过去两周，我们讨论了龙与地下城：被遗忘国度战记 的整体设计（你可以先看看第一部和第二部）。这代表本周（和下周）我将会跟大家分享个别牌张的设计故事。

我没有参加任何设计团队，但我有龙兽（我们追踪一张牌所有历经改变的资料库）的权限，所以会带你们一起探索系列里几张传奇牌的进化过程。我试着选了几张 D&D 里热门且经过了一些有趣进化的角色。

崔斯特杜垩登

最适合开始的看来可能就是 D&D 里最广为人知的角色崔斯特杜垩登了（感谢一系列由 R. A. Salvatore 所写的精彩小说）。崔斯特是成为北境英雄的卓尔精灵（黑暗妖精）游侠。他最广为人知的有两件事：成为一名绝佳的战士，以及有一只名为关海法的黑豹作为他的伙伴。这是设计师需要在这张牌上捕捉到的两点，事实上，档案里第一版的崔斯特就如同下面这个版本这么简单：

崔斯特（版本 #1）

（{绿}/{白}）

传奇生物～妖精/战士/斥候

2/2

连击

派出一个传奇猫衍生物。

在档案里，我们会把白绿的混血符号写成（{绿}/{白}），不过这里并不是用来标示这张牌的费用是混血法术力，而是指这张牌是白色或绿色。通常在前期，当我们不是很确定这张牌该是什么样子，但想要为他在档案上保留一个位置时，我们会帮他标示一个法术力符号来显示它的位置。如果是双色牌，我们就会使用混血法术力。

填在这张牌上的东西代表崔斯特将会有一个或以上的战斗异能，且会派出传奇猫衍生物。让我们来看看第二个版本。

崔斯特（版本 #2）

{一}{绿}{白}

传奇生物～妖精/战士/斥候

2/2

在你的结束步骤开始时，若你未操控名为关海法的生物，则派出一个传奇的 2/2 绿色，名称为关海法的猫衍生物。

{绿}{白}：目标猫和～牌名～获得连击异能直到回合结束（你不能不以一只猫为目标即起动此异能。）

第二个版本是第一个定义关海法（作为 2/2）的版本，这使用了一个我第一次用在牌上名为Spirit Mirror 的机制—那来自古早以前我所负责的第一个系列暴风雨。它的触发会在每回合派出一个特定的衍生物，但只有在你还没有该衍生物的情况下才会触发。这个版本把连击作为起动式异能，但你需要同时有崔斯特和关海法在战场上（技术上来说你只需要有另一只猫）。在游戏测试显示要同时以两个为目标往往让人沮丧后，他们把第二个异能改为：

{一}{绿}{白}：～牌名～和至多一个猫获得连击异能直到回合结束。

下一个版本改变了一些东西：

崔斯特（版本 #3）

{一}{绿}{白}

传奇生物～妖精/战士/斥候

1/1

连击

当～牌名～进战场时，派出关海法，一个 3/3 绿色的传奇猫衍生物。

{四}{绿}{白}：～牌名～ 和关海法分别获得 +X/+X 直到回合结束，X 等同于另一张的力量。

首先，崔斯特重新获得连击且不需要另外起动，费用也变得较低且体型较小，但如你所见，这张牌给了一个抵销那个缺点的方式。关海法现在是 3/3 而非 2/2 但不再有再生的触发—你只会获得一只关海法。最后，这张牌获得一个能让你把崔斯特和关海法变得更大的异能。在没有其他协助的情况下，这个能力能把崔斯特从 1/1 变为 4/4 并借由连击让他造成额外 6 点伤害。

接着我们来到了第四个版本：

崔斯特（版本 #4）

{三}{绿}{白}

传奇生物～妖精/战士/斥候

3/3

敏捷，警戒，连击，系命，践踏，延势，盔甲{三}

每当一个力量大于～牌名～的生物死去时，在～牌名～上放置等同于该差距数量的 +1/+1 指示物。

这个版本的费用较高，但给了崔斯特一堆杂七杂八的生物异能，基本上把所有绿色跟白色异能里符合风味的东西都放上去了。（好吧，我想应该还可以给他闪现。）对了，盔甲就是守护，那时还没有决定最终的名字。

他们接着给了第二个让他可以随着时间变大的异能。我不是很确定这个版本有多认真，因为他们没有制作关海法的衍生生物，而这是这张牌的两个要求中的其中一个。（也可能是稍微考虑了一下要给关海法属于自己的牌。）

接下来是第五个版本：

崔斯特（版本 #5）

{三}{绿}{白}

传奇生物～妖精/战士/斥候

3/3

连击，延势，践踏，盔甲{二}

当～牌名～进战场时，派出关海法，一个 4/1 绿色的传奇猫衍生物。每当一个力量大于～牌名～的生物死去时，在～牌名～上放置等同于该差距数量的 +1/+1 指示物。

这个版本是前一个经过整理后的版本。它减少了生物异能的数量并加上了关海法—现在是一个 4/1 的生物，也与最终的版本十分接近。崔斯特最后失去了延势，践踏和盔甲，但获得了游侠的生物类别。在是否要加上游侠这个生物类别上经过了反覆的讨论，但最后我们决定那应该是要加到万智牌里的东西（是的，你之后也会在未来非 D&D 的万智牌系列里看到游侠）。

威可那法眼，威可那魔手和秽暗之书

威可那是一只巫妖—过去曾是人类—继承了欧瑞斯的神性，也是一本非常邪恶名为秽暗之书的书的作者。他被他的副官所杀，只给他留下了一个眼睛和一只手。

威可那法眼、威可那魔手和秽暗之书都是 D&D 里著名的神器。法眼和魔手都会提供你力量，但强迫你替换掉你原本的眼和手。秽暗之书教导邪恶的人们魔法，但由于实在太邪恶因此也会伤害一般人—就算是只看了一眼。它们是粉丝最喜欢的东西，我们知道我们需要分属这三个东西的神器。

先让我们从法眼和魔手开始，一开始它们是一起被设计的：

威可那法眼 （版本 #1）

{一}

传奇神器～武具

每当佩带此武具的生物攻击时，展示你的牌库顶牌，接着抓 X 张牌并失去 X 点生命，X 等同于那张牌的总法术力费用。

每当～牌名～ 从任一永久物上卸装时，消灭该永久物。

佩带 {三}

威可那魔手 （版本 #1）

{二}

传奇神器～武具

每当佩带此武具的生物攻击时，它获得 +X/+X 直到回合结束，X 等同于你手牌的数量。每当～牌名～ 从任一永久物上卸装时，消灭该永久物。

佩带 {三}

威可那法眼和威可那魔手一开始都是武具，设计团队认为这可以捕捉它们被使用的风味。两个都有着如果武具被卸装，佩带的生物会死去的条件。这两个被设计为彼此间可以协同：法眼让你抓牌，魔手则让生物随着你的手牌变多而变大。第一个版本的秽暗之书也是设计要跟法眼和魔手配合的：

秽暗之书 （版本 #1）

{二}{黑}{黑}

传奇神器

每当由你操控的咒语或异能使你失去生命时，每个对手失去等量的生命。

{横置}：展示你的牌库顶牌。将该牌置于你手上，你失去等同于其等级的生命。（一张牌的等级等同于施放时的法术力总量。）

法眼失去的生命可以触发第一个异能，而第二个异能抓的牌能帮助魔手。这张牌被设计为就算你只有秽暗之书，第二个异能也可以用来触发第一个异能。

在下一个版本里，威可那法眼和威可那魔手都不再是武具：

威可那法眼（版本 #2）

{三}

传奇神器

在施放咒语时，你每弃掉一张牌，即可用来支付 {一} 或一点该牌颜色的法术力。

你可以随时检视你的牌库顶牌。你可以弃掉另一张与该牌有着同样等级的牌作为费用来施放该牌。

威可那魔手（版本 #2）

{五}

传奇神器

你抓一张牌且失去1点生命。在你的结束步骤开始时，若你的手牌数量少于五张，则抓等同于该差距数量的牌。若你手牌数量多于五张，则弃掉等同于该差距数量的牌。

新的版本同样可以彼此协同，不过是以不同的方式。法眼让你弃牌来施放咒语，魔手则让你填补你的手牌。你会发现"等级"这个字出现在今天一些牌上。系列设计团队用它来作为"法术力值"的代替（在那个时候还是"总法术力费用"）。多年以来我们一直在寻找改变"总法术力费用"的方式，所以被遗忘国度战记团队提出了"等级"。

秽暗之书找到了一个新的方式来把这三张牌绑在一起，这次更为直接：

秽暗之书 （版本 #2）

{二}{黑}{黑}

传奇神器

在你的结束步骤开始时，每个对手失去等同于你本回合所失去生命数量的生命。

{黑}，{横置}： 抓一张牌并展示之。你失去等同于其基底费用的生命。若你操控名称为威可那魔手和威可那法眼的神器，放逐它们及～牌名～并派出一个名称为威可那的 8/8 黑色的传奇灵俑/法术师衍生物。它获得不灭及所有其他异能。

秽暗之书使用了魔手的失去生命来伤害对手，且如果你同时在战场上有三个物件，将获得一个威可那的衍生生物。别忘了威可那是 8/8 不灭的生物且具有所有三张牌的异能，所以功能上你派出威可那并没有损失。这是档案里第一个威可那作为衍生生物出现的版本。

威可那法眼则经过了最多次的改变。

威可那法眼 （版本 #3）

{三}

传奇神器

弃一张牌：加 {无色} 或一点所弃牌张颜色的法术力。你可以随时检视你的牌库顶牌。若你支付了至少一点由～牌名～所产生的法术力，则你可以施放该牌。

这个版本保留了"弃牌来产生法术力"的功能，并让你从牌库施放牌—但改变了运作的方式。

威可那法眼 （版本 #4）

{四}

传奇神器

{横置}，支付 X 点生命：占卜 X，然后抓一张牌。

下一个版本尝试了一些完全不同的东西。如果它帮你抓到更好的牌呢？

威可那法眼 （版本 #5）

{四}

传奇神器

你可以随时检视你的牌库顶牌。.

{横置}：你可以支付 1 点生命。若你如此做，把你的牌库顶牌置于你的牌库底。抓一张牌。

威可那法眼 （版本 #6）

{三}

传奇神器

在你的维持开始时，检视你的牌库顶牌。你可以支付 3 点生命。或你如此做，则抓一张牌。若否，则磨一张牌。

第五个版本和第六个版本有着和第四个版本一样的基本目标，但执行方式有些不同。

威可那法眼 （版本 #7）

{二}

传奇神器

每当～牌名～进战场或你弃一张牌时，你可以支付 2 点生命。若你如此做，则抓一张牌。

威可那法眼 （版本 #8）

{一}

传奇神器

每当～牌名～ 进战场或你弃一张牌时，你可以支付 {一} 和 3 点生命。若你如此做，则抓一张牌。

第七个和第八个版本和弃牌有协同，让你可以把弃牌转为掠夺。不论哪个版本都会失去生命这点保留了风味，最终的版本变成一个更像是能抓牌的牌。

在这同时，威可那魔手则变回了武具：

威可那魔手 （版本 #3）

{二}

传奇神器～武具

佩带此武具的生物得 +X/+0，X 为你的手牌数量。

佩带 {二} 和 2 点生命

它又一次透过加强力量来奖励你手牌的数量（虽然不再加强防御力），同时也开始实验替代性的佩带费用，这个版本里是生命。

威可那魔手 （版本 #4）

{二}

传奇神器～武具

在你回合的战斗开始时，佩带此武具的生物或由你所操控名称为威可那的生物得 +X/+0 直到回合结束，X 等同于你的手牌数量。

佩带 牺牲一个生物并支付 1 点生命

下一个版本有两个改动的地方。首先，它让你加强佩带此武具的生物和威可那。（别忘了那个威可那有所有这三个神器的异能。）其次，它实验了把牺牲生物作为佩带费用。

威可那魔手 （版本 #5）

{三}

传奇神器～武具

在你回合的战斗开始时，佩带此武具的生物或由你所操控名称为威可那的生物得 +X/+X 直到回合结束，X 等同于你的手牌数量。

佩带 {一} 并支付 1 点生命

下一个版本回到了 +X/+X 和以法术力和生命作为佩带费用。这和最终的版本十分接近，但发行的牌有两个不同的佩带费用，其中一个只是生命而另一个只是法术力—而非单一一个合并了两者的费用。

秽暗之书同样经过了几次的改变：

秽暗之书 （版本 #3）

{一}{黑}

传奇神器

{X}{黑}：将目标基础费用为X的生物牌从你的坟墓场移回战场。如果该生物将离开战场，则改为将它放逐，而非置入任何地方。

{横置}，放逐你所操控名称为秽暗之书、威可那魔手和威可那法眼的神器：派出一个 8/8 黑色传奇，名称为威可那的灵俑/法术师衍生生物。它具有不灭及所有被放逐的牌的异能。

为了捕捉秽暗之书能够复生死者的风味，它现在有了一个挖坟的起动式异能。

秽暗之书 （版本 #4）

{二}{黑}

传奇神器

在每个结束步骤开始时，若你本回合曾失去生命，则派出一个 2/2 黑色的灵俑衍生生物。

{横置}，放逐由你操控名称为秽暗之书、威可那魔手和威可那法眼的神器：派出一个 8/8 黑色传奇，名称为威可那的灵俑/法术师衍生生物。它具有不灭及所有被放逐的牌的异能。

下一个版本会派出 2/2 灵俑，而非从坟场把生物挖回来。这和最终版本十分接近，唯一的差别是失去任何数量的生命都会触发—最终的版本需要你失去 2 点或以上的生命。

这三张牌印行的版本会产生一个不错的协同。法眼让你抓牌并帮你支付生命，魔手可以把手牌透过灌大生物的方式转成伤害，而秽暗之书则可以把失去生命转成灵俑的衍生生物—你可以让它佩带魔手！三个加在一起还可以让你获得威可那。我想设计师在提供每个物件适当的风味的同时，还在机制上把所有人连在一起这件事上表现地很不错。

魔王子民法莉黛

法莉黛是一名魔人族（一个受到恶魔影响的人类）邪术师，在一次意外中和一名恶魔角色签订了誓约（一个半邪魔的角色洛坎）。牌的设计一开始是长这样的：

博学法术师________（版本 #1）

{二}{蓝}{红}

传奇生物～法术师

3/2

当～牌名～进战场时，将目标瞬间或法术牌从你的坟墓场移回你的手上。若该牌等级小于或等于 3，你可施放该牌，且不需支付其法术力费用。

有趣的是，这个位置一开始并非法莉黛的顶底设计，而是一个利用了蓝红咒语主题的底顶设计。又一次，"等级"被用来表示法术力值。

博学法术师________（版本 #2）

{蓝}{红}

传奇生物～法术师

2/2

赋予优势 – 如果你将掷一颗骰子，则改为掷两颗骰子并忽略其中一个点数。.

第二个版本是在当牌被转为在意 d20 后诞生的，第一个尝试基本上就是 Krark’s Other Thumb （出自 Unstable）。和其他那个系列里的牌一样，它有着能形容这个效应对世界代表了什么的背景叙述。别忘了这张牌依然是没有名字的法术师。

狂野魔法术士 ________（版本 #3）

{二}{蓝}{红}

传奇生物～祭师

3/3

赋予优势 – 如果你将掷一颗骰子，则改为掷两颗骰子并忽略其中一个点数。

在你回合的战斗开始时，掷一颗二十面骰。如果你成功（10+），目标生物获得飞行及敏捷异能直到回合结束。

下一个版本—依然没有名字—加进了第二个使用了掷骰子的异能，使得第一个异能就算在没有另一张掷骰子的牌时也会有意义。它的费用同时也变高以获得更高的数值。

魔王爱民法莉黛（版本 #4）

{蓝}{红}

传奇生物～魔人族/邪术师

3/2

飞行，敏捷

赋予优势 – 如果你将掷一颗骰子，则改为掷两颗骰子并忽略其中一个点数。每当～牌名～攻击时，掷一颗二十面骰。若你成功（10+），重置目标由你操控的永久物。

这张牌终于成为法莉黛，掷骰子的效应也从原本提供她异能改为重置一个永久物让你重复使用。法术力费用再一次降低，防御力也降低了一点。

魔王爱民法莉黛（版本 #5）

{一}{蓝}{红}

传奇生物～魔人族/邪术师

2/2

赋予优势 – 如果你将掷一颗骰子，则改为掷两颗骰子并忽略其中一个点数。

每当你掷骰子时，～牌名～得 +1/+0 并获得飞行及威慑异能直到回合结束。

这张牌被决定要作为一张可以绕着构筑的蓝红非普通牌，所以改回需要另一张掷骰子牌才能有好的效果。它会对掷骰子有所帮助，也可以从掷骰子上得到好处。法术力费用和数值又一次地被调整。

魔王爱民法莉黛（版本 #6）

{一}{蓝}{红}

传奇生物～魔人族/邪术师

¼

赋予优势 – 如果你将掷一颗或数颗骰子，则改为掷原数量加一颗骰子并忽略其中一颗。

每当你掷一颗或数颗骰子时，～牌名～得 +2/+0 并获得飞行和威慑异能直到回合结束。

这个版本有一些细微的调整。力量/防御力从 2/2 变为 ¼，掷骰子的表达方式也被修正，这样更清楚表示当你掷多颗骰子时会发生什么事。（我假设团队正在应付那些一次掷多颗骰子的牌。）最后，第二个异能的灌大效果变得更大。

魔王爱民法莉黛（版本 #7）

{一}{蓝}{红}

传奇生物～魔人族/邪术师

¼

飞行，威慑

赋予优势 – 如果你将掷一颗或数颗骰子，则改为掷原数量加一颗骰子并忽略其中一颗。

每当你掷一颗或数颗骰子时，～牌名～得 +1/+0 直到回合结束且你抓一张牌。

这个版本获得标准的飞行和威慑，减少了红利，并加上了抓牌的效果。

魔王爱民法莉黛（版本 #8）

{一}{蓝}{红}

传奇生物～魔人族/邪术师

2/2

飞行, 威慑

每当你掷一颗或数颗骰子时，同时获得这里的结果，

1-9 | 在～牌名～上放一个 +1/+1 指示物。

10-19 | 抓一张牌。

20+ | ～牌名～ 对目标由任一对手所操控的生物或鹏洛客造成等同于其力量的伤害。

下一个版本给了法莉黛一个掷骰子的表。法莉黛在这个系列里还有一个有掷骰子表的火球咒语，所以我认为设计团队认为在这里也给她一个将会很酷。数值又一次地被修改。

魔王爱民法莉黛（版本 #9）

{一}{蓝}{红}

传奇生物～魔人族/邪术师

2/2

飞行, 威慑

每当你掷一颗或数颗骰子时，在～牌名～上放一个 +1/+1 指示物。若掷骰结果为10 点或更大，则抓一张牌。

这个版本终于不再让她可以影响掷骰子的结果，而是会被掷骰子的结果所影响。除了是提供 +1/+1 指示物而非暂时获得飞行和威慑异能之外，这个版本和最终版本十分接近。最终的版本同样提高了法术力费用并把她的数值从 2/2 改为 3/3。

厚爱游侠明斯克

明斯克是一名充满善心的游侠，有只名为布布的仓鼠伙伴。明斯克相信布布是一个缩小的巨型仓鼠。在故事里有一段是布布意外地喝到了一剂药水并变得非常巨大。明斯克和布布为大家所喜爱，所以我们想要给他们一张牌。

柏德之门英雄明斯克 （版本 #1）

{二}{红}{白}

传奇生物～人类/游侠

3/3

每当～牌名～攻击时，派出一个名称为布布的传奇仓鼠衍生物 ，并具有"每当此生物对任一玩家造成战斗伤害时，该玩家随机弃一张牌并抓一张牌。"且已横置并正进行攻击。在战斗结束时，放逐该衍生物。每当布布成为被阻挡时，～牌名～得 +2/+2 并获得先攻直到回合结束。

我相信这张牌在一开始的时候有两个需求：其一，它得要派出布布衍生生物；其二，得有一些方法能让布布变得更大。一开始的尝试是会在攻击时派出布布的红白牌（那是这个设计最常出现的色组）。这张牌所有的异能几乎都在于布布能做什么。值得一提的是这张牌有游侠的生物类别。游侠这时还不是一个生物类别，但你可以看出设计这张牌的人想要点出那应该要是一个类别。

柏德之门英雄明斯克 （版本 #2）

{二}{红}{白}

传奇生物～人类/游侠

¾

当～牌名～进战场时，派出一个名称为布布的 1/1 红色传奇仓鼠衍生生物。每当一个由你所操控的仓鼠对任一玩家造成战斗伤害时，在～牌名～上放置一个 +1/+1 指示物。

下一个版本就让明斯克在进战场时派出布布。这个版本没有任何方式可以把布布变大，但让布布把明斯克变得更大。明斯克也加了一点防御力。

柏德之门英雄明斯克 （版本 #3）

{一}{红}{白}

传奇生物～人类/斥候

3/3

当～牌名～进战场时，派出一个名称为布布的 1/1 红色传奇仓鼠衍生生物，并具有先攻及威慑异能。每当一只由你所操控的仓鼠对任一玩家造成战斗伤害时，在～牌名～上放置一个 +1/+1 指示物。

这个版本给了布布的衍生生物先攻和威慑 ，并把明斯克的费用做得更低—虽然体型也被调回了 3/3。这时生物类别被改为斥候，那是因为游侠还不是一个生物类别，且他们试图让设计更接近他们所认为会印行的版本。

柏德之门英雄明斯克（版本 #4）

{红}{白}

传奇生物～人类/斥候

2/1

当～牌名～ 进战场时，派出布布，一个 1/1 传奇具有威慑异能的红色仓鼠衍生生物。

每当一只由你所操控的仓鼠对任一玩家造成战斗伤害时，在～牌名～上放置一个 +1/+1 指示物。接着，若～牌名～上有五个或以上的 +1/+1 指示物，将其重置，并在此阶段后，额外多出一个战斗阶段。只有～牌名～可以在此战斗阶段进行攻击。

这个版本把明斯克缩小到两费 2/1，布布也失去先攻。设计尝试了一个在明斯克变得足够大后会有像是 Relentless Assault 一样额外攻击的机制。

这个版本跟最终版本间还经历了很多的改变。明斯克从双色变为三色（我想是为了要让他成为一个更好的指挥官），而布布失去了威慑但获得了践踏和敏捷。（我有点意外经过了这么多的版本后布布才获得了敏捷—我想第一个版本也算是有敏捷吧。）所有其他的东西都被舍弃，让我们可以回到一开始设计团队想要的东西：能让明斯克把把布布变得更大。他的能力被扩张到任何生物上而不只是布布。加上巨人生物类别对于 D&D里的巨型仓鼠是个很不错的致敬。

冒险到此为止

这是今天所有我有的时间。一如往常，我很想知道你们对于今天文章、任何谈论到的牌，或是整体被遗忘国度战记的想法。你可以写 email 给我，或透过我的任何一个社群媒体帐号（Twitter、Tumblr、Instagram 和 TikTok）与我联络。

下周回来一起看我分享更多被遗忘国度战记个别牌张的设计故事。

在那之前，希望你能在新系列中拥有属于你自己的 D&D 冒险。