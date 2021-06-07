今天是我近代新篇2个别卡牌设计故事的第一篇专栏。 近代新篇系列和大部分系列相比有份量更重的怀旧性，所以有很多可以谈的。 让我们开始吧。

流浆先祖艾夫

我们在去年改变了复制的规则。 如果你复制了一个永久物，那结果就是你会派出一个该永久物的复制品。 这个改变让我们能制作一些之前无法做的牌，而这张牌就是这样的一个例子。

在劫运降临时，Brian Tinsman想要创造一个鼓励玩家在同一个回合中施放多个咒语的机制。 这么做的奖励就是，你在该回合中每施放一个咒语都会让这个机制的咒语复制一次。 这机制叫做风暴，然后如果你熟悉万智牌历史的话，它非常、非常的强力（强力到我对于某个机制要回到标准赛制有多困难的量尺就是以它为名）。

Aaron和他的系列设计团队决定围绕风暴机制（红绿）建立一个原型，而这就让他们能做一个万智牌从来没做过的事—设计一个具有风暴的生物。 （我得说预知将来的Storm Entity是个高贵的尝试。 ）

所以将它第一做成传奇生物、第二选择会分裂的流浆感觉就是最正确的作法。 在我们做这两件事的时候，我们也干脆让它能强化流浆，这样就能围绕它建构套牌了。 要让这些能全部运作的关键就是要让复制品不能是传奇。

耶夫祭坛

我会直接回答你们在看到这张牌时想到的第一个问题：部族生物类别回来了吗？ 技术上是的，但实际上没有。 因为这张牌有部族类别，所以它的确是回来了，不过这只是个特例，并不表示我们会常常这么做。 近代新篇2是个高复杂度、充满怀旧的系列。 如果有个地方让我们能使用现在不再使用的东西，那就是这里了。

耶夫祭坛具有部族生物类别是因为有个躁狂原型，而一个非普通的部族牌则能更好地帮助它。 这张牌同时也很有Lhurgoyf的风味，所以在风味上给它「部族 — 拉高耶夫」很合理。 另一个有趣的招式就是，如果你将它变成生物的话它会给自己践踏。

我还是得强调，虽然这表示当正确的系列来临时我们的确愿意使用部族，但这不表示部族这个卡牌类别会回来。

阿司魔拉诺马尔迪卡带斯提纳酷达卡和地底世界食谱

第一版有以下这张牌：

从机制上来说，这张牌没太多人注意到。 它是那种限制赛还没什么人玩的时期的限制赛好牌。 不过，它的风味叙述却被人注意到了。

一本厨师叙述要如何烹调幻想生物的食谱这个想法是个有趣的概念，但我想最惹人注目的还是厨师名字的长度吧。 它很长，非常、非常地长。 讽刺的是，让玩家爱上这个角色的原因也是阻止我们这些年来设计她的原因。 是这样的，我们无法将她的名字和法术力费用同时放在名称栏里。

给阿司魔拉诺马尔迪卡带斯提纳酷达卡设计一张牌这个想法常常出现。 我知道她曾出现在时间漩涡的档案里。 她是个受粉丝喜爱的风味叙述角色，而万智牌最喜欢设计怀旧的传奇生物了。 我们一直碰到的问题是她的名字。 我们尝试了各种解决方法。 如果我们称呼她为地底世界厨师或是阿司魔拉诺*（剩下的部分放在叙述框里面）呢？ 这些看起来都不是正确的解决方式。

我印象中要制作她的想法是在第一个近代新篇中出现的，但我们还是无法想出要如何设计她。 近代新篇2就找到解决方法了—别使用法术力费用。 万智牌做过其他无法施放的牌（这系列甚至也有一整个这样的循环），所以为什么不在这里使用这个技术呢？ 我们如何执行这个想法经过了多次的改版。 这张牌最早的版本是这样的：

阿司魔拉诺马尔迪卡带斯提纳酷达卡

（没有法术力费用）

传奇生物 — 人类法术师

1，牺牲一个生物：派出一个食品衍生物。 你可以在战场或坟场里起动这个异能。

将牌名从你的手牌或是指挥官区放进坟场：派出一个蓝色的1/1哔宝衍生生物。

0/2

这个版本没有给玩家一个将她弄进战场的直接方法（你得使用其他牌），但却让你们能将她弄进坟场，让她的第一个异能在坟场也能运作。 由于她是个厨师，所以她很明显会派出食品衍生物。 她的第二个异能会派出一个蓝色的1/1哔宝。 我认为选择哔宝的原因是机飞版第二代的卡牌Sauté：它是规则叙述中有提到她的三张牌之一，而这张牌的插画展现的也是她在烹调哔宝。

这是她规则叙述的下个版本：

BR，弃掉牌名：它对任意目标造成2点伤害然后你失去2点生命。 抽一张牌。

1，牺牲一个生物：派出一个食品衍生物。 你可以在战场或坟场里起动这个异能。 （食品衍生物是个具有'2、横置，牺牲这个神器：你获得3点生命'的神器。 ）

这个异能给你们一个弃牌以获得某种效应的方法，但现在却有个法术力的起动费用，并且会吸目标两点而不是派出一个1/1哔宝。 它保留了牺牲异能，但却排在后面，这样你们就能先看到将它丢进坟场的方法，然后才会注意到它在坟场里也能使用异能。

然后是这个：

疯魔BR （如果你弃掉此牌，你可以支付其疯魔费用施放而不是将它放进坟场。 ）

牺牲另一个生物：派出一个食品衍生物。

(b/r) ，弃一张牌：将这张牌从你的坟场拿回手上。

这个版本增加了疯魔，给了玩家一个能将它直接丢进战场的方法。 我们保留了牺牲生物获得食品这异能，但移除了法术力起动费用。

最后的异能是新的，让你们能将这张牌从坟场拿回手上。 我猜这个异能是设计给黑红疯魔套牌的，让它在坟场时也能起动你的疯魔牌。 这个版本也将攻防从0/2改成3/3。

接下来是这个改变：

疯魔{o（b/r）} （如果你弃掉此牌，将其弃到放逐区。 当你如此作时，你可以支付其疯魔费用施放而不是将它放进坟场。 ）

{oB} ，弃一张牌：派出一个食品衍生物。

{oR} ，弃医张牌：将这张牌从坟场或指挥官区放到手上。

这个版本将疯魔费用从黑红双色改成黑或红的混血法术力。 设计团队然后微调了后面的两个异能来符合这两个颜色。

牺牲生物获得食品变成了弃牌费用，并多了一个黑色的法术力起动费用。 这让地底世界厨师能在战场上时起动疯魔。 新加的红色起动费用扩展了异能，让它也能从指挥官区运作。 我们不常在指挥官产品之外提到指挥官区，但这张牌很明显是设计成指挥官的，所以我想他们本来就要这么做了吧。

这是倒数第二个版本：

只要你本回合中弃过牌，你便可以支付（b/r）来施放此咒语。

和地底世界食谱搭档（当这个生物进战场时，目标玩家可以从牌库中找出食谱拿到手上，然后洗牌。 ）

牺牲两个食品：消灭目标生物。

这个版本做了一些改变。 第一，它将疯魔改变成一个更普遍的异能，让你能在弃过任何牌张之后都能施放，而不是只有这张而已。

第二，设计团队决定他们想要给地底世界食谱一张牌，所以他们在机制上将它们做了链接。 他们然后将弃牌生食品的异能移到地底世界食谱上。 这让这张牌不用再生食品了，因为地底世界食谱就能这么做。 地底世界食谱也获得了一个从坟场中拿回生物牌的方法。

第三，这张牌移除了有色的起动费用。 我们加入了第三个异能让你可以将食品变成生物去除。 完成的卡牌和这个版本很接近。 它没有实际使用搭档机制，但却让玩家能做到类似的事情。 我认为微调生物消灭效应是因为风味的原因。 她会喂生物吃下能杀掉他们的食物。

而这就是阿司魔拉诺马尔迪卡带斯提纳酷达卡是如何终于出现在卡牌上的过程。

松鼠将军聒牙

我没有设计松鼠将军聒牙，但我设计了这张牌：

由于我很清楚知道设计一个松鼠指挥官有多难，我想我可以来谈谈主要的挑战有哪些：

挑战#1：松鼠不够撑起一整副的指挥官套牌。

在近代新篇之前，松鼠的生物牌只有十张（六绿、两黑、一白，以及一神器）。 还有十五张会派出松鼠衍生物的非松鼠牌（十四绿和一神器）。 这离100张的套牌还有个不小的差距。 近代新篇2加入了三个新松鼠（两绿和一黑绿）以及九个全新的松鼠衍生物制造机（五绿、两黑、一黑绿，以及一蓝），但就算加入这些还是不够，至少没有给你们要包含哪些松鼠牌的选择。

挑战#2：松鼠基本上是个1/1衍生生物的部族。

我认为松鼠有趣的点就是看到某个东西被一群可爱的小生物淹没。 这表示在大多数的情况之下，一个松鼠套牌就是要生一堆1/1衍生生物到战场上。 一个指挥官需要利用这点作为主要资源来帮你赢得对局。

挑战#3：这套牌没有太多解决生物的方法。

当你的策略是派出小生物时，你会碰到的问题之一就是你没有太多解决大生物的方法。 指挥官需要做的事情之一就是要确保松鼠套牌能解决生物，尤其是那些不会攻击的。

有不少方法能解决第一个担忧。 Acornelia让你除了能使用字面上提到松鼠的牌之外，她也让你能包含插画里有松鼠的牌。 不过，这是个机飞的答案，因为黑框卡牌不能在乎插画里有什么。 Earl of Squirrel将你所有的衍生物变成松鼠，所以它让你能使用其他会制造衍生物的牌。 聒牙走的是Earl of Squirrel这条路。 由于你在派出任何衍生物时也会派出松鼠衍生物，它让你能使用制造衍生物的牌来辅助你的松鼠卡牌。

派出衍生物也有助于第二个挑战。 利用1/1衍生生物获胜的关键就是派出对手无法解决的数量。 聒牙的第二个异能和派出松鼠的卡牌就能做到这点，因为它让你的衍生物制造机能生出更多衍生物。

第三个挑战则是由聒牙最后的异能解决了。 它让你将松鼠变成可以去除生物的资源（或者是灌大你的攻击者来结束游戏，所以它对挑战二也有帮助）。 我们给第三个异能黑色的起动费用，这样它就有个黑绿的颜色身分，同时也能强调近代新篇2的黑绿原型正是松鼠。

最后要提到的东西就是我跳过的第一个异能。 如同我在部族生物类别提到的，近代新篇2会使用一些我们不再使用的异能。 我们没在使用森林行者了，但我们怎能不给松鼠王森林行者呢？

黯影克星达肯

Dakkon Blackblade第一次是以传奇生物的型态出现在传承（万智牌的第三个扩充系列）里。 传承导入了传奇永久物的概念，而这系列里也有许多设计带领Steve Conrad和他的设计团队所使用过的角色扮演游戏中的角色。 Dakkon Blackblade的牌是这系列中最受欢迎的传奇生物之一。 （不过，当时的生物类别是传奇而不是传奇超类别。 ）

达肯之后会成为漫画的主角以及出现在小说里（TheBook of Geyadrone Dihada）。 他在这里成为了鹏洛客，但当时鹏洛客并不是个卡牌类别，所以没有方法能给他一张牌来代表该故事片段。

快转到近代新篇2设计。 这系列的洞察设计带领Ethan Fleischer正在寻找有风味的过往鹏洛客（近代新篇有个撒拉鹏洛客），而将达肯乌锋做成鹏洛客卡牌这想法真是太让他兴奋了。

第一次的尝试是这个：

无影达肯

WUB

+1：查看你牌库顶的X张牌，其中X为你操控的地数量。 将其中一张拿到手上然后将剩下的以随机顺序放到牌库底。

-3：目标生物获得-X/-X直到回合结束，其中X为你操控的地数量。

-8：派出X个白色的1/1士兵衍生生物，然后从你的牌库中搜寻至多X个武具牌并将它们放进战场结附在这些不同的衍生物上。 X等于你操控的数量，然后洗牌。

忠诚 - 4

达肯必须要是白蓝黑，因为这是他在传承的传奇生物上的颜色，而这角色在故事中并没有改变颜色。 最早的版本有三个根据你操控的地数量而量化的异能。 这和他在传承的卡牌相呼应，因为他的攻防和你操控的地数量相关。 （根据地量化并不是个白蓝黑的异能，但我们为了符合风味还是给过了。 ）

你们会注意到他的每个异能都代表着他的三个颜色之一。 第一个是搜索牌库，蓝色。 第二个是给予-X/-X，黑色。 第三个则是派出1/1衍生生物，主要是白色。

而这就要提到下一个版本了：

牌名进战场时的忠诚指示物数量等同于你操控的地数量。

0：查看你牌库顶的三张牌。 将其中一张拿到手上然后将剩余的牌放进坟场。

−2：你可以将一张神器牌从手上或坟场放进战场。

-5：放逐目标生物。

这设计最大的改变就是你操控的地数量会定义达肯的忠诚而不是异能。 同样地，我们选择了代表他三个颜色、普遍有用的异能。 第一个异能是搜寻牌库，蓝色。 第二个异能是挖坟，黑色。 第三个异能是放逐生物，白色。 （第二和第三个异能是白黑两色都能做的事。 ）我们也得小心选择效应，这样达肯在对局后期带一堆忠诚值进战场时才不会破坏平衡。 我也应该提到第二个异能有强调达肯是个神器师（他可是打造了乌锋）。

最后的版本除了一些微调之外和这版很接近。 第一个异能正式定为刺探，因为这是近代新篇2，所以我们能在单张牌上提到非常青的异能。 我们交换了第二和第三个异能，然后改变了忠诚费用。

翠玉复仇蛙

「深切」这个词是从音乐来的，指的是只有最死忠的粉丝才会知道的歌曲。 在万智牌设计中，深切指的是我们认为大部分的受众都不会知道的东西（但知道的人会非常非常的爱）。 翠玉复仇蛙就是个深切的例子。 对于那些不知道详情的人，让我来谈谈你们错过了什么吧。

我们的故事要从1995年，出现在冰雪时代的这张牌Chub Toad开始。

之前有个叫做Shawn Carnes的人，他在R&D工作了很多年。 （Shawn没事。 他只是很久没在威世智工作了。 ）在转到R&D之前，Shawn负责的是客服部门。 当我们设计冰雪时代时，设计团队制作了一张牌来向Shawn致敬。 Chub Toad展现的就是某人（应该就是Shawn）被一个巨大的蟾蜍（后来改成青蛙）吃掉的样子。 为了展现这生物膨起来，设计团队让它在战斗中获得+2/+2。 我们不时会使用这个异能给予生物在战斗中的奖励攻防。 因为这张牌是第一个具有这个异能的牌，所以我们将它称为Chub Toad。

最后，Brian Tinsman决定利用Chub Toad的异能做一个机制。 Brian正在为武士寻找一个单纯的战斗异能，而Chub Toad的异能感觉就非常完美。 我们将它命名为武士道。 神河群英录是我们第一个顶底环境，所以我们决定给关键字非常丰富、适合世界的名字来强化这个风味。

通常当我们将一个老异能给予正式的关键字时，我们也会将修正具有这个异能的老卡牌。 问题是，Chub Toad是个巨大的青蛙，而给它武士道在风味上一点都不合理。 我们有讨论是否要不管风味还是给它武士道，也许它只是将青蛙武士这个身分隐藏得很好也说不一定。 我们最后还是决定不给它修正，所以Chub Toad还是当不成武士。

翠玉复仇蛙就是来修正这个错误的。 Chub Toad回来了，只是这次变成青蛙武士，让它能取得它长久以来应得的武士道。 这风味叙述致敬了原版的卡牌（也有个类似的童谣）。 而这就是翠玉复仇蛙的深切由来。

我们的故事到此为止

我今天时间就这么多了。 我希望你们喜欢这些故事，也很想听听你们的任何想法，不管是对这篇文章、我谈到的任何卡牌，或是近代新篇2本体。 你们可以发送邮件给我或是通过我的社交媒体账号（ 推特、Tumblr、Instagram，或是TikTok）来联络我。

请在下周回来看更多关于近代新篇2的个别卡牌设计故事。

直到下次，希望你们在游玩这系列时也能发现更多美好的回忆。