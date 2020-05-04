在洞察设计全部结束时，洞察设计负责人必须要撰写一个交接用的洞察设计报告给系列设计团队。这份文件会列出系列的愿景，以及解释他们到目前为止所创造的机制和主题。我在去年秋季展示了艾卓王权的洞察设计报告（第一部和第二部），而它的反应还不错，所以我也想为依克黎写同样的一篇文章（在这份文件中的代码是「蟋蟀」）。

在我们开始前我得声明两点。第一，我会展示两年前撰写的实际文件给你们看。旁白则能让我内省当时洞察设计发生的事情，以及之后在系列设计时所做的更动。第二，系列设计做了许多改变，所以你现在看到的是交接时的系列。这大概是你们能看到最幕后的幕后消息了。

蟋蟀洞察设计报告

我一直都会从介绍洞察设计团队开始。我通常也会介绍创意团队的伙伴，但这次因为有点复杂所以没有列出来。Sam Burley想出了这个点子并负责概念的推行。Andrew Vallas是世界指南的美术总监，并且负责指派插画，而Cynthia Sheppard和Dawn Mirren在Andrew离开之后也是负责指派插画。Doug Beyer则是创意负责人（世界建构、概念，和创意叙述）。

洞察设计团队

Mark Rosewater（负责人）

Andrew Veen

Corey Bowen

Dave Humpherys

Peter Lee

每个系列都有一个核心身分，而蟋蟀的则是怪兽—创造怪兽、使用怪兽，和怪兽缔结羁绊—和怪兽一起造成大破坏。

我也会从强调这系列和其他系列有什么不同开始这篇文件。洞察设计最重要的一部分就是设定一个清楚的系列愿景，这样接手的团队也会朝同一个目标前进。你们可以看到我从一开始就强调依克黎就是要超多大怪兽。

这系列的愿景，包含所有的机制，就是要推出一个致敬大怪兽的系列。

我们需要解决一些挑战：

1. 万智牌正常来说就有怪兽了。这系列要如何更凸显它们呢？

2. 怪兽通常都很巨大，让它们会有较高的法术力费用和稀有度。我们要如何在预设出牌率这么低的情况下专注在这个主题上呢？

我在洞察设计报告前期会提到的一件事就是谈论主要的挑战是什么。我想要确保每个队员都知道他们在面对我所提供的愿景时要处理什么情况。

3. 怪兽传统的对局方式就是加速。我们要如何创造各种不同的对局模式，同时又不让我们的主题跑掉呢？

我们是用这种方法处理这些问题的。

我不只是想和系列设计团队说我们做了什么。我想要解释我们为何这么做。我们做了许多个别的决定，所以详细探讨这些选择的由来也是很重要的。在依克黎中，这和万智牌在之前是如何看待怪兽，以及我们要做什么改变才能创造出一个怪兽主题的系列有关。我们常常会拿一个小主题然后东加西加将它变成一个主要的主题。这要求我们检视我们平常的做法，并且理解在更改它之后会发生什么事。怪兽通常巨大又酷炫，但是数量比较稀少。如果这个系列的怪兽只有这种程度，那我们很快就会陷入窘境。

1. 这系列的怪兽要比平常要多。洞察设计得想出要如何透过我们所选择的机制做到这件事。

2. 我们需要一个方法来获得更多较小和较低费的怪兽，同时又要让你有理由塞比平常更多的大怪兽到套牌里。

3. 让系列获得更多怪兽的新方法之一就是给它们全新的对局模式。我们知道一种方法就是要让怪兽随时间成长。

创造怪兽

我们想要某种怪兽的进化，所以我们检视了能达成目的的各种方法。

我们一开始就知道要正确地设计怪兽系列需要用到进化。首先，这么做让我们能加入小怪兽，这样就能填补生物曲线了。第二，这样一来怪兽在对局展开时会更有影响力。第三，这会给原始材料加上非常多的独特风味，进而使这系列和其他万智牌系列相比感觉更不同。

最简单的做法就是一系列的进化生物。使用生物A。它可以进化成生物B，然后可以进化成生物C。这样做有些问题，其中最大的两个问题就是稳定达成的难度跟达成时要重复的步骤。我们决定要创造一个更流畅的进化，让各种不同的生物都能进化成别种生物。我们也喜欢这个自带差异性的进化点子。

关键字指示物

我们就是这时候想起数周前在设计黑客松所创造出来的东西的。我们探索着阿芒凯所使用的打孔技术还能做什么。我们想到的一个点子就是关键字指示物，其中这些指示物代表着永久赋予的关键字异能。一个+1/+1指示物能让生物+1/+1。飞行指示物则会给它飞行。

蟋蟀洞察设计团队检视了所有的常青关键字并挑出了我们认为适合的：

有趣的是，这八个生物异能关键字从头到尾都没更动。

死触

先攻

飞行

系命

威慑

延势

践踏

警戒

我们没使用的常青关键字：

守军– 给予一个负面的关键字感觉就不对。

连击– 我们不认为使用的数量多到会需要使用指示物。

辟邪是这里唯一进入主系列的机制。我们这么做的原因是蓝色除了飞行之外需要第二个选项，而洞察设计团队为了解决这个问题所想出的方法并没成功（后详述）。连击和不灭这两个关键字指示物最终出现在了随同的指挥官套牌中。

敏捷 – 它和我们的合变机制不搭（后详述）。

辟邪 – 我们担心给予太多辟邪会让对局变得不公平。

不灭 –我们不认为使用的数量多到会需要使用指示物。

灵技– 这个异能可以叠加，而我们也试图避免让你在同一个生物上放（效果可以叠加的）相同的关键字指示物。我们对于是否要将灵技移出常青关键字讨论了很久。

为了解决蓝色缺少关键字的问题，我们给蓝色设计了两个新的关键字。系列设计最后决定他们只想在关键字指示物中使用常青关键字，所以我们移除了这些并选择了辟邪。我们谈论了是否要将这两个之一改为常青关键字，但后来还是决定不应该只为依克黎的需要而这么做。

我们发现蓝色缺少关键字，所以我们加上了两个新的：

鬼祟– 「攻击力3或以上的生物不能阻挡此生物。」（蓝黑两色使用。）

反抗– 「以此生物为目标的咒语或异能需要多支付2。」这不能叠加。（蓝绿两色使用。）

洞察设计团队交接了十个关键字指示物的建议，但还能容下更多。这里要注意的点是每个颜色都拥有足够的选项，而这些选项都不能叠加。除了蓝红之外，所有的颜色组合我们都包含到了。

关键字指示物的使用方法有许多种：

我们在洞察设计期间非常努力地挤出了十个关键字指示物，其中每一个都会在两种颜色上重叠，但灵技不能使用让蓝红缺了个洞。系列设计团队决定只使用九个。

合变 – 后详述。

咒语效应– 任何我们能给予直到回合结束的关键字异能我们都将它改为放一个关键字指示物到该生物上。

弹性生物– 这些生物会在进战场时给你选择要使用哪个关键字指示物。普通的循环会给你两个选择，而更高稀有度的卡牌则会给予两个以上的选项。

训练师– 这是个人型（非怪兽）的非普通循环，会当进战场时放一个特定的关键字指示物在另一个生物上，并且拥有一个可以影响具有该异能生物的起动异能。

循环– 我们有一组具有循环异能的非普通生物循环。如果你循环该卡牌，你就可以将 该生物拥有的关键字以指示物的方式放到目标生物上。

上面除了两个之外都通过了。第一，合变在系列设计时进行了改动，现在不会直接和关键字指示物互动。第二，蛮化从系列中被移除了。在写这份文件的时候，我认为具有蛮化关键字的卡牌应该是不会推出，但我们还是把它留在文件里让系列设计来决定。这种风格的卡牌（即利用法术力强化自身的生物）最后还是没有被采用。不过它们还是挺酷的，所以以后当生物关键字回归的时候可能会出现吧。

蛮化– 有许多咒语使用蛮化异能来获得关键字指示物而非+1/+1指示物。这些卡牌可以不用蛮化这个关键字。但这风味对这系列来说实在太适合了。

合变

合变正是让玩家建构他们自己的大怪兽的关键字。这是当时的规则叙述：

如果你用合变费用施放这个咒语，将它覆盖在你拥有的生物上。该生物必须要有相同的生物类别或是能继承的关键字。放一个继承的关键字指示物在该生物上。

合变正是个机制如何在过程中改变的好例子。洞察设计认为进化这个要素在一个怪兽系列中是很重要的。基于对局、新奇性、风味，和各种原因，我们喜欢这个随时间壮大自己怪兽的点子。为了要这么做，我们创造了合变这个机制。这份文件解释了我们为何如此做的原因。然后系列设计会在保留机制本质的情况下找出方法来改进机制。 最后产生了两个大改变。第一，他们扩大了允许合变的基准。洞察设计原本将它限制为具有相同生物类别或是关键字的生物。我们这么做一部分是基于风味、一部分则是基于认知的复杂度，但是系列设计发现追踪你能否合变的策略复杂度让轮抽和套牌构组变得太困难了，所以他们先将它改为任何生物，以及最后决定为非人类生物。这个改变同时也让我们能脱离「继承关键字」，因为这个概念对于某些玩家来说还是过于复杂。 第二，他们让合变的玩家选择要将哪个生物放在最上面。同样地，洞察设计原本是为了让这机制更简单才做出这个限制的，但是系列设计发现合变生物若能选择放在上面或下面是可以提高对局乐趣的（这也是为什么最上面的生物会定义所有该卡牌的非规则叙述的要素的原因）。 虽然这两个更动明显改变了这机制的运作方式，但你们还是可以看到这机制代表的原理（像是合变的生物还是被游戏视为同一个生物）一直到成品都没什么改变。

这次的提醒叙述导入了很多新字汇，所以让我来谈谈这到底是怎么运作的吧。一个具有合变的生物是个可以正常施放的普通生物。所有具有合变费用的生物都代表着这个世界的「怪兽」。合变生物有第二个叫做合变的费用，让你可以用（通常来说）较低的费用来施放这个生物。

要使用合变卡牌时，你必须要将合变生物覆盖在一个战场上你拥有并操控，然后具有相同生物类别或是 关键字的生物上。举例来说，如果你有个翼猫（具有飞行的2/3 猫），那你就可以覆盖一个猫或是一个会飞的生物（或两者皆有）。覆盖的意思是说，你要将卡牌直接放在原本的生物上，而合变后的生物的数值就是最上面那张生物的攻防数值。一个覆盖的生物被视为同一个生物，所以原本生物的状态也会被合变后的生物分享，包括横置状态、召唤失调，和其他的结附或是指示物。如果另一个咒语或效应导致合变的生物改变区域，那它和所有覆盖的卡牌都会移到该新区域。举例来说，你用合变的野兽合变一个野兽。然后它被反召唤，那原本的野兽和合变的野兽都会回到拥有者的手上。

在合变时还会发生两件事。第一，在被覆盖生物上的任何能继承的关键字（定义为以关键字指示物型态存在的关键字）都会变成合变生物上的关键字指示物。第二，所有的合变卡牌都有个合变效应。举例来说，翼猫是个具有合变异能的2/3飞行猫。当它合变时，放一个+1/+1指示物在翼猫上。看门猫是个具有警戒的2/2猫。你将看门猫合变到翼猫上。由于看门猫有警戒，所以翼猫获得了一个警戒指示物。由于你使用合变，所以你也会放一个+1/+1指示物到它上面。翼猫现在是个飞行警戒的3/4生物。

合变所有的版本都有循环，列出如下：

普通单色循环 有单一个关键字并且在合变时给予一个+1/+1指示物。

有趣的是，虽然循环以特定的方式改变了，但是移除关键字（因为它们在机制上不再重要）并且在较低稀有度增加更多差异性（洞察设计为了简化所以在较低稀有度做了+1/+1指示物）之后，所有上述的循环（除了稀有闩色循环）都留在这系列里。系列设计又加入了第二个非普通单色循环（效应会根据合变的次数强化），以及其他一些单独的合变卡牌。

非普通单色循环 有单一个关键字并且在合变时给予一个+1/+1指示物。

有单一个关键字并且在合变时给予一个+1/+1指示物。 非普通对色循环 没有关键字并且在合变时会产出不同效应。

没有关键字并且在合变时会产出不同效应。 稀有单色循环 有两个关键字并且在合变时会产出不同效应。

有两个关键字并且在合变时会产出不同效应。 稀有闩色循环 有单一个关键字并且在合变时会产出不同效应。

有单一个关键字并且在合变时会产出不同效应。 秘稀闩色循环 有两个关键字并且在合变时会产出不同效应。

和合变有关的是这五种主要的生物类别：

虽然这五种生物类别主要还是留在特定的颜色和特定的闩色中（出现在一个单色的普通卡牌，和所有具有合变的金卡牌上），但最后的产品和洞察设计建议的版本还是有点差别。这是因为我们解除了在系列设计时设定的生物类别和合变的需求。 我想要特别谈谈我列出的第二个清单。设计部族主题的挑战之一就是要确保附近的系列也可以辅助这些主题。我们的解决方法就是让其他的各种生物类别（因为这系列的特色就是生物类别的各种古怪组合）出现在依克黎前后的系列里。洞察设计除了思考要如何让这个系列单独运作之外，它也要能在我们设计的所有万智牌系列中运作才行。

猫 （主要出现在白色，但也会出现在白黑红的生物上）

元素 （主要出现在蓝色，但也会出现在蓝红绿的生物上）

梦魇 （主要出现在黑色，但也会出现在白黑绿的生物上）

恐龙 （主要出现在红色，但也会出现在白蓝红的生物上）

野兽 （主要出现在绿色，但也会出现在蓝黑绿的生物上）

每张合变卡牌都是它主色的生物类别。所有的白色合变生物都是猫。所有白黑的合变生物都是猫梦魇。所有的白黑红合变生物都是猫梦魇恐龙。单色的合变生物有另一种生物类别，而这些则是从第二张清单来的。这个第二张列表（由系列设计创造）是用来帮助系列设计让合变生物能和标准的其他生物搭配的。身为主要的生物类别表示你会有个较高的数量和出牌率，即使这生物类别也会出现在你其他的闩色里。

我们前期和对局设计讨论了要如何让卡牌更不会造成手牌劣势。它在系列设计时完全没有更动。

合变生物最后要提的一点就是如果合变时战场上的生物被消灭会发生什么事。我的翼猫指定我的看门猫来合变，但是看门猫却被回应电震了。翼猫还是会进战场，但是它没有合变，这表示它不会从生物上获得任何能力—在这个例子中，它不会获得警戒的关键字指示物，它会有召唤失调（也不会获得任何原本在看门猫上的任何结界、武具，或指示物）—以及它合变时会发生的效应（这个案例中则是+1/+1指示物）都不会发生。翼猫会以2/3飞兵的型态进战场，而不是个飞行警戒，并且能立刻攻击的3/4生物。

盟约（原本称为原型）

合变让你建构一个怪兽，但这表示这些怪兽会是各种生物组合而成的混合体。我们知道我们想要一些在本质上比较单体、像是金刚的比喻，所以我们试图设计一个能让我们这么做的机制。另外，为了使用「和你的怪兽缔结羁绊」这个主题，我们喜欢这个你和怪兽有个特殊连结的点子。

行侣在洞察设计交接时是有在系列中的，但是系列设计时又做了不少更动。第一，洞察设计制作的卡牌都是单色的。它们都在系列设计被改为混血来加强弹性，这样就能放进更多套牌里了。第二，洞察设计设计了一个给轮抽赛使用的非普通循环，以及一个给构组赛使用的稀有循环。系列设计发现非普通牌的循环有点太歪曲轮抽环境，所以将非普通循环改为稀有。这样就变成了完整的十张混血循环了。第三，在洞察设计时，我们只让你使用一个行侣，但只要你的套牌允许，你可以多次使用它。在更多测试之后我们发现这太强力了，所以被改成一盘只能用一次行侣。你们也可以看到很多细节（像是行侣施放前要待在哪）当时还没有决定。（我们最后决定要放在游戏外或是在备牌里。）另外，受金刚启发的卡牌最后没有变成行侣。 被画黑线的句子只是我谈到了一些还不能公开的事情而已。

这问题的解决方法也是从设计黑客松中获得的，我们目前称这机制为盟约。具有盟约的生物可以正常使用，但如果你的套牌符合特定的套牌构组情况（像是一刀流或是套牌的一半为基本地之类的），那该生物就能在对局开始前先放逐（或甚至是放在统帅区）。基于套牌构组的目的，盟约生物被视为在你的套牌里。你之后就可以视它如同在手牌中施放。你每种限制都只能有一个盟约生物，但是套牌如果能满足各种限制条件的话是可以包含复数的盟约生物的。所有的盟约生物在风味上都是怪兽。

在档案交接时，我们有两组盟约生物的循环，一个非普通一个稀有。非普通的循环是给轮抽设计的，其限制是我们认为在轮抽中可行的条件。稀有的循环则是给构组赛设计的（不管是休闲或是竞争）。其中有些条件可以在轮抽中达成，但这并不是它们的重点。我们的计划是五色都会有盟约，但它们不见得要是循环（这表示不一定需要是五的倍数），而且应该还有空间可以塞入更多。编辑注：我们移除这段了。你们不能看，还不能。你们很快就会知道了，但现在还不行。

循环

我们还有最后一个机制的空间，而我们和往常一样希望它能是个回归的机制（我们尽可能在一个系列中放一新一旧）。由于这是个怪兽系列，所以我们试图找出一个能将更多怪兽放进套牌里的东西。循环就是最完美的选择，因为它让我们能设计出不能施放时也能循环掉的大生物。这让玩家能放更多怪兽到他们的套牌里。

由于合变和盟约都很炫，然后又有点复杂（尤其是合变），所以我们选择让循环的设计别太复杂。我们做了这些：

二混血循环 – 我们在稀有设计了强力的结界循环（今年横跨所有系列的主题为单色和结界），每个都能以二混血法术力（2或M）循环。

非普通循环结界 – 非普通也有一组能循环的广域结界循环，这些在限制赛中很好用。

这其中有一半进入了系列里。我们认为不需要在东西已经满出来的系列中放入二混血费用。非普通循环结界也因为空间不够被踢掉了。我只是要指出你们可以看到我们强调的主题会和今年较早的一些系列重叠。循环的循环和在乎循环的卡牌还留着就是了。

关键字指示物– 这里有个非普通的生物循环，这些生物的关键字异能会在循环时以关键字指示物的形式放在目标生物上。

在乎循环– 我们在白红两色中设计了一些在乎循环的卡牌。这个设计就是这两个颜色的轮抽主题。

非怪兽

你们可以看到虽然洞察设计的作法不同，但是这个人类无法合变成怪兽的想法从一开始就存在了。我得说一声，设计没有关键字的人型生物是个有趣的设计挑战。

虽然怪兽是主要的焦点，但这并不表示蟋蟀里的所有生物都是怪兽。这世界也有会和怪兽做出各种互动的人型生物—有些会和怪兽产出羁绊、有些会猎杀怪兽，有些则会在怪兽靠近时尖叫跑开。由于合变在乎的是关键字机制，我们就决定不将任何关键字机制放到非怪兽身上。这让我们能在限制赛中阻止非怪兽合变成怪兽（这是依尼翠的管辖范围）。要注意的是，你可以将一个关键字指示物放到非怪兽上并且合变它，但这需要两个步骤。人型生物可以有各种进战场效应、死亡触发、起动异能、触发异能、非关键字异能—基本上除了生物关键字之外都可以用。

蟋蟀的多色

最后要谈的东西就是蟋蟀的多色。原本的计划是要在较高的稀有度放个闩色的主题给构组赛，这样就可以利用烽会拉尼卡环境的多色地了，而这些也会在潜水（赞迪卡再起）一起轮替。蟋蟀的多色是这样出现的。

这循环被移除了。这个循环的存在是为了确保我们五种相关的生物类别都有足够的出牌机率。我们也想要确保有足够的变异性，这样套牌之间才会有所差别。我还要强调洞察设计交接的时候这系列是有使用混血法术力的，只是不是最后付梓那样的架构而已。

普通对色混血循环 – 在不设计普通金色生物的情况下，为了帮助限制赛，普通有个混血生物的循环。由于它们是双色的，所以会有相关的生物类别。

非普通对色合变循环 – 这些对色的合变生物没有任何关键字，但却有个合变的咒语效应。

非普通对色生物循环 – 这些是可以在双色轮抽原型中使用的对色生物。

非普通对色合变循环和对色非生物循环留下来了。非普通对色生物循环变成了十张卡牌的双色轮抽原型循环，而这也是我们在大多数系列都会做的。系列设计团队也加入了一组非普通的混血邻色生物循环.

非普通对色非生物循环 – 这些是极具风味的对色非生物咒语。

稀有闩色结界循环留下来了，而稀有闩色咒语循环则变成了通牒。稀有闩色合变循环被移除了，但是系列设计团队加入了一些稀有的循环：一个邻色生物循环、一个对色的传奇生物循环，一个十张卡牌的混血行侣循环。

稀有对色合变循环 – 这些是具有一个关键字和一个强力合变咒语效应的闩色生物。它们的合变费用比法术力费用要来得高。

稀有对色咒语循环 – 这些是闩色的瞬间和法术。

稀有结界循环 – 这些是三费的闩色结界。

这循环大都留下来了，只是经历了一些微调而已。合变费用维持了它们的有色需求，但却更动了普通法术力的需求。因为合变在乎关键字的主题被移除了，这些生物也不再具有刚好两个关键字了。

秘稀对色合变循环– 这些具有两个关键字的闩色生物拥有一个非常强力的合变咒语效应。它们的合变费用是1MM（混血），其中M是主要的颜色，而混血法术力则是其他的两个颜色。

结论

就和我上次的洞察设计交接报告一样，这只是我和系列设计团队沟通的一种方式。通常我也会和他们谈谈，他们有问题的时候也可以来找我。

蟋蟀要传达的东西就是这些了。洞察设计团队对于我们创造的东西感到非常骄傲，并希望系列设计团队可以将这些变为一个超棒的系列。如果你们有任何问题，欢迎你们联络我。

感谢

Mark Rosewater

这就是依克黎的洞察设计报告。我希望你们认为它很有趣。如果你们还想看的话，我计划会继续贴出这些。如同以养，我很想听听你们对于今天的专栏、洞察设计交接报告，或是依克黎的反馈。你们可以寄电子邮件给我 或是透过我的社交媒体账号（推特、Tumblr、Instagram，和 TikTok）联络我。

请在下周回来看我回答你们关于依克黎：巨兽时空的问题。

直到下次，希望你们也喜欢各种幕后的故事。