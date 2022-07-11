我会在今天（以及接下来的两个）专栏中述说一些万智牌设计的有趣小故事。我挑选了26张牌并且把它们从A到Z排序，每张牌述说一个有趣的设计故事。我试图挑选没说过的故事，也确实有一些喜爱的故事没在文章裡出现过（但可能在其他地方说过：我製作的东西这麽多，不重複实在很难）。希望你们也喜欢这些故事。

Abduction

Abduction

当我和Michael Ryan向万智牌的品牌团队提出晴空号传说时，我们的计画是从暴风雨开始，但他们非常地兴奋，并问我们是否可以从晴空号开始（显然当时不叫晴空号）。我们决定使用的想法就是述说故事的前情提要，大家会看到西赛被绑架，然后晴空号的船员集结来拯救他。

这系列已经进行蛮久了，但我们还没给插画定案，所以我与Michael和创意团队（几乎都是Pete Venters一人）合作来思考要如何用已经在系列裡的卡牌来述说这个前期的故事。最大的挑战之一就是想出要如何显示西赛被绑架。这个事件是整个晴空号传说的开头，所以我们知道这必须要出现。

看起来唯一扯得上边的牌是个能抓走对手生物的蓝色咒语。它有个不合理的奇怪坟场条件（这系列有个坟场主题），但我们找不到其他选择，所以我们将牌名改为 Abduction 并且将西赛的图放了上去。由于原本没有要展示绑架这件事，我和Michael并没有去想它到底是如何发生的，因此Pete Venters就让画家画了从传送门穿出的手，这样就能在之后慢慢想到底是谁绑架了西赛。

Bake Into a Pie

纳饼入炉

在设计艾卓王权时，我们和创意团队合作来思考系列裡的童话部分不能使用哪些东西。举例来说，我们决定这系列不会有会说话的动物，另一个就是不使用童谣。所以当我在一年后看到测试牌 纳饼入炉 上的插画和名字时（如果已经拿到插画的话，我们就会把它印在测试牌上）非常地惊讶。以下是我和当时正在测试这张牌的测试团队成员的对话：

我：这牌名是真的吗？

他们：对喔。

我：能改吗？

他们：应该是很难。插画就是由名字来的。

我：我以为我们没有要用童谣。

他们：我们没有啊。

我：那，纳饼入炉？

他们：怎麽了？

我：这名字哪来的？

他们：某个童话故事。

我：不，它是来自于「六便士之歌」，是个童谣。

他们：我不知道。

我：「唱首六便士之歌，黑麦满布袋；二十四隻乌鸦，烤进一个派（Bake into a Pie）。」

他们：我知道这个。

我：这是从童谣来的。

他们：喔。

我们最后做了一堆研究，并发现格林童话中有许多故事裡的人都会被杀掉并被烤成食物，不过我不确定最后是不是被做成派就是，但我们决定它符合我们可以用的来源资料的主题，所以纳饼入炉就留下来了。

Cease-Fire

Cease-Fire

Bill Rose在多年前的某一天把我拉到他的办公室裡表示有求于我。创意团队的最后一个成员刚递出辞呈，代表没有人能处理接下来的系列奥德赛（这很明显是多年前的事）。我带领了Un-版的所有创意工作、并且也为远古遗产做了一堆创意工作，所以我是R&D中经验最多的成员。我能带领奥德赛的创意团队吗？我已经带领它的设计，而且也乐于帮忙，所以我说没问题。

总之，数个月后我在一个房间裡检视系列的各个插画。当时（我们现在已经不会这麽做了），我们会检视插画并决定我们是否要做些交换。基于某些原因，我们在奥德赛中交换了很多图。举例来说，这张图（来自 Flame Burst ）：

原本提交的是这张图：

这张则是给 Mystic Crusader 的图。

Mystic Crusader

这张图裡的火焰打到艾文原本是要用来示范火焰对它是无效的（因为它反红），但太多人的解读是艾文受到伤害了，所以我们决定将它挪到红色的直击伤害咒语上。我想我们将它倒过来（在和插画家谈过之后）是因为这样才能将焦点放在伤害而不是生物上。

许多插画的交换要等到我们有一个咒语和一张插画之后才会做。插画是这张：

卡牌则是这张：「目标牌手此回合不能施放生物咒语。抓一张牌。」

Bill看着我并说：「创意团队做这个吗？」我则是回答「可以吧，我想。」

我花了许多天思考这个谜题，直到有天突然灵光一闪。我可以将这张牌命名为 Cease-Fire 。使用火这个字能连结插画裡的烟，而「停火」这词则是停止对立的意思，这也能解释卡牌的机制。而这就是 Cease-Fire 命名的由来。

Dead Ringers

Dead Ringers

我得承认这张牌是我设计的。嗯，事实上是我设计了变成这张牌的牌。这是个警世故事，说明好的原意如何能导致不好的结果。

让我先来说这张牌一开始是什麽：

消灭两个有共享颜色的目标生物。

很单纯吧。如果牌A是红色然后牌 B也是红色的，那你两个都能消灭。我设计的就是这样，不过在开发时出现了一些问题。

第一，我们在当时不会让黑色杀黑色生物，这奇怪的原因是来自于第一版的[autocard name="Terror"]惊骇（我在多年之后终于移除这个限制了）。这张牌能让你杀两个黑色生物，所以我们得加上「非黑」。第二，我们会在当时的黑色杀牌上加上不能重生这条叙述。第三，它让你能杀一个红色生物、以及一个带红的多色生物。这让这咒语对到多色生物时非常强力，然后因为启示录是个多色系列，他们又做了点更动让它不能这麽做。这想法很难用模板写出来，所以最后出现的就是印在牌上的规则叙述。

当卡牌上市时每个人都问我这张牌是否是我设计的，但当我解释上面那些细节时感觉根本没人在听，所以很多人都会在社交媒体上嘲笑我（我已经习惯了，但你知道的）。这就是一张小可爱牌让我被一直嘲笑的由来。

Elephant Ambush

Elephant Ambush

在奥德赛设计时，我们製作了返照牌。绿色有闪现，所以我觉得能做一张派出衍生物的绿色瞬间应该很酷。我想要它是个3/3，因为感觉是个不错的大小而且也表示它必须要是个大象（我们会尽量让衍生物重複，这在我们将衍生物牌放进补充包之前是很重要的）。这就导致了我和另一个设计的以下对话：

他们：所以，这张牌是什麽？

我：它是个能派出3/3衍生物的返照瞬间。

他们：机制上我懂。在创意上呢？

我：它是个大象。

他们：它为什麽有闪现？

我：因为它扑向你。

他们：从哪裡？它是个大象。

我：我不知道。也许它躲在树后面。

他们：大象躲在树后面？

我：狡诈的咧。

他们：随便你。

我在那天将这张牌改名为 Elephant Ambush 。然后我去找美术监督Dana Knutson询问是否能让插画显示一隻大象躲在树后面。他说没问题。于是一张经典的万智牌卡牌就诞生了。

Flicker

Flicker

万智牌的R&D在有段时间裡只有五个全职成员。我们製作了许多产品，有时候一个人就得设计一整个产品，天命之战就是其中之一—天命之战的设计团队就是我。事情是这样发生的。

这系列会有个传统的开发团队以及满员的开发者（当时的五个全职—我们也都在开发团队裡），所以我当时的想法是如果我设计了整个系列，那开发团队在看到问题时也能解决它。我记得当时的设计负责人Joel Mick问我是否能一个人设计整个系列。我跟他说我可以。

我当时有个想法就是给每个颜色一个垂直的循环，即在机制上相关的普通、非普通，和稀有牌。（这在成品裡大多都被删掉了。）

对白色来说，我决定微调并使用一些由在海市蜃楼中设计的牌，而那些牌则和跃离有关。我非常喜欢能自己跃离的牌。不过让我很烦躁的一点就是，「进战场」效应在跃回时不会触发。这感觉就像我们似乎有个有趣的东西没在用，所以我就想出了这个放逐某个永久物并立刻将它带回的效应。这会触发「进战场」效应以及一些酷炫的互动。我叫这个异能为闪烁。所以，我设计了一个普通闪烁的瞬间、一个带有闪烁进战场效应的非普通生物，以及带有闪烁启动式异能的稀有生物。我很以这垂直循环为傲。

在开发时，其馀的开发团队觉得这些牌并不怎麽样，所以他们从系列中将这些牌移除了。我真的很喜欢这个效应，所以我尽全力想将它们留下来。好吧，如果不是垂直循环呢？如果只有两张牌呢？一张牌？一张普通牌？一张非普通？一张稀有？如果是法术而不是瞬间呢？儘管它是个稀有的法术，我仍花了不少时间才将这个效应留在系列裡。我也设法将它命名为 Flicker 。闪烁效应最后大受牌手欢迎并且变成常青异能，并出现在大多数的系列裡，所以我很高兴我有尽力将它们留下来。

Garbage Elemental

我们在推出Unstable和Unhinged时R&D并不是很清楚补充产品是如何运作的，所以他们就将这些视为小扩充系列。当它们卖的比小扩充系列还差的时候就被视为是失败的产品，所以Un-系列就被永久封印了。

十年之后，马克议会（Mark Purvis、Mark Globus，和我）决定我们要製作另一个Un-系列，但这过程仍不是很清楚。Mark Globus的想法之一就是倾向这系列的实验本质。R&D想实验一些东西，所以我们也许可以在第三个Un-系列做做看。这东西就是数位印刷。印刷科技这几年有飞跃的进步，而R&D也很想看看这能让我们做出什麽样的设计。我们就是允诺要在这个新空间测试一些东西才能製作新的Un-系列的。

Unstable设计团队花了许多时间检视我们能用数位印刷做什麽。其中一个精采的想法就是我们可以用印刷让每张牌变得独特。

我们有许多设计，但最酷的就是所谓的 Garbage Elemental 。我们首先製作了一张巨大的生物异能列表，不管是否属于关键字。接下来製作了一张巨大的攻防组合列表。然后用强度排名了两张列表。最后，我们设计了一个演算法，让它依据牌上所有东西的强度排名来创造法术力费用。我们的想法是每张牌都会从异能列表和攻防组合中随机挑选两样。这张牌接着会依据演算法获得一个法术力费用。这样每张牌都会是独一无二的（至少同样版本不会重複太多次）。它叫做 Garbage Elemental 是因为它是各种想法组合而成的牌，而你绝不会知道你会获得什麽东西。

虽然Unstable设计和开发花了七年，但真的能推出时，印刷的技术还是不够进步，所以我们在开发中期还是从档案中移除了这些直印卡牌。这些栏位变成了以不同版本出现的同图异字牌。为了捕捉原本 Garbage Elemental 的感觉，我们设计了六个可以在旧模组下存在的版本，精挑细选为六个有趣的选择。我们保留了名字，因为我们感觉就是该这麽做。在另一个世界线的 Garbage Elemental 会更加混乱。

Hornet Sting

黄蜂螫刺

颜色派现在是由颜色议会督导的，但之前的许多年都是我一个人的工作。我并不是颜色派正式的管理人。我只是R&D中最在乎它的人，所以就揽下了这个重责大任，确保我们不会创造出不该设计的牌。我在威世智的第一年是海市蜃楼开发团队的一员。这系列有下面这张牌：

Unyaro Bee Sting

这是我和开发团队的对话。「他们」代表的是团队其他人。

我：我们不能印这个。这会破坏颜色派。

他们：怎麽破坏？

我：呃，绿色的弱点之一就是它要依赖生物来对付其他生物。如果绿色盘面上没有生物，那它就不应该能处理战场上的生物。

他们：好啊，但这是蜜蜂螫人。蜜蜂是绿色的而且它们也会螫人。

我：蜜蜂不应该在绿色裡，因为绿色不会飞也不会对生物造成直击伤害。蜜蜂可以是白色的。

他们：我们喜欢这个风味。

我：我们不应该用风味来正当化颜色派的破坏。风味超有弹性，我们可以给任何东西风味。

他们：欸，我们喜欢它。

所以 Unyaro Bee Sting 就推出了。这些年来我们会设计其他绿色的蜜蜂风味牌，而它们也常常会延展或是破坏颜色派。我记得黄蜂螫刺是Aaron Forsythe设计的，而我也认为他在嘲弄我。我这次也企图阻止它，但如同以往我就是无法阻止蜂蜜风味的卡牌出现在绿色裡。Aaron的说法是它是张弱牌所以没有关係。 黄蜂螫刺 最后还是出现在比赛中，因为它让绿色套牌能处理讨厌的一防生物。我们发现当你给一个颜色它通常不能做的东西时，它就算很弱还是能填补这颜色原本的弱点。

不管如何，当万智牌2021推出时，我曾在线上哀叹它的存在，因为颜色派的破坏会伤害我的灵魂。几年之后我收到了一个包裹。有个粉丝收集了二十张闪的 黄蜂螫刺 （因为二十点伤害就能杀死一个牌手）、框起来，然后寄了给我。这是我最喜爱的粉丝礼物之一，而我现在也还留着它。不管好坏， 黄蜂螫刺 在我心中都会保有一席之地。

Isamaru, Hound of Konda

Isamaru, Hound of Konda

有些设计原本只是个你无意想到的酷点子，有些设计则是因为你在解决问题；有些设计是要捕捉卡牌的顶底风味。有些设计则是因为你想要证明什麽。勇丸就是这样的牌。这故事是从神河群英录的开发会议时开始的。在讨论许久之后，我们决定这系列的主题将是传奇永久物，尤其是传奇生物。这就导致了所有的稀有生物（以及一些非普通生物）都变成了传奇。（对 万智牌 历史的粉丝来说，我就是在这时说出「如果你的主题不在普通、那这就不是你的主题」这句话的。）

在某一天，我们正在讨论传奇生物的设计。有个开发就说「它们不能是白板（即没有规则叙述）。」我就问「为什麽不行？」他们就说传奇生物应该感觉很特别，而白板生物无法给人这个感觉。我不贊同这个想法。举例来说，W叫2/2如何？我们从来没做过这个，而我也认为牌手会觉得这很酷。我们将它加进档案然后就这样了。

有趣的是，这也导致了另一张牌的故事。一旦我们设计了勇丸，下个问题就是我们是否可以在秘稀也做同样的事。这也花了许多年，但我终于想到要如何做了。你们知道是哪张吗？

点击这裡来看 Infinity Elemental

下集待续

我今天时间就这麽多了。我希望你们喜欢这些故事。如同以往，我很想听听你们的想法。你们喜欢这类型的文章吗？你们想看看不同类别的故事吗？你们可以写 email 给我或是透过我的社交媒体帐号（Twitter特、Tumblr、Instagram，或是TikTok）让我知道你们的想法。

请在下週回来看我继续这系列。

直到下次，希望你们也可以使用这些牌创造自己的故事。