今天是另一篇机智问答的专栏！为了下週将开始的依尼翠：腥红婚誓预览，我将把问题重心放在万智牌裡的吸血鬼上。总共有 30 个问题，过程中先记下你的答案，标准答案将在最后面。

如果你喜欢这个专栏，下面是过去曾经发表过的三个机制问答文章：

「真是太有趣了」 –万智牌25 年机智问答

「益智问答」 – 我曾负责（或共同负责）过系列的机智问答。

「机智问答 – 传奇生物」 – 有关传奇生物的机智问答。

在开始前有两个需要注意的地方。其一，今天所有的问题在依尼翠：黯夜猎踪上市时都是正确的；其二，今天没有任何问题会包括化形或是具有所有生物类别的生物。当我讲到吸血鬼时，我指的只是那些在规则叙述上有吸血鬼生物类别的那些。

问题 #1

第五隻在类别栏上印有「吸血鬼」的吸血鬼出现在哪个系列？

冰雪时代（1995） 海市蜃楼（1996） 暴风雨（1997） 奥德赛（2001）

问题 #2

在当初发行的时候，哪一张是第一张因为部族原因而被算作吸血鬼的传奇生物？

Baron Sengir （家乡） Shauku, Endbringer （海市蜃楼） Crovax the Cursed（天罗城塞） 诡秘王者札戴克（拉尼卡）

问题 #3

下面哪一张吸血鬼的插画是属于一张大张插画的一部分，且那个插画的另一部分被用在同系列裡另一张牌上？

问题 #4

下面哪个生物类别是第一个和吸血鬼一起被印在牌上的生物类别？

蝙蝠 狗 龙 骷髅妖

问题 #5

有几个角色是至少有两张或以上的传奇生物牌，且其中至少一半是有吸血鬼牌张类别的？

六个 七个 八个 九个

问题 #6

下面哪个衍生生物从未被吸血鬼派出过？

奥札奇/孽裔 人类 墨灵 自动机

问题 #7

下面哪个关键字不曾出现作为吸血鬼规则叙述上唯一的关键字？

死触 飞行 敏捷 繫命

问题 #8

下面哪个万智牌延伸系列是第一个有两张吸血鬼普通牌的延伸系列？

万智牌 2010 贊迪卡 天地醒转 依尼翠

问题 #9

下面哪个字母并未曾经作为一张吸血鬼牌的开头？

J U Y Z

问题 #10

下面哪个系列裡没有夜盗吸血鬼？

天地醒转 指挥官 （2011） 万智牌 2013 摩登大师 2017 年版

问题 #11

下面哪位是贊迪卡上第一世代吸血鬼中唯一的倖存者？

亚诺文 哲娜 卡力塔 札葛斯

问题 #12

在万智牌裡有几张生物牌可以永久地给予你所有的吸血鬼+1/+1 （如果本身也是吸血鬼的话则不算在内）？

两张 三张 四张 五张

问题 #13

最初依尼翠的吸血鬼预组套牌（接着被称为新手套牌）的名字是什麽？

Carnival of Blood Death after Dark Feral Fangs Go for the Jugular

问题 #14

哪个依尼翠裡有作为（轮抓）补充包盒上插画重点的吸血鬼？

依尼翠 黑影笼罩 依尼翠闇影 异月传奇

问题 #15

奥莉薇亚沃达连一开始在设计裡的名字是什麽？

伯爵夫人 德古拉伯爵 Fangy McFangson 厄亡者女王

问题 #16

哪个指挥官的颜色特性能让你在套牌裡放进最多吸血鬼？

黑红绿 蓝黑红 白黑红 白蓝黑

问题 #17

索霖马可夫和艾德嘉马可夫的关係是什麽？

叔姪 父子 祖孙 曾祖孙

问题 #18

下面哪个是你无法在纯黑吸血鬼的背面找到的东西？

蓝色的牌 红色的牌 绿色的牌 无色的牌

问题 #19

哪个时空的吸血鬼经常会参与血禁仪式？

多明纳里亚 依尼翠 依夏兰 贊迪卡

问题 #20

下面哪个生物类别从未和吸血鬼一起出现在牌上过？

猫 妖精 忍者 阴魂

问题 #21

下面哪个色组没有传奇吸血鬼？

白蓝黑 蓝黑红 蓝黑绿 白黑红

问题 #22

依尼翠的四个血脉中，牌名裡有血脉名字的牌最多是哪个？

伐肯纳 马可夫 溪堡 沃达连

问题 #23

牌名最长的传奇吸血鬼裡面有几个字？

四个 五个 六个 七个

问题 #24

辛格氏吸血鬼规则叙述裡面的哪个字没有出现在最初限量版（第一版）的版本裡？

指示物 死去 回合 辛格氏

问题 #25

下列哪个系列在从设计移转到开发时，是没有吸血鬼的普通牌或非普通牌的？

依尼翠 依夏兰 斯翠海文 贊迪卡

问题 #26

下面哪个异能从未出现在吸血鬼上过？

躁狂 吞噬 训导 变身

问题 #27

具有此规则叙述的吸血鬼：「由你操控的生物额外具有「吸血鬼」此生物类别。」是属于下面哪个系列？

五色曙光 神谴 新非瑞克西亚 奥札奇再起

问题 #28

「如果不能开开心心，永生不死又有什麽用处？」这个背景叙述属于最初依尼翠裡哪张吸血鬼？

血狂稚儿 伐肯纳劫掠者 浪荡子 溪堡贵族

问题 #29

我们在哪个时空上从未见过吸血鬼/骑士？

多明纳里亚 依尼翠 依夏兰 拉尼卡

问题 #30

有多少吸血鬼在牌名的某个地方有「血（blood）」这个字？

29 38 45 57

在你完成全部 30 个问题后，点开下面来看答案。

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下週回来我将告诉大家依尼翠：腥红婚誓的设计故事。

在那之前，希望你能玩更多万智牌以增加万智牌的相关知识。