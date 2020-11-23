机智问答 – 传奇生物
又是另一个机智问答专栏的时间了。由指挥官传奇所启发，我决定将这篇集中在传奇生物上。想要看看你们能答对30题中的多少题呢？在回答时写下答案，然后卷到最下面来看看你的成绩吧。
如果你们喜欢这个专栏，我还有两个机智问题专栏，一个和万智牌的各个年代有关，另一个则是和我带领的所有计划相关。
我这里要特别提到的一点是这些问题都和指挥官传奇有关。
问题#1
在第一版中有八个角色的名字出现在牌张的名字上。这些角色有多少变成了传奇生物或是鹏洛客的卡牌了？
- 五个
- 六个
- 七个
- 八个
问题#2
引进了传奇生物（不过当时他们的生物类别是传奇）的系列传承里面有55个传奇生物。这些传奇生物里有几个获得了一张或以上的传奇生物或鹏洛客卡牌呢？
- 五个
- 六个
- 七个
- 八个
问题#3
在传承的这些55个传奇生物中，我们使用几个来启发和他们有关（但又不是他们）的传奇生物呢？
- 四个
- 五个
- 六个
- 七个
问题#4
有几个传奇生物有结合或是会给予结合？
- 无
- 一个
- 两个
- 三个
问题#5
哪个传奇生物在设计时被称为「好兄弟」？
问题#6
哪个传奇生物的设计和某个威世智员工的两个笑话有关？
问题#7
哪个海市蜃楼的传奇生物因为名字太长塞不进卡牌上而被缩短了？
问题#8
哪个暴风雨的传奇生物和该系列的代号有关？
问题#9
哪个晴空号船员的传奇卡牌的设计是为了搭配他自己的先锋卡牌效应？
问题#10
预言有一个稀有的传奇塑法师循环。哪些在海市蜃楼的故事中扮演重要的角色？
问题#11
大战役的传奇生物Blind Seer是谁假扮的？
- 巴林
- 尔泰
- 克撒
- 瓦拉斯
问题#12
哪个奥德赛的传奇生物插画原本是要给别的产品用的？
问 #13
哪张石破天惊环境的牌在设计时有循环？
问 #14
哪个传奇生物是The Moons of Mirrodin这本小说的主角？
问题#15
哪个神河群英录的传奇生物设计是为了证明某个观点在会议中做出来的？
问题#16
扣除任何叙述用字（像是炎灵和葛加理女王），下列哪些原版拉尼卡传奇生物的名字不是真实存在的英文字？
问题 #17
下列哪个时间漩涡的传奇生物在时间上是第一个出现在风味叙述上的？
问题 #18
攻城塔杜蓝是洛温某个循环的一部份。该循环有几张牌？
- 三张
- 五张
- 六张
- 八张
问题 #19
哪个在原版赞迪卡环境的传奇生物有最多同个角色但不同名字的卡牌？
问题 #20
哪个秘罗地创痕的传奇生物出现在原版秘罗地卡牌的风味叙述上？
问题 #21
哪个指挥官（2011版）的传奇生物活在莫甘达这个时空上？
问题 #22
哪个依尼翠的传奇生物赢得了稀有投票（威世智内部员工的卡牌评分投票）？我们想要使用的比喻出现在牌名上，但事实上并不会这么称呼他？
问题 #23
哪个万智牌2013核心系列的传奇是从山德拉这个时空来的？
问题 #24
下列哪个再访拉尼卡的传奇生物出现在补充包的插图上？
问题 #25
哪些塞洛斯的神是双子？
- 雅睿欧斯和斐纳克
- 厄芳拉和卡拉美特拉
- 伊洛安斯和墨癸斯
- 刻拉诺斯芳瑞卡
问题 #26
哪个鞑契龙王的机制没有出现在鞑契可汗中别种版本的传奇生物可汗上？
- 振励
- 掩袭
- 榨取
- 弹回
问题 #27
哪个依尼翠闇影环境的传奇生物是由重返依尼翠这个概念的插画所启发的？
问题 #28
哪个卡拉德许的传奇生物知道多重宇宙的存在？
问题 #29
哪个指挥官（2016版）的传奇生物第一次被提到是在神器上，但却不是以名字出现？
问题 #30
哪个阿芒凯的传奇生物被玩家取笑为应该是个2/10普通牌？
一旦完成了全部30个问题之后，点击来看答案吧。
点击这里来看答案。
问题 #1的答案 – b. 六个
八个第一版中有名字的角色卡牌为：
- Baron Sengir (Sengir Vampire)
- Chatzuk (Helm of Chatzuk)
- Gaea (Gaea's Liege)
- Mishra (Ankh of Mishra)
- Nevinyrral (Nevinyrral's Disk)
- Pashalik Mons (Mons's Goblin Raiders)
- Serra (Serra Angel)
- Urza (Glasses of Urza、 Sunglasses of Urza)
辛格男爵、米斯拉、妮维亚洛、帕沙力克将军芒氏、撒拉，和克撒都曾经以传奇生物或鹏洛客的形式推出（克撒两种都有），但Chatzuk和盖亚还没有。
问题 #2的答案 – c. 七个
在指挥官传奇前，我们给阿卡迪、铬米恩、杰迪欧亚奈、尼可波拉斯、派蒂墨司、拉米雷迪皮托，和瓦威提阿玛迪。尼可波拉斯重印了最多次（全都是鹏洛客牌）。他在聚流、幻灭时刻、核心系列2019，和火花之战都有卡牌。其他四个龙长老传奇都出现在核心系列2019中。杰迪欧亚奈在时空混沌中有个另种实境的版本，在这他并没有放弃森林。拉米雷迪皮托则是以鬼魂的形态出现在指挥官传奇里。
问题 #3的答案 – a. 四个
我们制作了提到达肯乌锋、喀尔寨的罗噶、梅泽铁雄，和太初龙的卡牌。罗噶之子罗噶克出现在指挥官传奇中，我们在预示未来中碰到乌锋的另一个持有者，我们在神河叛将谱以及多明纳里亚碰到了梅泽血脉的两个成员，而我们也碰过两个和太初龙有关的两个角色版本（在时间漩涡以及指挥官（2017版））。
问题 #4的答案 – c. 两个
传承的Ayesha Tanaka有结合，而家乡的Soraya the Falconer则是能将这异能给予鸟（原本只有猎鹰，但我们在大生物更新时将所有鸟的生物类别整合成只有鸟。
问题 #5的答案 – d. Lord of Tresserhorn
Lord of Tresserhorn因为是个10/4而被称为「好兄弟」。我认为当时的设计是个不同名的9/4，但我们在 同盟的开发时将他改成10/4，因为这样比较好笑。然后我们将他的名字也成「好兄弟」。
问题 #6的答案 – c. Phelddagrif
在原本的测试者中有流传一个笑话，即Richard Garfield总有一天会设计出一个紫色的河马，所以同盟的设计（Skaff Elias、Jim Lin、Dave Petty，和Chris Page）就决定设计一个。Phelddagrif是「Garfield Ph.D」的重组字。当时的公关部门坚持在文章中提到Richard的时候都得用「Richard Garfield Ph.D」。这让Richard有点不自在，所以其它的设计者之前也会因为这点揶揄他。
问题 #7的答案 – b. Spirit of the Night
这张牌的原名是夜行者之灵。这名称太长了，所以在编辑时就被简化成Spirit of the Night。
问题 #8的答案 – d. Vhati il-Dal
Michael Ryan和我身为晴空号传说的创造者负责为上述的所有角色命名。Vhati il-Dal提到的是「波加瓦提」，即暴风雨的代号。在印度和佛教的神话中， 波加瓦提是充满毒蛇的地方，而暴风雨原本有个强烈的毒主题，但在开发时被移除了。我忘记为什么改变名字了，但埃拉达立（Eladamri）的命名是由Michael的母亲和继父Dale（倒过来念）组成的。欧琳（Orim）原本是Oram，而这就只是Maro反过来而已。这原本只是个暂时的名字（因为欧琳一开始只是个小角色），但我们后来就习惯这名字所以没变更了。我们将他从Oram改成欧琳，这样玩家就不会太容易猜到出处了。撒琳尼亚则是以Michael的猫命名的，而他的猫则是由Michael在角色扮演游戏中的角色名命的。
问题 #9的答案 – c. Karn, Silver Golem
先锋是个我们多年前设计给店内游玩的产品。它是张套牌外的牌，能给予你额外的能力同传说的角色之前就设计的。其中之一就是个会活化你的神器，由古文明之战的卡牌Titania's Song所启发的。我们将卡恩放到卡牌上，因为他是晴空号传说里唯一和神器有关的角色。除了是个神器之外，他也是远古遗产的保管人。他在原本的故事中并没有活化神器的能力，但我们喜欢他的先锋牌，所以我们决定这样够接近了。当我们要在克撒传中设计卡恩时，我们给了他-4/+4异能来捕捉他的和平主义，但我们需要第二个异能。他的先锋牌挺受欢迎的，所以我们后来就将他先锋牌的异能做为他的起动式异能。
问题 #10的答案 – c. Jolrael, Empress of Beasts
泰菲力于实验时间操控时跃离了他的岛屿时吸引到三个魔法师的注意—曼格拉、凯雷威克，和裘蕾尔。这三个冒险进入了杰姆拉大地并导致了一场大战。这冲突正是海市蜃楼故事的大纲。
问题 #11的答案 – c. 克撒
自从他出现在第一版的两张卡牌上之后，玩家就一直要求克撒的个人牌。问题是，当时的克撒是个鹏洛客而我们还不会在卡牌上表现鹏洛客。在故事中，克撒伪装成盲先知，所以我们决定这是个将克撒做成卡牌的机会。问题是大部分的玩家都没读过小说，所以几乎没有人知道他就是克撒，因此他并没有造成我们想要的冲击。克撒之后会在Unstable 以鹏洛客的形态出现，以及在摩登新篇中以传奇生物（在鹏洛客之前的遥远过去）的形态出现。
问题 #12的答案 – b. Atogatog
具有不同设计的Atogatog原本会出现在机飞版2中出现，但该产品一直没有实现。不过这产品已经进行到后期了，所以插画的要求已经送出去了。快转到奥德赛开发。Randy Buehler和我说他这系列想要一组邻色的阿托格循环。我设计了一组给他并且附上了Atogatog的设计，因为我知道我们已经有插画了。
问题 #13的答案 – a. Akroma, Angel of Wrath
万马千军设计和开发时的笑话之一就是我们会持续给爱若玛增加新异能。这环境有循环，所以她在某个时期中有循环{2}。
问题 #14的答案 – b. Glissa Sunseeker
格莉莎是主角。霸西和史罗巴是她的伙伴。蒙纳柯则是她的对手。
问题 #15的答案 – d. Isamaru, Hound of Konda
我在会议中听到我们无法设计出能让玩家感到兴奋的白板传奇。我于是当下就设计出勇丸来证明他们是错的。他之后也进入系列中了。
问题 #16的答案 – a. 咕噜力莫
咕噜力莫代表的是「肠内因为气体移动而造成的滚动或咕鲁的声音」。
问题 #17的答案 – c. 谨慎的诺林
谨慎的诺林是最老的。他最早是出现在第一版的翠玉雕偶 上。他之后会出现在其它的各个系列里。恩德瑞克萨尔则是下一位，以索尔兽的培育师身分出现在堕落王朝的风味叙述中。雅亚巴拉德和莎妃艾力克斯朵特则是出现在冰雪时代的风味叙述里：雅亚是个特务法术师而莎妃则是拉高耶夫的受害者。
问题 #18的答案 – d. 八个
杜蓝是八张牌的循环之一。洛温支持八个部族，而每个部族都有一个具有该部族所有颜色的传奇生物。
问题 #19的答案 – d. Ulamog, the Infinite Gyre
钨拉莫出现在其他的卡牌名称上最多次，总共有八张牌（Pathrazer of Ulamog、Spawnsire of Ulamog、Ulamog's Crusher、Pawn of Ulamog、不休饥渴钨拉莫、钨拉莫掠夺体、钨拉莫回收体，和钨拉莫废除体）。哲娜有五张（马拉奇解放者哲娜、哲娜的密使、哲娜的精卫、最终血侯哲娜，和哲娜的断音客）。欧尼希兹也有五张（破枷的欧尼希兹、Ob Nixilis of the Black Oath、火花再燃的欧尼希兹、愤恨欧尼希兹，和Ob Nixilis's Cruelty）。欧那斯最少，只有三个（怒火核欧那斯、狂搅核欧那斯，和生机核欧那斯）。
问题 #20的答案 – b. 黯窖之王盖司
盖司出现在三张原版秘罗地卡牌的风味叙述上（Barter in Blood、Disciple of the Vault，和Vault of Whispers）。
问题 #21的答案 – c. The Mimeoplasm
第一次出现在预示未来两张未来卡牌上的莫甘达是个史前的时空。The Mimeoplasm就是住在那里。
问题 #22的答案 – d. 奥莉薇亚沃达连
奥莉薇亚沃达连以德古拉男爵这名称赢得了稀有投票。这次事件造成的争议让我们创造了一个新进程，我们会在稀有投票之前先给出较真实的名字。
问题 #23的答案 – c. 空召师陶岚
陶岚是山德拉来的。克仑可和叶娃来自拉尼卡。欧吉克来自依尼翠。
问题 #24的答案 – c. 龙智者尼米捷
尼米捷是唯一出现在再访拉尼卡 补充包上的传奇生物。他和杰斯也出现在再访拉尼卡的补充包盒上。
问题 #25的答案 – c. 伊洛安斯和墨癸斯
伊洛安斯和墨癸斯是双子，他们也都是战争之神，不过面向不同。
问题 #26的答案 – d. 弹回
振励在阿娜芬札上。榨取在谢迪西上。掩袭出现在珠高上。（强横则是在苏拉克上。）弹回的确在娜尔施上，不过在这另一个的时间线里，她是个鹏洛客而不是传奇生物。
问题 #27的答案 – a. 噬人蛙怪
插画家之一在概念推广时画出了噬人蛙怪，而我们每个人当时都知道这张插画需要一张牌。
问题 #28的答案 – d. 虚空塑师列施蜜
列施蜜建构了能通往其他时空的时空渡桥。时空渡桥被泰兹瑞偷走，用来传送于尼可波拉斯在阿芒凯的永生者军团到拉尼卡。
问题 #29的答案 – b. Kynaios and Tiro of Meletis
库瑙斯和提罗原本是在塞洛斯的迈勒提斯守护者上提到的。
问题 #30的答案 – d. 拿塔蒙维齐尔蒂穆特
蒂穆特是根据图坦卡门设计的。哈芭恰则是基于克利奥帕特拉设计的。
现在是计算总分的时候了：
- 答对1–9题：你还有很多万智牌的知识要学呢。
- 答对10–15题：你有在注意喔。
- 答对16–20题：你开始展现万智牌机智问答的潜能了。
- 答对21–24题：你的万智牌机智问答能力不错。
- 答对25–27题：非常棒。你打动我了。
- 答对28–29题：你的万智牌机智问答能力太强大了。
- 答对30题：我屈服了。
你知道什么？
我希望你们喜欢这个问答。如果你们对于这个问答或是想要在之后的问答中看到什么主题有任何想法，请寄电子邮件给我或是透过我的社交媒体账号（推特、Tumblr、Instagram，或是TikTok）来联络我。
请在下周回来看我回答你们关于指挥官传奇的问题。
直到下次，希望你玩的每场对局都能强化你的万智牌知识。