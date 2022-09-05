上週，我开始跟大家讲多明纳里亚：众志成城裡个别牌张设计故事。今天（还有下週）我将告诉你们更多。

觉醒梦魇布蕾德

布蕾德第一次出现是在奥德赛，她是为柯帮干活的一名惧像法师。

她的牌十分受到欢迎，也持续在可以使用的赛制裡面被广泛使用。之后她在时空混沌裡得到一张平行时空牌，描绘如果她没有加入柯帮情况下的样貌。

布蕾德在多明纳里亚：众志成城裡回归，但有了很大的改变。这是她的第一个版本：

次元栖息者布蕾德（第 #1 个版本）

{二}{黑}{黑}

传奇生物～人类／梦魇

3/3

在每位牌手的回合开始时，该牌手牺牲一个非地永久物或弃一张牌。如果所牺牲或弃掉的牌是史迹，该牌手失去2点生命且～牌名～的操控者获得2点生命。

第一个版本的布蕾德跟她最初版本的牌十分接近。如上面所提到的，这张牌被广泛地使用，所以我们为她的新牌设计了相似的感觉。这个版本额外增加了牺牲并与史迹连结—一个原本洞察设计团队计画要带回来的机制。

次元栖息者布蕾德（第 #2 个版本）

{三}{黑}{黑}

传奇生物～人类／梦魇

3/3

当～牌名～进战场时，检视每位牌手的手牌。于你操控～牌名～的时段内，你可以从每位牌手手中放逐一张生物牌。派出被以此法放逐牌张的複製品，但都是梦魇且具有「如果你未操控名称为～牌名～的生物，则牺牲此生物。」

下一个版本开始走上了不同的路。这张牌利用了她作为惧像召唤者的想法，她可以从对手的手中「偷取」生物并把它们变成梦魇。由于这是一个很强力的效果，设计上也同时要求布蕾德必须要留在场上以让对手有办法可以回应威胁。

次元栖息者布蕾德（第 #3 个版本）

{二}{黑}{黑}

传奇生物～人类／梦魇

2/2

在你的维持开始时，牺牲一个神器、生物或鹏洛客。接着派出等同于其总法术力费用数量的魔力石衍生物（它们是具有「{横置}：加{无色}。你不能支付此法术力来施放咒语。」的神器。）

{X}{黑}，{横置}，放逐～牌名～：你磨X张牌，接着将总法术力费用小于或等于X 的至多一个神器、一个生物和一个鹏洛客从你的坟墓场移回战场。

第三个版本又走上了另一个方向。它让你把资源转变为魔力石衍生物，并给你第二个异能来使用那些魔力石衍生物把特定永久物从坟墓场移回战场。我想这是另一个表现惧像召唤所代表意义的方式。值得一提的是在这个时候，在档案裡我们试着把魔力石衍生物作为「预先使用」兄弟之战的内容在系列中大量使用。魔力石衍生物经历了一连串的改变（到了兄弟之战预览时我会再跟大家介绍）。这个设计使用了一些早期的表现方式。

次元栖息者布蕾德（第 #4 个版本）

{二}{黑}{黑}

传奇生物～人类／梦魇

2/2

在你的维持开始时，牺牲一个神器、生物或鹏洛客。派出等同于其法术力值数量的魔力石衍生物。（它们是具有「{横置}：加{无色}。你不能支付此法术力来施放咒语。」的神器。)

声威～{X}{黑}，弃掉另一张名称为～牌名～的牌：将至多一个法术力值为X或以下的神器从你的坟墓场移回战场，然后对生物及鹏洛客执行同样流程。

下一个版本加进了声威，预知将来裡的关键字异能让你可以弃掉额外的传奇生物来产生效应。我不喜欢声威被用在这张牌上的方式，因为这需要额外的数量来完成这张牌所想做到的核心目标。

次元栖息者布蕾德（第 #5 个版本）

{二}{黑}{黑}

传奇生物～人类／梦魇

2/2

{横置}，牺牲另一个生物：将目标法术力值等于或小于1加上所牺牲生物法术力值的目标生物牌从你的坟墓场移回战场。该生物额外具有梦魇生物类别。只能于法术时机起动此异能。

第五个版本微调了第一次出现是在传承，一张名为Hell's Caretaker牌上的机制。它让你牺牲生物来把生物从坟墓场移回战场。和Hell's Caretaker不一样的是，这个设计把被牺牲的生物和移回来生物的体型连结。它同时也因为风味的理由加上了梦魇的生物类别，但并没有提供一个容易追踪的方式。

次元栖息者布蕾德（第 #6 个版本）

{二}{黑}{黑}

传奇生物～人类／梦魇

2/2

在你的维持开始时，牺牲一个神器或生物，然后选择一项：

• 将目标法术力值等于或小于1加上所牺牲永久物法术力值的目标神器或生物牌从你的坟墓场移回战场。

• 派出两个魔力石。（它们是具有「{横置}：加{无色}。你不能支付此法术力来施放咒语。」的神器。）

下一个版本结合了之前几个版本的元素，现在是一个模组的「进战场」（ETB）效应。我喜欢把牺牲费用嵌入基本的效应裡。与早期的版本相比，这个版本也扩展了你可以牺牲的东西（现在是神器或生物) 。

牺牲所有（第 #7 个版本）

{三}{黑}{黑}{黑}

法术

牺牲所有你操控的永久物。从你的牌库顶展示等量的牌。把所有以此法展示的地牌放进战场。施放任意数量以此法展示的咒语。将剩馀的牌放进你的坟墓场。

系列设计团队接着尝试了一些稍微极端的东西。如果我们表现布蕾德的方式不是传奇生物，而是一个表现所有她所造成伤害的咒语呢？我想这个设计更偏向红色而非黑色—大范围永久物的型态转变是我们会放在红色上面的东西（红色也需要稀有的古怪效应）。

嚮往惧像的布蕾德（第 #8 个版本）

{一}{黑}

传奇生物～梦魇／法术师

2/1

在你的维持开始时，展示你的牌库顶牌，接着牺牲一个永久物。如果你展示了一张地牌且牺牲了一个地，则将该牌放进战场。如果你展示了一张非地牌且牺牲了一个法术力值等于或大于该牌的永久物，你可以施放该牌并不需要支付其法术力费用。如果你并未以此法将任一张牌放进战场或施放咒语，抓一张牌。

系列设计接着醒悟过来，并说「等等，牌手会非常想要另一张布蕾德的牌，」所以他们把设计改回了生物。这张牌和过去一样，利用的更多是红色的空间而非黑色。型态转变更属于红色而非黑色的异能，但红色往往能掌控的要比这张牌所做的来得更少。团队接着决定他们想要把布蕾德的机制范围更加外推，于是就得到了现在这个设计—你可以牺牲永久物并说服对手跟你做一样的事。布蕾德的法术力值和体型也同样被提高。

下面是我们给画家关于这张牌的插画描述：

设定：多明纳里亚

颜色：与用黑色法术力的生物

地点：受附件参考资料及pgs.132–133所启发的柯帮寺庙

动作：展示布蕾德（p375），柯帮的新领袖。她曾经是人类，但现在躯体完全由暗黑昏乱的梦魇能量所构成，从她的身体到双手皆佈满了尖叫的脸庞，而她像薰香般从内燃烧着。在这张插画裡，她刚召唤了邪恶的奴僕，身体微微向后倾，疯狂地咯咯笑着，身边围着了追随者的尸体们，而头颅皆以在祭典中爆裂，袅袅的白烟从他们的颈部（拜託不要有血）流出。追随者的服装是受 pg.139 所启发。

焦点：布蕾德

情境：焦躁不安的邪恶

狂妄巨灵

下一张牌有个很有趣的故事，因为他经历了许多的改变。

历史书（第 #1 个版本）

{一}{蓝}

神器

{二}，{横置}：抓一张牌，然后弃一张牌。

{二}，{横置}，横置两个你操控未横置的史迹永久物：抓一张牌。

狂妄巨灵是一张稀有的生物，但一开始他在档案裡是一个非普通的神器。基本上来说，他让你可以掠夺（抓牌然后弃牌），或如果你有足够史迹牌的话可以直接抓牌。和布蕾德一样，这时还在系列很前期的洞察设计阶段，当时史迹还在系列裡。

寻找答案（第 #2 个版本）

{三}{蓝}{蓝}

瞬间

装饰～如果你操控一个与此咒语颜色不同的永久物，则改为抓四张牌。

这张牌的下个版本从神器被改为瞬间，也从使用史迹机制改为使用装饰机制。这是我们曾在洞察设计中尝试的内容，但从未被提交到系列设计（和史迹不同）。装饰是奖励你使用另一个颜色（基本上代表你有第二个颜色永久物）的异能。这张牌仍是一张抓牌的牌，虽然因为是一次性的所以一次可以抓较多张。

寻找答案（第 #3 个版本）

{三}{蓝}{蓝}

法术

抓三张牌。筛选 3（{三}，从你的手上或坟墓场放逐此牌：占卜 2。如果这张牌是从你手中放逐，抓一张牌。）

第三个表现方式，第三个牌张类别，第三种提到的机制。这张牌依然是抓牌咒语但现在是张法术。它使用了筛选，一个循环异能的微调让你也可以从坟墓场使用。筛选是洞察设计提出作为圆滑机制的尝试。

塔托娃的智慧（第 #4 个版本）

{二}{蓝}

法术

增幅{绿}（你施放此咒语时可以额外支付{绿}。）

抓两张牌。如果～牌名～已增幅，你在本回合中可以额外使用一个地。

这张牌依然是法术，但我们得以在这个位置上尝试第四个机制—增幅。我相信这个版本是来自系列设计前期，Erik Lauer和他的伙伴们正尝试何时以及要如何使用偏离颜色的增幅。这个设计感觉更像是普通牌而不是非普通牌（是的，在这时这张牌依然是放在非普通的位置）。

眠梦咒（第 #5 个版本）

{二}{蓝}{蓝}

法术

横置所有由目标牌手操控的生物。这些生物于该牌手的下一个重置步骤中不能重置。

再来，设计团队尝试了放进一张重印牌。眠梦咒是第一次出现在万智牌 2010裡的顶底设计，也在之后的核心系列中多次重印。

小憩（第 #6 个版本）

{蓝}

法术

增幅{二}{蓝}（你施放此咒语时可以额外支付{二}{蓝}。）

目标对手所操控的生物于该牌手的下一个重置步骤中不能重置。如果～牌名～已增幅，横置至多三个目标生物。

这个版本依然是个锁死的法术，但转为有增幅的单色牌。它用了个有趣的方式来使用增幅—拿了两个通常会放在一起的效应并把它们拆开，这样如果你只需要其中一个时就可以以比较低的费用施放。

仙灵群（第 #7 个版本）

{三}{蓝}

法术

你的坟墓场裡每有一张瞬间和法术牌，便派出一个1/1蓝色，具有飞行异能的仙灵衍生生物。

第七个版本开始了一个截然不同的方向。它派出仙灵衍生生物，但视作为使用很多瞬间及法术的红利。这是第一次开始朝向生物咒语改变。顺带一提，在设计中我们会把製作衍生生物的牌在计算生物比例时视作生物。

仙灵群（第 #8 个版本）

{二}{蓝}{蓝}

法术

增幅{白}（你施放此咒语时可以额外支付{白}。）

你的坟墓场裡每有一张瞬间和法术牌，便派出一个1/1蓝色，具有飞行异能的仙灵衍生生物。如果此咒语已增幅，则改为你的坟墓场裡每有一张瞬间和法术牌，便派出一个2/2白色，具有警戒异能的骑士衍生生物。

下一个呈现方式加入了会製作第二种衍生生物的白色增幅。我想这是为了利用当时的白蓝轮抓主题。

新阿基夫龙兽（第 #9 个版本）

{一}{蓝}U

生物～龙兽

*/4

增幅{三}{白}（你施放此咒语时可以额外支付{三}{白}。）

飞行

～牌名～的力量等同于你坟墓场中瞬间及法术牌的数量。

当～牌名～进战场时，如果此咒语已增幅，改为你的坟墓场裡每有一张瞬间和法术牌，便派出一个2/2白色，具有警戒异能的骑士衍生生物。

这张牌终于变成了生物生物。它跟上个版本并没有太大的不同，除了会有一个有着会变动力量的生物，而非会变动数量的衍生生物（这个咒语的主体）。同样的，你会发现这个咒语在创意上持续改变，因为还没有人知道他们到底真正想干嘛。我想从仙灵改成龙兽是因为 */4 实在不太像仙灵。

新阿基夫龙兽（第 #10 个版本）

{三}{蓝}{蓝}

生物 — 龙兽

*/4

增幅{红}（你施放此咒语时可以额外支付{红}。）

飞行

～牌名～的力量等同于你坟墓场中瞬间及法术牌的数量。

当～牌名～进战场时，如果它已增幅，抓任意数量的牌，然后弃等量的牌。

既然我们都尝试过绿色和白色的增幅，那何不试试红色？我想这是因为翻拣跟在意坟墓场裡的瞬间和法术有很好的协同，且那也是一个出现在红蓝原型中的主题。

新阿基夫龙兽（第 #11 个版本）

{二}{蓝}{蓝}

生物 — 龙兽

*/4

飞行

～牌名～的力量等同于你坟墓场中瞬间及法术牌的数量。

这个版本的牌被简化，只保留了基本的版本而没有增幅。

新阿基夫龙兽（第 #12 个版本）

{二}{蓝}{蓝}

生物 — 龙兽

*/4

飞行

～牌名～的力量等同于你坟墓场中瞬间及法术牌的数量。

你施放的瞬间与法术咒语减少{一}来施放。

系列设计团队决定要透过加入第二个异能的方式来让这张牌变得更好。他们着实很喜欢现在的表现，所以决定要提高到稀有并移除费用中的一点法术力。我想从龙兽改为巨灵是因为提高到稀有的关係，因为巨灵比龙兽来得华丽一些。

这是这张牌的插画描述：

设定：多明纳里亚

颜色：使用蓝色法术力的生物

地点：在陶拉里亚高塔外，像104–108裡的一样。

动作：专横的巨灵漂浮在陶拉里亚高塔外，以傲慢的眼神看着我们。建议在设计中加上学院派的陶拉里亚风格长袍，像113裡那些一样—除了一部分可能可以是烟、雾或魔法。

焦点：巨灵

情境：全知的生物（他知道）

Notes：巨灵可以参考257

烈火来使雅亚

接下来，该是时候来聊聊雅亚的设计。雅亚巴拉德第一次作为角色出现是在冰雪时代裡一张牌的背景叙述上，姓氏是大西雅图地区裡一个城市的名字（只出现在背景叙述裡的角色往往不会有太多时间花在他们的名字上，尤其是在过去的时代）。她讲的话有自己的风格和智慧，很快就成了牌手心头好的角色—即使她没有牌。雅亚最后在时间漩涡裡得到了自己的传奇生物牌（特务巫师雅亚巴拉德）。她之后会在多明纳里亚裡得到自己的第一张鹏洛客牌（雅亚巴拉德），而第二张则是在火花之战（焰法明范雅亚）。

她在多明纳里亚：众志成城的故事裡扮演了一个很重要的角色，显然她需要一张新牌。

外交使者雅亚（第 #1 个版本）

{三}{红}{红}

传奇鹏洛客～雅亚

忠诚值～4

+1：～牌名～对任一目标造成2点伤害。装饰～如果你操控一个与此咒语颜色不同的永久物，则改为造成3点伤害。

-2：瓶装2张牌。加{红}{红}。

-8：对你所操控的永久物及你坟墓场裡牌的每个颜色而言，～牌名～对任一目标造成3点伤害。

雅亚的第一个版本利用了传统红色的雅亚空间。她造成直接伤害、可以冲动抓牌，还能造成更多直接伤害。这个设计中一个有些不同的地方，是她利用了希望在一副有其他颜色套牌中使用她的主题。她的+1异能使用了前面有提到过的装饰机制，而大招随着你有越多的颜色强度也会有所提高。

外交使者雅亚（第 #2 个版本）

{三}{红}{红}

传奇鹏洛客～雅亚

忠诚值～4

+1：～牌名～ 对任一目标造成2点伤害。.

-3：放逐你的牌库顶两张牌。本回合中你可以从放逐区使用它们。你所操控的生物及你坟墓场裡的牌每有一个颜色，便加{红}。

-8：对你所操控的生物及你坟墓场裡牌的每个颜色而言，～牌名～对任一目标造成3点伤害。

下一个版本在在意额外颜色上稍有缩手，并改为在意你操控的生物及坟墓场裡的生物。

外交使者雅亚（第 #3 个版本）

{三}{红}

传奇鹏洛客～雅亚

忠诚值～5

你可以随时检视你的牌库顶牌。你可以从你的牌库顶使用地牌及施放咒语。你不能从手中使用地牌或施放咒语。

+1：抓一张牌，然后随机弃一张牌。

0：加{红}。

-3：把你的牌库顶牌放进坟墓场。～牌名～对目标生物或鹏洛客造成等同于其总法术力费用数量的伤害。

下一个版本出现在系列设计时。我是怎麽知道的？因为雅亚从有三个异能变成四个异能。你瞧，当在分配插画时，你得要知道这是一张三个异能的鹏洛客还是四个异能的鹏洛客，因为两者间的插画有一点不同。预设是三个异能，但基于我等下会告诉你们故事中的理由，我们想要在这个版本的雅亚上搞点大的，所以我们决定把它做成四点忠诚值的鹏洛客。我想雅亚是在第一波插画委託的名单中，因为我们知道她将会在故事中出场，艺术总监问了系列设计—高机率当时是Erik—他们想要一个三或四个异能的雅亚，而Erik选了四个异能的版本。别忘了当我说到「异能」时，我指的是规则框的数量。其中一个或更多的异能可能会是静止式异能或触发式异能。

这个版本採取了一个很不同的方向。她的静止式异能让她可以扰乱牌库顶，接着每个忠诚异能都会利用那个静止式异能。她的 +1 异能让你可以抓牌库顶牌，虽然有着要随机弃一张牌的风险（这我们已经不太常做了）。她的0 异能帮你获得从牌库顶施放咒语所需要的法术力。-3 的异能设计了一个聪明的方式来产生与牌库顶牌连结的直接伤害效应。

外交使者雅亚（第 #4 个版本）

{二}{红}{红}

传奇鹏洛客～雅亚

忠诚值～4

每当你一个操控的生物攻击时，它对任一目标造成1点伤害。

+1：派出一个1/1红色僧侣衍生生物。

-1：放逐你的牌库顶牌。你可以施放该牌。如果你未如此做，～牌名～对任一目标造成2点伤害。

-6：你获得「你可以施放法术力值小于或等于本回合中你进行攻击生物数量的咒语，且不需支付其法术力费用」的徽记。

下一个表现方式又是一个完全不同的方向。这个版本更着重在战斗，静止式异能奖励你攻击，+1异能派出可以之后攻击的衍生物。她的-6异能派出一个奖励你攻击的徽记。身为火焰法师，雅亚总是会有一些直接伤害的效应。我喜欢 -1 让你可以选择你想要牌还是伤害的效果。

外交使者雅亚（第 #5 个版本）

{二}{红}{红}

传奇鹏洛客～雅亚

忠诚值～4

+1：派出一个1/1红色具有灵技异能的僧侣衍生生物。

-1：放逐你的牌库顶牌。你可以使用该牌。如果你未如此做，～牌名～对目标牌手或鹏洛客造成2点伤害。

-2：直到回合结束，你操控的每个生物获得「当此生物攻击时，它对任一目标造成1点伤害。」

-6：你获得「你可以施放法术力值小于或等于本回合中你进行攻击生物数量的咒语，且不需支付其法术力费用」的徽记。

接下来这个版本把静止式异能转成忠诚值异能，让你需要有费用才能选择使用。最终版本微调了很多异能，+1 是唯一一个不变的。-1 异能让你冲动选择两张牌而非一张，-2异能把伤害放在单一生物上而非你全部的生物，且只能打生物。大招则完全被改掉。作为複製的支持者，我很喜欢这个改变。

这是雅亚的插画描述：

***垂直鹏洛客比例***

设定：多明纳里亚

颜色：使用红色法术力的传奇生物

地点：在凯尔顿营地裡。背景是棕色的帐篷。

动作：展示雅亚巴拉德—传奇烈焰术士及鹏洛客—正自信地微笑着。她的法杖散发着橙色火焰魔法的微光。在她身后，有一些魁武且看到的勇壮的凯尔顿战士。或许衣着上有皮毛的特色，因为她在极寒的北方待了很长一段时间。

焦点：雅亚

情境：讽刺、全知、自信。註记：凯尔顿可以参考168–173，雅亚可以参考361。br /> 特别註记：之后所有鹏洛客的委託都会需要符合标准牌框及无边框的设计。请确保插画可以符合两个样板，确保所有相关的细节都能在标准样板的牌框中间达到最佳化。

「故事时间结束」

这是今天我所拥有所有的时间，希望你们都喜欢这些故事。一如往常，我很想知道你们对于今天的专栏、任何提到的牌，或多明纳里亚：众志成城整体的想法。你可写email 给我，或透过我的任何一个社群媒体帐号（Twitter、Tumblr、Instagram 和 TikTok）与我联络。

下週回来我将带着大家一起完结多明纳里亚：众志成城个别牌张的设计故事。

在那之前，希望你在体验这个系列时也能完成属于自己的故事。