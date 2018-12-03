两周前，我开始讲述我们是如何为所有晴空号传说里的船员设计牌张的故事。上次只介绍完了一半，所以今天要来继续把剩下的故事讲完。

宿敌

瓦拉司

瓦拉司是晴空号传说里的一名主要反派，但在这提到他，是因为他曾经有一段时间是晴空号的船员。怎么会这样？这个嘛，瓦拉司是只变形兽，而当杰拉尔德和他的伙伴从天罗城塞里拯救西赛、卡恩、坦格尔斯和塔卡拉（史塔克的女儿）时，瓦拉司伪装成了塔卡拉紧跟在后。玛凯迪亚中揭开真相有名的插画就是当大家知道塔卡拉其实是瓦拉司的时候（这在他杀掉史塔克之后）。

有趣的是，在Michael Ryan和我的原始设定中，船员们会留在玛凯迪亚整个环境，而下个系列将是绕着谁杀了史塔克的神秘谋杀案。我们将透过名字、插画和背景叙述来编织线索，并举办竞赛来了解是谁杀了他——答案将会是伪装成塔格尔斯的的瓦拉司。（在我们的故事版本中，玩家会远比船员更早知道瓦拉司的存在——瓦拉司在我们的版本里有更多事要做。）最后很多事情有所改变，也包括了瓦拉司伪装的对象。

新版本的故事里，在瓦拉司杀了史塔克并揭露自己的真面目之后，他回到瑞斯——那最后成了他的葬身之地。也就是说，如果我们想要用牌来代表他，就得把他做在宿敌里。以角色来说，瓦拉司是蓝黑，但宿敌里并没有多色的牌，所以得把他做成蓝色或黑色。蓝色已经有多张变形兽，但从未有过黑色的，所以我们认为那将会是一个新奇的设计。（另外这张牌一开始的生物类别并不是变形兽，因为在当时传奇生物的生物类别就是传奇。）

设计上碰到的挑战是创造一个感觉像变形兽的黑色生物。我们最后设计了一张让你可以弃掉生物牌来暂时改变大小的牌。这是其中一张我并不满意的晴空号船员设计（不过不是最不满意的就是了，这个等下再说）。即便他确实捕捉了变形兽的感觉，却没有实际捕捉到瓦拉司的才智。总有一天，我想要重新设计来让他成为一张聪慧的蓝黑变形兽，一如他该成为的样子。

寇维克斯

在整段的晴空号传说里只有两个角色获得了多张传奇牌，其中一个就是寇维克斯。第一张牌展示了他从贵族转化成吸血鬼。从那时开始，寇维克斯便背叛了晴空号的众人，并努力成为了瑞斯的大魔将（或领导者）。就在看似要达成目标之际，瓦拉司从玛凯迪亚回来了。两人被迫进行一场生死战，而在尔泰（等等再来讲他）的协助下，寇维克斯杀掉了瓦拉司并成为大魔将。这另一版本的寇维克斯也需要一张新的牌。

这张牌的设计目标在于捕捉他现在是人民的领袖，却肆意无情地伤害他人的特色。为了捕捉第一部分，我们决定要让他能加大你的生物。由于黑色并不倾向加大整个部队，我们决定限制在黑色生物上。（别忘了在当时「领主」会加大所有受影响的生物而非只有你的。）接着为了展示他的无情和与加大生物对称，我们让他给所有其他的非黑生物-1/-1。）

我们考虑了给他像前一个版本一样有可起动的飞行异能，但后来认为一直都可以飞将会更酷。最后给了一个3/3的体型，以利我们给他4黑黑的费用。

在时空混沌里，我们做了一张可以加大白色并伤害非白色生物的镜像版本，以描写米丽（而非寇维克斯）被撒琳妮雅诅咒那交替现实的版本。

大战役

西赛

晴空号传说进到了最后一个环境，还有很多重要的晴空号船员并未被做成牌。一个很重要的便是晴空号的船长西赛。当一开始Michael和我在构筑故事时，我们从海市蜃楼里借来了晴空号。它在那故事里扮演着一个小角色，帮助主要角色移动以对抗敌人，其中一个在故事中被提到的船员便是船长西赛。她曾出现在一些背景文字中，也是一张牌（憧憬里西赛的戒指）的标题。藉由那些片段，我们创造了一个认为会是个好船长的角色，也是杰拉尔德会感觉必须要拯救的人。

她的牌有一些可以利用的面相，但我们最喜欢的是她很擅长得到英雄们的帮助来完成任务的想法。由于大战役是一个多色的系列，我们可以把她做成绿白双色。我相信她可以导师传奇生物（把他们从牌库移到你手上）的异能是第一个也是唯一一个为她尝试的异能。我们没有把她做得很大，因为那与故事并不符合，也可以让牌专注在最酷的地方——她的异能。后来西赛成为一个非常热门的指挥官。

哈娜

上次，我解释了在进行船员调查时我们是如何透过流行文化了解他们的特质，其中一个就是领航员，或 工程师。我们有一艘飞船，总得有人让它保持飞行。由于那是一艘魔法船，那个人得要熟悉魔法事物。我们选择把她做成女性，因为在当时所有故事中锁定的工程师都是男性，而我们喜欢这样革新的想法。

同时，我们也试着解决一个完全不同的问题。把船员放在一起之后，我们还需要一名魔法师。因为要飞遍整个多明纳里亚来聚集船员，我们喜欢魔法师是从陶拉里亚来的想法，但究竟要怎么让晴空号前往陶拉里亚？如果我们的工程师就是从陶拉里亚来的呢？显然她得要熟练魔法事物。那如果她正是在陶拉里亚大学院学会的呢？

就是那时我产生了个有趣的想法。不如把这个角色跟连到过去的万智牌故事上？（记住这时克撒还不是晴空号传说的一部分——那是在Michael跟我离开之后。）哪个住在陶拉里亚的角色可以有个女儿？我知道我不希望是克撒，但如果是他的左右手巴林呢？巴林有个妻子（蕾安），所以看起来是个适合的人选。

我们为哈娜设定的背景是她父亲训练她成为魔法师，但她对魔法物品的兴趣远大于魔法咒语。哈娜选择加入晴空号成为船员被巴林视为是女儿对他的侮辱，这让他们之间的关系变得紧张，也为故事在船员们前往陶拉里亚找寻一名魔法师时多加了些份量。

哈娜的牌也出现在大战役，所以也成了双色。我们最后把她做成白蓝，因为那符合角色的设定。我希望这张牌有强尼/珍妮的感觉，因为那像是一名工程师希望成为一张牌来让你的套牌更能做一些很酷的事情。最后我受到了来自闇黑的这张牌启发：

我一直为傲姆的头骨这张牌所著迷。它让我得以组出很多有趣的套牌。问题只有两个：其一，就它的效果而言费用有点高，其二，它不会让我得到神器。结界和神器是我身为一名强尼玩家想要绕着构筑的，而傲姆的头骨只让我得到一个。嗯，或许哈娜可以帮我解决这个问题。

首先，白蓝的哈娜非常适合我想要的东西。白色大多在意结界，而蓝色则大多在意神器。我了解到她的角色是这两色的混合，正注定了这张我一直想做的牌终于找到了归宿。同时，由于她是多色，我可以调低她的起动费用。不再需要是五，它可以是三点但需要你同时拥有白色跟蓝色的法术力。我把她做成1/2，这样可以把她留在三费里——跟傲姆的头骨同样的费用。

时空转移

坦格尔斯

当Michael和我第一次写下关于船员的想法时，我们写了「一只夏浓族的牛头怪」，因为夏浓族牛头怪实际上已成为了威世智的吉祥物。威世智限定的T恤有它，威世智限定的牛仔夹克上也有它，让船员中有一只夏浓族牛头怪是再适合不过了。你或许会留意到坦格尔斯最后并没有成为夏浓族牛头怪，而是成了塔路姆牛头怪，原因在于夏浓族牛头怪脸上有刺青，而我们相信要求每个画坦格尔斯的画家都要在插画中画刺青将是一个大工程，所以把它改成了牛头怪的另一个种族。

Michael和我非常喜欢原型，也想要一个过于热切的战士原型——一个总想成为最优秀战士的角色。他们自豪并高贵，且愿意做任何事来确保正确的事情被完成。它们同样也冲动，从不会对该进行的行为有所犹豫，就算该决定可能会在未来给自己带来麻烦。这看起来非常适合的原因在于这个原型感觉很红色，而牛头怪正是红色的。

如之前所解释的，一开始的计划是让瓦拉司使用坦格尔斯的样貌，所以本来打算在暴风雨环境中做一张坦格尔斯，然后之后再做一张巧妙地暗示坦格尔斯已经改变的牌（坦格尔斯在被瓦拉司所困时改变了外型，所以我们想新的这张牌可以描绘坦格尔斯因为那改变了哪里。）当计划改变后，我们最后没有在暴风雨环境里制作塔格尔斯。

当时是时空转移，而故事也要到了尾声，是时候来做一张坦格尔斯牌了。我们有几个想要的东西。首先，坦格尔斯是一名很好的斗士。我们想要确保这张牌在战斗中有很好的表现；其次，我们想要捕捉一点它的冲动特色。如果坦格尔斯就算不在战斗中也可以跟别人互斗呢？别忘了那是在互斗出现之前的事。（它一直到多年后的依尼翠才成为了关键词。）

我们接着为坦格尔斯可以在攻击时互斗这个想法所著迷，问题在于我们不希望他可以每回合多次起动这个异能，所以得让这个能力需要横置，也就是唯一办法是让他不需横置就能攻击。虽然当时警戒还不是一个关键词（这会在神河群英录时发生），但那是一个白色的异能，除了少数特例的牌张（一只随书赠牌的生物和传承里的一张灵气）之外，警戒并不是一个红色的能力。但由于实在是太适合这张牌，我们决定要为他开个特例（在那时，我们更愿意把不属于该色的能力作为特例放在特殊的传奇生物上）。

尔泰

在所有与Michael和我的晴空号传说原始版本有所偏离的角色中，尔泰可能是落差最大的一个。在我们的版本里，尔泰一开始是个年轻傲慢，且刚从魔法师学校出来的魔法师，到后来他成了睿智的老魔法师。（我们的版本里晴空号最后穿越了时空通道，也让晴空号穿越时间回到多明纳里亚。）要让这个故事实现有一部份是需要在逃离瑞斯时把尔泰抛下。

这是我们想要的故事方向：尔泰被送去把通道打开，好让晴空号利用来逃离瑞斯。（晴空号时空转移的能力已经在与掠夺者号的战争中损坏。）但瓦拉司的城塞里所发生的事拖慢了船员们的脚步，唯一在通道关闭前穿越的机会是使用一个来自传承称为塑风擎的神器，它有产生强风的能力。拖到最后一刻才逃离造成了尔泰被留在瑞斯上，也为后面的故事铺陈了设定。

在故事改变后，尔泰走上了一条很不一样的路。在帮助了寇维克斯后，他成了一个更乖戾的自己。由于他的改变足以让他有另外一张牌，我们为他做了一个新的版本。首先，他需要比原本蓝色的版本有更多的颜色——显然我们想要加入黑色来代表他是如何被改变，但这个角色本身也有白色（他曾有过保护他人的行为），受惠于时空转移上有三色弧（一个颜色和其两个邻色），我们最后选择把他做成了白蓝黑。

我们想要尔泰跟原本的版本一样可以反击咒语，但现在他是成了一个修正后的版本。一开始我们尝试了牺牲生物来起动异能，但这感觉是蓝黑并没有白色的感觉。我们在他的异能里加上了牺牲结界而非只有生物来为他添加一些白色的风味，也把他做得稍微大一些让这些改变使他变得更稳定。三色的条件让我们可以把他做成3/4。

启示录

杰拉尔德

我们等到了最后才做最后的一员，故事主要的一名要角杰拉尔德。杰拉尔德一开始是Michael的想法，他喜欢讨人喜欢的恶棍角色并把他做成了主角，而Michael认为从不同的观点来看这个原型将会很酷。

身为主要角色，杰拉尔德有很多面向，搁置这张牌的其中一个原因就是我们并不确定要怎么设计他。玩家们已经要求他多年，所以我们也有满足众人期待的压力。最后，由于希望他被大家使用，我们选择把他做成一名斗士，给他的异能是不让生物可以阻挡他。为了不让他只是观战而不攻击——这样跟角色有所偏离，我们把这个异能做成只有攻击时才能使用。我认为做成起动式而非触发式是在于我们希望可以让他在有足够法术力时用在多张生物上。

另一个异能则来自一个奇怪的地方。回到晴空号——那个开始晴空号传说的系列，我们用杰拉尔德的名字做了一张叫杰拉尔德的智慧的牌。

那张牌变得非常热门，所以基于某些原因我们决定应该要在这张牌上引用。为了感觉更像是他在与对手战斗，我们把生命值调低为1点并改为在意对手的手牌 。

说了那么多，这张牌对我来说却是到目前为止晴空号船员牌中最失败的一张。首先，杰拉尔德是一个红白的角色，他的牌也是在启示录，也就是一个对色系列中，我不知道为什么我们没有选择把他做成红白；其次，他的两个异能在机制上并不协同，创意上也并不合适；第三，对于一张有着这么多期待的牌来说，我们完全没有推广他。最后他只是一张没有人想要使用也没什么风味的牌。所以，虽然我知道这已经是多年前的作品，请让我在这里正式向大家道歉。我希望未来我们有机会可以做一张牌来还杰拉尔德一个公道。

漂流

而这里就结束了我们检视晴空号船员们设计的旅程。一如往常，我很想知道你们对于这篇文章的看法，或是任何的角色或谈到的牌。你可以写email给我，或透过我的任何社群媒体账号（推特、Tumblr、Google+和Instagram）与我联系。

下周回来跟我一起探索万智牌系列的想法是怎么来的。

在那之前，希望你跟晴空号的船员们有段美好的时光。