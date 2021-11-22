上週，我开始跟大家讲一些依尼翠：腥红婚誓裡个别牌张的设计故事。一篇讲不完，今天就让我们继续。

游魂猎手卡娅

依尼翠最广为人知的是四个主要的怪物类别：精怪、吸血鬼、狼人和灵俑。万智牌裡有狼人鹏洛客也有吸血鬼鹏洛客，所以他们必然会出现。（雅琳出现在依尼翠：黯夜猎踪，而索霖出现在依尼翠：腥红婚誓—下面有更多关于他设计的细节）。虽然我们没有灵俑鹏洛客，却有一位与灵俑有着密切的关係—具有火花的死灵术士莉莲娜。她藏身于斯翠海文，且过去两次造访依尼翠时都有出现，因此这次我们决定跳过她。

但精怪呢？和灵俑一样，虽然我们没有精怪的鹏洛客，也有一位和精怪有着密切的关係：鬼魂杀手卡娅（她杀鬼而不是鬼）。看似让她第一次造访依尼翠是再合理不过的了。有趣的是，当我们开始着手设计这个系列时，她并非其中的一员。这个鹏洛客的位置一开始是另一个角色：

秘法抢匪达夫黎（第一个版本）

{二}{黑}{黑}

传奇鹏洛客～达夫黎

忠诚值～ 4

每当任一牌手弃掉一张咒语，你可以施放该牌，且你可以将法术力视同任意颜色的法术力来支付施放该咒语的费用。

+2：每位牌手弃一张牌。

-3：派出一个3/3黑色的恶魔衍生生物，且具有飞行异能与「除非防御牌手没有手牌，否则～牌名～不能进行攻击。」

没错，一开始计画要放进系列裡的是达夫黎凯恩，在布兰登．山德森的小说「无名之子」裡出现的鹏洛客—作为三张鹏洛客牌的其中之一。

达夫黎第一次出现是在火花之战裡的非普通鹏洛客牌。他住在依尼翠的凯锡革，感觉很适合放进依尼翠系列裡。就和在火花之战裡一样，达夫黎的牌是以弃牌为主题。我们给了达夫黎一个静止式异能来奖励让对手弃牌并让你可以施放对手的咒语。他的加号异能是与静止式异能连结的弃牌，而减号异能则让你派出3/3会飞的恶魔。派出的恶魔有个攻击上的限制，以利和这张牌其他异能的弃牌主题连结。

秘法抢匪达夫黎（第二个版本）

{二}{黑}{黑}

传奇鹏洛客～达夫黎

忠诚值～4

每当任一牌手弃掉一张非地的牌，你可以从其操控者的坟墓场施放该牌，且你可以将法术力视同任意颜色的法术力来支付施放该咒语的费用。

+1：每位牌手弃一张牌。

-2：你可以牺牲一个生物。当你如此做时，消灭目标生物。

下一个版本釐清了静止式异能的部分，并解释了被弃掉的牌会去哪裡。弃牌的异能被从+2缩小到+1来更好跟减号异能平衡，减号异能则从派出胜利条件被改为让达夫黎能更好地对付生物威胁。虽然这让牌有办法更好地保护自己，我感觉这个新的减号异能反而没有那麽深入这个设计。

鬼魂猎人卡娅（第三个版本）

{二}{黑}{黑}

传奇鹏洛客～卡娅

忠诚值～5

+1：放逐至多两张目标在任一坟墓场裡的牌。若至少有一个生物被以此法放逐，派出一个1/1白色具有飞行异能的精怪衍生生物。 若否，你获得2点生命。

−3：选择生物或结界。目标牌手放逐一个由其所操控的该类别永久物。

−8：目标对手的总生命值成为该牌手坟墓场中牌的数量。

就是在这个时候创意团队了解到他们希望把卡娅加进故事裡。由于达夫黎并不是故事裡的角色（他出现在这裡的原因主要是因为他是依尼翠的居民），他被从系列踢掉以放进卡娅。由于这个位置是纯黑且索霖—在当时—是一个白黑的鹏洛客牌，卡娅的设计便从纯黑开始。她的加号异能让她利用坟墓场裡的资源来派出精怪—一个在依尼翠系列裡反复出现的主题，同时也给了她一个在需要时能获得生命的方式。

第一个减号异能表现了她的杀手风味。依尼翠在主题上把精怪和结界结合在一起—这点也在这个版本裡体现，放逐则是用来表现这些生物无法回归。到了和系列设计差不多时间的时候，我们开始尝试让黑色有一些去除结界的能力，所以这是符合纯黑颜色派的。卡娅的大招试图和另外两个异能的坟墓场主题连结。利用加号异能，她可以慢慢地清空对手的坟墓场，为自己大招的获胜做好准备。她一开始的忠诚值是5，所以大招将会需要至少四回合的时间。

鬼魂猎人卡娅（第四个版本）

{二}{白}{黑}

传奇鹏洛客～卡娅

忠诚值～3

+1：在一个你操控的衍生生物上放置一个+1/+1指示物。你操控的生物获得死触直到回合结束。

-2：直到回合结束，如果某效应将在你的操控下派出一个或数个衍生物，则改为它派出两倍数量的该类衍生物。

-6：放逐目标牌手坟墓场裡的所有牌。每以此法放逐一张牌，你便派出一个1/1白色具有飞行异能的精怪衍生生物。

这张牌经历了两个大改变。首先，我们决定把卡娅做成白黑而索霖做成纯黑将更加合理。索霖过去曾有三次是全黑，但卡娅最接近的仅是一个白黑混血的鹏洛客。

其次，系列设计决定要把这张牌做得更战场中心而非坟场中心。加号异能成了可以增加你生物的效果，减号异能则能帮助你透过其他牌派出更多衍生生物。大招变为一个能派出大量军队帮助你获胜的方式。最终版本除了一些小调整外和这个版本大同小异：费用从{二}{白}{黑}变为{一}{白}{黑}，大招异能也从「目标牌手的坟墓场」改为「所有坟墓场」。

绯红新娘奥莉薇亚

上週我跟大家介绍了这场婚礼当中新郎的设计。今天，我将向大家介绍新娘奥莉薇亚。首先，这是奥莉薇亚第三次以传奇生物的姿态出现。

前两次的表现方式都是黑红，所以我们决定在她身上保留这些颜色。（我们有三张传奇吸血鬼，分属吸血鬼颜色中双色色组的其中一个。）第一个版本长这样：

新娘奥莉薇亚沃达连（第一个版本）

{三}{黑}{红}

传奇生物～吸血鬼

3/3

飞行

当～牌名～进战场时，将目标生物从任一坟场在你的操控下移回战场，直到～牌名～离开战场为止。若该生物是吸血鬼，则它获得敏捷。

奥莉薇亚前两次的样貌都是3/3飞兵，所以我们就从那裡开始。我们最后用了一个简单能復生生物的「进战场」效应（来捕捉她唤醒艾德嘉的故事焦点），且若那个生物是吸血鬼则能获得红利—奥莉薇亚显然是吸血鬼的领袖。这个效应也被给予了一段期间—復生的生物只会和奥莉薇亚在场上一样长的时间。从对局设计的角度来看，这代表对手不需要对付从坟墓场復生的生物，只要专注在奥莉薇亚上即可。如你所见，第一次的尝试和最终版之间还有些落差。

新娘奥莉薇亚沃达连（第二个版本）

{三}{黑}{红}

传奇生物～吸血鬼

3/3

飞行，敏捷

当～牌名～进战场时，将目标生物从你的坟墓场移回战场，并在上面放置一个迟钝指示物。若该生物为吸血鬼，则它获得不灭直到回合结束。若该生物不是吸血鬼，则它获得繫命直到回合结束。当～牌名～离开战场时，放逐所有上面有迟钝指示物的生物。

在下一个版本裡，奥莉薇亚获得敏捷，并会在復生的生物上放置迟钝指示物以作为标记，并依照该生物是否为吸血鬼给予不同的异能。此时，我想系列设计并不认为这张牌有足够的魅力作为系列的门面，所以他们把復生从「进战场」的效应改为攻击时的触发，如此一来奥莉薇亚将可以唤起许多死去的生物。指示物之后也被移除，这个位置被改为文字以提供对手需要的机会来摆脱所有復生的生物。不直接提及奥莉薇亚，而是「传奇吸血鬼」来鼓励你在套牌中放进其他吸血鬼—虽然显然奥莉薇亚可以独立运作。最终，她的费用从{三}{黑}{红}被提高到{四}{黑}{红}，也提高了一点防御力。我想最后最终版本的表现是很好的。

卢诺溪堡 // 深渊之主寇瑟斯

翻面

虽然依尼翠：腥红婚誓裡的所有吸血鬼都是白色、黑色或红色，却有一隻吸血鬼偷偷踏进了蓝色的领地。就让我们来看看卢诺溪堡是如何被设计出来的。这个位置一开始是这张：

达特柏德的灵俑（第一个版本）

{三}{蓝}

结界

在你的维持开始时，你磨三张牌。每当有一张或以上的生物牌被从你的牌库被放进坟墓场时，牺牲～牌名～并将那些生物牌中的其中一张在你的操控下移回战场。

一开始，这张牌并不是卢诺溪堡，不是传奇或生物，甚至不是一张多色牌。没错，这个位置一开始是一张蓝色的结界。我想这应该是在洞察设计时所做的无用设计。

族长（第二个版本）

{一}{蓝}{黑}

传奇生物～灵俑/法术师

3/3

每当～牌名～造成伤害时，磨等量的牌。每当有一张或以上的生物牌被从你的牌库被放进坟墓场时，你可以牺牲～牌名～。若你此作，则将那些生物牌中的其中一张在你的操控下移回战场。

这个位置最后和印出来的东西一样是一个蓝黑的传奇生物。这时依然不是卢诺溪堡，但机制上把达特柏德的灵俑放到了生物上。其中一个差别在于现在这个触发是造成伤害时（虽然很有趣地不是战斗伤害—可能是个失误），且復生的条件变成非强制性的。

另外，族长并不是名字而是位置，会给予土地但不算是贵族。我想原本应该是族长[某某]，而他们忘了把名字放上去。

乌姆的卢德维（第三个版本）

{二}{蓝}{黑}

传奇生物～灵俑/法术师

4/4

{四}，从你的坟墓场放逐一张瞬间或法术牌：把目标生物牌从你的坟场移回战场。它额外获得灵俑类别，并具有「每当此生物对任一对手造成战斗伤害时，你可以複製所放逐的牌并施放该複製品，且不需支付其法术力费用。」

这张牌下一个表现方式是卢德维，一名热爱製作尸嵌的科学家。这张牌基本的风味是合併你坟墓场裡的两隻牌—一张生物和一张瞬间/法术—结合为单一的灵俑生物。灵俑获得该生物的身体，而咒语则成为破坏者的异能（当生物造成战斗伤害时发生）。我认为这是一个很酷的设计。不幸的是，就在这张牌被做出来后不久，系列设计团队便得知依尼翠：黯夜猎踪裡将会有一张卢德维牌，既然这个角色本质上没有任何改变以致需要另一张牌，这张牌便被改为另一个角色。

卢诺溪堡（第四个版本）

{二}{蓝}{黑}

传奇生物～灵俑/术士

2/3

飞行

每当～牌名～进战场或进行攻击时，抓一张牌，然后弃一张牌。在你的回合结束开始时，你可以从你的坟墓场放逐四张类别各不同的牌。若你如此做，则重置～牌名～并转化。[雷海之神]

///

雷海之神（背面的第一个版本）

传奇生物～长老/巨海兽

6/6

飞行

只要你支付6点或以上的法术力来施放咒语，便可以从你的坟墓场施放咒语。[卢诺溪堡]

这张牌变成卢诺溪堡和一张转化双面牌（TDFC）。卢诺是一名吸血鬼/僧侣（我其实不确定为什麽这张牌被标示为灵俑/术士），之后会更正。这个版本每回合都可以掠夺（抓牌然后弃牌），且有一个小型的躁狂触发，依据坟墓场裡是否有不同的牌张类别来让牌转化。最初的背面是巨海兽，但是长老/巨海兽而非巨海兽/惊惧兽。它让你可以从坟墓场施放咒语，不过有个巨大的额外费用。

雷海之神 （背面的第二个版本）

传奇生物～长老巨海兽

6/6

飞行

每当～牌名～攻击任一对手时，你可以将一张巨海兽、海怪、章鱼或巨蛇生物牌从你手上横置放进战场，且正进行攻击该对手。[卢诺溪堡]

在最终版本之前背面还有第二个版本。这个版本一开始利用了巨海兽、海怪、章鱼和巨蛇部族。最终版在体型上稍微缩了一点—从6/6改为3/5，并把异能改为複製攻击者。它依然提到了巨海兽、海怪、章鱼和巨蛇，不过只是让它们升级而不再把效应限定在这些生物类别上。我想是因为对局测试显示这样太过狭窄。

正面的卢诺溪堡则经过了巨大的改变，基本上就是一张新牌了。他从{二}{蓝}{黑}叫2/3变为{一}{蓝}{黑}叫1/4，转化的方式也完全不同。他同时获得了可以把一张生物牌从坟墓场放到牌库顶的「进战场」效应。除了拿回一个有价值的生物外，也能帮助你完成转化他的必要条件。

阴郁的索霖

我们身处依尼翠，索霖的祖父艾德嘉马可夫即将大婚，所以实在没有不让索霖出场的理由。我相信这是系列裡决定的前几张鹏洛客，下面是他的进化过程：

索霖马可夫（第一个版本）

{白}{黑}

传奇鹏洛客～索霖

忠诚值～ 3

每当你牺牲一个血滴时，～牌名～获得1点忠诚值。

+1：～牌名～对任意目标造成2点伤害。派出一个血滴衍生物。

0：派出一个2/2黑色具有飞行及繫命的吸血鬼衍生生物。

索霖的第一个版本尝试了两个东西：首先是让他的费用只要两点法术力；第二是把他和血滴衍生物连结—后者透过静止式异能完成。当时索霖只有两个忠诚值异能，没有任何一个是大招。加号异能帮助他获得血滴并对对手造成伤害，零的异能则派出吸血鬼来保护他，也可作为胜利条件。同时，别忘了索霖最早的表现方式是白黑。如果之前有讲到的，索霖和卡娅之后彼此会对调颜色。

血脉叛徒索霖（第二个版本）

{二}{白}{黑}

传奇鹏洛客～索霖

忠诚值～3

每当你获得生命时，派出一个血滴衍生物。

+1：每位对手派出一个2/2黑色具有飞行及繫命的吸血鬼衍生生物。

-2：～牌名～对任意目标造成2点伤害，你获得2点生命。

-X：抓X张牌。你失去X点生命。

作为鹏洛客牌第一个版本最后有点无趣，基本上就是放在血滴套牌裡每回合派出吸血鬼。下个版本更换了静止式异能，不再是用血滴换资源（忠诚值）而是用资源（生命）换血滴。派出吸血鬼的异能被改为加号异能，但不只是你而会给所有人吸血鬼。减号异能变成2点的吸吮：吸吮生物和/或牌手在索霖牌上是很常见的，因为那很好地呈现索霖是个吸血鬼这点。值得一提的是，吸血鬼衍生物上的繫命和减号异能都利用了加血触发的静止式异能，大招则给你一个可以利用那些生命来抓牌的方式。

血脉叛徒索霖（第三个版本）

{二}{白}{黑}

传奇鹏洛客～索霖

忠诚值～4

+1：展示你的牌库顶牌并将该牌置于你手上。你失去等同于其总法术力费用的生命。

-2：派出一个2/2具有飞行及繫命的吸血鬼衍生生物。

-7：～牌名～对任意目标造成13点伤害。你获得13点生命。

第三个表现方式和最终版很接近，除了大招不再是失去生命来抓牌—这个异能现在会在加号异能完成—这个效应最有名就是因为黑暗亲信这张牌（Bob Maher赢得2004 万智牌邀请赛的奖品）。派出吸血鬼衍生物的异能被从加号移到小减号，且大家一起派出吸血鬼感觉不太对。吸允接着被移到大招并作成13，为什麽？因为这裡是依尼翠。

最终版本进行了一些微调，最大的改变是这张牌从黑白变成纯黑。所有的效应都是黑色可以完成的，这也让卡娅可以被做成白黑。加号异能从强制变成自愿，你现在可以检视那张牌来决定是否要抓起来。最后，吸血鬼衍生物从2/2变成3/3。

腐蚀蝓怪陀袭力

陀袭力是这个系列裡我个人最喜欢的牌，所以我想大家会有兴趣了解传奇蛞蝓/惊惧兽到底是怎麽来的。如你将看到的，这经过了一些改变，首先：

无情恶魔（第一个版本）

{二}{黑}{黑}{黑}

生物～恶魔

6/6

飞行

你施放的生物咒语减少{二}来施放。

你操控的其他生物得-1/-1。

没错，陀袭力一开始是恶魔且也不是传奇。通常在恶魔身上我们会看到的是有好处也有对应的代价。你获得{二}{黑}{黑}{黑}叫6/6 飞行的恶魔，且让所有生物咒语的费用都减少两点法术力。听起来不错，但付出的代价则是所有生物的健康。

深渊恶魔（第二个版本）

{三}{黑}{黑}

生物～恶魔

3/5

飞行

在每位牌手的维持开始时，该牌手牺牲一个生物或鹏洛客。若他如此做，则抓一张牌。

恶魔并没有看起来那麽有趣，所以系列设计尝试了一个新的恶魔设计。新版本把「对付恶魔」放到了所有牌手身上，让他们每回合可以以生物或鹏洛客的代价抓一张牌。好吧，不能算是自愿的。新的设计依然保留了飞行，但在法术力费用和数值上有些调降，从{二}{黑}{黑}{黑}叫6/6变成{三}{黑}{黑}叫3/5.

黏液莫鲁斯卡（第三个版本）

{二}{黑}{黑}

传奇生物～蛞蝓/惊惧兽

4/3

在你的结束步骤开始时，你可以在目标生物上放置一个[蛞蝓]指示物。

生物身上每有一个[蛞蝓]指示物就得-1/-1。

每当一个上面有[蛞蝓]指示物的生物死去时，在～牌名～上放一个+1/+1指示物。

系列设计团队最后终于醒悟，了解到万智牌已经有了太多恶魔，实际上需要的应该是一隻传奇蛞蝓/惊惧兽。这是第一个使用指示物的版本—指示物可以让生物-1/-1，虽然效应一次只会在一隻生物上放指示物。因指示物而死去的生物则会让莫鲁斯卡（设计的名字）变得更大。

黏液莫鲁斯卡（第四个版本）

{四}{黑}{黑}

传奇生物～蛞蝓/惊惧兽

5/5

在你的回合结束步骤开始时，在每个不由你操控的生物上放置一个黏液指示物。

生物身上每有一个黏液指示物就得-1/-1。

每当一个上面有黏液指示物的生物死去时，派出一个1/1黑色的蛞蝓衍生生物。

下一个版本便和最终版十分接近。指示物从蛞蝓指示物变成黏液，且会放在所有不由你操控的生物上。我相信系列设计觉得放一个指示物不够有价值，尤其这张牌还是秘稀。对手生物死去的奖励从让莫鲁斯卡变得更大改为派出1/1黑色的蛞蝓衍生生物，这隻生物也从{二}{黑}{黑}叫4/3变成{四}{黑}{黑}叫5/5。

最终版做了一些微调。首先，为了让陀袭力更让人印象深刻，它从5/5变成了7/7，这使它的费用提高到{五}{黑}{黑}。其次，指示物获得了正式的名字—黏菌指示物。第三，这张牌被加上了一个新的异能，能让你把蛞蝓衍生物变成牌。起动费用被加上蓝色来为指挥官提供生物需要的颜色特性，不过从颜色派的角度来看这张牌并不需要蓝色。

散场时刻

这是今天我所有的时间，希望你们都喜欢个别牌张的设计故事。一如往常，我很想知道你们对这篇文章、任何我提到的牌或依尼翠：腥红婚誓本身的想法。你可以写email给我，或透过我的任何一个社群媒体帐号（Twitter、Tumblr、Instagram和TikTok）与我联络。

下週回来和我一起首窥Unfinity—下一个Un-系列。

在那之前，希望你享受依尼翠：腥红婚誓裡的各个庆典。