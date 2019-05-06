警告：这篇文章里包含了不少的故事。如果你不想被剧透，请在看过 Greg Weisman 的小说火花之战：拉尼卡后再回来看这篇文章。

前两周我们分享了一些 火花之战 卡牌的设计故事，今天我将用最后的一些故事总结。让我们开始吧。

卡娅的誓约

卡娅在故事的一开始或许是反派，但最后却成了英雄。在故事的最后，她同意加入守护者，同时也代表了她将获得一张誓约牌。和其他的誓约牌一样，由一个 进战场 效应支撑了牌大部分的费用。以卡娅来说，她的誓约会吸任一个目标 3 点，接着如果一个你所操控的鹏洛客曾被攻击，誓约会吸进行攻击的对手 2 点。这在主题上把两个异能连结在一起，并鼓励你使用鹏洛客—这在限制赛中非常容易—让你或许会不只是为了这张鹏洛客的「进战场」效应而把它放进正编 。

忿恨欧尼希兹

这张牌最早的版本会让目标生物-2/-2，让他可以消灭小型或受到伤害的生物。系列设计调整了这张牌，让他消灭任何生物，但加上了会让其操控者抽牌的副作用。这使你得以有代价地摆脱对手的生物，或是牺牲自己的生物来换牌。触发式的异能让你对对手造成伤害，利用与忠诚值异能连结的方式使这张牌的连结变得更强。如果我没记错的话，这张牌在设计的很早期就是欧尼希兹了。

拉尼卡载具

在开始设计 火花之战的时候，我问了这个问题：「拉尼卡上有没有什么东西是我们一直想制作牌张，但却很难带入公会架构的？」答案是肯定的，而我收到的第一个东西就是载具。拉尼卡上显然有载具，但如果我们尝试在一个公会系列里面制作载具，那就得做一个循环，但并非每一个公会都必然有一个载具。火花之战 让我们可以不需要担心任何公会间的平衡，制作我们想要的载具。

另外，在卡拉德许 环境之后，R&D 决定了对于有色神器使用更加开放的方针。火花之战是第一个你可以看到我们这么处理的系列。因此，所有三个神器都是有色的。

幻日二号是一张曾在故事中被提到过的波洛斯载具。我们知道那是一艘很大的飞船，所以显然它得要有飞行；它是纯白，所以要让它拥有白色的异能—我们最后选择了先攻和警戒。由于幻日二号由天使所操控，它会在每当你用它攻击时派出两只天使。且由于它是一艘巨大的船，我们把它做成搭载4（这也可以轻易地让一只天使搭载它）。

静航潜水舰是一艘偷偷摸摸的纯蓝潜水艇（我猜是底密尔制作的），所以给它「好奇」感觉恰到好处。但由于当你对鹏洛客造成伤害时也可以抽一张牌，所以并非严格的好奇。这也是众多为了完成我们想要在系列里加进更多鹏洛客相关目标的诸多调整之一。

米捷战车则是伊捷的产品，它有践踏和类似灵技的异能，可以在不被搭载的情况下变为生物。系列设计曾探索过要制作更多载具，但最终只有三张表现最好，也就只制作了这些。

普世欢腾

这故事有个开心的结尾。过去我们曾在展示事物有好的结局时跌过一跤，所以这次我们仿效电影，展示了整个拉尼卡都在庆祝的场景，来强调好人在那天获得了胜利。这张牌的设计是制作一个正面效果的大杂烩，让你自行选择各式各样的组合。

拘禁地境

在故事完结时，波拉斯被剥除了火花并被关在冥想境域里（乌金看守着它）。 我们需要一张牌来代表这件事，所以从系列中选了遗忘轮牌来完成这个目标。确保它可以监禁鹏洛客好符合故事的脉动。

召雷拉尔

由于拉尔在故事末段扮演了重要的角色，我们一直计划要把他做成稀有牌（而戴克或莎希莉则成为非普通的蓝红混血鹏洛客）。由于鹏洛客的数量比平常多，我们也为每个鹏洛客在意的东西寻找合适的空间，而瞬间及法术放在拉尔身上极其合理。我相信触发式异能是和 -2 的忠诚异能一起制作的，而 +2 的异能则是最后一个。我们想让他来帮你手上得到瞬间和法术，而由于较倾向红色，我们把占卜做成了加号的忠诚异能。

非凡神器师莎希莉

因为莎希莉是一名在非神器主题系列中的神器主题鹏洛客，她的设计有点微妙。我们喜欢她的 -2 异能，那很符合她的角色，但同时需要战场上有两个不同的神器，而由于火花之战中神器的出现率不高，所以在限制赛中并不容易做到。解决方式是给她一个派出神器生物的触发式异能，连结了她和家乡时空卡拉德许（让神器生物是自动机）并让你能更常利用她的 -2异能。然而这也导致我们得把派出1/1振翼机从多温身上改掉。

暴君抗争人撒姆特

或许第一眼看到时不这么认为，但这张鹏洛客可能在 R&D 引起了比系列中其他鹏洛客还要多的讨论。这张牌从 -1 的异能开始，那时只是给生物 +2/+1（我们让攻击力的提升比防御力来得高以带来红色的感觉）。决定了这张牌将会是撒姆特后，因为无比的速度正是她的特质，敏捷被加进了忠诚异能。系列设计接着决定他们想要所有非普通的鹏洛客都有一个持续性或触发式的异能。而与这张牌配合起来最好的就是让你所有的生物获得敏捷。问题在于虽然红色是敏捷的主要颜色，绿色在当时却是第三色，而第三色的一个特点就是我们倾向不要赋予该异能。

黑红的混血鹏洛客可以赋予敏捷的异能吗？那是安戈斯，而敏捷也没有像赋予威吓一般合理。接着问题被送进了颜色议会。我们能不能为这张牌开个特例？议会表示同意，但同一时间，我们开始讨论把绿色从敏捷的第三色改到第二色。颜色议会进行了诸多讨论，接着问题被带进了Cardcrafter会议（R&D 每周一次的会议，让设计师谈论游戏中较为脆弱的细节）。最后大家决定正式做出这个改变，也让撒姆特不再是一张问题牌。

破箝萨坎

在早期，我们检视了让萨坎成为一个混血的鹏洛客是否合理，他曾是除了白色外的所有颜色，但最后很清楚地他在系列里担任纯红的鹏洛客有最好的表现。我认为他在前期就被移到了稀有，因为想要成为龙的中心（这是他的特色），在非普通上我们很难完成这件事。-3的忠诚异能最早出现—当然他会派出龙；第二个是触发式异能，因为那在风味上与 -3 的异能有很好的连结；想出他 +1 的异能是最困难的，因为我们希望那是个 +1，但又很有想看到跟龙连结。我们常让萨坎做的一件事就是变成一只龙，如果做个小调整让他把你所有的鹏洛客都变成龙呢？他永远可以用在自己身上，但这也让他有鹏洛客的协同—我们一直想在这有着强力鹏洛客主题的系列中尝试加上的东西。

复仇血领索霖

卡娅是非普通的白黑混血鹏洛客，且由于她是一名刺客，我们希望她有消灭的异能，也代表我们需要用另一个方向来设计索霖。由于他是稀有牌，将会有一个持续性/触发式的异能、一个忠诚值的加号异能以及一个减号的大招。我相信大招是最先出来的，白色和黑色都可以把牌从坟墓场移回来，而让他们变成吸血鬼回来符合索霖吸血鬼的风味。至于他的加号异能，我们喜欢让它较为次要但是是 +2 的想法，好能尽快开大把大生物带回来。在考虑过一些不同的因素后，我们决定让他对玩家或鹏洛客造成 1 点伤害。我们尝试了怎么样可以让他跟鹏洛客有更多互动，而我们知道其中一个白黑鹏洛客会做的事就是赋予两色中都有的系命异能。由于索霖的吸血鬼风味，他看来是个比卡娅更好的选择。

火花替身

过去几年玩家一直希望有一个可以复制鹏洛客的东西。在大部分系列中那并不合理，但到火花之战 终于出现了机会，所以我们就做了一张。这张牌最早的版本只会复制鹏洛客，但那有些狭窄所以我们把他延伸到复制生物和鹏洛客上。

寰录多美代

我们真的很希望多美代可以出现在火花之战里，但我们希望波拉斯是唯一一个三色的鹏洛客，代表多美代得要被删减到两色。她的基底是蓝色，所以那得是其中之一。白蓝的位置已经被填满，因为我们也需要多温和泰菲力在这个系列里，于是只剩下了绿蓝。我们最后把奇奥拉做成非普通的混血鹏洛客，这代表多美代必须要是稀有。另外，我们也考虑过把她做成纯蓝让她出现在非普通牌中，但最后我们还是喜欢她是两色。

多美代的特色在于她是一名使用故事魔法的研究者。由于基底是蓝色，我们可以让她的 +1 异能和牌库互动并有抽牌的潜力。我们最后把她的 -3 异能做成可以从坟墓场中获得牌，同时可以和她 +1的异能互动并为牌增加一点绿色的风味。她的持续性异能到了最后才出现，我们把她做成不常见的防御型异能，但在有影响时将会很有用，这传达了一些她保护的本性。

理时泰菲力

泰菲力属于守护者的一员，所以他将会获得一张稀有牌（多温则会补上非普通白蓝混血鹏洛客的空缺）。泰菲力的攻击招数是操纵时间。我相信他的持续性异能和 +1 异能是一起设计的—利用时间来减缓对手咒语的速度，并同时加速你的咒语，让他们的瞬间使用起来像法术，而你的法术使用起来像瞬间。而 -3忠诚的大招，我们决定要给他一个他不需要建构的减号忠诚异能。你可以使用泰菲力，接着马上使用那个异能且不需要牺牲自己。回手加上抽牌帮助这张牌在控制套牌中有不错的表现，那正是白蓝想要做的事。我另外想提这张牌实际上更倾向蓝色而非白色，但我们喜欢整体使用起来的感觉也希望泰菲力是一张白蓝。

盾法师泰佑

泰佑是被设计来填补非普通纯白鹏洛客空缺的。我们希望阿耶尼是绿白；多温是白蓝；艾紫培正被困在塞洛斯的地底；基定在故事中扮演着重要的角色所以是秘稀；华特莉是绿白；卡娅是白黑；娜希丽是红白；索霖是白黑；多美代不可能是纯白；泰菲力是白蓝；而凡瑟已经死了。（阿密娜图和艾斯翠都是包含白色的三色牌，但没有一张适合放在这里，且也不会和他们活着的时间轴交会。也就是说需要制作一个全新的角色，所以我们就在机制上制作了一张我们喜欢的非普通纯白鹏洛客。

这个鹏洛客会派出0/3墙并赋予你辟邪。我们给了他盾法师的风味，盾法师大多数的魔法都是防御型的。白色有强力的保护风味，而我们也从未制作过完美符合那个空间的鹏洛客。接着这个角色藉由一个背景故事而成型—当时 火花之战 小说作者的Greg Weisman正在寻找一个POV的角色（「视点角色点」—此指介绍所有东西的角色，让读者们能更快掌握状况）而他认为泰佑很好地符合他的需求 。Greg问我们是否可以把这个角色做得年轻一些，而创意团队同意了这个改变。

放浪煽动者提勃

在所有鹏洛客中，我最常收到要求希望能回来的就是提勃。身为一名不强到有名的两费鹏洛客，他有些成为了 万智牌 社群中的一个梗。茜卓是守护者的一员所以是稀有牌；萨坎也因为他的异能而需要是稀有，但我们并不想要任何颜色中有超过两个单色的稀有鹏洛客，这把提勃推到了非普通。我们曾考虑过把他放进黑红混血的缺，因为这个角色挺黑红的，但最后决定在那里放进安戈斯，所以提勃得以留在纯红。一开始他有个派出恶魔—一个只有在他的家时空伊尼翠上才有的衍生物—的 -2 异能，当系列设计要加上一个持续异能时，他们在风味上为角色选择了一个平常没什么影响力但当有的时候会很重要的东西—防止获得生命。希望所有提勃的支持者会喜欢。

狼友托西密

火花之战 让我们有机会可以做一些从未做过的传奇生物，更让我们可以有机会再见到过去曾有牌张的旧角色。在拉尼卡公会城里，托西密是个会加大绿色及白色生物且召集他的狼沃亚的瑟雷尼亚妖精斗士，新的托西密则较为专一。他有一个狼群为主题的机制，每个你所使用的狼都可以让你获得生命并与战场上的其他东西互斗，并带着一个进化版的新沃亚以保证你在施放托西密时都能至少互斗一次。

休论乌金

乌金和卡恩一样不好设计，由于无色的特性使得每一副套牌都能使用，你得小心他的异能有多基本。我相信乌金的设计是从持续性异能开始的。在意施放无色的牌符合角色的设定，并帮助让这张牌足够利基而非每副套牌都能使用。下一个应该是 -3 的忠诚异能。为了延续了持续性异能的主题，我们把它做成了反多色的形式，这同样是一个在正确情况下会很强力的狭窄异能，设计这个的原因是让你可以在施放他后马上开大。+1 被设计为有用但符合乌金风味的异能，使用牌库顶的牌作为衍生生物让我们能放进一点额外的牌张优势，因为精怪死去后你将会得到那张牌。这个异能很好地向鞑契 环境和显化异能致敬，而那两个异能也和乌金有所连结。

荒野斗士薇薇安

我们知道薇薇安会是纯绿，而其他纯绿的鹏洛客将会有雅琳、姜旸谷和妮莎。妮莎曾是守护者的一员，所以我们希望她是稀有牌；绿色非普通的设计适合雅琳和旸谷，所以最后我们把薇薇安放在了稀有。这代表会有个持续性或触发式的异能、一个加号和一个减号的忠诚异能。薇薇安是一个生物中心的鹏洛客，所以我们从 -2 的异能让她得到更多生物牌开始，异能的费用不高也让她可以使用不只一次（而在有增殖时能用更多次）。

下一个应该是持续性异能。薇薇安的角色有个能从被消灭的家时空召唤精怪生物的弓，所以产生了她可以在（几乎）任何时候施放生物的想法。加号异能是最后一个加上去的。在有这么多不同鹏洛客的情况下， 其中一个挑战是要如何平分谁将会获得哪个常青的异能。我们想让她给予延势因为那与她的弓手特性相符，但只有延势并不够，所以最后又让她能给予警戒。阿耶尼也会给予警戒，但这两张牌的感觉有足够的差距。

薇薇安的方舟神弓

薇薇安的弓让她能发射特别的箭来从被消灭的家时空召唤精怪生物。我们认为这个东西很酷，所以做了一张神器来代表它。它是绿色且与薇薇安连结，这张牌让你能用弓来把生物带到战场上。有越多魔法力就有更多生物的选择，不只是因为你可以看更多牌，也有更高总魔法力的范围可以选择。我相信这个异能一开始并不要求你弃一张牌，但在对局测试中我们发现这带来太大的牌张优势，所以加上了弃牌的费用。

群落显贵瓦丝卡

黑绿鹏洛客只有两个选择，而瓦丝卡已经是故事的一部分，负责着葛加理，显然是黑绿混血鹏洛客位置的好选择。（贾路属于下个故事的一部分，所以我们最后并没有把他放进火花之战里。）瓦丝卡从 -2 的忠诚异能开始，一开始只是派出有死触异能的 1/1 黑色刺客衍生物。系列设计觉问了果把那个异能升级为对鹏洛客死触将会很酷，且也符合了希望在系列中加进更多与鹏洛客相关东西的要求。我知道系列设计花了一些时间试着为瓦丝卡找到一个持续性/触发式的异能。有段时间她会给予你所有的生物死触，但那和刺客表现的并不好，且给所有生物死触并无法带来最有趣的对局。最后，他们给了她让所有死触生物获得「斯立兹」的异能，同样地在对鹏洛客造成伤害时也能运作以加进与鹏洛客相关的相关性。

飘萍

和泰佑一样， 飘萍所在的是另一个我们没有人选的纯白非普通鹏洛客位置。这是另一张我们先做了机制上的设计再接着让创意团队为它设计一个角色。这张牌先有持续性异能，系列设计接着为其加上了他们认为这个系列需要的 -2 忠诚异能。这两个异能有着个很古怪的配合，所以创意团队有趣地想出了一个有着这两个异能的神秘鹏洛客。我不想谈论太多关于飘萍的事，因为她（是的，飘萍是名女性）的神秘正是其魅力所在。

终战之战

呼！在经过了三个星期之后，我们终于讲完了所有火花之战卡牌的设计故事，希望你们喜欢。一如往常，我很想知道你们的反馈—不管是今天的专栏、任何谈论的牌或是火花之战 这个系列。你可以写email给我，或透过我的任何一个社群媒体账号（推特、Tumblr和Instagram）与我联系。

下周回来和我一起打开我的信箱。

在那之前，愿你和很多鹏洛客一起度过美好的时光。