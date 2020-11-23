问题 #1的答案 – b. 六个

八个第一版中有名字的角色卡牌为：

辛格男爵、米斯拉、妮维亚洛、帕沙力克将军芒氏、撒拉，和克撒都曾经以传奇生物或鹏洛客的形式推出（克撒两种都有），但Chatzuk和盖亚还没有。

问题 #2的答案 – c. 七个

在指挥官传奇前，我们给阿卡迪、铬米恩、杰迪欧亚奈、尼可波拉斯、派蒂墨司、拉米雷迪皮托，和瓦威提阿玛迪。尼可波拉斯重印了最多次（全都是鹏洛客牌）。他在聚流、幻灭时刻、核心系列2019，和火花之战都有卡牌。其他四个龙长老传奇都出现在核心系列2019中。杰迪欧亚奈在时空混沌中有个另种实境的版本，在这他并没有放弃森林。拉米雷迪皮托则是以鬼魂的形态出现在指挥官传奇里。

问题 #3的答案 – a. 四个

我们制作了提到达肯乌锋、喀尔寨的罗噶、梅泽铁雄，和太初龙的卡牌。罗噶之子罗噶克出现在指挥官传奇中，我们在预示未来中碰到乌锋的另一个持有者，我们在神河叛将谱以及多明纳里亚碰到了梅泽血脉的两个成员，而我们也碰过两个和太初龙有关的两个角色版本（在时间漩涡以及指挥官（2017版））。

问题 #4的答案 – c. 两个

传承的Ayesha Tanaka有结合，而家乡的Soraya the Falconer则是能将这异能给予鸟（原本只有猎鹰，但我们在大生物更新时将所有鸟的生物类别整合成只有鸟。

问题 #5的答案 – d. Lord of Tresserhorn

Lord of Tresserhorn因为是个10/4而被称为「好兄弟」。我认为当时的设计是个不同名的9/4，但我们在 同盟的开发时将他改成10/4，因为这样比较好笑。然后我们将他的名字也成「好兄弟」。

问题 #6的答案 – c. Phelddagrif

在原本的测试者中有流传一个笑话，即Richard Garfield总有一天会设计出一个紫色的河马，所以同盟的设计（Skaff Elias、Jim Lin、Dave Petty，和Chris Page）就决定设计一个。Phelddagrif是「Garfield Ph.D」的重组字。当时的公关部门坚持在文章中提到Richard的时候都得用「Richard Garfield Ph.D」。这让Richard有点不自在，所以其它的设计者之前也会因为这点揶揄他。

问题 #7的答案 – b. Spirit of the Night

这张牌的原名是夜行者之灵。这名称太长了，所以在编辑时就被简化成Spirit of the Night。

问题 #8的答案 – d. Vhati il-Dal

Michael Ryan和我身为晴空号传说的创造者负责为上述的所有角色命名。Vhati il-Dal提到的是「波加瓦提」，即暴风雨的代号。在印度和佛教的神话中， 波加瓦提是充满毒蛇的地方，而暴风雨原本有个强烈的毒主题，但在开发时被移除了。我忘记为什么改变名字了，但埃拉达立（Eladamri）的命名是由Michael的母亲和继父Dale（倒过来念）组成的。欧琳（Orim）原本是Oram，而这就只是Maro反过来而已。这原本只是个暂时的名字（因为欧琳一开始只是个小角色），但我们后来就习惯这名字所以没变更了。我们将他从Oram改成欧琳，这样玩家就不会太容易猜到出处了。撒琳尼亚则是以Michael的猫命名的，而他的猫则是由Michael在角色扮演游戏中的角色名命的。

问题 #9的答案 – c. Karn, Silver Golem

先锋是个我们多年前设计给店内游玩的产品。它是张套牌外的牌，能给予你额外的能力同传说的角色之前就设计的。其中之一就是个会活化你的神器，由古文明之战的卡牌Titania's Song所启发的。我们将卡恩放到卡牌上，因为他是晴空号传说里唯一和神器有关的角色。除了是个神器之外，他也是远古遗产的保管人。他在原本的故事中并没有活化神器的能力，但我们喜欢他的先锋牌，所以我们决定这样够接近了。当我们要在克撒传中设计卡恩时，我们给了他-4/+4异能来捕捉他的和平主义，但我们需要第二个异能。他的先锋牌挺受欢迎的，所以我们后来就将他先锋牌的异能做为他的起动式异能。

问题 #10的答案 – c. Jolrael, Empress of Beasts

泰菲力于实验时间操控时跃离了他的岛屿时吸引到三个魔法师的注意—曼格拉、凯雷威克，和裘蕾尔。这三个冒险进入了杰姆拉大地并导致了一场大战。这冲突正是海市蜃楼故事的大纲。

问题 #11的答案 – c. 克撒

自从他出现在第一版的两张卡牌上之后，玩家就一直要求克撒的个人牌。问题是，当时的克撒是个鹏洛客而我们还不会在卡牌上表现鹏洛客。在故事中，克撒伪装成盲先知，所以我们决定这是个将克撒做成卡牌的机会。问题是大部分的玩家都没读过小说，所以几乎没有人知道他就是克撒，因此他并没有造成我们想要的冲击。克撒之后会在Unstable 以鹏洛客的形态出现，以及在摩登新篇中以传奇生物（在鹏洛客之前的遥远过去）的形态出现。

问题 #12的答案 – b. Atogatog

具有不同设计的Atogatog原本会出现在机飞版2中出现，但该产品一直没有实现。不过这产品已经进行到后期了，所以插画的要求已经送出去了。快转到奥德赛开发。Randy Buehler和我说他这系列想要一组邻色的阿托格循环。我设计了一组给他并且附上了Atogatog的设计，因为我知道我们已经有插画了。

问题 #13的答案 – a. Akroma, Angel of Wrath

万马千军设计和开发时的笑话之一就是我们会持续给爱若玛增加新异能。这环境有循环，所以她在某个时期中有循环{2}。

问题 #14的答案 – b. Glissa Sunseeker

格莉莎是主角。霸西和史罗巴是她的伙伴。蒙纳柯则是她的对手。

问题 #15的答案 – d. Isamaru, Hound of Konda

我在会议中听到我们无法设计出能让玩家感到兴奋的白板传奇。我于是当下就设计出勇丸来证明他们是错的。他之后也进入系列中了。

问题 #16的答案 – a. 咕噜力莫

咕噜力莫代表的是「肠内因为气体移动而造成的滚动或咕鲁的声音」。

问题 #17的答案 – c. 谨慎的诺林

谨慎的诺林是最老的。他最早是出现在第一版的翠玉雕偶 上。他之后会出现在其它的各个系列里。恩德瑞克萨尔则是下一位，以索尔兽的培育师身分出现在堕落王朝的风味叙述中。雅亚巴拉德和莎妃艾力克斯朵特则是出现在冰雪时代的风味叙述里：雅亚是个特务法术师而莎妃则是拉高耶夫的受害者。

问题 #18的答案 – d. 八个

杜蓝是八张牌的循环之一。洛温支持八个部族，而每个部族都有一个具有该部族所有颜色的传奇生物。

问题 #19的答案 – d. Ulamog, the Infinite Gyre

钨拉莫出现在其他的卡牌名称上最多次，总共有八张牌（Pathrazer of Ulamog、Spawnsire of Ulamog、Ulamog's Crusher、Pawn of Ulamog、不休饥渴钨拉莫、钨拉莫掠夺体、钨拉莫回收体，和钨拉莫废除体）。哲娜有五张（马拉奇解放者哲娜、哲娜的密使、哲娜的精卫、最终血侯哲娜，和哲娜的断音客）。欧尼希兹也有五张（破枷的欧尼希兹、Ob Nixilis of the Black Oath、火花再燃的欧尼希兹、愤恨欧尼希兹，和Ob Nixilis's Cruelty）。欧那斯最少，只有三个（怒火核欧那斯、狂搅核欧那斯，和生机核欧那斯）。

问题 #20的答案 – b. 黯窖之王盖司

盖司出现在三张原版秘罗地卡牌的风味叙述上（Barter in Blood、Disciple of the Vault，和Vault of Whispers）。

问题 #21的答案 – c. The Mimeoplasm

第一次出现在预示未来两张未来卡牌上的莫甘达是个史前的时空。The Mimeoplasm就是住在那里。

问题 #22的答案 – d. 奥莉薇亚沃达连

奥莉薇亚沃达连以德古拉男爵这名称赢得了稀有投票。这次事件造成的争议让我们创造了一个新进程，我们会在稀有投票之前先给出较真实的名字。

问题 #23的答案 – c. 空召师陶岚

陶岚是山德拉来的。克仑可和叶娃来自拉尼卡。欧吉克来自依尼翠。

问题 #24的答案 – c. 龙智者尼米捷

尼米捷是唯一出现在再访拉尼卡 补充包上的传奇生物。他和杰斯也出现在再访拉尼卡的补充包盒上。

问题 #25的答案 – c. 伊洛安斯和墨癸斯

伊洛安斯和墨癸斯是双子，他们也都是战争之神，不过面向不同。

问题 #26的答案 – d. 弹回

振励在阿娜芬札上。榨取在谢迪西上。掩袭出现在珠高上。（强横则是在苏拉克上。）弹回的确在娜尔施上，不过在这另一个的时间线里，她是个鹏洛客而不是传奇生物。

问题 #27的答案 – a. 噬人蛙怪

插画家之一在概念推广时画出了噬人蛙怪，而我们每个人当时都知道这张插画需要一张牌。

问题 #28的答案 – d. 虚空塑师列施蜜

列施蜜建构了能通往其他时空的时空渡桥。时空渡桥被泰兹瑞偷走，用来传送于尼可波拉斯在阿芒凯的永生者军团到拉尼卡。

问题 #29的答案 – b. Kynaios and Tiro of Meletis

库瑙斯和提罗原本是在塞洛斯的迈勒提斯守护者上提到的。

问题 #30的答案 – d. 拿塔蒙维齐尔蒂穆特

蒂穆特是根据图坦卡门设计的。哈芭恰则是基于克利奥帕特拉设计的。

现在是计算总分的时候了：