哈啰各位。2019核心系列的预览从今天开始，所以我要放松一点并谈论核心系列为何回归，以及它们和旧核心系列的相似和不同之处。我甚至还有两张一新一旧的预览牌，而我也会在专栏结束之前秀给你们看。

四核心，以及20年前

四年前，R&D决定移除核心系列。我写了篇叫做「化茧成蝶」的文章，其中就谈论了「核心系列的问题」。我解释到它有个身份上的问题。核心系列到底是设计给谁的呢？它是个给初学者的介绍、还是个给更进阶的玩家取得更多重印牌张，和无法轻易与最近这些世界搭配的牌张的方法呢？这些年来，我们试图让答案是两者皆是，而这对我们造成了许多问题。

然后我们在去年改变心意，决定将核心系列带回。如同我在专栏「化茧为蝶2.0」中解释的，我们要到移除核心系列之后才会发现我们在特定的某些事物上有多依赖它们：放入特定世界的重印牌、制作能在机制上支持标准中主题的牌张或是建立迟早会有关连的事物、避免玩家过度疲劳（因为他们不一定要玩核心系列），以及将新玩家拉进游戏。

诀窍就是将核心系列以多做我们想要它做的事、以及少做我们不想要它做的事的方式回归。我今天会探讨核心系列的每个重大需求，并谈论我们是如何根据这些需求处理这些新的核心系列。

需求#1：核心系列必须是给新玩家的介绍型补充包产品

当我们移除核心系列时，我们的思考过程是，我们会特地为游戏设计完美的引入型产品。补充包产品一直都很麻烦，因为我们无法完全控制玩家会以什么样的顺序看到牌张，而这也会让控制体验更困难。我们的解决方式就是停止给予初学者随机化的补充包产品。这样，我们就能更好控制体验。不过我们忘了一件事－随机化正是让万智牌这么特别和有趣的东西之一。

万智牌是个集换式卡牌游戏，而这最重要的一点就是打开补充包时不知道会开到什么的刺激感。将这个从初学者体验中抽走就等于夺走这游戏最让人感到兴奋的一部分。有趣的是，我们发现初学者超爱补充包这个体验，爱到当我们从引入型体验中移除补充包时，玩家就不会遵照我们设定好的路径（这是我们的专用术语，用来说明专门设计给玩家的特定、照顺序来的产品，目的是为了让他们能慢慢学会这个游戏），然后会开始打开他们能接触到的任何补充包，而这会让他们的体验更艰困。

这讯息既大声又明显：补充包是这游戏的本质部份之一。我们必须要确保它们是初学者在早期能触碰到的体验过程。没错，这会造成一些困难，因为这表示我们必须要放弃一些「玩家会以什么顺序看到东西」的操控，但反过来我们能有更精彩的体验，而如同我多次的解释一样（这里就是个好例子），新玩家能感受到乐趣绝对比立即理解所有东西要来得重要。

为了解决身份问题，R&D做了以下的决定。核心系列的主要任务就是要做为新玩家的导入型体验。这并不是说我们不能为有经验的玩家做些事情（你们待会会看到，我们的确有做），但这要以不能牺牲新玩家做为前提。这个原理导致了我们是如何制作新核心系列的第一个巨大差别。

为了理解这个改变，让我先来跟你们说明初学者的产品路径：

欢迎套牌 -> 鹏洛客套牌 -> Deck Builder's Toolkit -> 核心系列

欢迎套牌是我们会发给店家的免费30张牌套牌，让他们给新玩家体验这个产品。欢迎套牌通常是单色，并且会在单一的套牌中减少需要学习的概念。每副欢迎套牌都有一张稀有牌（几乎都是生物），目的是为了让玩家能看到更大、更具有风味、更强力的牌。欢迎套牌是设计来做为一个好的「玩家第一眼看到」的东西。

鹏洛客套牌会和每个产品一起搭配贩卖。它们会以某个特定的鹏洛客做为主题，并且利用相关系列的机制要素所组成的预组套牌。它们比欢迎套牌更复杂一点，但还是比一般的标准套牌单纯。和核心系列有关连的鹏洛客套牌会让第一次接触的玩家更容易上手。我们的想法是，在玩家看到了欢迎套牌之后，他们第一次购买的产品就会是可以打开即玩的预组鹏洛客套牌。

套牌构组工具包是设计让新玩家可以在不花太多钱的情况下获得大量牌张的产品。这盒里面大都是围绕各种主题的普通和非普通牌张，用来鼓励玩家构组自己的第一副套牌。一旦他们熟悉了预组的鹏洛客套牌之后，这就让他们可以轻易地构组第一副套牌。（注：本产品未发行中文版）

而现在就轮到核心系列了。这应该是新玩家第一个接触的补充包产品。核心系列通常会有较单纯的主题，并且也会为常青效应提供提醒叙述，让它们和我们的普通扩充系列相比更好理解。

在过去，欢迎套牌、鹏洛客套牌，和Deck Builder's Toolkits是在核心系列的设计完成之后才会开始制作的，因此只能使用少少的牌张来满足需求。对于新的核心系列，我们决定采用另一种方法。如果核心系列是给初学者的，那相关的产品就不应该是事后产生的想法。它们应该和核心系列的设计环环相扣。

所以，为了2019核心系列，Ethan Fleischer和他的团队先从构组欢迎套牌和鹏洛客套牌开始。为了提供优化的体验，他们可以自由地设计或重印他们所需要的牌张。团队然后利用这些为了这两个产品而设计的牌张做为建构2019核心系列的起点。另外，在建立这系列的主题时，他们也有想到Deck Builder's Toolkit，确保他们放进去的主题可以和该产品互动。

这听起来可能不像是个大改变，但事实上超重大。初学者产品因为能使用牌张的缘故非常难制作。对于什么对新玩家有效什么无效，我们在这几年学到了很多，所以当设计者需要使用未优化的牌张来教导时，这并不是个理想的状况。为产品设计牌张除了能在机制上完美符合需求，他们也可以选择这点子最优化的创意表现。这改变的成果让我们觉得2019核心系列一系列的初学者产品是我们到目前为止做过最好的。

需求#2：核心系列要能填补空缺

每个扩充系列的目的就是要创造一个全新和不同的体验。设计努力工作，就是为了确保每个系列都有个感觉独特的机制身份。这表示我们对于要包含什么以及不包含什么都要非常谨慎。创意团队努力工作让每个系列都是个独特的世界。每个世界都有它自己独特的生物、文化、武器，和衣装。除此之外，故事本身也是有额外需求的。在这些全部之上，每个系列也要注意别干扰到自己前后的系列。

这个意思是说一个系列中能和不能出现什么是有许多限制的。第一眼看起来是个完美搭配的东西可能在细看之后就不适合了。这常常会为我们带来麻烦，尤其是当我们想要在标准中为某些主题提供支持的时候。举例来说，摆在卡拉德许毫无违和感的东西在阿芒凯或依夏兰上可能就完全不适合。核心系列就是这个问题的答案，因为它分散的主题让牌张可以存在于任何的时空上。需要卡拉德许的牌张？你可以在卡拉德许上推出一个系列，而它感觉就会是个完美的结合。

全新的核心系列就是采用了这个点子，然后更进一步。我们除了能支持不同的世界之外，我们还可以支持不同的主题。举例来说，2019核心系列就是个用来放一堆设计给近代的牌张的完美场所。没错，它们必须要在不负面影响标准的情况下制作，但是核心系列的弹性让我们可以推出非常具有风格和利基的设计。

我们同时也寻找机会为指挥官和争锋设计新牌张。这系列和过往的核心系列比起来有更多的传奇生物，包括多色。这让我们能为争锋增加一些新的颜色组合。

除此之外，对局设计团队也利用这个机会来检视标准，看看是否有任何主题需要更多的支持。如果特定主题在标准过于强大的话，他们也确保这里会有一些玩家可以使用的答案。

而这些呢，当然又要回到身份问题上了。需求#1和#2看起来是要给非常不同的受众的。我们要如何在不牺牲任何一边的情况下满足两边的需求呢？首先，如同我上面所说的，在有冲突的情况下需求#1会取代需求#2。更重要的是，我们发现需求#1在较低的稀有度中比较重要。举例来说，仔细遵从新世界秩序对于初学者产品是非常重要的，但这只是专注在普通牌上而已。这让我们理解，如果我们将需求#1放在普通和非普通牌，那我们就可以将需求#2专注在稀有和秘稀上。

这也让我们发现，核心系列的目的之一应该是要让标准能有更单纯的套牌。刚起步的玩家不太可能会赢得比赛，所以我们应该专注在能于FNM取得成功的有趣主题上，即那些不会全胜但可以赢一两场比赛的套牌。由于我们能亲自设计需要的牌张，我们就能确保机制和创意能更适合较新的玩家，使用较单纯的机制和更能引起共鸣的风味。

说到选择牌张并更搭配较旧的赛制，我这里有今天的第一张预览牌。

点击来检视一个大受欢迎的近代可用牌。 世间锤炼是在第二次「You Make the Card」活动中由观众共同创造的。它第一次的出现是在五色曙光，然后于第十版重印，之后则是在卡拉德许中以逸品的型态出现。玩家一直要求非逸品的重印，所以2019核心系列就要来完成各位的心愿了。



需求#3 – 核心系列应该和受众介绍万智牌的风味和机制

另外一个大改变是我们发现我们并没有正确处理核心系列的创意。在过去，核心系列基本上是没有风味的。它和故事完全无关、新牌张是也独立设计的，和万智牌这个大世界没有任何关联。为了这次核心系列的回归，我们打算以不同的方式处理事情。

首先，我们寻找特定的方法让它和故事有所关联。对2019核心系列来说，我们做的决定是要利用这个系列回顾目前故事线的主要大坏蛋，即尼可波拉斯，的过去。它并没有推进故事，但让我们填入许多信息，让观众可以更了解尼可波拉斯是谁，以及他之前做了什么事情。尼可波拉斯这些年来和许多万智牌的故事都有关，而2019核心系列就是用来作为一个入门书，让每个人都能更理解这游戏中最大的坏蛋。

这个决定影响了我们要包含哪些传奇角色、选择哪些鹏洛客，以及制作哪些咒语。这些选择全部都是为了要搭配一个更干净的主题。Ethan常常说2019核心系列是个2010核心系列（专注在高幻想共鸣）和万智牌：起源（为故事中重要角色提供更多信息）的综合体。

既然我在谈论传奇生物，那我就来秀秀我今天的第二张预览牌吧。虽然我要给你们看的是个极受欢迎的老角色，但牌张本身可是全新设计的。

点击这里检视全新的派蒂墨司 我们无法在不和传承（这是尼可波拉斯24年前第一次出现时的循环）的龙长老见面的情况下探讨尼可波拉斯的过去。2019核心系列决定推出一些全新的三色指挥官，并重新设计了全部五个龙长老。



创意团队也利用了2019核心系列来窥视这较大的万智牌世界，并且给了一些在多重宇宙中发生的事情的提示。请务必在牌张都揭示之后好好看看它们吧。

你所知道的核心

就许多方面来说，这些新核心系列和过去的核心系列有许多相同点，但上述的三个大改变会导致我们认为更好的整体核心系列体验，不管是刚接触万智牌的新玩家或是已经非常熟悉的老玩家都一样。

如同以往，我很想听听你们关于今天的专栏或是2019核心系列的回馈。你们喜欢这个新核心系列以及我们做的改变吗？不管好坏，请透过电子邮件 或是我的社交媒体账号（推特、Tumblr、Google+，和Instagram）让我知道。

请在下周回来看我述说2019核心系列的个别牌张故事。

直到下次，希望不管你玩了多久，核心系列都是个能让你期待的东西