道所有的神依然在侧，好吧除了谢纳戈斯以外。他已经死了，所以没有人再谈论他了。

安福陵的暗贾

安福陵的暗贾是原版塞洛斯环境中的一张普通牌。他是最强力的一张献力牌，在许多套牌中也都有它的身影。支持者昵称他为「盖瑞」。好吧，既然要回到塞洛斯，我们问自己是否有什么牌让我们想要重印原版环境的。第一个答案便是「我们得要把盖瑞带回来。」我们与对局设计进行了一场短暂的讨论，并决定要把他带回来，但有一点点的改变。盖瑞将会成为非普通而不是普通。他依然会是一张很强的牌，只是不会像以前一样在限制赛中那么常出现。

骤死

这是所有今天的内容，我希望你们喜欢我今天的故事。如果你们对于任何牌、这篇文章或是塞洛斯冥途求生有想法，欢迎写 email 给我，或透过我的任何一个社群媒体账号（推特、Tumblr 和 Instagram）与我联络。

下周回来和我一起看更多故事。

在那之前，希望你可以创造属于自己的塞洛斯冥途求生 的故事。