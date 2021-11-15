每个系列我都会带大家一起回顾一些牌并告诉大家它们的设计故事，这两週的主角将会是依尼翠：腥红婚誓。

非请莫入

这张牌没有经过太多的改变，不过其中有几次改变还满有趣的。

死亡蔓延（第一个版本）

{三}{白}{白}

法术

多重增幅{一}{白}（你施放此咒语时可以任意次数地额外支付{一}{白}。）～牌名～每增幅过一次，目标生物获得不灭直到回合结束。消灭所有生物。

没错，这张牌一开始是具有多重增幅的咒语。负责这个系列设计前几个月的Erik Lauer在把档案交给Adam Prosak前，把多重增幅作为系列裡一个让你使用额外法术力的方式。Adam之后移除了多重增幅—那放在依尼翠上有点奇怪—并用贯通取代。最早版本的设计十分可爱，只要有足够的法术力，你可以保护尽可能多的生物并消灭其他。

死亡蔓延（第二个版本）

{三}{黑}{黑}

法术

多重增幅{一}{黑} (（你施放此咒语时可以任意次数地额外支付{一}{黑}。）X个目标生物获得不灭直到回合结束，X等同时此咒语增幅的次数。消灭所有生物。

这张牌接着被改为黑色，因为最后感觉它作为大量生物去除咒语来说平衡不太够（考虑到白色的效应倾向对所有生物一视同仁）。

必须要牺牲（第三个版本）

{三}{白}{白}

法术

选择一个数字。每个牌手各牺牲等量的生物。

随着多重增幅离开依尼翠：腥红婚誓，系列设计团队把大量生物去除的咒语移回了白色。设计上我们用了一个很聪明的方式来感觉虽然对所有人一视同仁，但实际上仍是对你自己有好处的—正是一个白色去除咒语应该要有的感觉。这个版本和最终版本之间的不同只有把选择数字缩减到0-13之间。系列设计希望在系列裡加进更多十三的元素，而这在完成这点的同时功能几乎没有任何改变。

很快地回答两个与这张牌有关的问题：其一，当它说「0到13之间」时，这代表你可以选择0到13之间的任何数字，所以0和13也包括在内。其二，虽然白色一般来说不会製作强迫牺牲的效应，但这张牌的样板十分简洁，使我们可以允许白色这样的偏移。

盛装茜卓

一个挑战是利用茜卓的异能（每个鹏洛客都有自己的能力组，而我们试着选择能符合的效应）来设计一张茜卓鹏洛客的同时，还要避开过去所有的版本—到了依尼翠：腥红婚誓时共有十六张。

暗夜之火茜卓（第一个版本）

{二}{红}{红}

传奇鹏洛客 — 茜卓

忠诚值– 4

+1：弃至多两张牌，接着抓等量的牌。

-2：～牌名～对目标生物造成3点伤害。如果本回合中该生物将死去，则改为将它放逐。

-7：加十三点{红}。放逐你牌库顶的十三张牌。本回合中，你可以使用这些牌。

第一个版本我们拿了一般会放在茜卓减号异能上的异能—弃牌然后抓牌—放在加号忠诚值异能上。减号异能则是茜卓另一个主要异能—直接伤害，这次我们使用了R&D称为「分解」的异能（第一次出现是限量版：第一版的Disintegrate）来阻止她杀掉的生物回来或被作为坟墓场裡的资源使用—这在依尼翠系列裡特别有用。她的大招是超级冲动抓牌，同时还会给你可以用来施放咒语的法术力。

暗夜之火茜卓（第二个版本）

{二}{红}{红}

传奇鹏洛客 — 茜卓

忠诚值– 4

+1：加{红}。放逐你的牌库顶牌。本回合中，你可以使用这些牌。

−2：～牌名～对目标生物造成3点伤害。如果本回合中该生物将死去，则改为将它放逐。

−8：加十三点{红}。放逐你牌库顶的十三张牌。本回合中，你可以使用这些牌。

在下一个版本裡，他们尝试微调了加号忠诚值异能，把它改为大招的缩小版本。

适装茜卓（第三个版本）

{一}{红}{红}

传奇鹏洛客 — 茜卓

忠诚值– 3

+1：加{红}。对目标牌手或鹏洛客造成1点伤害。

+1：放逐你的牌库顶牌。如果它是红色，则本回合中，你可以施放它。

-7：你获得具有以下异能的徽记～「每当你使用红色牌时，对目标牌手或鹏洛客造成等同于其费用的伤害。」接着展示你牌库顶的五张牌。本回合中，你可以使用以此法被展示的红色咒语。

系列设计团队在下一次修正的时候花了很多工夫。首先，他们放弃了小型的减号异能，接着拿了两个原本的加号异能并把它们混合成两个新的加号异能。

随着小型减号异能被拿掉，第一个加号异能保留了产生法术力的异能，并加上了一些直接伤害（有哪个烈焰术士不会造成直接伤害的呢？）。

第二个加号异能利用了冲动抓牌并加上了红色的限制，以帮助缩减能在构筑赛赛制中所使用的牌。大招让她感觉更像茜卓，并和第二个异能连结。最终版与这个版本没有太大的差别，唯一微调的是大招可以瞄任何目标而不仅只是牌手或鹏洛客。大部分的微调都是对局设计团队完成的。

恶魔交易

当我回头检视我们在这张牌上做了哪些改动后，意外发现一开始的表现方式和最终版是相同的，但在系列设计确定恶魔交易之前出现了一些有趣的设计，我想那值得一看。

死亡启发（第一个版本）

{黑}{黑}

结界

闪现

多重增幅～支付2点生命 当～牌名～进战场时，～牌名～每增幅一次就放逐你的牌库顶牌。在你的维持开始时，放逐你的牌库顶牌。在你的回合裡，你可以使用将一张被～牌名～所放逐的牌视为手牌使用。在你的回合结束开始时，若你本回合未使用被～牌名～所放逐的牌，你输掉这盘游戏。

这张牌的位置一开始是一张具有多重增幅「与恶魔交易」的结界（一些可以让你马上获得利益，但也同时带有一个很糟情况的威胁）。这张牌有点Necropotence的感觉，因为它让你可以支付生命来抓额外的牌，不过有个很严重的副作用。

先人復甦（第二个版本）

{一}{黑}

结界

～牌名～进战场时上面有一个[名称]指示物。在你的回合结束步骤，你可以从你的坟墓场把一张目标总法术力费用等于～牌名～上[名称]指示物数量的生物移回战场。若你如此做，在～牌名～上放置一个[名称]指示物。

这张牌在多重增幅离开系列之后被做了修正。新牌依然是一张结界，但这次是一张能作为主题的挖坟牌。如果你可以适当地把法术力值连起来，这张牌将能帮你完成每回合挖一隻生物的美梦。

化身吸血鬼（第三个版本）

{三}{黑}{黑}{黑}

结界

当～牌名～进战场时，派出等同于你生命值数量的血滴衍生物。每当一个未由你操控的生物死去时，派出一个血滴衍生物。如果你将失去生命，牺牲等量的血滴衍生物。若你无法如此做，则输掉此盘游戏。

接下来，系列设计尝试把它做成化身________牌。

第一张化身________牌是劫运降临裡的Form of the Dragon。这个咒语会代表你—牌手—变成龙。这张牌十分受欢迎，因此我们接着在Unhinged裡设计了 Form of the Squirrel，并在稍晚的决胜依夏兰裡设计了化身恐龙。依尼翠：腥红婚誓是一个吸血鬼系列，我们何不试着製作一张化身吸血鬼呢？第一个尝试会把你的生命值转变为血滴衍生物。除去生物可以获得更多血滴衍生物，但受到伤害你将会失去血滴衍生物。

化身吸血鬼（第四个版本）

{二}{黑}{黑}{黑}

结界

在你的维持开始时，牺牲一个血滴衍生物。若你无法如此做，则输掉此盘游戏。在你的结束步骤开始时，～牌名～对任一目标造成3点伤害且你获得3点生命。

在经过对局测试以后，他们决定要使用一个新的版本。这个版本与原版化身为龙更为相近，让你可以「餵食」一个目标以获得3点生命，也透过你必须要有血滴衍生物才能获下去这点保留了与血滴的连结。和第一个版本不同，这张牌并未让你以任何方式去派出血滴，所以你必须要把它放进一副其他牌可以派出血滴衍生物的套牌裡。

化身吸血鬼（第五个版本）

{一}{黑}{黑}{黑}

结界

在你的结束步骤开始时，你可以牺牲一个血滴。若你如此做，在每个你所操控的吸血鬼上放置一个+1/+1指示物并抓一张牌。若你未如此做，则转化～牌名～。

更多的对局测试带来了更多的更动，这个版本更加吸血鬼部族。它让你使用血滴来加强你的吸血鬼，不过我已经找不到背面是什麽了。我想应该是副作用，因为这张牌看似希望你持续餵他血滴。最后，系列设计对任何化身吸血鬼都设计都不满意，便用恶魔交易做了替换。

遭魅新郎艾德嘉 // 艾德嘉马可夫之棺

翻面

接着我们来看系列裡的新郎—艾德嘉马可夫，他是索霖的祖父也是依尼翠上第一隻吸血鬼。

他最后一次出现是白黑红，但依尼翠：腥红婚誓裡只有双色的金牌，所以我们决定把他做成黑白，因为他的新娘奥莉薇亚将会是黑红。（这个系列还有另一隻红白的传奇吸血鬼：受诅血咒的欧吉克。）

艾德嘉马可夫（第一个版本）

{三}{白}{黑}

传奇生物～吸血鬼

4/4

你所操控的其他生物获得+2/+2并具有繫命。当～牌名～死去时，将其移回战场且已转化。

[马可夫之棺]

///

马可夫之棺

传奇神器

横置三个你操控的生物：在～牌名～上放置一个[已復生]指示物。从～牌名～上移除3个[已復生]指示物，转化～牌名～。

[艾德嘉马可夫]

设计从一个被保留到最后的基本概念开始。艾德嘉是一张双面牌，正面是能帮助你生物的传奇生物，而当他死去时会翻面并变成自己的棺材，让你有可以把艾德嘉带回来的方式。

最早的版本费用比较高，会加大你所有的生物并提供繫命的关键字异能。在第一个版本裡，背面除了把艾德嘉带回来外没有别的用途。所需要的资源是横置生物，把这张牌推往铺场策略的方向—很可能是衍生物。

吸血鬼艾德嘉马可夫（第二个版本）

{一}{白}{黑}

传奇生物～吸血鬼

3/3

当～牌名～进战场或攻击时，目标你操控的生物获得繫命及死触直到回合结束。当～牌名～死去时，将其移回战场且已转化。

[马可夫之棺]

///

马可夫之棺

传奇神器

横置三个你操控且未横置的生物：在～牌名～上放置一个甦醒指示物。从～牌名～上移除三个甦醒指示物：转化～牌名～。

[吸血鬼艾德嘉马可夫]

第二个版本费用比较低、体型比较小，且无法加大你的其他生物，但改为会给予生物两个异能。这个版本也需要马可夫进行攻击，我想这会增加他死去的次数使你将需要使用另外一面。背面的内容依然是一样的，不过指示物的名称有所修改。

新郎艾德嘉马可夫（第三个版本）

{二}{白}{黑}

4/4

由你操控的其他生物得+1/+0。如果它们是吸血鬼，则改为得+2/+0。每当艾德嘉马可夫死去时，将其在你的操控下移回战场且已转化。

[马可夫之棺]

///

马可夫之棺

传奇神器

横置两个你操控的生物：在～牌名～上放置一个甦醒指示物。 {白}{黑}，从～牌名～上移除所有甦醒指示物：转化～牌名～。只能于～牌名～上有两个或以上甦醒指示物时起动此异能。

[新郎艾德嘉马可夫]

下一个版本想成为一张可以帮助吸血鬼的牌。不管怎麽说，艾德嘉都算是吸血鬼之王，上一张牌也利用了吸血鬼部族，所以我们感觉应该要满足牌手对艾德嘉牌的期待。这张牌依然会帮助你的所有生物，只是对吸血鬼的帮助要更大一点。背面从横置三个生物改为横置两个生物来放指示物，并增加了要转化回正面的起动费用。

新郎艾德嘉马可夫（第四个版本）

{二}{白}{黑}

4/4

由你操控的其他生物得+0/+1。由你操控的其他吸血鬼得+1/+0。当艾德嘉马可夫死去时，将其在其操控者的操控下移回战场且已转化。

[艾德嘉之棺]

///

艾德嘉之棺

传奇神器

在你的维持开始时，派出一个1/1，白黑双色，具繫命异能的吸血鬼衍生生物。接着你可以牺牲三个你操控的吸血鬼，若你如此做，则转化～牌名～。

[新郎艾德嘉马可夫]

吸血鬼+2/+0最后有些太强，所以我们把基本的异能从+1/+0改为+0/+1。系列设计团队决定牌的背面要有一些除了把艾德嘉带回来以外的功能，所以让它可以派出具繫命异能的1/1吸血鬼衍生物。转化费用需要牺牲三个吸血鬼，这和之前版本「需要三个回合来把艾德嘉带回来」的概念相符。

最终版和这个版本没有太大的出入，但在两个关键的地方做了改变。首先，正面不再能加大你的所有生物，改为只能给所有的吸血鬼+1/+1。其二，背面不再需要牺牲吸血鬼，而是改为每回合派出衍生物时放指示物—最后成了血脉指示物。这让背面感觉更像是加分。

全能噬蛙葛诺克

依尼翠：腥红婚誓有一张传奇蛙，这到底是怎麽发生的？让我们一起来看看。

裘比（第一个版本）

{二}{绿}{蓝}

传奇生物～人类/法术师

2/4

{横置}：加{绿}{蓝}。

每当你施放一个非生物咒语时，抓两张牌。除非你支付增幅，否则不能施放非生物咒语。

在一开始，这个位置是一张绿蓝的传奇生物。最早的表现方式与多重增幅的主题连结。那是一张可以绕着构筑的稀有牌，鼓励你尽可能使用多重增幅（在范围更大的赛制中也包括增幅）的咒语。

千年蛙（第二个版本）

{二}{绿}{蓝}

传奇生物～蛙

3/3

闪现

当～牌名～进战场时，你可以将目标生物从你的坟墓场移回手上。

在我们把系列移交给Adam之后，他做了两个大胆的决定。其一，他决定移除多重增幅的咒语；其二，他决定这个位置将会是一张传奇蛙。最早版本的蛙有闪现（这属于两个颜色都有的异能）以及可以在「进战场」时拿回一张牌的异能。这个版本有些平淡，且在纯绿就可以完成，所以系列设计做了另一个尝试：

潟湖蛙（第三个版本）

{二}{绿}{蓝}

传奇生物～蛙

3/3

每当～牌名～对任一牌手造成伤害时，磨等量的牌。每张一张永久物牌被从你的牌库放进你的坟墓场时，将其放逐。你可以使用被～牌名～放逐的牌。

这一次，团队尝试了要製作一张可以当作建构主题的有趣指挥官。他们提供了一个可以类似从你的牌库获得牌之后使用的方式。印行的版本大部分依照最后的一个表现方式进行，但有两个主要的改变：

其一，磨牌的触发从破坏者触发（造成战斗伤害时的触发）改为攻击触发，并特别提到了蛙来让这张牌可以使用蛙部族。由于葛诺克是蛙，这个异能在它是你整副套牌裡唯一一张蛙时也可以使用。

其二，它使用了指示物的技巧来分辨哪些牌是被葛诺克所磨掉的，也是游戏第一次出现蛙声指示物。

荷拉娜与阿雷娜伴侣

荷拉娜与阿雷娜第一次出现是在最初依尼翠环境裡牌的背景叙述上。基于我们完成背景叙述的时间表，设计都会在那些为了背景叙述而创造的角色被创造出来之前完成，所以她们并未出现在系列裡的牌上。我们之后在指挥官传奇裡把这两个角色分别作为具有搭档异能的生物牌。

随着回到依尼翠，我们想是时候给她们一张合在一起的牌了。

荷拉与阿雷娜（第一个版本）

{二}{红}{绿}

传奇生物～人类

3/4

每当另一个生物在你的操控下进战场时，加等同于其力量的{无色}。此异能每回合只会触发一次。

{X}，{横置}：～牌名～对目标生物或鹏洛客造成X点伤害。

最早的版本会产生法术力并对生物及鹏洛客造成伤害。法术力异能最后有些太强，且感觉和我们所知角色的战斗技巧不太相符。可重複使用的直接伤害似乎也有些过强。

凯锡革斥侯荷拉与阿雷娜（第二个版本）

{三}{红}{绿}

传奇生物～人类/斥侯

2/2

延势

在你的回合战斗开始时，在你操控的目标生物上放X个+1/+1指示物，X为～牌名～的力量。该生物获得敏捷异能直到回合结束。

下一个版本给了她们延势和能永久加大生物的方式。一开始的想法是让她们可以加大自己，但对局测试显示如此一来你就只会这麽做，所以系列设计便把目标改为其他生物。这张牌的费用之后被调低了一点，并获得了先攻以及额外的防御力来帮助她在战斗中有更好的表现，也更能满足角色的风味。

「未雨绸缪」

时间到！这是所有今天我可以跟大家介绍依尼翠：腥红婚誓牌的时间。一如往常，我很想知道你们对这篇文章、任何谈到的牌或依尼翠：腥红婚誓系列整体的看法。你可以写email给我，或透过我的任何一个社群媒体帐号（Twitter、Tumblr、Instagram和TikTok）与我联络。

下週回来听我讲更多依尼翠：腥红婚誓裡个别牌张的设计故事。

在那之前，希望你都有能一起玩万智牌的伙伴。