机智问答–吸血鬼
今天是另一篇机智问答的专栏！为了下週将开始的依尼翠：腥红婚誓预览，我将把问题重心放在万智牌裡的吸血鬼上。总共有 30 个问题，过程中先记下你的答案，标准答案将在最后面。
如果你喜欢这个专栏，下面是过去曾经发表过的三个机制问答文章：
「真是太有趣了」 –万智牌25 年机智问答
「益智问答」 – 我曾负责（或共同负责）过系列的机智问答。
「机智问答 – 传奇生物」 – 有关传奇生物的机智问答。
在开始前有两个需要注意的地方。其一，今天所有的问题在依尼翠：黯夜猎踪上市时都是正确的；其二，今天没有任何问题会包括化形或是具有所有生物类别的生物。当我讲到吸血鬼时，我指的只是那些在规则叙述上有吸血鬼生物类别的那些。
问题 #1
第五隻在类别栏上印有「吸血鬼」的吸血鬼出现在哪个系列？
- 冰雪时代（1995）
- 海市蜃楼（1996）
- 暴风雨（1997）
- 奥德赛（2001）
问题 #2
在当初发行的时候，哪一张是第一张因为部族原因而被算作吸血鬼的传奇生物？
- Baron Sengir （家乡）
- Shauku, Endbringer （海市蜃楼）
- Crovax the Cursed（天罗城塞）
- 诡秘王者札戴克（拉尼卡）
问题 #3
下面哪一张吸血鬼的插画是属于一张大张插画的一部分，且那个插画的另一部分被用在同系列裡另一张牌上？
- Repentant Vampire （奥德赛）
- Treacherous Vampire （神谴）
- 搜魂妖 （劫运降临）
- 蔓非沼吸血鬼 （五色曙光）
问题 #4
下面哪个生物类别是第一个和吸血鬼一起被印在牌上的生物类别？
- 蝙蝠
- 狗
- 龙
- 骷髅妖
问题 #5
有几个角色是至少有两张或以上的传奇生物牌，且其中至少一半是有吸血鬼牌张类别的？
- 六个
- 七个
- 八个
- 九个
问题 #6
下面哪个衍生生物从未被吸血鬼派出过？
- 奥札奇/孽裔
- 人类
- 墨灵
- 自动机
问题 #7
下面哪个关键字不曾出现作为吸血鬼规则叙述上唯一的关键字？
- 死触
- 飞行
- 敏捷
- 繫命
问题 #8
下面哪个万智牌延伸系列是第一个有两张吸血鬼普通牌的延伸系列？
- 万智牌 2010
- 贊迪卡
- 天地醒转
- 依尼翠
问题 #9
下面哪个字母并未曾经作为一张吸血鬼牌的开头？
- J
- U
- Y
- Z
问题 #10
下面哪个系列裡没有夜盗吸血鬼？
- 天地醒转
- 指挥官 （2011）
- 万智牌 2013
- 摩登大师 2017 年版
问题 #11
下面哪位是贊迪卡上第一世代吸血鬼中唯一的倖存者？
- 亚诺文
- 哲娜
- 卡力塔
- 札葛斯
问题 #12
在万智牌裡有几张生物牌可以永久地给予你所有的吸血鬼+1/+1 （如果本身也是吸血鬼的话则不算在内）？
- 两张
- 三张
- 四张
- 五张
问题 #13
最初依尼翠的吸血鬼预组套牌（接着被称为新手套牌）的名字是什麽？
- Carnival of Blood
- Death after Dark
- Feral Fangs
- Go for the Jugular
问题 #14
哪个依尼翠裡有作为（轮抓）补充包盒上插画重点的吸血鬼？
- 依尼翠
- 黑影笼罩
- 依尼翠闇影
- 异月传奇
问题 #15
奥莉薇亚沃达连一开始在设计裡的名字是什麽？
- 伯爵夫人
- 德古拉伯爵
- Fangy McFangson
- 厄亡者女王
问题 #16
哪个指挥官的颜色特性能让你在套牌裡放进最多吸血鬼？
- 黑红绿
- 蓝黑红
- 白黑红
- 白蓝黑
问题 #17
索霖马可夫和艾德嘉马可夫的关係是什麽？
- 叔姪
- 父子
- 祖孙
- 曾祖孙
问题 #18
下面哪个是你无法在纯黑吸血鬼的背面找到的东西？
- 蓝色的牌
- 红色的牌
- 绿色的牌
- 无色的牌
问题 #19
哪个时空的吸血鬼经常会参与血禁仪式？
- 多明纳里亚
- 依尼翠
- 依夏兰
- 贊迪卡
问题 #20
下面哪个生物类别从未和吸血鬼一起出现在牌上过？
- 猫
- 妖精
- 忍者
- 阴魂
问题 #21
下面哪个色组没有传奇吸血鬼？
- 白蓝黑
- 蓝黑红
- 蓝黑绿
- 白黑红
问题 #22
依尼翠的四个血脉中，牌名裡有血脉名字的牌最多是哪个？
- 伐肯纳
- 马可夫
- 溪堡
- 沃达连
问题 #23
牌名最长的传奇吸血鬼裡面有几个字？
- 四个
- 五个
- 六个
- 七个
问题 #24
辛格氏吸血鬼规则叙述裡面的哪个字没有出现在最初限量版（第一版）的版本裡？
- 指示物
- 死去
- 回合
- 辛格氏
问题 #25
下列哪个系列在从设计移转到开发时，是没有吸血鬼的普通牌或非普通牌的？
- 依尼翠
- 依夏兰
- 斯翠海文
- 贊迪卡
问题 #26
下面哪个异能从未出现在吸血鬼上过？
- 躁狂
- 吞噬
- 训导
- 变身
问题 #27
具有此规则叙述的吸血鬼：「由你操控的生物额外具有「吸血鬼」此生物类别。」是属于下面哪个系列？
- 五色曙光
- 神谴
- 新非瑞克西亚
- 奥札奇再起
问题 #28
「如果不能开开心心，永生不死又有什麽用处？」这个背景叙述属于最初依尼翠裡哪张吸血鬼？
- 血狂稚儿
- 伐肯纳劫掠者
- 浪荡子
- 溪堡贵族
问题 #29
我们在哪个时空上从未见过吸血鬼/骑士？
- 多明纳里亚
- 依尼翠
- 依夏兰
- 拉尼卡
问题 #30
有多少吸血鬼在牌名的某个地方有「血（blood）」这个字？
- 29
- 38
- 45
- 57
在你完成全部 30 个问题后，点开下面来看答案。
点开下面来看答案
问题 #1 的答案– d. 奥德赛（2001)
第一张在类别栏上印有吸血鬼的是 1993 年限量版（第一版）裡的辛格氏吸血鬼，第二张是两年后冰雪时代裡的 Krovikan Vampire。Ravenous Vampire 接着在 1996 年的海市蜃楼发行。一年后暴风雨裡的 Skyshroud Vampire 是第四张。再来快转到 2001 年—游戏的第八年头—第五张（和第六及第七张）吸血鬼出现在奥德赛— Repentant Vampire、Stalking Bloodsucker和Vampiric Dragon。多年以后，我们进行了一次生物类别的更新，在早期一些有吸血鬼风味的牌上增加了吸血鬼的类别。
问题 #2 的答案– c. Crovax the Cursed （天罗城塞）
寇维克斯发行的时候，传奇还只是一个生物类别。除了极罕见的情况以外，传奇和生物只会有一个生物类别。为了把寇维克斯做成吸血鬼，我们得要在规则叙述裡加上「Crovax the Cursed 视为吸血鬼」这句话。
问题 #3 的答案– a. Repentant Vampire （奥德赛）
Repentant Vampire 和 Gallantry 分属由Mark Tedin 所绘製一幅更大插画的一部分。
问题 #4 的答案– c. 龙
第一张上面印有第二个生物类别的牌是奥德赛的 Vampiric Dragon。目前还没有印行过吸血鬼/蝙蝠，虽然依尼翠裡的尖鸣蝙蝠 // 伏击吸血鬼一面是蝙蝠一面是吸血鬼。出瑞斯记裡有一张Vampire Hounds 但当时印製的类别是猎犬。在生物类别大更新的时候，它获得了吸血鬼类别（且之后成为了狗）。第一张骷髅妖是十会盟裡的 骨骸吸血鬼。
问题 #5 的答案– b. 七个
下面是七个有多张传奇生物牌的吸血鬼（至少其中一张牌是）：
- 亚诺文 – 遗迹智者亚诺文 （天地醒转）和遗迹窃贼亚诺文 （贊迪卡再起指挥官）
- 辛格男爵 – Baron Sengir （家乡） 和黯黑男爵辛格 （指挥官传奇）
- 寇维克斯– Crovax the Cursed （天罗城塞）；Ascendant Evincar （宿敌）；和天威勇将寇维克斯 （时空混沌）
- 哲娜 – 卡列奇血侯哲娜 （奥札奇再起）；马拉奇解放者哲娜 （再战贊迪卡）; 和最终血侯哲娜 （贊迪卡再起）
- 卡力塔 – 劫特血侯卡力塔 （贊迪卡）和劫特叛徒卡力塔 （守护者誓约）
- 米丽 – Mirri, Cat Warrior （出瑞斯记）；受诅咒的米丽 （时空混沌）；和 Mirri, Weatherlight Duelist （指挥官（2017 年版））
- 奥莉薇亚– 奥莉薇亚沃达连 （依尼翠） 和蓄威奥莉薇亚 （依尼翠闇影）
问题 #6 的答案– d. 自动机
带原鬼卒 （再战贊迪卡）会派出奥札奇/孽裔。斩杀专家（依尼翠：黯夜猎踪） 会派出人类。 银毫之牙斐莉莎 （指挥官 2021）会派出墨灵，但没有任何一隻吸血鬼会派出自动机。
问题 #7 的答案– c. 敏捷
吸血鬼斗士 （决胜依夏兰） 只有死触。Arrogant Vampire （入门版）、欢欣天行客 （决胜依夏兰）、军团天刃兵 （依夏兰）和吸血鬼復灵（决胜依夏兰）只有飞行。主教的士兵（依夏兰）、餮血食客 （2021 核心系列）、暗夜之子（万智牌 2010）、马可夫显贵（依尼翠）和伟柯帕吸血鬼（效忠拉尼卡）只有繫命。没有任何一隻吸血鬼只有敏捷。
问题 #8 的答案– a. 万智牌 2010
万智牌 2010 是第一个有两张吸血鬼普通牌的系列：暗夜之子和 吸血鬼贵族.
问题 #9 的答案– b. U
Jeleva, Nephalia's Scourge （指挥官（2013 年版））的开头是 J。永生抗军耶赫尼（乙太之乱）的开头是 Y。夺命盗札葛斯（贊迪卡再起）的开头是 Z。到目前为止没有任何一张吸血鬼的牌名开头是 U 的。
问题 #10 的答案– a. 天地醒转
夜盗吸血鬼出现在指挥官（2011）、万智牌 2013 和摩登大师 2017 年版，但没有出现在天地醒转裡，而是再之前的一个系列—贊迪卡。
问题 #11 的答案– b. 哲娜
哲娜是贊迪卡第一世代吸血鬼中唯一的倖存者。
问题 #12 的答案– d. 五张
共有五张生物可以永久给予所有吸血鬼（除了自己之外）+1/+1，他们分别是蛊惑吸血鬼（万智牌 2011）、米尔寇的死亡牧师（龙与地下城：被遗忘国度战记）、军团尉官（决胜依夏兰）、溪堡队长（黑影笼罩）和切望血领（2020 核心系列）。
问题 #13 的答案– a. Carnival of Blood
在最初的依尼翠裡，吸血鬼套牌是被称为Carnival of Blood 的红黑新手套牌。
问题 #14 的答案– b. 黑影笼罩
黑影笼罩补充包盒上的人物是索霖—一隻吸血鬼。莉莲娜是依尼翠和异月传奇补充包盒上的角色，杰斯则是依尼翠闇影补充包盒上的角色。
问题 #15 的答案– b. 德古拉伯爵
在顶底系列裡，我们通常会把对局测试的牌取名为我们想捕捉那个概念的名字，如此一来所有人就可以知道我们在製作的是什麽顶底内容。创意团队会接着用他们自己的方式创造该比喻在万智牌裡的版本。奥莉薇亚—当时叫做德古拉伯爵—赢得了依尼翠的内部稀有投票（内部投票是一个我们让威世智员工进行的投票，以帮助我们了解牌手在稀有和秘稀上会特别喜欢什麽）。
问题 #16 的答案– c. 白黑红
白黑红将有 271 隻吸血鬼可以选择，蓝黑红有 244 隻，而白蓝黑有 227 隻。
问题 #17 的答案– c. 祖孙
索霖是 Edgar Markov 的孙子。
问题 #18 的答案– b. 红色的牌
匿迹拷问人（依尼翠闇影）会转化为蓝色的隐伏迷雾。血脉院长瓦伦丁（斯翠海文：魔法学校）也可以变成绿色的根系院长莉塞特。沃达连贱民（异月传奇）背面是无色的血脉破弃体，但没有任何一张纯黑的双面吸血鬼背面是红色的牌。
问题 #19 的答案– c. 依夏兰
血祭仪式发生在依夏兰。
问题 #20 的答案– b. 妖精
受诅咒的米丽（时空混沌）是一隻吸血鬼/猫，觅喉客（摩登新篇）是吸血鬼/忍者，涅卡那复仇者 （奥札奇再起）则是吸血鬼/阴魂。我们还没印过吸血鬼/妖精，但我希望有一天可以实现。
问题 #21 的答案– a. 白蓝黑
蓝黑红吸血鬼的指挥官共有两张—疫病女王嘉莎佐 （骤霜） 和 Jeleva, Nephalia's Scourge（指挥官（2013 年版））。白黑红吸血鬼的指挥官共有三张—Edgar Markov（指挥官（2017 年版））；Licia, Sanguine Tribune （指挥官（2017 年版））；和 Mathas, Fiend Seeker （指挥官（2017 年版））。黑绿蓝吸血鬼的指挥官只有一张—Rayami, First of the Fallen （指挥官（2019 年版））。目前还没有白蓝黑吸血鬼的指挥官
问题 #22 的答案– a. 伐肯纳
牌名裡面有伐肯纳的牌共有十二张（Anje Falkenrath、伐肯纳豪族、伐肯纳扑灭者、伐肯纳暴食客、伐肯纳劫掠者、伐肯纳贵族 、伐肯纳尖刃客、伐肯纳死斗士、伐肯纳裂肢兵、伐肯纳刑吏、伐肯纳传人和伐肯纳之爪）。牌名裡面有马可夫的牌共有八张（马可夫的爱民、Edgar Markov、马可夫大剑师、马可夫圣战军、马可夫恐惧骑士、马可夫显贵、马可夫军头和索霖马可夫）。牌名裡面有溪堡的牌共有八张（溪堡传人、溪堡血贼、溪堡队长、溪堡凶徒、溪堡明师、溪堡贵族、溪堡神秘学者和 溪堡巡卫）。牌名裡面有沃达连的牌共有十二张（沃达连后裔华伦安、奥莉薇亚沃达连、沃达连伏击客、沃达连斗客、沃达连贱民和沃达连刺棘客）。
问题 #23 的答案– c. 六个
名字有四个字的吸血鬼并不少，五个字的只有一个—Rayami, First of the Fallen （指挥官（2019 年版））但最多的是六个字—暮影蔷薇之棘维托 （Vito, Thorn of the Dusk Rose）（2021 核心系列）。
问题 #24 的答案– d. 辛格氏
限量版（第一版）裡辛格氏吸血鬼最初的规则叙述使用了「指示物」和「回合」，且意外地使用了「死去」—这在很久之后才变成关键字动作。这张牌仅把自己称作吸血鬼，并未使用「辛格氏」的字。
问题 #25 的答案– d. 贊迪卡
有趣的是，要把吸血鬼做成一个具有特色的生物类别，且在较低稀有度中出现是在最初贊迪卡开发时所做的决定。设计档案裡并没有任何普通或非普通的吸血鬼牌。如果想知道更多内容，你可以阅读这篇我在 2009 年吸血鬼週时所写的文章「Care for a Bite?」。
问题 #26 的答案– b. 吞噬
薄暮餮客（异月传奇）有躁狂，银毫之牙斐莉莎（指挥官（2021 年版））有训导，搜魂妖 （劫运降临）有变身，但遗憾的是还没有任何一隻吸血鬼有吞噬。
问题 #27 的答案– a. 五色曙光
这段规则叙述文字来自五色曙光裡的 蔓非沼吸血鬼。
问题 #28 的答案– c. 浪荡子
这段背景叙述来自浪荡子。血狂稚儿的背景叙述是：「 老一辈吸血鬼会仔细挑选餐点，但初获新生者总因嗅到的第一缕气息而陷入狂热。」
伐肯纳劫掠者的背景叙述是：「无须在暗处潜行，也不用细语诱引。 他们靠着速度与狩猎的荣耀就能擒住猎物。」
溪堡贵族的背景叙述是：「认真负责的国王当与臣民同行。」
问题 #29 的答案– d. 拉尼卡
多明纳里亚、依尼翠和依夏兰都曾是吸血鬼骑士的家，但拉尼卡不是。
问题 #30 的答案– d. 57
不管你相不相信，牌裡有「血（Blood）」的吸血鬼牌一共有 57 张：
傲慢血领 （奥札奇再起）
沥血团主教 （依夏兰）
鲜血画家 （艾维欣重临）
鲜血童子 （万智牌 2014）
伟柯帕血爵 （巨龙迷城）
生脉吸血鬼 （再战贊迪卡）
血生恶棍 （火线齐心）
窃血客 （2020 核心系列）
血狂稚儿 （依尼翠）
血狂神圣武士 （依夏兰）
血诅骑士 （万智牌：起源）
血流鑑赏家 （艾维欣重临）
可怖血妖 （贊迪卡）
餮血食客 （2021 核心系列）
血厅僧侣 （异月传奇）
血宴东主 （万智牌 2015）
血躯仪式师 （天地醒转）
血脉维繫者 // 世系之王 （依尼翠）
Bloodline Necromancer （指挥官（2017 年版））
法兹各血领 （万智牌 2012）
血嗔吸血鬼 （依尼翠闇影）
血雾渗透者 （效忠拉尼卡）
鲜血特务 （烽会拉尼卡）
血怒吸血鬼 （万智牌 2012）
鲜血研究员 （斯翠海文：魔法学校）
血仪召现师 （奥札奇再起）
觅血师 （贊迪卡）
Bloodsworn Steward （指挥官（2017 年版））
嗜血仇敌 （依尼翠：黯夜猎踪）
嗜血舞空客 （2020 核心系列）
血座吸血鬼 （奥札奇再起）
血税徵收员 （依尼翠：黯夜猎踪）
溯血师 （指挥官（2018 年版））
嗜血暴君 （聚流）
冷酷血涌法师 （斯翠海文：魔法学校）
无畏血领 （再战贊迪卡）
卡列奇血侯哲娜 （奥札奇再起）
最终血侯哲娜 （贊迪卡再起）
鲜血饕客 （指挥官（2019 年版））
劫特血侯卡力塔 （贊迪卡）
辛格氏血脉卡札罗夫 （多明纳里亚）
赫鲁吸血怪 （鞑契可汗）
马拉奇血僧 （贊迪卡再起）
马拉奇血祭师 （贊迪卡）
沼地鲜血法师 （指挥官（2021 年版））
奥莉薇亚的血誓者 （依尼翠闇影）
沥血团神圣武士 （依夏兰）
狂疾吸血怪 （万智牌：起源）
贪婪觅血客 （依尼翠闇影）
威严血领 （核心系列 2019）
血文天行客 （依夏兰）
Stalking Bloodsucker （奥德赛）
溪堡血贼 （依尼翠：黯夜猎踪）
鲜血窃贼 （指挥官（2015 年版））
切望血领 （2020 核心系列）
鲜血仲裁者威许卡尔 （指挥官（2011）
沃达连贱民 // 血脉破弃体 （异月传奇）
现在，是时候来看看你的表现了：
- 1–9 正确：关于万智牌你还有很多需要学的。
- 10–15 正确：你肯定有在持续留意。
- 16–20 正确：你展露出了一些万智牌机智问答的潜力。
- 21–24 正确：你是万智牌机智问答的高手。
- 25–27 正确：非常好，令我惊豔。
- 28–29 正确：你有着无与伦比的万智牌机智问答能力。
- 30 正确：请受我一拜。
消息灵通
我希望你们喜欢这次的机智问答。一如往常，如果你们对于这篇文章、任何问题，或对未来机智问题的文章有特别想法，都可以写 email 给我，或透过我的任何一个社群媒体帐号（Twitter、Tumblr、Instagram 和 TikTok）与我联络。
下週回来我将告诉大家依尼翠：腥红婚誓的设计故事。
在那之前，希望你能玩更多万智牌以增加万智牌的相关知识。