我在上周开始述说摩登新篇2 的个别卡牌设计故事。 我想说的故事塞不进一篇文章里，所以今天就是第二部。

卡尔札之完化体

我们能在像是摩登新篇2这种系列中做的酷炫事情之一就是重返许久不见的世界，并且展示那里的近况。 我们上次看到新非瑞克西亚时，非瑞克西亚人侵略了秘罗地并且取得了决定性的胜利，但还是有些地方没被它们征服。 如果我们做张牌来显示非瑞克西亚人对秘罗地的持续征服呢？

要这么做的方法之一就是使用活化武器机制。 它是个围攻秘罗地的机制，展现的是非瑞克西亚人是如何腐化秘罗地人的装备。 拿一个具有指标性的秘罗地武具然后将它活化武器应该很有趣。 但是要选择哪个呢？

为了回答这个问题，我想要回到设计原版秘罗地的时候。 武具第一次是出现在秘罗地，而我们正在寻找能使用它的酷炫方式。 另外，我开始尝试思考大于一个系列的架构。 我们是否可以利用一整个环境而不是单一个系列呢？ 我想到了个点子。

在海市蜃楼中有三个生物（Breathstealer、Feral Shadow，和Urborg Panther），如果你将三个都放到战场上时可以牺牲它们然后从牌库中找一个叫做Spirit of the Night 的生物并放到战场上。 我是这些卡牌的大粉丝，也在寻找一个能做出类似东西的地方。

如果我们做类似的东西，只是让这些牌不是全部出现在同一个系列，而是在同一个环境呢？

Sword of Kaldra出现在第一个系列的秘罗地，而它感觉也是另一个武具。 它的确是比较强力的武具之一，所以它很酷，但我们没有给出更多的提示。

Shield of Kaldra出现在第二个系列的玄铁，并在Sword of Kaldra和Helm of Kaldra这两张牌上丢出了卡尔札这个名字，后者则是一张还不存在的牌。 它没有告诉你们如果你有三个的话会如何，但它有提示到它们之间有某种关系。

当Helm of Kaldra在第三个系列的五色曙光出现时，你们终于可以看到全貌了。 将它们都放到战场上时，它们就会派出一个4/4的传奇衍生生物，然后加上剑和盾之后会变成具有先攻、践踏、不灭、敏捷，以及「当这个生物对生物造成伤害时，放逐该生物。 」的9/9生物。

如果我们想要展现非瑞克西亚的压倒性胜利，那使用武具来展现卡尔札的完化如何？ 当你施放它的时候，你会获得一个几乎等同于三个卡尔札武具在场的生物，只是它是个可以从0/0病菌移到你想要的生物上的武具。 我们最后完成的卡牌既让人兴奋又极具风味。

渡桥贤者

贤者是从时间漩涡开始出现的循环。 我们基于保留名单的缘故而不能重印一些神器，所以我们将它们改为生物。 我们的想法是，他们是具有和原本咒语同样魔法值以及完全相同规则叙述的单色生物。 他们身为生物的脆弱性让我们可以使用和原版强力神器同样的费用。

然后在下个系列的时空混沌中我们又做了一个贤者的循环，这次则是依据过去的强力地牌。

然后在下一个系列的预知将来中，我们又做了一个贤者的循环，这次则是依据过去强力的结界。

下一个循环不是出现在一个系列，而是分散到五个不同的指挥官主题产品里。 这次的主题则是过去强力的法术。

我提到这么多的原因是我知道玩家预期下一个贤者系列会是瞬间，因为这是我们还没做的循环（技术上来说还有鹏洛客，但这卡牌类别很难做成这种架构）。 渡桥贤者原本不是贤者，它只是个异能类似预知将来的Bridge from Below生物（大致上）。

是这样的，在预知将来时，我们制作了一堆「未来转移」的牌，这个意思是它们是来自于万智牌的各种可能未来。 我们设计它们来使用还没有开发的设计空间。 它们很难设计，所以当预知将来的开发带领Mike Turian有个未来转移的卡牌字段时，他就会来找我填补这些洞。

Bridge from Below和Narcomoeba是在开发即将结束前的一小时里设计的。 当时Mike要求我设计一张蓝和黑的未来转移牌。 Bridge from Below是使用只会在坟场里作用的卡牌这个点子。 万智牌之前曾在神谴里的化身上使用过这个空间，而我觉得探索更多这个空间应该很有趣。

摩登新篇2设计团队里的某人（我不知道是谁）认为将Bridge from Below的效应做到战场上的生物，而不是坟场里的结界应该很有趣。 他们并不是在设计贤者。 事实上，当后来讨论是否要称它为贤者时我们讨论了非常久，因为它和之前的贤者不同的是规则叙述和原版的牌并不一样。 最后，他们决定够接近了所以还是叫他贤者。

我还是要强调两点：第一，这并不代表有新的贤者循环，以及第二：我们以后还是有可能做一个瞬间的贤者循环。

独臂铁人

在摩登新篇的黑客松时，我设计了一个五张的普通「婴儿」生物循环。 它们都是一个著名万智牌生物的迷你版。 这循环里的牌只有一张留在摩登新篇，即设计名称为婴儿撒拉的牌。 （Ethan是在洞察设计时想到塞哥维亚的人。 ）

在我设计了循环之后，Allison Steele（Allison在原版的摩登新篇黑客松团队以及两个摩登新篇系列的洞察设计团队里）创造了独臂铁人做为这循环的神器第六张。 独臂铁人是致敬来自古文明之战的三臂铁人。 我们之前曾在晴空号做过Serrated Biskelion做为致敬。

独臂铁人有放进摩登新篇的洞察设计档案里，但并没有推出。 在制作摩登新篇2的设计时，Allison决定回顾没放进摩登新篇的卡牌并找到了独臂铁人。 她将它放进档案里，而这次它就留下来了。

信念复苏、注定背叛、渎神导师、瞥示明日，和圭亚的意志

时间漩涡环境将时间的主题和怀旧混合。 在横跨主题这点，没有比时间漩涡的延缓稀有循环更好的例子了。

它们全部都没有法术力费用。 施放它们的唯一方法就是延缓（即支付更低的费用然后在未来的几个回合后施放）。 这么做的好处是，我们可以拿过去的强力咒语并让你们以同样的费用施放它们。

举例来说，先人的预示即是致敬第一版的Ancestral Recall（这张牌同时也是PowerNine之一。 这九张牌在各个赛制中不是禁牌就是限用牌）。 和Ancestral Recall一样，你也可以使用一点蓝抽三张牌。 没错，你得等四个回合，但即使过程这么麻烦，这张牌还是既让人兴奋又怀旧。

摩登新篇也有一张类似的牌坏灭足迹，但它没有致敬任何东西，所以它缺乏原版时间漩涡循环的酷炫感。 Aaron和他的系列团队认为制作一个新免费延缓循环应该很有趣。

信念复苏– 这张牌是致敬天命之战的Replenish。 我很喜欢那些将所有生物牌从坟场移回战场的黑色咒语，所以我觉得使用不同的卡牌类别应该也很有趣。 这张牌后来变得非常强力并且启发了不少套牌。 和原版的时间漩涡循环不同，这些设计并没有全部符合原版的法术力费用。 举例来说，Replenish的费用是3W，但信念复苏的延缓费用只要1W。

注定背叛– 这张牌是致敬玛凯迪亚的Bribery。 我制作它是因为我想要尝试不同的蓝色偷窃咒语，而这感觉更宏伟。 我不是从你的战场偷东西，而是从你的牌库偷。 和信念复苏一样，这张牌的延缓费用也比原版的法术力费用3UU低。

渎神导师– 这张牌是致敬第一版的邪魔导师。 我记得这是Richard尝试的顶底设计，即使用黑魔法来取得想要的东西的感觉。 这张牌的起动费用和原版的相同。 虽然我们还是持续在做Demonic Tutor的变异版，但它们无法使用1B的费用，所以这张牌让我们能这么做很棒。

瞥示明日–这张牌是致敬拉尼卡的歪曲世相。 和时间漩涡的循环不同，由某张牌启发并不代表功能会相似。 举例来说，歪曲世相会影响所有的玩家，而瞥示明日只会影响你。 不过这让它的费用可以低很多就是了（RR和歪曲世相的5RRR）。

盖亚的意志– 这张牌是里面最奇怪的，因为绿色在过去没有太多强力的咒语（不过它现在有迎头赶上）。 这张牌是致敬克撒传的Yawgmoth's Will。 有趣的是，在克撒传的设计时，我和MikeElliott都设计了这个同样的效应，只是他将它放进黑色而我则是放进绿色。 Mike是系列的设计带领，所以他将他的版本放进档案里。

Aaron和我讨论过这效应在黑绿两色中的比重相同（颜色议会也有辩论这主要应该是个绿色异能），所以当Aaron找不到他喜欢的绿色效应时，他决定颜色转移这个异能。 这也是这循环和原版的时间漩涡循环不同的地方。 和其他循环中的牌一样，这张牌的费用比原版的要来得低（G和约格莫夫意志的2B）。

幽寂、锐敏、悲恸、怒火，和坚忍

这循环是由Erik Lauer创造的。 有趣的是，这个组合是两个不同的机制组合而成的，一个有名一个没有。

这个无名的机制第一次是出现在同盟。 设计团队（东岸测试团：Skaff Elias、JimLin、Dave Petty，和ChrisPage）创造了一个弃掉一张同色牌做为施放费用的循环（一些牌还需要支付生命）。

这个循环于系列推出前在威世智造成很大的争议，甚至导致公司的一部分（客服）写了封信给当时的公司老板Peter Adkison说这些牌不应该推出。 这些牌后来还是推出了然后非常地受欢迎，其中Force of Will也成为游戏中最具指标性的咒语之一。 这种弃牌做为施放费用的咒语也会在各个系列中出现（玛凯迪亚、预言、神河叛将谱、骤霜，和摩登新篇 ）。

呼魂原本是出现在瞬间和法术上的机制，然后如果你支付额外费用的话就会变成生物。 我制作它们是因为我喜欢这个能将咒语增幅变成生物的想法。 不过规则无法处理待在战场上的瞬间和法术，所以被改成若没有支付呼魂费用时会在回合结束时牺牲自己的生物身上。 它们全部都有个进战场的效应来模拟咒语。

Erik的点子很简单。 制作感觉像是弃牌做为费用的生物—这个意思是，如果弃掉适当颜色牌而不是支付法术力的话生物就能留下来。 为了符合摩登新篇的风格，这些牌模拟的都是过去的咒语。 我得提到它们都有个常青关键字让你决定保留的生物更有吸引力。

幽寂

这张牌是致敬第一版的化剑为犁。 由于原版的咒语是瞬间，所以这个咒语有闪现。

锐敏

这张牌就不太算是个致敬了。 最接近的大概是神河群英录的Hinder，但Hinder能指定任何咒语，而锐敏只能影响生物和鹏洛客咒语。 这生物有闪现，因为反击咒语必须是反应性的。

悲恸

这张牌是致敬憧憬的Coercion。 当时我们还没将「非地」这条件加到低费的弃牌咒语上，所以从技术上来看这张牌比较像是决胜依夏兰的黑暗探寻，但Coercion很明显是这类别咒语的祖先。

怒火

这张牌是致敬入门版的Forked Lightning，不过这效应比较具指标性的还是克撒传的弧状闪电（它会造成3点伤害而不是 4点）。 不过这张牌也不完全是这些效应，因为它不能打玩家。

坚忍

这张牌是致敬晴空号的盖亚的祝福。 不过它是个微调的版本，因为它会影响目标玩家坟场里所有的牌（而不是只有三张），然后是个瞬间而不是法术（因为这生物有闪现）。

克撒传

这张漂亮的牌也是由Allison Steele设计的。 Allison在第一个摩登新篇中设计了围攻秘罗地这张牌，所以我想她大概觉得设计另一张和万智牌扩充系列同名的牌这点子非常好玩。 不过与其选择像是暴风雨或是天罗城塞这种简单的，她决定挑战难度比较高的东西。

我认为她选择克撒传是因为另一个设计RyanPrintz指出这两者都是现有的副类别。 克撒传可以是个克撒传（纪）。 不过这两个东西都会大大限制设计。

首先，如果要是传纪的话，那它就必须要是个结界，因为传纪是个结界的副类别。 克撒传也想要述说一个故事，所以「结界— 传纪」感觉是正确的。 麻烦的事情是这张牌也得是个地，因为「克萨的」是个地的副类别。

对于不清楚克撒的这个副类别的人，先让我来解释一下吧。 在古文明之战，即万智牌的第二个扩充系列中有个三张一组的地，它们是Urza's Mine、Urza's Power Plant，和Urza's Tower（俗称家具组）。 每个都能横置产一点无色法术力，但如果你战场上同时操控这三个，那它们就能产出七点而不是三点。 这些地的原版没有任何的副类别，只会提到这些牌的名字。

我们在第八版加入了副类别，而规则叙述则是更改为提到副类别而不是名字。 每张牌都会获得一个符合名字的副类别。 由于这些牌名字里都有克撒的这三个字，所以克撒的被定义成自己的副类别，让它能在这三张牌上使用。

「克撒的」这个副类别听起来就很蠢，进而导致社群创造的无数个笑话。 所以这张牌除了能做些有趣的事情之外，它也使用了一些社群的迷因空间。

将地和结合界合并也是一个玩家常常提出的要求。 自从星彩普及之后我们就常常收到结界地的要求。 秘罗地引进了神器地，但直到现在之前都没有结界地。

这张牌做为传纪定义了它的基本架构，但是异能要做到两件事：第一，它们感觉应该出现在地上，以及第二，大致捕捉克撒传的故事。

Allison的第一个尝试长这样：

克撒传

结界地

（在此传纪进战场时及于你抓牌步骤后，加一个学问指示物。 到III后牺牲之。 ）

I – T：加C。

II – T：加CC。

III – T：加CCC。

第一个版本模仿了家具地的规则叙述，但在捕捉故事的风味上有点薄弱。

下一个版本的第二个异能则是能派出一个组装工人（另一张著名的古文明之战卡牌米斯拉的工厂上的生物类别）。

他们最后的版本会派出组构体来致敬克撒创造卡恩。 这个版本也会鼓励你在充满许多神器的套牌中使用这张牌，因为克撒也是一个神器师。

第三个异能代表的是克撒的发明。 第一版让你能从牌库中找出一个能横置产无色的地，但这感觉不太对，毕竟克撒是个神器师。 下一个版本让你能找出一个费用为无的神器。 最后则是改为零或一。 我对于这个最后的版本感到很满意。

到此为止

而这就是我所有的摩登新篇2故事了。 如同以往，我希望你们喜欢这些故事，也很想听听你们的想法，不管是对于这篇文章、我谈到的任何卡牌，或是摩登新篇2本身。 你们可以发送电邮 给我或是通过我的社交媒体账号（推特、Tumblr、Instagram，或是TikTok）来联络我。

请在下周回来看我的邮袋专栏，其中我会回答你们关于摩登新篇2的问题。

直到下次，希望你们也能透过这系列创造一些自己的故事。