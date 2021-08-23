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一直以来，我都喜欢在完成一个系列后跟大家分享我写的洞察设计报告。这些档案的目的是要让系列设计团队了解系列的愿景，以及介绍洞察设计团队所想出的各式机制和主题。

这些是我曾向大家公开过的档案：

在接下来的两个系列（依尼翠：黯夜猎踪和依尼翠：腥红婚誓）里，我们将要回到依尼翠，因此我想带大家来看看当时原版依尼翠的设计报告应该会满有趣的。

随着预知未来文章的公开，开始前有几点要先让大家知道：

这些档案完成的方式随着时间有很大的改变，和之前公开的洞察设计报告会有一点不同（像是不会有范例牌）。如果我没记错的话，这份报告是在 2009 年秋天提交的。 当时 R&D 使用的仍是设计/开发的模型，所以你会看到更多关于系列整体的内容，较少我们在洞察设计中所做的事（当时大概是一年的时间，而现在则是四个月），系列的完成度也因此更高。 左侧的所有东西都是实际交出去的报告，右侧都是我的笔记，希望帮助大家了解更大范围的背景。

"摇晃"设计报告

依尼翠环境使用了"摇晃"、"碰撞"和"滚动"的系列代码。 我想大部分人都知道Richard 创造了万智牌。Jenna Helland 加入创意团队已经十五年，指导了许多的故事和世界的建构，这是第一个她作为创意负责人的系列。Graeme Hopkins 是第一届寻找伟大设计师活动的第三名，也是 Magic the Gathering: Arena 团队的一位工程师。Tom LaPille 在 R&D 的开发团队中待了很长一段时间（工作内容包含了现在系列设计和对局设计的部分）。 我喜欢在报告里把设计拆解成数个大家容易理解的大小，以帮助所有人更容易消化及记忆。

"摇晃"的设计团队设定了一个简单的目标：我们想要使用恐怖的感觉并把它带进万智牌里。大部分的元素都已经存在，团队并不需要发明太多东西。目标是使用这些元素，再加上一点新的东西来制作一个交织恐怖奇幻且风味丰富的顶底世界。我找的团队除了我自己之外，还有Richard Garfield、Jenna Helland、Graeme Hopkins 和 Tom Lapille。

在经过了一些讨论之后，我们决定要利用四个元素来打造这个系列："怪物"的部族、坟墓场、"在意死去"及转化。这四个部分将会成为设计的骨干。

"怪物"的部族

我们选择用来描述怪物的方式很可爱，那个的方法被我们称为"选择早餐麦片怪物"。我们认为一般的糖霜麦片—那得追溯到 1971 年，将能很好地表现大众认知里那些热门的怪物，不过木乃伊显然应该被保留到未来有天制作埃及主题的时候（它们基本上就是灵俑）。 在提交报告时务必要让设计团队了解你的优先顺序。任何东西都会改变，你得要确保它们了解哪些是最重要的。生物类别的顺序对于这个系列里有哪些独特的东西来说十分关键，有越多不寻常的东西，越能让这个系列和其他的系列有所不同。

当我们开始讨论玩家期待在一个恐怖系列里看到什么时，第一个答案就是怪物。虽然也讨论了多种不同的怪物，最后留下来的四种就是吸血鬼、狼人、灵俑和鬼魂（或称为精怪）。那次的讨论中也同时点出了人类在恐怖故事里的重要性—怪物得要有一些可以威胁的对象。除此之外，英雄将会是对抗怪物的传统人类。这个系列需要一些杀手及怪物猎人。

有了五个部族的概念后，我们画出了它们的空间，最后长得是这样的：（顺序依照我认为对整体设计的重要性排列，同时考虑了系列的感觉及销售量。）

狼人

狼人的要点和报告提交时相同，但有些部分做了修改。首先如我所提到的，触发最后被移到了下个回合的开始，这样你就不能透过回应触发施放咒语的方式来玩一些小手段。 其次—而这是最大的改变—狼人变成人类的触发现在在乎是否有任一玩家使用了两个咒语，而在原始的版本中只要所有玩家加在一起施放了两个咒语就好—那会造成很奇怪的对局诱因，使用起来也不有趣。 第三，我们在之后加上了太阳和月亮的标示，帮助在视觉上传达白天及夜晚。 要把狼人做成一个生物类别实际上在 R&D 里费了很大的一番工夫。其中一派的人（也包括我）想要引进狼人，而另一派（主要是当时的创意总监 Brady Dommermuth）想要把那些牌做成人类/狼。Brady 的想法在当时的系统上比较容易被接受，也更容易和狼牌互动，但最后我成功说服了大部分的人，告诉他们狼人这个字有足够的份量且值得被带进游戏当中。那需要我们把所有的狼人部族牌都做成在意"狼人与狼"。 另外值得一提的是在把狼人做成红色时碰到了一些阻力，但我认为把每个支持的生物类别都放进两个颜色里是很重要的（这件事直至今日我们仍一直在做，而红色是除了黑色外最合理的—任何的怪物被放进黑色都不奇怪。）最后这个临色的组合里包含了吸血鬼、狼人和灵俑。

狼人是绿色和红色，一面为体型较小的人类，另一面则是较大的狼人的双向牌。所有红色及绿色的双面牌都是狼人，所有的狼人都有同样的两个触发：一个是人类变成狼人，ㄧ个是狼人变成人类。

人类变成狼人会在结束步骤开始时，如果该回合没有任一玩家使用咒语就会触发。这个触发需要小心处理以确保玩家无法在"本回合没有使用任何咒语"的触发后塞进咒语。我们或许会考虑把触发改到下个回合的开始。

狼人变成人类会在结束步骤开始时，如果全部玩家在该回合共使用两个或以上的咒语就会触发。这两个触发都能让双方玩家可以影响生物是否要转化。触发被设计得有些模糊以传达时间过去的感觉。在对局测试中显示玩家似乎会自动带入这个机制并未强调的"月亮出来了"的感觉。

一个很重要的小地方，在于一部分的设计是额外加上狼人的生物类别。（现存三张狼人的其中两张在发行时都是变兽人（Lycanthrope）而一张是奴仆/狼。这三张现在都是人类/狼，其中一张是人类/奴仆/狼。）我把狼人的重要性列在第一位是因为在所有制作的怪物当中，狼人从未在万智牌里被有效率地设计，而我认为那会是为这个系列加进最棒的"新"东西。另外，我相信双面牌将会成为最重要的卖点，每只狼人都会有。

如果我们打算把狼人作为重点销售，我想确保使用的是这个名字，因为文字在系列重点的传达上十分重要。会有一些旧牌要修改，它们在牌名里都有狼人，其中两张甚至不是它们写在牌上的东西。

狼人套牌本身会有一些不安定的因子，但那是因为人类大军不知道什么时候会变为更可怕的狼人大军。由于狼人套牌包括不使用咒语（不管是要把它们翻面或是不希望它们翻面），我们都希望确保红色和绿色有一些额外可以使用法术力的东西。

人类

大部分放在人类上的机制尝试都留到了最后。"非白"的部分被改为"非人类"或直接写出"吸血鬼、狼人或灵俑"。 下面是作为第一个在部族上在意人类系列背后的故事：当种族/职业的模型第一次被提出时，R&D里大部分人都要求我们承诺不制作任何人类部族牌。随着系列制作的进行，五个部族已经成为设计里很重要的一部分，而我知道如果可以制作人类部族牌将会有很大的帮助，因此我去找了 R&D 的副总 Bill Rose。 我问他"你还记得在决定要做种族/职业的时候，我们承诺永远不制作人类的部族牌吗？" Bill 说"是啊。" "现在我有一个真正需要人类部族牌的系列，制作这些牌会带来很大的麻烦吗？" Bill 回答"当时做决定的那些人里，R&D 就只剩下我们两个人。我说真的不在意，如果你想做就做吧。" 然后我就这么做了。

人类的重点是白色，其次是绿色，但所有五个颜色里都可以看到他们的身影。如果故事里有什么冲突，那肯定是人类对抗怪物。不过所有的怪物并非齐心一致，所以将不会像是 秘罗地创痕环境里那样的战役，而更像是人类在一个对他们不利的环境里，对抗周遭的一切来活下去。

人类种族最重要的特性就是团结一致，这会透过很多个别的人类牌来展示—他们可以帮助整个队伍或是个别的人类。另一个人类的特性就是他们比怪物更会使用武器。我们这次没有制作在佩带时会更强的牌（过去几年曾做过几次），而是制作了一些更适合人类的武具牌。

另一个穿插在人类之间的主题只出现在白色里。要表现出人类与怪物对抗的感觉，白色有一些可以影响非白色牌的牌张，且被设计为能对付几个特定类别的怪物。

人类在这个清单上排行第二，那是因为虽然人类在万智牌 整个历史上到处都是，"摇晃"之前我们从未制作人类特有的部族牌。这个"在意人类"的主题在环境后段也会有所影响，因为理论上人类的数量在"滚动"里将会有显著的提升。

灵俑

大部分都灵俑都得以付印，不过其中有两个改变。其一，虽然"随机把牌张从坟墓场移回来"的主题被留了下来，它被压缩并大部分被推到了绿色。我想黑色灵俑里有这个主题的只有一张。 其二，我们把放逐生物牌的牌改成只能使用自己的坟墓场。这最后带来了一个很奇怪的诱因，也没能带来有趣的对局。我很骄傲我们看待万智牌 过去曾做过多次的事情，并给它一个我们从未做过样式的方式。

灵俑是黑色及蓝色，黑色的灵俑是黑魔法死灵学所带回的死者，那类你会在活人生吃或任何末日灵俑设定里会看到的东西。蓝色的灵俑是法术师用死尸做出来的人偶（像是科学怪人）。

黑色的灵俑使用了能从把灵俑从坟墓场带回来的牌（必须是随机以降低可预测性），或是缓慢地派出衍生生物来建构不死大军。灵俑套牌想要有灵俑那种缓慢且蹒跚的感觉，慢慢地用灵俑压倒对手来获得胜利。

蓝色的灵俑需要至少有一具尸体（从坟墓场放逐生物牌）。我们允许蓝色的灵俑可以从任何坟墓场放逐牌，这样在使用上有更好的表现，也更能利用"任何尸体都行"的风味。

虽然灵俑就算作为部族也不是万智牌里的新东西，但"摇晃"设定了一副灵俑套牌，重塑灵俑在经典恐怖故事中的样貌。套牌整体的感觉就是那些我们感觉是新的东西。

吸血鬼

发生在吸血鬼上有趣的事，就是我在这里写的所有东西都实现了，但那多亏了Erik Lauer 和整个开发团队的努力。由于黑色和红色都有最棒的生物去除咒语，它们在限制赛中会更倾向控制而非快攻。Erik 为红色吸血鬼加上了"造成战斗伤害时放 +1/+1 指示物"的主题，并调整了很多咒语及数值来把吸血鬼做成快攻的部族。 回顾当时，如果说系列里我有哪个地方没有处理好，那应该就是精怪。虽然所有其他部族都有一个很强的机制连结，精怪最后就只像是"一般白色和蓝色会做的事"。并不是说放在精怪上不行，只是我希望能有更一致的计划。我很高兴看到精怪在之后的依尼翠系列里有一个更好的机制特性。

吸血鬼是黑色及红色。把它们放进红色会让吸血鬼变得更加冲动，所以我们决定要把快攻植入吸血鬼的部族当中。其他的怪物看似比较少直取要害，所以吸血鬼套牌就填上了这个空缺。我们透过让吸血鬼获得攻击时的触发及让他们更能强攻的数值来做出这样的感觉。

吸血鬼上的创新是把它们移到了红色。基于这个原因，我们把最能加强吸血鬼的东西放在红色的非普通牌里，来创造一副全新的红黑吸血鬼套牌。

鬼魂（精怪）

鬼魂出现在所有颜色中，但数量最多的是白色和蓝色。鬼魂是五个部族中防御性最高的，也大多具有飞行。胜利模式是在地面上缠住对手后用飞兵攻击来取得胜利。

坟墓场

在部族之后，恐怖原型带我们来到的下一个地方就是坟墓场。坟墓场和恐怖的感觉之间有着很长的历史，且感觉是游戏可以互动一个很有趣的面向。在了解到这一点之后，我告诉团队我想要找到一个坟墓场的机制。我们尝试了多种不同的坟墓场机制（也包括来自预知未来的掘穴），最后选择了把返照放进系列里。

Bill 曾说过要在每个环境里放进一个旧机制，所以我们会一直寻找适合回归的东西。返照在问卷调查中的表现一直都不错，最后也非常适合。

返照在五个颜色中都会出现。由于制作衍生物的返照牌和灵俑之间有很好的互动，黑色（而不是绿色）获得了最多有返照异能的制作衍生物咒语。

坟墓场的另一个主题是随机的再生效应，通常是当牌把其他牌从坟墓场移回来时。我们制作了会随机降低重复发生的效应。

大多数的内容都没错。Erik 确实在开发中加进了不同颜色的返照费用。如上面提到的，从坟墓场随机使牌再生的主题被保留了下来却有所缩减，最后只有五张（一张黑色、一张红色、三张绿色）。"把坟墓场作为资源"大部分都被从红色移除，成为蓝色及黑色里灵俑主题的内容。"从坟墓场把牌移回来"的主题最后被放到了黑色和绿色里。

其他有几个利用了坟墓场的主题：蓝色有磨牌的子主题，可以把牌从一名玩家的牌库弄到坟墓场。在这个系列里通常的结果是磨自己；绿色有一个在意坟墓场生物牌的子主题，有会随着坟墓场里越多生物牌而变得更强的效应和永久物；红色有一个把坟墓场里的牌作为资源使用的子主题，这个主题不大，团队希望把这些牌跟完全清空坟墓场的东西分开；黑色有一个把牌从坟墓场移回来的子主题，通常是移回手上或战场。

"在意死去"

另一个在探索坟墓场时所发现的，是死亡在恐怖感觉中的重要性。我们希望东西死去会有影响，所以决定使用第二个在意死去的机制。这个关键字叫做临终（Deathwatch），会在意东西是否死去。

显然临终变成了丧心。开发团队最后在第二个机制上投入很少，主要还是放在第一个上。

临终有两个版本，第一个包含如果该回合有东西死去会变得更强的咒语（也包括生物），第二个包含了只有在有东西死去时才能使用起动式异能的永久物。太多第一版本的牌将会扭曲环境，让玩家害怕阻挡，所以我们删减了那个类别的临终牌，也降低了出现率把它们移到更高的稀有度里。

我们尝试给每个使用的颜色都有一个不同的风味：

丧心最后主要出现在黑色及绿色，红色里只有一张，且没有如上面强调的那般把效应分散到不同颜色当中。

白色：这个颜色没有任何帮助设定人类对抗怪物感觉的临终牌。

蓝色：这个颜色有除非有东西死去否则无法使用的临终咒语。

黑色：这个颜色有着如果有东西死去则会触发"进战场"效应的临终永久物。

红色：这个颜色有着如果有东西死去会有更强效果的临终法术和瞬间。

绿色：这个颜色有着如果有东西死去会在进场时带有额外 +1/+1 指示物的临终生物。

这个系列有一些死去时的触发，它们出现在全部的颜色里，也包括白色。

四个有临终牌的颜色也同时有具有临终起动式异能的永久物。

除了临终之外，还有具有屠杀（Carnage）异能的永久物（会在生物死去时触发的效应，不属于异能或关键字）。和临终一样，"屠杀"只限定在非白色的牌上。

转化

这个名词之后被修正为双面牌，因为就算是正常的万智牌 牌也有两侧。

另一个带来恐怖感觉的关键因素是转化，看似无害的东西转化成令人害怕的东西。要捕捉恐怖的元素，我们创造了双面牌（译者注：原文使用的是 Double-sided cards，和现在所使用的 Double-faced cards 有些不同，但指的是相同东西，下面在当时报告中所写的 Double-sided cards 皆译为双面牌），那是来自决斗大师里一连串成功的设计。

我们计划把依尼翠作为狼人鹏洛客首次登场的地方，但那个位置最后变成了贾路，以展示他被锁链面纱诅咒的样貌。 回顾当时文件有趣的点，在于那能提醒你想起已经忘记的东西。我其实已经不记得当我们在提交系列报告的时候，交出去的双面牌机制不只是转化双面牌（TDFC），也还包括了模式双面牌（MDFC）。下面有更多细节。

双面牌的两面分别代表了一个生物（"碰撞"计划把双面牌用来表示生物以外的东西—同时"摇晃"里在秘稀的位置上也会有一张双面鹏洛客 ，正面是狼人）。两面都会有法术力费用，也都可以被施放。被放进战场的就会是施放的那一面。

"摇晃"里所有的双面牌都可以从 A 面（通常是比较小的那面）转化成 B 面，其中一些—包括全部的狼人—则可以再从 B 面转化回 A 面。除了狼人之外，没有任何一张普通牌可以从 B 面转化回 A 面。"转化"是一个代表牌可以从一面翻到另外一面的关键字动作。

在设计大部分的时间里，DFC 就只是 TDFC，但我们把它们转成 TDFC 和 MDFC 的结合，以带来更新的感觉并解决颜色定义的问题。 现在我将试着去挖掘我脑海深处的记忆，我想我们是在提交报告前不久修改了这个部分，然后又在进到开发后不久被改了回来。我想原因是因为这些牌太过复杂，也和神河 环境的倒转牌感觉十分不同。我们最后找出了颜色标志来解决"背面是什么颜色"的问题。这也是我砍掉了 MDFC 的时候，下定决心有一天一定要把它带回来。 在设计前期，我们的计划是让玩家可以在套牌里放进一张特别找出双面牌并放进战场的单面牌。在制造端表示无法保证把两张牌放在同一包里之后，我们改成了现在的版本。 在这份报告里写的所有东西里，TDFC 是到目前为止设计中最引人争议的部分。有一部分的 R&D 坚决相信这些东西不应该出现在产品内。所幸，我老板 Aaron Forsythe 了解它们对产品的价值，并支持我把它们留在系列里。如果你们不知道的话，TDFC 在系列里非常受到大家的欢迎。

虽然有很长一段时间里我们都没有在 B 面上放法术力费用，最后选择加上去是基于两个主要的原因：首先，如果没有法术力费用，那这些牌在机制上就跟神河的倒转牌没什么两样（虽然上面会有更多文字—且我们强烈相信它们会有一个截然不同的感觉，这能更好地捕捉二元性）。其次，B 面上没有法术力费用会让我们必须在每张牌的规则中定义那张牌的颜色。

目前对于双面牌该如何使用的的建议：玩家可以在使用不透明牌套的情况下直接使用它们。如果他们不想使用不透明的牌套，我们将会提供列表牌来作为双面牌在战场以外任何区域中的替代品。

我相信双面牌将会是这个系列中很重要的卖点。设计团队花了很多时间去找到让所有的转化尽可能为大家带来共鸣的方式。每当我们制作一个有着广为人知名字的比喻时，我使用那个名字（像是化身博士及海德先生）不只是为了名字，而是我希望所有人都可以知道我们在比喻的是什么。

杂项

Erik 并没有很了解除了白色外所有颜色都有诅咒这件事对我的重要性，所以也没有在绿色于开发中被踢掉时补上替代品。这是一个很好的例子告诉我们如果你没有强调，很多东西就可能被落掉。像在这里我就只是轻描淡写地提到我们曾经做过这件事，却没有指出我们有个明确目标的想法。 恶魔确实被留了下来，但最后只有三张。我已经不记得引用 Pitchfork 的笑话是什么了。

这个系列里有其他几个重点不属于上述的任何分类当中：

诅咒 – 这是一个结附于玩家的结界，能在被结附的玩家身上发生一些不好的事。诅咒出现在除了白色外的所有颜色当中，黑色和蓝色里的数量则是最多的。

恶魔 – 鬼怪在红色里被恶魔所取代。除了一个引用 Pitchfork （Brady 说这应该要消失才对）的笑话外，各个角度来说恶魔的生物类别都不是部族。恶魔有顽皮且具破坏性的特质，且只会出现在大多是如鬼怪般体型较小生物的红色里。

次要主题

为了在限制赛中提供一些深度并丰富系列的内容，每个颜色都有一个次要主题。

基本的本质留了下来，但非白色被改成了非人类或是明确订出怪物的部族。 这个主题留了下来，我想Erik 提高了磨牌的数量。 这个主题被缩减了一些但依然留了下来。 这个主题大部分被移到了蓝色和黑色的灵俑牌上，红色里只留下一张。 这个主题留了下来。

白色：与怪物战斗 – 白色的次要主题全部都是白色与其中东西之间的战斗，有些出现在以非白色东西为目标咒语和效应上。白色也有特别设计来处理各个不同怪兽部族战略的牌。

蓝色：磨牌 – 蓝色的磨牌在系列里大部分的时间都是用来磨自己，以获得那些在意坟墓场里牌张的优势（包括但不限于返照和蓝色的灵俑）。

黑色：重复利用坟墓场 – 黑色是最好把资源从坟墓场里带回来的颜色（绿色排行第二）。这和"在意死去"的主题有很好的配合。

红色：把坟墓场作为资源 – 红色有一些可以放逐坟墓场里的牌来使用的咒语。这也和"在意死去"的主题有很好的配合。

绿色:坟墓场里的生物牌 – 绿色有许多会随着坟墓场里有几张生物牌而变强的牌张。这让绿色能随着时间越变越强，也能帮助"在意死去"的主题。

双色组合

这些是玩家为什么应该在限制赛里使用十个双色色组的原因：

基本上邻色的部族原型在一些修正后保留了下来，而对色的原型则被很大程度改动。Erik 和他的团队花了很多精力来制作很酷且能唤起大家记忆的对色原型。 在所有我设计过的系列当中，依尼翠可能是最棒的，所以回顾当时提交的档案并回忆交出去的东西实在很有趣。这对于我们如何设计之后的顶底系列绝对有很大的影响。我想强调这比起一般洞察设计档案中的内容改动较少的原因，是因为依尼翠的设计横跨了一整年的时间，而现在的洞察设计只有四个月。非常感谢我的设计团队，Erik 和他的开发团队，以及其他所有威世智的人给了这个系列他们的全部，来完成这么一个令人永生难忘的万智牌系列。

白蓝： 防御型的精怪套牌

蓝黑：缓慢且蹒跚的灵俑套牌

黑红：吸血鬼的快攻套牌

红绿：狼人的中程套牌

绿白：快速铺场的人类套牌

白黑：人类与想要吃掉人类的怪物们

蓝红：磨牌 + 以坟墓场作为资源

黑绿：重复利用坟墓场

红白：另一个快攻的选择

绿蓝：磨牌 + 在意坟墓场

我很满意大家的努力，也感觉我们制作了一个比过往大型专业级延伸系列还要更多顶底共鸣的系列。

我希望你们喜欢今天和我一起回顾原版的依尼翠。我很想知道你们对于今天所提到任何东西的看法。你可以写 email 给我，或透过我的任何一个社群媒体帐号（Twitter、Tumblr、Instagram 和 TikTok）与我联络。

下周回来跟我一起期待依尼翠：黯夜猎踪预览周的开始，我们将会看到这次万智牌是怎么处理歌德恐怖世界的。

在那之前，希望你在回顾自己过去时能找到幸福。