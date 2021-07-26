上周，我开始分享龙与地下城：被遗忘国度战记里一些传奇牌张早期的设计，这周还有更多。

末日毁灭兽

末日毁灭兽是一只 50 英尺高 70 英尺长且重达数百吨的巨型生物。它原生在主物质位面上，且是怪物图鉴里其中一只最险恶的生物。

末日毁灭兽（版本 #1）

{十}{绿}{绿}{绿}

传奇生物～恐龙

17/17

～牌名～减少{X}来施放，X为由你操控的永久物间最高的等级。（一张牌的费用若为{十}{绿}{绿}{绿}即为等级 13。）

不灭

末日毁灭兽的第一个版本是 17/17，因为万智牌里有一个游戏是我们会持续把生物做得比我们所做的最后一个"最大的生物"再 +1/+1。万智牌的第一个"最大的生物"是限量版（第一版）里的 Force of Nature（8/8），再来是古文明之战里的 Colossus of Sardia（9/9），然后暗黑里的 Leviathan（10/10），冰雪时代里的 Polar Kraken（11/11），海市蜃楼里的Phyrexian Dreadnought（12/12），万马千军里的 Krosan Cloudscraper (13/13)，再访拉尼卡里的世脊亚龙（15/15）和最后一个是烽会拉尼卡里的无畏庞巨亚龙（16/16）。（是的，我们曾在Unglued 和骤霜里做过B.F.M. （99/99）和玛莉雷基的衍生物 （20/20）。）

它有一个减少费用的条件可以靠着战场上你所拥有的其他高费生物而尽快出场。如我上周所提到的，设计团队当时正在实验用"等级"来作为代替"法术力值"的单词（实际上替代的是"总法术力费用"，它在斯翠海文：魔法学校发售时被"法术力值"所替代）。带有不灭是因为大家都知道末日毁灭兽不可能被杀掉。

末日毁灭兽（版本 #2）

{十}{绿}{绿}

传奇生物～恐龙

14/14

～牌名～减少{X}来施放，X为由你操控的永久物间最高的等级。（一张牌的费用若为{十} {绿}{绿}即为等级 12。）

不灭

～牌名～不能被等级 2 或以下的生物阻挡。

17/17 的版本最后显示有点太难进到战场，所以他们同时调降了法术力费用及体型，也给了它一个R&D 昵称为"畏怯"异能（不能被力量 2 或以下的生物阻挡）的调整版—这个版本不在意力量，它和牌的其他部分一样在意"等级"（法术力值）。

末日毁灭兽（版本 #3）

{十}{绿}{绿}

传奇生物～恐龙

15/20

～牌名～ 减少{X}来施放，X为由你操控的生物中防御力最大者的数值。 咒语甲{十}（由你对手所施放的咒语以此生物为目标时需额外支付{十}）

下一个版本修改了减少费用的部分，从法术力值改为在意防御力，并把不灭换成了守护10。（咒语甲是守护在前期设计的一个名字）。这些改变让我们可以把数值从 14/14 改为15/20 而不需要更动法术力费用。

末日毁灭兽（版本 #4）

{六}{绿}{绿}{绿}

传奇生物～恐龙

10/10

护甲{十}（当此生物成为由对手操控之咒语或异能的目标时，除非该玩家支付{二}，否则反击之。）

若你施放～牌名～则它具有敏捷。

每当～牌名～攻击时，它对防御玩家所操控的目标生物或鹏洛客造成等同于其力量的伤害。

下一个版本保留了守护 10（虽然设计上的名字从咒语甲改成了护甲），但其他全部都被改掉。现在当你施放它时会获得敏捷（施放的文字是为了避免当它被以"欺骗"的方式放进战场时不会太强；有许多方式可以不透过施放就把生物放进战场，挖坟是我们最大的威胁），以及一个在攻击时会触发的效应让它对生物或鹏洛客造成伤害。法术力费用从 {十}{绿}{绿} 改成 {六{绿}{绿}{绿}，而数值从 15/20 降为 10/10。把体型调小主要是因为在攻击时能杀掉生物的异能实在很强。

最后的版本同样把守护10调成只有末日毁灭兽被施放的话才有，而咬的异能（造成等同于攻击力的伤害）被改成互斗，这代表末日毁灭兽将不再能对鹏洛客造成伤害。

提亚玛特

提亚玛特是 D&D 里最有名的一只龙。在 D&D 里共有五个不同颜色的龙（有趣的是，那同样也是万智牌的五个颜色—系列里有一个非普通的循环），而提亚玛特有五个头，分属一个颜色。

在威世智办公室里，R&D 工作地点三楼的厨房有一幅巨型的提亚玛特壁画，所以当我还在办公室的时，通常每天都会见到提亚玛特。当我们决定要制作一个 D&D 系列时，所有知道会制作的牌里面，提亚玛特高居榜首。这张牌第一次的尝试是长这样的：

提亚玛特（版本 #1）

{二}{白}{蓝}{黑}{红}{绿}

传奇生物～龙/神

10/10

飞行

当～牌名～进战场时，从你的牌库中搜寻至多五张名称各不相同的龙牌，展示这些牌，将它们置于你手上。（然后洗牌。）

我这两周很多的故事都是关于牌张是如何经历多次的修正，提亚玛特的情况则有些不同。第一次的尝试非常接近最终的版本。除了最后是 7/7 而非 10/10，然后没有限制获得另一张提亚玛特以外，那正好就是我们发行的版本，就连法术力费用都没有更动。有趣的是，虽然第一个版本已经十分接近，团队仍尝试了一个稍微不同的版本：

龙后提亚玛特（版本 #2）

{二}{白}{蓝}{黑}{红}{绿}

传奇生物～龙/神

6/6

飞行

当～牌名～进战场时，从你的牌库中搜寻至多五张名称各不相同的龙牌，且其名称都不能是～牌名～， 展示这些牌，将它们置于你手上。然后洗牌。

由你操控的其他龙得 +1/+1。

这个版本是6/6 且只要 {二}{白}{蓝}{黑}{红}{绿}，并可以增大你所操控的其他龙。我想那应该是被加进去利用她作为龙领袖的风味。最后，他们决定不需要她来增大你的龙群—因为龙已经够大了，并专注在让她在一副龙套牌里帮你搜寻很多的龙。对局测试显示她可以是 7/7，这很酷因为那将会和她的法术力值一致。

我提出这个故事的原因，是因为我想强调有时候设计会在很短的时间内成型，而不需要经过五次以上的反覆实验。一开始的设计师对角色有了很好的掌握，那基本上就成了最后的结果。

怪物通沃洛

沃洛是一名人类冒险家，说故事的能力广为人知。他为世界上多个地方所制作的指南—包括他曾见过许多的怪兽—都在多本 D&D 的书上出现过。由于沃洛是个人气角色，我们希望帮他找到一个有趣的设计。

沃洛（版本 #1）

{蓝}{白}

传奇生物～人类

½

每当～牌名～ 被阻挡时，你可以重置它并将它移出战斗。每当～牌名～ 对任一玩家造成战斗伤害时， 抓一张牌。

我想第一个版本是试图去利用沃洛总会让自己陷入麻烦，但有窍门每每可以化险为夷的风味。抓牌代表了他在冒险过程中永远都在学习新知识。由于总是处理很多资讯，他显然应该是蓝色，但我不知道第一个版本有白色的原因是什么。

尊贵识古家沃洛（版本 #2）

{绿}{蓝}

传奇生物～人类/法术师

2/2

于～牌名～进战场时，选择三个生物牌的名称。

你所施放具其中一个所选名称的咒语减少{一}来施放。

对手所施放具其中一个所选名称的咒语增加{一}来施放。

{绿}{蓝}，{横置}：横置或重置目标具有其中一个所选名称的生物。

设计团队很快了解到让沃洛如此特别的原因，并不是因为他总能存活下来，而是他对怪兽的了解。有什么很酷的方式是怪兽的知识可以帮助让这张牌变得更强力的呢？

你—玩家—对生物了解得越多，这张牌的表现就能更好。第一个尝试是让你在沃洛进战场时选择三张生物牌的名称，接着给你施放时的红利并于对手施放时惩罚他。这产生了两种结果：其一，它改变了它们的法术力费用。这让你的咒语费用变得更低，而对手的费用变得更高；其二，它给了你一个可以跟他们互动的方式—重置你的生物并横置对手的生物。整体来说是一组不错的小异能。

这个时候沃洛也从白蓝变成蓝绿，坦白说这也应该是他一开始所在的位置。绿色和蓝色在捕捉想要了解世界上的生物这点上有很好的表现。他同时也从 ½ 变成 2/2。

怪物通沃洛（版本 #3）

{一}{绿}{蓝}

传奇生物～人类/法术师

3/3

警戒

于～牌名～进战场时，选择三个生物牌的名称。

～牌名～不能被具其中一个所选名称的生物阻挡。

你所施放具其中一个所选名称的咒语减少{一}来施放。

下一个版本稍为简化了一些。你依然要选择三张牌的名称，但它影响东西的方式少了一些数字。所选名称的生物依然会有较低的费用，但现在到了对手身上变成那些生物不能阻挡你。这利用了沃洛对生物知识的风味，让你可以避开不被他们抓到。沃洛同时获得了警戒，法术力费用也从 {绿}{蓝} 改为{一}{绿}{蓝} 而体型也从 2/2 变为 3/3。

怪物通沃洛（版本 #4）

{三}{绿}{蓝}

传奇生物～人类/法术师

¾

于～牌名～进战场时，选择三个不同的生物类别。

你所施放正好为其中一个类别的咒语减少{一}来施放。

{三}{绿}{蓝}：从你的牌库顶十张牌搜寻至多三张正好具有其中一个所选类别的生物牌，展示这些牌，将它们置于你手上。其余则以随机顺序置于你的牌库底。

下一个表现方式保留了"选择三个生物"的概念，但又一次改变了你能从上所获得的红利。咒语依然会减少 1 点费用，但关上了有多个生物类别的生物可以减少 2 点或 3 点费用的门。

另一个异能让你可以从牌库顶十张牌找出所选择的生物。第二个异能也有着"正好是其中一个类别"的条件以封阻能动用的小手段。由于异能变得更强让你能增加手牌，法术力费用从{ㄧ}{绿}{蓝} 改成{三}{绿}{蓝}。这也让他们能为沃洛多加一点防御力。

有趣的是，这张牌发行的版本选择了一个全新的方向。放弃了要选择不同的生物名称，改为奖励你使用一副有着各式不同生物类别的套牌（像是一个反部族主题）。设计团队认为这能让沃洛成为一个很有趣能绕着构筑的指挥官。而在效应的部分，设计团队选择了派出复制品的方式，因为这正是蓝色和绿色都可以做的事。（绿色只能派出自己生物的复制品，而蓝色可以复制任何人的。）他们同时微调了法术力费用和数值（改成{二}{绿}{蓝} 和 3/2）。最后的设计十分新奇，也很好地捕捉了沃洛的风味。

公会首领札那瑟

札那瑟是一只眼魔，是一个称为天空港地方札那瑟小偷公会的首领。他最广为人知的应该是有一本 D&D 的书的书名里有他的名字。

札那瑟的设计故事跟到目前为止我讲的其他故事有一点不同，这个角色一开始是设计填上系列里的另外一个位置。你瞧，当这个系列一开始被制作的时候，札那瑟是创造来填上一个蓝色稀有牌的位置，而另一个角色—恶源（一个大家知道是底栖魔鱼的生物）—则是蓝黑的秘稀位置。札那瑟的设计故事和另一张牌的设计故事是相辅相成的：

恶源化型为诸多不同的生物，最后成了葛拉吉拉克斯。这是这两个位置牌的第一个版本：

恶源（蓝黑秘稀位置的版本 #1）

{二}{蓝}{黑}

传奇生物～底栖魔鱼

2/5

于～牌名～进战场时，选择一位对手。

你可以随时检视该玩家的牌库顶牌。

你可以使用该玩家的牌库顶牌，且你可以将法术力视同任意颜色的法术力来支付施放它们的费用。

札那瑟（蓝色稀有位置的版本 #1）

{二}{蓝}{蓝}

传奇生物～眼魔

¾

每当一个由你操控的永久物成为由对手操控之咒语或异能的目标时，你可以把该永久物移回其拥有者手上。

恶源是远古、神秘且恶毒的生物，所以第一版本的设计是试图透过掌握对手的方式去捕捉它对环境的神秘掌握。这个设计让你使用另一个玩家的牌库顶牌。那很酷、很有风味且感觉像是一张秘稀牌。

札那瑟的第一次尝试利用了它的异能来操控及保护东西，所以让你可以把任何所操控的永久物弹回手上，不管是回应对手试图伤害它，或是自己瞄它以回应即将发生的坏事。

这是这两张牌的第二次尝试：

主脑（蓝黑秘稀位置的版本 #2）

{三}{蓝}{黑}

传奇生物～长老/灵吸怪

4/5

在你的维持开始时，选择一位对手。本回合，你可以检视该玩家的牌库顶牌。你可以使用该玩家的牌库顶牌，且你可以将法术力视同任意颜色的法术力来支付施放它们的费用。

札那瑟（蓝色稀有位置的版本 #2）

{一}{蓝}{蓝}

传奇生物～眼魔

3/2

偏执准备 – 每当一个由你操控的生物被阻挡时，你可以把它移回其拥有者手上。

保护费 – 每当一个或数个由你操控的生物对任一玩家造成战斗伤害时，除非该玩家让你获得一个由他所操控的神器的操控权，否则抓一张牌。

蓝黑秘稀位置的第二个版本在机制上保留了大部分的内容：它让你使用对手套牌里的咒语。唯一的改变是让你在每个维持开始时选择一个新的对手，而不需要被锁定在当生物第一次进战场时所选择的单一对手。

比较大的改变是这张牌代表的东西。它不再代表恶源，现在是主脑，夺心魔的最后一个阶段。它操控人们的心智，所以这个机制对主脑来说也很合理。为了捕捉它的体型，这个咒语从 {二}{蓝}{黑} 2/5 被改为 {三}{蓝}{黑} 4/5。

札那瑟经历了几次的改变。首先，从原本的成为目标改为被阻挡就让你把生物移回其拥有者的手上；其次，它获得一个会给你所有生物提供"好奇"异能（R&D 对当造成战斗伤害时抓牌这个效应的昵称）的异能。两个异能都有风味文字，而札那瑟被从 {二}{蓝}{蓝} ¾ 改为 {一}{蓝}{蓝} 3/2。

设计团队大多很喜欢纯蓝稀有的设计，但持续探讨着蓝黑秘稀的位置。

接着：

主脑伊奥勒姆（蓝黑秘稀位置的版本 #3）

{四}{蓝}{黑}

传奇生物～长老/惊惧兽

5/6

在你的维持开始时，选择一位对手。直到回合结束，你可以检视该玩家的牌库顶牌，你可以使用该玩家的牌库顶牌，且你可以将法术力视同任意颜色的法术力来支付施放它们的费用。

这个版本成为了特别的一名主脑且把法术力费用和体型从 {三}{蓝}{黑} 4/5 改为 {四}{蓝}{黑} 5/6。模板稍微修改了一下但基本上都是相同的。

奥灵多尔城主脑（蓝黑秘稀位置的版本 #4）

{四}{蓝}{黑}

传奇生物～长老/ 惊惧兽

5/6

在你的维持开始时，选择一位对手。直到回合结束，该玩家不能施放咒语，你可以检视该玩家的牌库顶牌，你可以使用该玩家的牌库顶牌，且你可以将法术力视同任意颜色的法术力来支付施放它们的费用。

下一个概念基本上就是设计的最终版本了。加上了被选定的对手当回合不能使用咒语，且让你施放该对手的牌库顶牌。加上这点的原因是因为当对手也有办法可以从牌库顶使用牌时会有规则上的问题。如此一来就很清楚札那瑟的操控者才是可以使用牌的人。这张牌也改成了另一个传奇主脑。

在那个时候两张牌都有个牌张概念和插画描述：

设定："斑马"

颜色：蓝色和黑色的生物

地点：夺心魔居住的地底

行动：我们见到一名夺心魔主脑（第 232 页）在一个盐池上漂浮，一些普通的夺心魔（第 230-231 页）绕着池边跪在地上，低着头，正与它们的主脑领袖精神沟通着。主脑的其中一只触手放在其中一只夺心魔的前额上。

焦点：主脑

感觉：令人毛骨悚然且不悦

设定:："斑马"

颜色：蓝色生物

地点：札那瑟的地下巢穴里，看起来像是精心打造的巨型地窖

行动：这是札那瑟，一只眼魔也是活跃于深水城的领袖。引用的是之前特别对这只眼魔的描述（参考第 227-229 页对一般眼魔的介绍）。札那瑟盘旋在地上几尺的空中，直径大概有 8 英尺（2.5 公尺）。三个眼柄上挂着魔法环。请在插画里其他地方加上札那瑟的宠物金鱼（一只大概 3.5 尺 / 1 公尺长的锦鲤），但不要像引用的部分一样明显。或许我们也可以看到几个人类下属，正对领袖表忠心。

焦点：札那瑟，看起来很酷

感觉：一个精神病的领袖，轻易地就会被激怒而把你碎尸万段 . . . 尤其是如果你玩弄了它的宠物鱼。

当插画回来后，设计团队开始认为蓝黑秘稀牌或许比纯蓝的更适合作为札那瑟 。不让对手使用牌的异能感觉属于眼魔反对魔法的范畴。同时，有一些人感觉札那瑟作为一个角色没有任何黑色好像有点怪，所以决定要把这两张牌调换。

对纯蓝的牌来说，设计团队决定他们想要制作一只灵吸怪，所以把原本的画抽掉并重新发包了一幅插画，那就是现在的葛拉吉拉克斯。

这就是为什么札那瑟的设计故事可能比你了解到的还要再更复杂一点。

结束冒险

这是所有我今天有的时间，希望你们都喜欢这些传奇牌张被设计出来的故事。一如往常，我很想知道你们对于今天的专栏、任何我谈到的牌，或被遗忘国度战记整体的看法。你可以写 email 给我，或透过我的任何一个社群媒体帐号（Twitter、Tumblr、Instagram 和 TikTok）和我联络。

下周回来，我将会回答你们关于被遗忘国度战记的问题。

在下周之前，希望你们都和我们在设计这些牌时一样有着相同的乐趣。