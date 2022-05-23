今天我将做一些和过去不一样的事：我将在系列的预览结束前先开始跟大家讲个别牌张的设计故事。除了一张牌外剩下的都已经公开，而那张牌就会是我今天的预览牌。我想让大家在知道它最后的样子前先看看演进的过程应该会很有趣，说了这麽多就让我们开始吧。

历时英雄明斯克与布布

我决定要从明斯克与布布开始今天的故事，你将会看到我这麽做的理由。先让我们从这张牌的第一个版本开始：

英勇贾希拉（第 #1 个版本）

{一}{绿}

传奇生物～ 人类／妖精／德鲁伊

2/1

熟练（你可以从你的套牌中加入一个技艺并将其颜色加在这张指挥官上。）

{六}：此生物依照你的选择成为具有辟邪异能的4/4 野兽、具有警戒异能的4/7 野兽，或具有践踏异能的7/5 野兽。

//技艺 {一}{绿}// 此生物的起动式异能减少{X}来起动，X为由你操控的生物数量。

一开始，你会发现这个位置是纯绿且不是鹏洛客，那是因为明斯克一开始并不是一张多色牌，也不是一名鹏洛客。事实上，这个位置一开始甚至不是明斯克。没错，贾希拉也在这个系列裡，等等你们会再看到她。这个版本的贾希拉利用了她可以型态转变变成动物的异能。这个异能—或至少4/4的部分—将会被用在翠绿德鲁伊哈尔欣上。

这张牌最有趣的部分是使用了一个从未得以进到系列的机制—熟练/技艺。技艺像是蛮化的徽记，一开出现在所有单色的传奇生物上。你可以支付它们的费用来永久发动，在这盘游戏接下来的时段裡提供你的指挥官那个异能–即便他离开了战场再回来也一样。除此之外，如果你的指挥官具有熟练异能，你可以选择另一张牌的技艺并将其置于你的指挥官区。接着一旦你的指挥官在战场上，就可以支付费用来永久发动。具有技艺的指挥官会把那个颜色加入你指挥官的颜色特性中，具有熟练异能的生物则可以使用身上的技艺。

这是洞察设计在选择身世前曾经尝试过的机制之一。如我上週所解释的，指挥官轮抓系列需要有个方式让牌手在前期抓到单色指挥官时可以扩展他们使用的颜色。如你下面所看到的，它在系列裡停留了一段时间，我们也尝试了一些不同的版本。

英勇贾希拉（第 #2 个版本）

{一}{绿}

传奇生物～ 人类／妖精／德鲁伊

0/1

熟练（此指挥官于游戏开始时有一个来自你套牌的技艺。）

守护{二}

～牌名～得+X/+0，X为由你操控的生物中力量最大者的数值。

下个版本依然是贾希拉，但他们在形态转变成动物上尝试了一个不同的执行方式。到了这个时间点，他们把技艺从单色传奇生物移到了较低稀有度的单色非传奇生物上以提高轮抓裡的出现率，这张牌也从非普通被移到了稀有。

英勇贾希拉（第 #3 个版本）

{一}{绿}

传奇生物～ 人类／妖精／德鲁伊

0/1

守护{二}

～牌名～得+X/+0，X为由你操控的生物中力量最大者的数值。

到了这裡，洞察设计团队放弃了技艺。

英勇贾希拉（第 #4 个版本）

{一}{绿}

传奇生物～ 人类／妖精／德鲁伊

0/1

身世（于游戏开始时，你可以加入一个身世并将其颜色加于此指挥官上。）

守护{二}

～牌名～得+X/+0，X为由你操控的生物中力量最大者的数值。.

这是身世最早的表现方式。

会说话的熊威尔逊 （第 #5 个版本）

{一}{绿}

传奇生物～熊／战士

2/2

故事（于这盘游戏开始时，你可以为此指挥官增加一个身世及其颜色。支付其费用来在这盘游戏中解锁使用。）

{横置}：检视你的牌库顶牌。如果该牌是地牌，你可以展示该牌并置于你手上。如果该牌是门牌，则改为将其放进战场。每当你横置一个门以产生法术力时，加一点任意颜色的法术力。

到了这个时间点，团队决定要把这个位置从贾希拉改成威尔逊，也是这裡我们开始看到一些有些古怪的设计。虽然两个角色都留在档案裡，但贾希拉被移到了另外一个位置，因为她看似更适合那个位置所要探索的机制空间。虽然我一般会向大家展示在单一一个位置上一张牌的演进，今天的文章将会展示当其他牌更能执行这个角色、物件、目标或咒语的创意时，牌在不同位置间是如何转变的。文章后段我们会再回来讲贾希拉。

威尔逊是隻会说话的熊。虽然他对疗伤药水有着特别的喜爱，除了是隻熊之外他并没有太多特别的地方。我的猜测是他们想要一个能帮助门牌的设计，并希望找到一个角色来搭配。威尔逊作为没有背景的角色是他们所做的第一个尝试。

故事是选择身世早期的版本。和技艺一样，有着类似「施放一次，就可以这盘游戏剩下的时间裡套用到你的指挥官上」的特性。在我一张一张介绍的过程中，你会发现样板和团队的想法一同持续改变，然后最后编辑和规则经理会试着找到最好的表述方式。

能言善道的灰熊威尔逊 （第 #6 个版本）

{一}{绿}

传奇生物～熊／战士

2/2

故事（于这盘游戏开始时，你可以为此指挥官增加一个身世及其颜色。支付其费用来在这盘游戏中解锁使用。）

这盘游戏中你可以起动～牌名～身世异能的次数从一次改为两次。

门的风味不太适合威尔逊，因为门是城市裡的东西，而威尔逊住在森林裡。下一个尝试是把威尔逊做成可以获得两个身世的指挥官，背后的想法是他就只是一隻熊，但你可以让他跟有趣的身世结合来构筑出很酷的套牌。

明斯克 （第 #7 个版本）

{三}{绿}

传奇生物～ 人类／野蛮人

3/3

故事（于这盘游戏开始时，你可以为此指挥官增加一个身世及其颜色。支付其费用来在这盘游戏中解锁使用。）

每当～牌名～攻击时，如果你未操控仓鼠，派出一个 1/1 红色名称为布布的仓鼠衍生生物，其为横置且正在进行攻击。

若你已经操控仓鼠，则在～牌名～上放X个+1/+1 指示物，X等同于其力量。

我相信是在这个时候他们决定可以把档案裡的另一个位置改为威尔逊，这样也可以把这个位置留给他们另一个很想加进来的角色—明斯克。明斯克曾出现在龙与地下城：被遗忘国度战记 （AFR）裡，但他是和博德之门有着特别连结的热门角色，所以团队决定要为他设计一张新的牌。

显然，明斯克必须要有布布—他的仓鼠伙伴，所以最初的版本会派出衍生生物布布，并给你一个让它变得更大的方式。如果你不知道，布布是一隻缩小版的巨型太空仓鼠，所以让他越来越强也是风味的一部分。

明斯克 （第 #8 个版本）

{二}{绿}

传奇鹏洛客～明斯克

起始忠诚值～[空白]

故事

+1 派出布布

-2 某个东西

-8 某个很酷的东西

到了这个时候设计团队决定要把明斯克设计成鹏洛客。这有些争议，不只因为在被遗忘国度战记裡明斯克是传奇生物，他也并非和其他的鹏洛客一样是万智牌牌手的心头好。但因为他是和博德之门有关角色中最受欢迎的一个，团队觉得这是一个正确的选择。在这裡提出这个版本的原因，是我想要点出有时候出现在档案裡面的内容，并非因为你知道那会是什麽，而会只是希望团队能藉此想想要如何完成。这个版本只提出了我们在这张牌的设计上想看到的大概架构。

英勇搭挡明斯克和布布 （第 #9 个版本）

{二}{绿}{绿}

传奇鹏洛客～布布

起始忠诚值～4

故事（指挥官在游戏开始时可以在指挥官区裡有一个背景故事。在此指挥官上加上其颜色特性。）

+1：派出传奇衍生生物布布，其为1/1红色，具践踏与敏捷异能的仓鼠。如果你已经操控名为布布的生物，则改为在上面放两个+1/+1 指示物。

-2：布布对目标生物及鹏洛客造成等同于其力量的伤害。.

-8：你获得具有以下异能的徽记～「由你操控名为布布的生物基础力量与防御力为20/20。」

～牌名～可用作指挥官。

这是基于这张牌上的版本架构来填入异能的第一个尝试。这张牌会派出布布，所以那成了+1的异能。+2变成布布对其他生物造成伤害的「咬」异能。-8的大招结合了-2的异能并让布布成为它天生就是的巨型太空仓鼠。值得注意的是故事—身世的前身依然在这张牌上。明斯克是一张单色牌且可用作指挥官，而所有的单色指挥官都有故事的异能。最终，我的语感让我想特别点出英勇拍档（derring-duo）是利用了「英勇行为（derring-do）」，一个过去表现「展示英雄气慨」的用法。还有就是他们选择把布布作为鹏洛客而非明斯克，因为他是两个裡面比较强的那一个。

英勇搭挡明斯克和布布 （第 #10 个版本）

{二}{绿}{绿}

传奇鹏洛客～布布

起始忠诚值～4

故事（指挥官在游戏开始时可以在指挥官区裡有一个背景故事。在此指挥官上加上其颜色特性。）

在每个维持开始时，如果你未操控名为布布的生物，派出布布，一个1/1红色具践踏与敏捷异能的仓鼠。

0：在布布上放一个+1/+1指示物，接着在～牌名～上放等同于布布力量的忠诚指示物。

-X：由你操控的生物基础力量与防御力成为X/X 直到回合结束。

～牌名～可以用作指挥官。

这是第一个让你透过触发式异能来持续派出新布布衍生生物的第一个版本。0的忠诚异能实质上是一个加号异能，会随着布布的体型变大。这也会让你以其他方法来以其他方式加大布布，以加速获得忠诚值的能力。这张牌从三个忠诚异能减少到两个，因为触发式异能和「可以用作指挥官」的文字叙述分别佔掉了一个区域，而我们在鹏洛客上可以放最多的是四（这是牌框的限制）。

插画叙述：

****鹏洛客 – 垂直比例***

设定：*五角形*

颜色：绿色传奇鹏洛客

地点：博德之门之城（第 63-67 页，以及附件参考资料）

动作：展示明斯克和布布这对人类和仓鼠的搭档（参考附件参考资料）。表现出明斯克的英雄姿态，一隻手平举像是驯养猎鹰的人。在那隻手臂上休息的是布布，以后腿站立并警戒地看着观看者的那个方向。明斯克和布布都迫不及待要开始与恶魔的战斗。让我们更近点来看布布—明斯克可以比一般的鹏洛客牌再被多切掉一点，以提供布布更多聚光灯的焦点。

焦点：明斯克和布布

基调：一对善良的双人组，迫切地要一同共赴危难！

这时我们委託了插画的内容。我想今天跟大家展示讲到所有牌的插画叙述应该会很有趣。别忘了插画总监会提供画家很多的参考资料，因为这些角色包含一些特定的外观。「五角形」是这个系列的系列代码。

英勇搭挡明斯克和布布 （第 #11 个版本）

{三}{红}{绿}

传奇鹏洛客～布布

起始忠诚值～4

当～牌名～进到战场时，如果你在你的维持开始时未操控仓鼠，则派出布布，其为1/1红色，具践踏与敏捷异能的仓鼠。

+2：在至多一个目标生物上放置一个+1/+1指示物。该生物获得连击直到回合结束。

0：你可以牺牲一个生物。当你如此做，～牌名～对任一目标造成X伤害，X等同于其力量。

-N：抓等同于由你操控的生物间最高力量张数的牌。～牌名～可以用作指挥官。

结果显示把身世放在鹏洛客上会产生问题，因为所有的牌都会对照到生物，而许多异能放在鹏洛客身上都不合理。团队透过把所有鹏洛客都做成多色的方式来解决这个问题，这代表我们得为明斯克加上红色。这让他们可以加进一个「投掷」生物的异能（牺牲一个生物来造成等同其力量伤害的暱称），因为那正符合明斯克常见对把布布往敌人身上丢的动作（「布布，攻击眼睛！」）。如果可以让布布变得够大，最后一个异能能对战局带来很大的影响。

英勇搭挡明斯克和布布 （第 #12 个版本）

{四}{红}{绿}

传奇鹏洛客～布布

起始忠诚值～5

当～牌名～进到战场时，如果你在你的维持开始时未操控仓鼠，则派出布布，其为1/1红色，具践踏与敏捷异能的仓鼠。

+1：这张牌上每有一个忠诚指示物，就在至多一个目标生物上放置一个+1/+1指示物。

-3：你可以牺牲一个生物。当你如此做，～牌名～对任一目标造成X点伤害且你抓X张牌，X等于其力量。

～牌名～可以用作指挥官。

这是在付印前明斯克和布布的最后一个版本。你可以看到团队在想要的异能上反复徘徊（派出布布，把布布变得更大，投掷布布）试着想要找到最适当的执行方式。这张牌最终的版本锁定了要在布布身上放置的指示物数量，降低了投掷的费用，并改变了这张牌的法术力值和起始忠诚值。最后，他们把鹏洛客的副类别改回合明斯克，因为布布显然应该是其派出的衍生生物。

树林之友贾希拉

现在，让我们来顺道看看贾希拉以及他最后的样子。

贪心的凯根（第 #1 个版本）

{四}{绿}

传奇生物～矮人／战士

4/4

熟练（在游戏开始时，此指挥官有额外的技艺。增加技艺视为法术。） 每当此生物攻击时，重置由你操控的所有地。

//技艺 {三}{绿}// 每当你横置一个地产生法术力时，加{绿}。

今天故事的主题是没有东西从头到尾都是一样的。这张牌从一个名为凯根的角色开始—他最后并未得以付印。这是另一个在前期使用了熟练/技艺的牌。你可以发现这张牌本身的异能和技艺间可以形成组合技。

贪心的凯根（第 #2 个版本）

{二}{绿}

传奇生物～矮人／战士

1/3

熟练（在游戏开始时，此指挥官有额外的技艺。增加技艺视为法术。）

每当一个地在你的操控下进到战场时，派出一个珍宝衍生物。

如我们在上一张牌上所看到的，技艺的异能被从传奇生物身上移除。这个设计尝试了一个春之鼓动的变型，让地可以产生额外的法术力，不过仅只一次而非每回合一次。

贪心的凯根（第 #3 个版本）

{二}{绿}

传奇生物～矮人／战士

1/3

身世（于游戏开始时，你可以为此指挥官增加一个身世及其颜色。）

每当一个地在你的操控下进到战场时，磨一张牌。

每当你磨了一张地牌，将该牌移回你的手上。

下一个版本尝试了另一种处理地落的方式，提供你未来的法术力。我猜那是因为磨牌利用了其他的主题。

德鲁伊竖琴手贾希拉（第 #4 个版本）

{二}{绿}

传奇生物～人类／妖精／德鲁伊

3/3

故事（于这盘游戏开始时，你可以为此指挥官增加一个身世及其颜色。支付其费用来在这盘游戏中解锁使用。）

在你的维持开始时，磨一张牌。

每当～牌名～攻击时，将目标地牌从你的坟墓场移回战场。

在这裏贾希拉从原本的位置—后来变成明斯克—移到了她最后被印行的位置上。这个版本利用了德鲁伊的天性，而非动物形态转变的能力。你可以看到这张牌补上了凯根原本的类似机制空缺（这也是她被换位置而非在原本的位置上做修改最主要的原因）。

插画叙述：

设定：*五角形*

颜色：与绿色法术力相关的传奇生物

地点：旅馆及小酒馆的服务柜檯

动作：请展示固执的贾希拉，一位半黑半白的半妖精/德鲁伊竖琴手。她正坐在柜檯前，镜头下的她坐立难安，不经意地在摸到的地方让粉红色的鸢尾花从柜檯的木头缝隙间长出 . . . 另外请参考竖琴手的资料，第90页斑马世界指南裡半妖精的介绍，以及第138-140页裡的德鲁伊。如果可能的话，我们可以在她的服装上看到半月的图案，八角型的别针上有竖琴手的符号，以及竖琴手斗篷上独特的细节，但请将竖琴手的外观及颜色和德鲁伊的参考资料结合，并有一些独特的风格和装饰来提供她独特且传奇的外表。

焦点：贾希拉

基调：强大且有爱心的英雄。

註记：与贾希拉的迷雾相连，插画 ID #425936

如你在最后的插画上所看到的，那和插画叙述相差不远。由于贾希拉还有出现在另外一张牌上，那张牌也在插画叙述中被点名了出来。画家Mila Pesic绘製了这两幅作品。

树林之友贾希拉 （第 #4 个版本）

{三}{绿}

传奇生物～ 人类／妖精／德鲁伊

3/5

在你的维持开始时，将目标地牌从你的坟墓场移回战场。

选择身世 <i>（如果你的其中一个指挥官具有这个异能，另一个是一个身世，你可以拥有两个指挥官。）</i>

设计师持续调整贾希拉与地之间的互动。最终印行的版本从稀有被移到了非普通，但是一个你会想以她作为主题很棒的指挥官设计。

优雅灰熊威尔逊

接着，我们来看看威尔逊的设计最后变成什麽样子。

自然之爪法尔东 （第 #1 个版本）

{二}{绿}

传奇生物 - 人类/德鲁伊

4/4

守军

熟练（你可以从你的套牌中加入一个技艺并将其颜色加在这张指挥官上。）

//技艺 {四}{绿}// 每当一个生物在你的操控下进到战场时，在至多一个目标地上放置四个+1/+1 指示物。它成为0/0生物且具有敏捷异能及「当此生物死去时，将其移回其拥有者手上。」

威尔逊的位置一开始也是另外一个角色，也具有熟练/技艺。由于那是一张非普通的生物牌，它并没有基本的异能（除了技术上的守军以外，那是一个副作用），但在你可以施放的时候有一个很强力的技艺。这个设计使用上更像是祈祷者（用来暱称一个费用很低但异能起动费用很高的生物）。

自然之爪法尔东 （第 #2 个版本）

{四}{绿}

传奇生物 - 人类/德鲁伊

4/4

在你回合的战斗开始时，在至多一个你所操控的目标地上放置四个 +1/+1 指示物。它成为0/0元素生物且具有敏捷异能及「当此生物死去时，将其横置移回战场。」

熟练（你可以从你的套牌中加入一个技艺并将其颜色加在这张指挥官上。）

//技艺 {二}{绿}// 每个由你操控且其上有+1/+1指示物的生物均具有警戒与践踏异能。

这张牌被移到了秘稀，而一开始的技艺效果被移到了生物上，并得到了一个新的技艺。它同时也失去了守军。作为秘稀让我们可以稍微增加一点这张牌的强度，因为它在限制赛中的影响被大幅减低。

自然之爪法尔东 （第 #3 个版本）

{二}{绿}

生物～人类/德鲁伊

2/2

每当～牌名～攻击时，则从你牌库中搜寻一张基本地牌，将之横置放进战场，然后将你的牌库洗牌。

熟练（你可以从你的套牌中加入一个技艺并将其颜色加在这张指挥官上。）

//技艺 {三}{绿}// 此生物的力量和防御力各等同于由你操控的地数量。

下个版本保留了德鲁伊的风味，但同时修改了基本能力和技艺效果。

自然之爪法尔东 （第 #4 个版本）

{二}{绿}

生物～人类/德鲁伊

3/3

双倍熟练（此指挥官在游戏开始时有两个额外技艺。增加技艺视为法术。）

每当～牌名～攻击时，若由你操控的地数量大于其力量，在上面放置一个+1/+1指示物。如果其力量大于由你操控的地数量，从你的牌库中搜寻一张基本地牌，将之横置放进战场，然后洗牌。

到了这个时候的设计已经把技艺从传奇生物上移除。这是我们前面看到可以有两个身世设计的前身。

能言善道的灰熊威尔逊 （第 #5 个版本）

{三}{绿}

传奇生物～熊／战士

4/4

故事（于这盘游戏开始时，你可以为此指挥官增加一个身世及其颜色。支付其费用来在这盘游戏中解锁使用。）

你可以将生物及结界咒语视同具有闪现异能地来施放。

～牌名～和其他你施放之生物及结界咒语不能被反击。

这张牌被从秘稀移到稀有，也是威尔逊离开明斯克位置后的下一个去处。我不确定为什麽威尔逊会被设计为加强施放生物和结界，可能是因为他们希望让威尔逊成为一个角色，而我们正持续寻找想找到正确的设计。

能言善道的灰熊威尔逊 （第 #6 个版本）

{一}{绿}

传奇生物～熊／战士

2/2

故事（这个指挥官在开始时可以在指挥官区裡有一个身世。将其颜色特性加在此指挥官上。）

～牌名～不能被多于一个生物阻挡。

每当～牌名～攻击时，你可以让目标生物本回合若能进行阻挡，则须如此作。

他们把下个版本做得更像是熊，让异能和战斗有关。同时，他们决定熊应该要是2/2—万智牌裡熊的经典力量/防御力组合。

插画叙述：:

***包括标准比例的扩图样板***

设定：*五角形*

颜色：与绿色法术力相关的传奇生物

地点：森林裡的树丛

动作：请设计威尔逊，一隻非常友善、聪明且「能言善道」的灰棕熊。手握着瓶装的绿色药水，翘着指头放在嘴边彷彿品嚐着一杯精选的好茶。威尔逊应该要很一目瞭然地是一隻一般的灰熊（不是人型的熊），但有着非常优雅的品味。它没有穿衣服。

焦点：威尔逊.

基调：「嗨你好啊！要喝点茶吗？」

在这裡威尔逊的样貌被描绘出来。你可以看到画家永远都会被告知这张牌会被印成什麽样子以掌握他们插图需要的比例。

能言善道的灰熊威尔逊 （第 #7 个版本）

{一}{绿}

传奇生物～熊／战士

2/2

故事（指挥官在游戏开始时可以在指挥官区裡有一个背景故事。在此指挥官上加上其颜色特性。） 此咒语不能被反击。践踏，警戒，延势，辟邪，敏捷。

最后，它们被从稀有移到了非普通，且又被简化了一些。主要是只给它一堆生物异能。印製的版本失去了辟邪和敏捷但获得了守护{二}。

今天的预览牌

是时候告诉大家有关于今天预览牌的故事了。

同侪指导（第 #1 个版本）

{一}{黑}

法术

从你的牌库搜寻一张法术力值X或以下的牌，X为你超级冒险团中的生物数量。（超级冒险团由任意数量由你操控有着唯一一对生物类别的生物所组成。）

这个位置是黑色的，一开始是一张稀有的导师牌。在这张牌上你可以看到另一个并未留到最后的机制—超级冒险团。超级冒险团重複使用了贊迪卡再起裡的冒险团，但在D&D裡的职业有十二个而非四个，所以我们调整了这个异能来寻找种族和职业生物类别的唯一组合。超级冒险团将会计算每个在牌上有至少两个唯一生物类别组合的生物。举例来说：一个人鱼／法术师、两个鬼怪／战士、一个鬼怪／祭师和一个巨蛇将会被超级冒险团算到三（除了巨蛇和第二个鬼怪／战士外全部都会计算进去）。

同侪指导（第 #2 个版本）

{黑}

法术

从你的牌库搜寻一张法术力值X或以下的牌，X为由你操控有着唯一职业的生物数量。展示该牌，置于你手上，然后洗牌。

这张牌接着从黑色的稀有牌被改为黑色的秘稀牌，并留在那个位置直到付印。超级冒险团被移除，团队在那个位置上尝试了一些在意你有多少个唯一生物类别的效果。所以如果沿用上面那个例子：一个人鱼／法术师、两个鬼怪／战士、一个鬼怪／祭师和一个巨蛇，你将会有六个唯一的生物类别（鬼怪、人鱼、巨蛇、祭师、战士和法术师）。

术士契约（第 #3 个版本）

{一}{黑}{黑}

结界

当～牌名～进到战场时，你失去一半的生命，小数点后进位。将等量的血滴指示物放在～牌名～上。

我相信这是在系列设计一开始时的档案内容。团队并不想要黑色的导师，所以他们开始实验不同的设计—你会发现他们并没有完成。这张牌告诉你要如何获得血滴指示物，却没有告诉你如何使用。我把这个放进来是为了告诉你们有时候一些位置会在团队了解他们想做什麽的时候被放进设计的半成品。这张牌确实展现了他们有兴趣在这个位置上填进术士契约的风味，而这点风味也到付印前一直被保留了下来。

邪术刃（第 #4 个版本）

{四}{黑}{黑}

神器～武具

你不因生命为0或更少而输掉这盘游戏。每当你获得生命，改为抓等量的牌并在佩带此武具的生物上放置等量的+1/+1 指示物。佩带此武具的生物具有敏捷及繫命异能，并获得「在你的结束步骤开始时，若此生物本回合并未攻击，则你输掉这盘游戏。」

佩带～支付4点生命。

邪术刀刃是一个很受欢迎的术士契约，所以团队喜欢把它做成巫妖武具的想法，能给你力量但也要付出代价。这让团队纳入了第一个异能，提供你一个「死而復生」的方式，并让你在成为0点生命时不会死去。这张牌设定了一个你会输掉的方式，迫使你要以某种方式行动（每回合都以佩带此武具的生物攻击）不然就会死。

插画叙述：

*** 扩图样板***

设定：*五角形*

颜色：黑色神器

地点：不重要—你决定就好。

意图：这是一把术士契约的刀刃，由恶魔提供术士的武器。

动作：设计一个术士契约的武器，看起来像是一把短弯刀。给它一个独特且残忍的设计。或许可以看起来像是在术士手中具象化的武器，从黑烟的漩涡中展现形体—可以随时在空气中被召唤出来。充满恶意的紫色魔法符咒在弯刀的刀刃上发光。

焦点：契约武器

基调：恶魔主人所提供的残忍礼物

註记：这幅插画将会以两个不同的比例印製：(1) 标准比例 (2) 扩图比例（请参考附件样板）。请让插画可以在裁切过后符合标准的比例，保留边框延伸出去的地方，并能在以扩图比例印製时有着能作为彩蛋的额外有趣内容。

这时我们委託了插画。你会发现我向你展示了多个插画叙述：这是各个内容被结合起来的架构（设定、颜色、意图、动作、焦点、基调，和註记）。

邪术刃（第 #5 个版本）

{四}{黑}{黑}

神器～武具

只要～牌名～佩带于生物上，你就不会因爲生命为0或更少而输掉这盘游戏。

若你将获得生物，则改为将等量的+1/+1 指示物放置于佩带此武具的生物上。每当佩带此武具的生物死去时，你抓 X张牌并失去Ｘ点生物，X等同于其力量。

佩带～支付4点生命.

不会因爲生命为0或更少而输掉这盘游戏的效果与生物佩带武具连结。团队希望佩带此武具的生物能持续变大，让牌手有一些可以用生物来抓牌的方式，这个概念让你的生命并非只是一般的生命而是资源。倒数第二个版本在精神上和最终版本相近，但如你所看到的，在效果上还进行了一些改变。

点开来看契约武器 最终版本保留了在0点生命时活下来的条件，但修改了第二个部分。这张牌借用了[autocard]黑暗亲信[/autocard]在你抓牌时会失去等同于其法术力值生命的异能，还使用了法术力值来决定这个生物这回合会变得多大。和[autocard]黑暗亲信[/autocard]不同的是，这是一个攻击触发因为它希望你让佩带武具的生物深陷危险。最后，佩带费用从支付生命被改为弃牌。这在在都鼓励了你攻击来获得牌张，我很喜欢这张牌最后的版本。

「故事时间结束」

这是今天所有的时间。一如往常，我很想知道你们对于今天的文章、任何讨论到的牌，或指挥官传奇：争战博德之门本身的想法。你可以写 email 给我，或透过我的任何一个社群媒体帐号（Twitter、Tumblr、Instagram 和 TikTok）与我联络。

下週回来还有更多指挥官传奇：争战博德之门个别牌张的设计故事在等你。

在那之前，希望你有强力的武器签订暗黑契约。我是说，如果你想的话。