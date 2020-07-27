欢迎来到 双星大师 预览的第二周！上周介绍了这个系列，这周我决定要来分享一些系列里的牌一开始是如何被设计的。（我曾在 2021 核心系列 中写过类似的文章并得到很正面的响应，所以决定再做一次。）另外在这篇文章结束之前，我将会分享 双星大师 里两张新的预览牌。让我们开始今天的故事吧！

恶臭荒原，飞瀑绝壁，崎岖沃原，暮色泥沼，潮没树丛

故事要从预知将来开始说起。时间漩涡环境里的每个系列都有一个我们称为时间转移清单的东西，包含了和主系列有不同牌框的牌，并会以有趣的方式符合系列的主题。时间漩涡的时间转移清单有来自过去原始牌框的牌，时空混沌中则是有来自平行时空，以不同牌框出现的现有万智牌牌的颜色转移版本。预知将来 有着最狂野的清单，那是可能在未来有机会出现的万智牌的未来转移牌，并带着一个未来的牌框。

我很希望在未来转移的清单上有双色地，于是设定了一个循环，但碰到了一个有趣的问题。如果制作一个完整的循环，那并不会有未来转移的感觉，因为感觉其实放在任何系列都可以。接着我产生了一个有趣的想法：如果这个循环里的每张双色地都可能来自未来不同的地循环呢？那将会是一个非循环的循环。

计划是我们会在制作未来的系列时，回头检视所有的未来移转牌并在适当的时机使用。大概在一年之后，当我在设计暗影荒原时，我了解到我双色地循环的循环里的一张牌将能用在这个系列。铭刻石标 完美地契合了系列混血的主题。我们选择了它，并制作了另外四张临色的双色地。在制作暮光时，又另外制作了这些双色地的对色版本。

重获自由的卡恩

这个故事要回到 1996 年。Michael Ryan 和我正在串连一个故事来说服万智牌的品牌团队开始一个可以编织进系列里的万智牌故事（这本来会是晴空号传说）。为了完成这件事，我们得要征选角色。对我们来说，制作可以满足整个颜色派的角色是很重要的，而其中一件需要代表神器生物。我偏好巨像，所以说服了 Michael 来制作一个。Michael 和我都很喜欢让他有「温文儒雅的巨人」原型的想法，看似颇具威胁实际有却一颗温柔的心。

在暴风雨的时候，为了帮助每个角色在背景叙述中创造一致的观点和感觉，每个人被分配到了不同的角色。我分到的是卡恩（和尔泰），代表在第一年里我会完成所有卡恩的背景叙述。虽然我喜欢 Michael 和我所创造的每一个角色，但卡恩一直是我的心头好。

快转到多年以后，我们正在制作秘罗地创痕环境。在故事里，卡恩被非瑞克西亚人所抓（他要为不小心把他们带到秘罗地负责），而情况看起来并不乐观。我想设计是从新非瑞克西亚时开始的，我找上了当时的创意总监 Brady Dommermuth—我们要在系列里放一张卡恩的牌，而我试着了解他会是什么样子。

Brady 告诉我他们正试着了解故事会如何结束。卡恩会完全被非瑞克西亚人所腐化，成为一只传奇生物的机械之父，或是重获自由并成为一张鹏洛客。我的回答是：「我们实在很希望他能成为一张鹏洛客牌。」我不确定我的话改变了故事多少，但我得以开始寻找不是太小的巨像。

我相信这张牌本身的设计是从大招开始的。我们想要在最后一个异能上捕捉卡恩从非瑞克西亚人手中重获自由的风味。我不记得是谁提出了重启游戏的想法，但在听到的那个瞬间就知道这是我们该走的路。另外两个异能是被设计来为大招铺路。放逐永久物是一个很强力的异能，且对盘面有着更大的影响，所以我们把它做成减号的忠诚异能。我想我们曾经讨论过把第一个效应做成磨牌，但最后决定从手牌中放逐牌张更为适合。

意志贤者

这个故事是从时间漩涡的设计开始的。我们当时专注在怀旧设计上，所以寻找了一些很酷的方式来制作呼应旧牌的新牌，其中一个想法便是把之前受大家欢迎的强力神器的异能放在生物上。这件事很酷的原因有三：其一，生物比起神器更为脆弱，能让我们制作和神器有着相同法术力费用的生物（把其中一点或更多无色法术力转为有色）。我们接着选择在这个法术力费用下适合的攻击力和防御力。其二，这能让我们重印我们无法重印的神器上的效应，像是一些在保留清单上的牌。最后，当你改变牌张类别时，可以利用效应来创造新的互动，有些原本神器无法完成的互动将可以透过贤者来完成。

我们花了很多时间来找到正确的五个神器去搭配一个生物的循环。由于所选的神器都是无色，必须要把它们跟五个颜色适当地做搭配。和许多的循环一样，一开始的选择总是较为容易，之后就越来越难。我想我们花了个把个小时去试着找到最适合黑色贤者的选择，且并以其为名以向被重制的那些神器致敬。

这是我们制作的五张牌：

崇碟贤者 重制了 限量版（第一版）的 妮维亚洛之碟，崇瓶贤者 重制了 远古遗产的 Memory Jar，崇镜贤者 重制了传承的 Mirror Universe，卷轴贤者 重制了暴风雨的 Cursed Scroll，而烛台贤者 则是重制了古文明之战的Candelabra of Tawnos。

制作这个时间漩涡的循环很有趣，让我们决定下个系列再做一次。在时空混沌里，我们从制作神器改为制作地牌。由于地牌没有法术力费用，让我们能把每个生物做成最好符合效应的费用及大小。和神器一样，我们需要把地牌和五个颜色做搭配。这次至少黑色是简单的，我想绿色则是当时处理起来较为棘手的那一个。

以下是重置地牌的循环：

大礼拜堂贤者 重制了传承的 The Tabernacle at Pendrell Vale，市集贤者 重制了阿拉伯之夜的 Bazaar of Baghdad，金库贤者 重制了绝境的 柯帮金库，斗技场贤者 重制了 斗技场，一张早期的买书赠卡。（第一本万智牌的小说会附赠一张兑换券，让你可以邮寄兑换赠卡。图书馆贤者 重制了阿拉伯之夜的 Library of Alexandria（我承认这有点奇怪。）

两点成一线，所以显然预知将来 得要完成这个环境的循环。我们制作了神器和地牌，只剩下最后一个类别的永久物—结界（鹏洛客会紧接着在下个系列出现，不过当时还不存在）。 结界从某些角度来说要简单得多。它们已经有了颜色，所以什么结界的效应被归为哪个颜色便十分清楚。但由于它们已经有了有色法术力费用，我们认为应该要保持一致—这为我们带来了一个不能改变的部分且必须要绕着它设计。

我们的成品是这些：

护城河贤者 重制了 传承的 Moat，将来贤者 重制了 石破天惊的 预知将来（没错，我们很享受在预知将来里制作一张 预知将来的重制牌），深渊贤者 重制了传承的 The Abyss，红月贤者 重制了暗黑的 腥红之月，而 藤蔓园贤者 重制了暴风雨的 Eladamri's Vineyard。

到这里，我们觉得任务已经完成。延伸整个环境三个系列，重制三个永久物类别的三个循环。下台一鞠躬。

故事的重启是到了指挥官（2015 年版）的时候。团队里的某人（我不是那个团队的一员，所以我不知道是谁）说：「等等，我们为除了鹏洛客以外的所有永久物类别制作了贤者，那非永久物的牌张类别呢？」

所以他们设计了这张牌：

崇轮贤者 是 限量版（第一版） 里 Wheel of Fortune 的重制牌，原版是一张法术。在这张牌上市后，可想而知玩家便开始要求剩下的循环。贤者总是以循环出现，白蓝黑绿的法术贤者呢？每一年，指挥官系列都为大家带来一张新的。

意志贤者 是克撒传里 Yawgmoth's Will 的重制牌，Magus of the Mind 是劫运降临里 Mind's Desire 的重制牌，Magus of the Balance 是限量版（第一版）里 Balance 的重制牌。它们分别出现在 指挥官（2016 年版）、指挥官（2017 年版）和指挥官（2018 年版）。指挥官（2019 年版）本来会有这个循环里的最后一张牌—绿色贤者，但他被移到了另一个产品，我会在他最终出现时再向大家介绍。

等到绿色贤者上市后，我将终于可以开始回答我们什么时候要开始做瞬间贤者的问题。

密牢囚禁

这个故事要从阿拉伯之夜开始说起。Richard Garfield 喜欢把一只生物关在外面的想法。囚牢指的是只能从头顶上出入的监狱或地窖，设定适合且感觉黑暗，所以 Richard 做了一个顶底设计的牌并把它放进黑色。几年以后在海市蜃楼里，我们把这个效应设定到了白色上（称为 和平主义），且使用了更简洁的「不能进行攻击或阻挡」的叙述。再几年之后到了玛凯迪亚，我们制作了同时封住起动式异能的变型—逮补。又过了几年，到了洛温，我们制作了遗忘轮，那会把生物从战场上放逐。这些足以说明这个异能已经不是黑色很久了。

这件事很重要的原因，在于密牢囚禁 身为阿拉伯之夜里的普通牌具有一个很大的优势—这让它在纯普（Pauper）赛当中合法。我对纯普赛的主流套牌并非那么熟悉，但大家对这张牌确实有需求（我的消息来源告诉我这在使用献力的纯黑套牌里很热门）。问题在于这张牌只在阿拉伯之夜中发行过一次，而阿拉伯之夜 的印量并不高。这让这张牌更难取得。

这造成有一定数量的玩家要求我们重印 密牢囚禁。好吧，当我们得到一定数量的要求后，我们便会检视这个要求。问题有几个：首先，这张牌已经不属于现在的颜色派，现在白色才是锁住东西的颜色，而黑色会杀掉它们。为了要维持标准及近代的颜色派，我们不能在任何主要系列中放进这张牌。这没关系，我们制作了很多补充系列，其中很多有重印牌。

接着我们碰到了下一个问题。每当我们改变文字叙述模板时，我们会在Oracle中更新所有的旧牌来符合当今的叙述方式。如果用现在的叙述方式来表现 密牢囚禁，那已经没有办法在印行的牌上呈现。多年以来这一直成为我们重印这张牌的绊脚石。有趣的是，最后我们在一个 1996 年的机制上找到了解决方法—跃离。使用关键词动作让我们可以大幅节省所需印在一张牌上的内容， 这将是一张你可以在双星大师 补充包中开到的牌。

抱歉让大家久等了。

宝物法师

这个故事是从五色曙光的设计开始的，我们把其中一个放进系列的主题称为齿轮—齿轮指的是总法术力费用在 1 以下并有小型效应的神器。接着我们在系列里制作了一系列能跟齿轮互动的牌，来帮助你以此为主轴构组套牌。这是其中一张由Aaron Forsythe所设计的牌：

Aaron 喜欢把导师和「进战场」的效应放在生物上，所以他把这两者合在一起制作了一张对齿轮有利的法术师。琐物法师 被发行，并在许多赛制中都占有一席之地（在旧赛制中有很多总法术力费用为 1 或以下的强力神器。）

快转到多年后的围攻秘罗地。我们回到了秘罗地，并决定要做一个和琐物法师对称的 宝物法师。这次搜寻的不是小神器（总法术力费用为1 点或以下），而是一个大神器（总法术力费用为 6 点或以上）。他同样是{2}{蓝}叫 2/2 且名为 宝物法师以保持类似的感觉。

理论上这个故事在宝物法师的设计后应该就结束了，但实际上并非如此。以太之乱的设计团队制作了珍物法师，可以搜寻一个总法术力费用刚好为 3 的神器。他同样是2蓝叫 2/2 且以 T 开头字母为名的法术师。近代新篇接着制作了一张 贡物法师，让你搜寻一个总法术力费用刚好为 2 的神器。

这里还剩下搜寻总法术力费用为 4 或 5 的空间，但我相信只要 T 开头的字没有用完，我们总有一天会看见他们—我不确定是否该把这称为「循环」，因为这看似有一点…复杂。

预览前述

在结束今天的内容之前，我有一些预览牌要展示给你们。

为了让展示预览牌的过程更为有趣，我将给你们每张牌三个提示，来看看你们是否可以在点开来前先猜到预览牌是什么。

第一张预览牌

线索#1

点击展开 这张牌的背景叙述—除了黑暗之外，暗影荒原没东西能成长。数不清的可怕东西在阴影中求生。

线索#2

点击展开 当你出到第四张时，只要一张树林即可施放。

线索#3

点击展开 这是万智牌里唯一一张用到「产生两倍」字样的牌。

如果你认为你知道这张牌是什么，或是不想想了，点开下面吧！

点击展开来看第一张预览牌

第二张预览牌

线索#1

点击展开 在第一次发行时，牌上印的牌张类别是「Mono Artifact」。

线索#2

点击展开 在第一次发行时，牌上包含了「横置」、「重置」、「已横置」及「正横置」。

线索#3

点击展开 这张牌是由系列的艺术总监所绘制的。

如果你认为你知道这张牌是什么，或是不想想了，点开下面吧！

点击展开第二张预览牌

加倍奉还

这是我们今天有所有的时间，我希望你们喜欢我的故事和今天的预览牌。一如往常，我很想知道你们对于今天的专栏或是系列整体的反馈。你可以写email 给我，或是透过我的任何一个社群媒体账号（推特、Tumblr、Instagram 和抖音）。

下周回来跟我一起回顾未来。

在那之前，希望你在玩双星大师时能得到加倍的乐趣。