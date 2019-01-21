我从上周开始分享了一些效忠拉尼卡的卡牌故事。我还没说完，所以今天会继续。

鬼怪集群

当我在第一版开始游玩时，吸引到我目光的一张卡牌叫做疫病老鼠。

当我终于能设计自己的系列（暴风雨）时，我决定我要尝试设计一个像是疫病老鼠的Lightning Bolt。我花了不少时间寻找方法，但最后还是给我找到了。与其和疫病老鼠一样检视战场，这张伪闪电击会检视坟场的同名牌张，这样你之后施放的卡牌就会变得更强力。这张卡牌最后的名称是点燃。

点燃蛮受欢迎的，也出现在套牌里蛮多次的，但下一张使用这个机制的卡牌才将它正式地引进构组赛制：来自宿敌，名为累积的知识的卡牌。

点燃加上抓牌非常强大。我于是受到启发，并且于在乎坟场的系列奥德赛中设计了一个叫做爆发的点燃卡牌循环。

除了将这异能分散给所有颜色之外，奥德赛同时也使用了计算不同名卡牌的方式。

这个点燃异能之后则是出现在骤霜的两张卡牌上，因为这系列有个坟场的副主题。

然后它出现在万智牌：起源的一张卡牌，以及异月传奇的两张卡牌上。

这最新一批的卡牌从检视所有的坟场改为你自己的。这和我们制作像是部族 领主的哲学一致，这样玩家就不用担心自己的卡牌可能会让对手的卡牌变得更强大了。

而这就要提到鬼怪集群，即第一个点燃型的制造衍生物咒语了。它在红色中也是非常适合，毕竟这颜色正是推出第一个疫病老鼠闪电击的颜色。现在我们只需要制作一个，依据坟场其他同名卡牌数量而变大的1/1生物就可以完成这个循环了。

卫护计划

这里有另一个有趣的设计任务：创造一张鼓励玩家做他们平常不会做的事情的卡牌，某个你认为会导致有趣对局的东西。卫护计划正是这个设计目标的完美例子。通常玩家使用四张一组卡牌的原因是它们会是最适合套牌的卡牌。为何不最大化它们出现在你起手七张里的机率呢？

不过使用四张一组的问题是，这样变化性就会减少了，而如同我常常解释的，变化性正是大多乐趣的来源。（举例来说，这也是为何指挥官是个一张流的赛制。）我们是否有方法能贿赂玩家不使用四张一组呢？如果我们设计一张会奖励你使用不同生物的卡牌呢？我们能提供什么样的奖励呢？这必须是大多数套牌都能用的东西。抓牌如何？这蛮有用的。

我们要将它放进什么颜色呢？我们第一个想到的是蓝色，因为它是最会抓牌的颜色，但蓝色的生物却是最少的。这副套牌要充满各种生物。绿色的抓牌只和生物有关。等等，这异能和生物有关，而绿色正好是最专注在生物上的颜色，所以这搭配再完美不过了。而这就是卫护计划的由来。

水螅融合体

Ethan Fleischer有个关于设计的老生常谈：别让玩家算数学。虽然我们大致上都会遵从这点，但还是有个很大的例外：X费咒语。前数学教授Richard Garfield在第一版中设计了十三个费用中有X的咒语（而这还没算上多亏了Oracle更新而获得X费用的Drain Life）。X咒语很酷是因为它们能依据使用的法术力而产出具有差异性的效应，但时间却告诉我们这会让玩家感到迷惑。事实上，游戏支持团队会追踪玩家的问题，而当我们还常常将X费咒语放在普通牌时，他们最常被问的问题就是「这咒语要怎么用？」（这也是我们不在普通牌推出太多X费咒语的原因。）

而为了让事情更复杂，我们还设计了让X能应用在一个以上的效应的X费咒语。举例来说，水螅融合体就有一个使用不是一次、不是两次，而是三次的X。它会决定你获得多少生命、抽多少张牌，以及这生物能获得多少+1/+1指示物。但是等等，这还要更复杂一点。三个效应中的两个并不在乎X，而是X的一半然后舍去小数点之后的数量。

水螅融合体是张非常有趣的卡牌，同时也是个秘稀，所以它不太可能成为新手在这系列中的初体验，因此这个复杂度比较有正当性。我只是觉得X费咒语竟然能变得这么复杂很有趣而已。

欧佐夫僭位卡娅

卡娅是这系列第三个鹏洛客，而且和多密以及多温一样之前只有一种鹏洛客卡牌。卡娅有两个卖点：第一，她是个刺客。第二，她拥有能穿透的能力（能穿过东西，好似该东西不存在一样）。这异能让她能触摸和「杀掉」鬼魂。我们第一次碰到卡娅是在诡局：王权争霸中，她被玛切莎雇用去刺杀布莱戈国王，一个鬼魂。

卡娅原本的卡牌让她可以闪烁自己或是其他的生物（放逐他们并且在下个维持开始时移回来；这是个让她重新获得忠诚的聪明方法，因为她没有加忠诚的异能），同时吸玩家的血然后强制弃牌并抓牌。有趣的是，她原本的鹏洛客卡牌什么都杀不掉。

对于新的卡娅，我们的目标是要让她成为欧佐夫的领袖（同样是透过波拉斯的阴谋）。她的+1异能展现的是她「杀掉鬼魂」的能力，因为她移除的是已经死去的生物。她的放逐异能可以处理一些坟场的互动，而获取生命则是和欧佐夫的「在乎生命」副主题相呼应。

她的-1异能则是要展现她的刺客风味。基于对局设计的原因，这被限制在较小的东西上。这异能让她非常善于杀掉衍生生物。

她的大招（她的第一个大招，因为原本的卡牌没有）要做两件事。第一，这是个吸血效应，让她可以在主题上和她的第一张卡牌连结，同时展现欧佐夫的「在乎生命」副主题。第二，这可以将她的各个能力连结起来，因为她的+1和-1异能都会放逐。卡娅会「杀掉」东西，然后会根据杀掉多少东西而变得更加强大。

全面操弄

在两张卡牌前，我谈到X费的咒语会让玩家感到困惑。你知道什么会让他们更困惑吗？XX咒语。在万智牌的历史中的效忠拉尼卡之前，我们设计了22张法术力费用为XX的卡牌，以及一张（星幽羊角）费用为XXX的卡牌。我们使用XX的原因（然后通常都只会在稀有和秘稀）是，这是我们唯一能设定巨大比例效应费用的方式。具有XX的卡牌通常挺强大的，而其中也有不少是经典的万智牌卡牌，所以XX是个我们需要小心挑选使用时机的必要之恶。

镜像行进

红色是很多东西，而其中之一就是混乱。这从概念上来看很酷，但是从机制上呢，就有点难转换到卡牌上了。玩家想要知道他们的卡牌能做什么，所以当我们设计一张可能不会运作的卡牌时玩家通常不会太高兴。举例来说，我之前谈到当我深入探讨为何某些机飞版的丢骰子牌张不受欢迎时，我发现最不受喜欢的那些都是你无法控制会发生什么的卡牌，而不是那些你知道会发生什么，但却不知道效应会多大的卡牌。

我们找到的解决方式就是，让随机发生足够多次，这样你总会有运气好的时候。举例来说，由于镜像行进会在非衍生生物在你的操控下进战场时触发，所以你会有很多丢硬币的机会，而机率告诉我们你大概会赢一半的次数。这张卡牌的费用就是假设你会赢50%的机率去制定的，而当你的胜率比它还要高的时候就会让人非常开心。只有当它低于50%的时候你才会觉得运气不好，而常常没中的这种事更是不会太常发生。

执着诉愿人

当我谈到鬼怪集群时，我解释了第一版的疫病老鼠是如何启发了暴风雨的点燃。这并不是疫病老鼠所启发的唯一万智牌机制。当第一版推出时并没有任何套牌的限制（除了套牌必须要有40张卡牌之外。60张的限制之后才会出现）。当时的想法是玩家可以在他们的套牌中放进任意想要的疫病老鼠数量。（而早期的确是有很多玩家这么做。）一旦四张上限的规则被制定之后，疫病老鼠套牌就等于被宣布死刑了，所以我们在五色曙光设计时制作了一个替代品。

无情鼠群的费用为1黑黑而不是2黑，但起始的身材却是2/2而不是1/1（疫病老鼠有点偏弱）。这张牌在休闲玩家中还算受欢迎，所以我们在接下来的几年里又设计了一些。我不知道他们为何都是黑色的（应该有两个是老鼠的关系？），但很多玩家相信能在套牌中放任意数量这异能是黑色的专利。它实际上并不是。任何颜色都能这么做。这并不是我们需要给特定颜色限制的东西，因为这并不必要。

我在我的部落格上曾经提过很多次了，而你们的回答也通常是「那就做一个其他颜色的啊」。我们终于这么做了。我喜欢执着诉愿人是以非常蓝色的方式这么做的。我希望你们也能喜欢这个你们要求的非黑色、和老鼠类似的卡牌。

瘟疫精怪

我想要用趣味问答的方式谈论瘟疫精怪。哪些常青关键字异能可以（有意义地）出现在黑边万智牌的瞬间和法术上呢？

点击这里检视答案 答案是死触、闪现，和系命。从技术上来说，你是可以给一个瞬间或法术飞行的，但它不会有任何实际的功用。践踏是另一个玩家认为可以放在瞬间和法术上的常青关键字异能，但黑边的规则无法支持它，所以这也是为什么Super Duper Death Ray会在Unstable推出。 系命曾被赋予在瞬间和法术上两次（灵火宗师和 咏火与颂日）。 闪现曾被赋予到法术上两次；因为赋予到瞬间上毫无意义（极音速巨龙和and 加快). 瘟疫精怪是第一次将死触赋予给瞬间和法术。

首席凡妮法

万智牌的设计有许多时间和地点可以做创新，但我们有时候也是会参考过去的想法。有时候制作全新让人兴奋卡牌的方法就是复制玩家在过去曾经喜爱的东西。首席凡妮法就是一个完美的例子。

诞生荚是由设计团员Joe Huber于新非瑞克西亚设计时创造的。我们正在设计非瑞克西亚法术力的卡牌，因此也想要制作各式各样的卡牌。Joe想到了一个绿色神器（所有的非瑞克西亚法术力卡牌都是有色的，因为非瑞克西亚法术力在这系列里都是有色的），但它也是个玩家愿意在非绿色套牌中支付生命使用的东西。我不知道这张卡牌的启发是什么，但我猜应该是来自于古文明之战，一个会给神器做类似效应的法术Transmute Artifact。（Transmute Artifact正是启发我设计克撒传卡牌打造的由来。） 诞生荚后来成为了超强力的构组卡牌，出现在能使用它的几乎所有赛制中。

所以当设计团队试图要想出析米克最新的领袖能做什么的时候，我们就想到可以让她变成一个会走路的诞生荚。它感觉非常的析米克，而我们也知道它是个很多玩家都喜爱的效应。在将它放进两个颜色时，我们就可以把起动费用从两点加横置下调为横置而已。

镇场拉铎司

拉铎司是建立和运作拉铎司宗派的恶魔。他出现在拉尼卡的所有系列中，所以创造新拉铎司的关键就是要确保我们能捕捉拉铎司的本质，同时又要让这张卡牌能和效忠拉尼卡的公会版本做良好搭配。

原本的拉铎司是个飞行践踏的7/6生物。它具有能消灭战场大部分东西的能力–包括你的卡牌。我们再返拉尼卡时的拉铎司也是个会飞和践踏的6/6。这个拉铎司比较没那么具有毁灭性，但却更鼓励你向对手造成大量的伤害。这是为了让该卡牌能和再访拉尼卡版本的拉铎司公会更好搭配而设计的。

拉铎司的第三个版本也是从会践踏的6/6飞兵开始的。（像是攻防和常青异能这类直通现在让角色感觉相似这方面很有帮助。）我们决定要让他更接近原本毁灭性的版本，而不是他喜爱伤痛的重返版本。和初版一样，这张卡牌能消灭任何战场上的非恶魔。不过，与其让玩家控制什么会被消灭，最新的版本使用了丢硬币机制来让这毁灭更随机，以及在我的眼中，更拉铎司。

析米克威权

析米克威权是我们R&D称为另类获胜法的卡牌。我们通常每个系列只会做一张这种卡牌，然后在一年之中只会做一到两张。一个优秀的另类获胜法卡牌可以启发玩家围绕着它构组套牌。这种卡牌通常是设计给强尼和珍妮的，因为它们需要创意性的套牌构组。

析米克威权是个蛮直接的另类获胜法卡牌，因为它很清楚地告诉你它要的是什么：+1/+1指示物。由于万智牌（和析米克）有很多会这么做的卡牌，所以在建构套牌时有不少选项。并不是所有的另类获胜法卡牌都能帮你达成目标，但最好的那些通常都会。析米克威权的另一个优点就是即使无法靠另类的方法获胜，它也还是能帮助你赢得对局。举例来说，在轮抽时你可以为了这张卡牌的赋予+1/+1指示物异能抽它，然后在非常稀有的情况下达成它的另类获胜条件。

泰莎卡洛夫

和拉铎司一样，泰莎也出现在每次的拉尼卡系列中。

她的第一个版本是某个循环的一部分，让你能在做出两个不同的颜色动作时获得奖励，而这些奖励在重迭时则会产生协力效应。欧佐夫有个强烈的鬼魂主题，所以泰莎可以将你的黑色生物「变成」精怪，然后用这些精怪放逐你对手的生物。再返的时候，泰莎保留了她的精怪制造能力，但却变成了一个类似绝不宽贷的效应，即能杀掉伤害你的生物的异能。这也良好地展现了精怪需要服从生者的这一点。这个版本的泰莎获得了两个新异能：警戒和反生物保护，让她成为一个好攻击者和防守者。

最新版本的泰莎的方向不太一样，但却是设计成能和之前自己的版本做良好搭配的。虽然之前的泰莎有死亡触发，但是新的泰莎却具有复制死亡触发的异能。蓝色和绿色通常是复制东西的颜色，但这个和死亡的连结却很适合欧佐夫。她的第二个异能会加强衍生生物，而这也是她前两个版本都能派出的东西。她的这两个异能也和欧佐夫的关键字异能往生非常搭，因为它是个会派出衍生物的死亡触发，所以与其死去然后变成一定数量的1/1飞兵，它们现在则会死去然后变成数量两倍、同时又具有警戒和系命的1/1飞兵。

离开城市

我今天时间就这么多了。我希望你们喜欢这个效忠拉尼卡的卡牌故事。如果你们对于这篇专栏、我任何的故事，或是效忠拉尼卡这系列本身的想法，请寄电子邮件给我或是透过我的社交媒体账号（推特、Tumblr、Instagram，或是Google+）联络我。

请在下次回来看我回答你们关于效忠拉尼卡的所有问题。

直到下次，希望你们能在避免成为波拉斯奴仆的情况下于拉尼卡获得乐趣。