目次

塞洛斯时空一片混乱。诸神与凡人相互对立，恐怖的怪物则肆虐着大地。英雄为了荣耀拼命，同时新生的可怕星座在夜空中成形。你会站在哪一边？

星彩

具有星彩异能的结界代表了塞洛斯夜空中的神圣的星座，而现在它们也充斥于凡间。

结界的星彩异能会在它或其他结界在你的操控下进战场时触发。尼兹之旅中大多数具星彩异能的结界为结界生物，但是有小部分例外。

任意在你操控下进战场的结界都能触发每个由你操控之结界的星彩异能，无论它是灵气、普通结界、结界生物还是衍生物。（这意味着无论你是否以神授的方式施放具神授异能的生物，都能触发星彩异能。）

积力

具有积力异能的咒语让你能为它付出更多法术力以增加目标的数量。

于你施放具积力异能的咒语时，你可以选择任意数量的目标，并为该咒语第一个目标以外的其他目标支付额外费用。如果你要施放阿耶尼的风采并以一个生物为目标，它的费用仅为 。第一个目标之外你每以一个生物为目标，施放阿耶尼的风采便要额外支付 的费用。因此它指定两个生物为目标时，费用是 ，指定三个生物为目标时，费用是 ，以此类推。

虽然你施放阿耶尼的风采时能以任意数量的生物为目标，但是你不能多次以同一个生物为目标。就和其他指定目标的咒语一样，当你用阿耶尼的风采指定由你操控且具有勇行异能的生物为目标时，勇行异能将会触发。

尼兹和神授

塞洛斯的诸神居住在尼兹，那是塞洛斯夜空中的繁星神域。诸神及其仆从彰显了尼兹神域的强大和威严。塞洛斯环境的的结界生物都有着独特的牌框，表现了尼兹的星空。

尼兹边框没有与之相关的规则。它只是提醒牌手这些生物也是结界。塞洛斯环境的其他结界采用的是普通牌框。

尼兹之旅中一些结界生物具有神授此关键字。

具神授异能的生物让你有机会将其作为结附于某生物的灵气施放，将其力量、防御力和异能赐予该生物。

当你的手牌中有具神授异能的牌时，你有两种选择：按常规支付其法术力费用来施放，或支付其神授费用来施放。如果你按常规施放神授牌，则它是一个结界生物咒语，结算后并在战场上成为结界生物。它的神授异能及其「所结附的生物得...」的规则叙述会被忽略。

如果你支付神授费用施放牌，则它不是生物咒语。诸如菁华离散这样只能以生物咒语为目标的咒语不能指定它为目标。它会是具有「结附于生物」异能的灵气咒语，因此你必须以生物为目标才能施放。它能被诸如失效这样只能以非生物咒语为目标的咒语反击。如果目标生物具有勇行异能，则它会被具神授的灵气触发，就像其他灵气咒语一样。具神授的牌总是结界，无论它们是灵气还是生物。

如果目标生物在你将具神授异能的牌当作灵气施放之后、该咒语结算之前的时段离开战场，则该灵气咒语结算时会是结界生物，而不是像普通的灵气咒语那样被反击。如果目标生物在灵气咒语结算时仍在战场上，则它会当作结附于该生物的灵气来结算。

具神授异能的灵气结附于生物时，它会给予该生物其文字栏中所列的异能和力量／防御力加成。如果此灵气所结附的生物由于某种原因离开战场，则此灵气会立即再次变为结界生物，而不是如其他灵气一样被置于坟墓场。

虽然你大多数时候会用神授牌以自己的生物会目标，但你同样能以对手的生物为目标。这可能会有用，比如说，如果你想通过往对方生物上施放糙节覆痕怪来阻止它在关键回合中进行阻挡。如同以往，当所结附的生物离开战场时，你的神授灵气会当作结界生物留在战场上～且在你的操控下，而非对手的操控下。

勇行

每当你以具勇行异能的生物为目标施放咒语时，该生物会让你获得巨大的好处。

每当你以具勇行异能的生物为目标施放任何咒语时（包括同时以其他生物为目标的咒语），即会触发勇行异能。如果一个咒语以数个具勇行异能的生物为目标，比如说，因为积力异能，所有勇行都会触发。起动式异能，诸如佩带，不会触发勇行异能；触发式异能也不行，例如破浪鱼驹的进战场异能。

如果瞬间或法术咒语的规则叙述中包含「目标」字样，则其具有目标。每个灵气咒语也都有一个由其结附异能所表示的目标，包括你以神授施放的灵气咒语。生物咒语和其他永久物咒语（灵气咒语除外）不可能具有目标。

勇行异能只有在该生物的操控者施放以其为目标的咒语时才会触发，其他牌手这么做时不会触发。

占卜

占卜机制让你掌控自己的命运。

占卜是一个关键字动作，总是与一个相关的数字同时出现。占卜的流程是检视你牌库顶这些数量牌，然后将其中任意数量的牌置于你牌库底，其余则以任意顺序置于你牌库顶。占卜1意指检视你牌库顶的那张牌，决定将其置于牌库顶还是牌库底。在你占卜2或以上时，你有更多选择。

蛮化

怪物在塞洛斯的荒野四处肆虐，残忍地惩罚所有碍事者。

蛮化是一种起动式异能，只要支付其费用便可随时启动。在它进行结算时，会检查该生物是否已蛮化。若该生物未蛮化，则此异能会在其上放置若干+1/+1指示物并使其蛮化。这表示再次结算蛮化异能不会有任何效果。如果蛮化异能因故被反击，则该生物不会获得指示物或蛮化，且可再度利用其蛮化异能。

许多具蛮化异能的生物，例如塞洛斯的撼岩巨人，还具有会在该生物蛮化时（换句话说，即其蛮化异能首次结算时）触发的触发式异能。

撼岩巨人的触发式异能会在其蛮化异能首次结算时触发。如果撼岩巨人在其蛮化异能结算时不在战场上，其触发式异能不触发。

还有一些具蛮化异能的牌，只要蛮化便会获得异能，例如塞洛斯的百臂巨人。

一旦某生物成为蛮化，除非它离开战场，否则没办法让它不再蛮化。如果百臂巨人的蛮化异能已经结算，它便具有延势异能并能额外阻挡九十九个生物（如果它能够阻挡它们），即使蛮化异能获得的+1/+1指示物因故被移除（例如，由于生机转移），也是如此。

献力与诸神

五位尼兹之旅的神在牌张中以传奇结界生物出现，生物类别为神。尼兹之旅中的神都是双色，至此十五位神祗全部现身。只要你对其颜色的双色献力足够高，双色神便会具现为生物登场。

你的双色献力，便是检查由你操控的所有永久物之法术力费用，并统计所有这些法术力符号当中属于该两色之任一色符号的总数量。你的每个颜色的法术力符号不需要达到特定的数量；它们只在乎总数。

混血法术力符号，诸如 会算作属于两种颜色之一，但不会计算两次。换句话说，一个混血法术力符号最多只能使你任意颜色或颜色组合的献力加一，但它会使包含其任一色之颜色组合的献力加一。

就像塞洛斯环境里的其他神一样，尼兹之旅的每个神都具有不灭异能，且唯有在你相应颜色的双色献力够高时才会是生物。如果神在你对应颜色的双色献力少于必要数量时进入战场，则在生物进战场时触发的异能不会触发。如果某个神在战场上时已是生物，且你相应颜色的双色献力下降到必要数量以下时，该神立即不再是生物。神在进战场的回合不能攻击，除非它具有敏捷异能；即使于它进入战场时还不是生物也是如此。

神一直会是传奇结界，且不论是否为生物，其异能都会产生效应。