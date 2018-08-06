上周，我开始回答关于2019核心系列的问题。你们的问题实在很棒，所以就让我们继续吧。

问：你提到一些系列或机制的设计会启发一些情感，但核心系列得要更一般一些。你们是否得以给M19一个独一无二的感觉？

大多数延伸系列的任务是为本身创造一个特性，来帮助跟围绕的系列有所区分。在下一年将会迎来万智牌的第一百个延伸系列，而我们很努力在安排每个部分。我们使用了很多方法：像是有一个独特的机制特性、通常把每个延伸系列放在一个单字上成型，也尝试设定一个独特的调性来让这个系列跟其他万智牌的系列感觉有所不同。

核心系列则有个稍微不同的目标。它的目的是在向新玩家介绍万智牌世界的同时，还可以让经验老道的玩家感觉焕然一新，因此我们倾向调低机制上的对比。这个系列多少是万智牌对局中最重要的东西。与其尝试跟其他的延伸系列有所不同，不如让它试着跟其他的核心系列感觉相似。从创意的角度来看，它更像是个范例－与其专心在单一世界上，核心系列展示了这游戏所提供不同世界（和生物和咒语）的多样性。

情感上来说，我们试着利用万智牌对局经验的核心，也就是发现的乐趣。因此，核心系列并非让自己尽可能与它们不同，而是试着去捕捉每个万智牌系列捕捉的东西。我通常与R&D讨论万智牌用钟摆的角度来看会是如何，而我们持续地把它推往新的方向。核心系列试着表现钟摆位于中间的时候，那时将会代表最普遍的万智牌体验。

以上都只是要表示2019核心系列并没有要试着创造一些新的感觉，而是捕捉那我们从开始玩时就记得的普遍体验。

问：@maro254 2019核心系列里没有加入一套稀有地循环的原因是什么？#mtgm19

制作万智牌最大的挑战之一，往往是不同的顾虑间会彼此拉扯。这里是其中两个：

系列喜欢有一套稀有双色地的循环，是因为那可以让系列卖得更好。它们通用且适用在很多不同的套牌里。同时，玩家在过去几年中了解到他们需要双色地，所以新的双色地马上就会受到关注，且大多数时候会很快被玩家所喜欢，尤其越是经验越老到的玩家往往越是社群媒体上声音最大的那些。

标准赛中只能容纳那么多的双色地，如果我们做了太多，很容易就会变成你可以尽可能使用想使用的颜色。颜色轮的存在是有道理的，而确保玩家在套牌构筑时必须要尊重颜色轮对游戏的健康来说至关重要。

现在，这两件事情之间产生了冲突，因为标准赛中最多会有八个系列，除非环境是刻意被设计为多色环境，否则将无法支持八组双色地的循环。解决办法是偶尔找一个系列来把双色地的循环删掉。那不一定会是核心系列，但在它们被交出去时排在最后，所以这次它并没有获得一个循环。

问：现在核心系列有了像是变境和世间锤炼这类永恒赛制中的重印牌，大师系列似乎也缓下了脚步，我们是否可以期待在标准赛中会出现更多这类「安全」的重印牌？

带回核心系列的理由之一，就是让我们能带回一些在一般系列中较难带回的重印牌。尤其在2019核心系列中，我们更积极地试着找到旧赛制的重印牌。这是否会是我们计划在未来核心系列中做更多的事情？得看这些2019核心系列中重印牌的表现而定。我们确实希望2019核心系列可以成为未来这件事情要如何完成的蓝图。

问：除了月轮山影或449682"]孤立这类牌外，还有其他牌/类别是你想特别为近代赛制设计的吗？

一旦决定要在2019核心系列中实验为旧赛制设计牌之后，我们就设计了很多牌。由于空间只有那么多，所以选了其中认为机会最好的几张印行。如果这次的实验成功，我们还有很多的设计等着要尝试。

问：现在核心系列回来了，它们是否还有可能会再次不见，或是否有可预见的可能会再次带走它们？

通常在我们做了一个决定又扭转该决定时，会特别小心以确保改回原本的是正确的，因为我们绝对不想再扭转一次。玩家可以理解我们在尝试一些东西后发现不可行，但一直来回改太多次会让玩家对我们丧失信心。

我可以说从所有我们观察的量尺来看，2019核心系列在它被设计的目的上看似表现得不错。2020核心系列的设计已经在进行了，而我们的目标也是继续有规律地制作核心系列。所以，是否有可能会再一次停止制作核心系列？有可能，因为我们愿意在有足够证据证明我们犯错时改变。但整体来说，我满有信心核心系列会留下来的。

问：传承中龙长老原始的设计对新型态有什么影响？

我认为龙长老的设计受到风味的影响比起原本牌张设计来得更大，但一些机制上的影响绝对是有的。

由于阿卡迪的颜色让他更倾向一副防守型的套牌，两张牌都着重在防御力上。传承中让他增加防御力，而在2019核心系列里则是利用了防御力较高的生物。

化龙铬米恩除了7/7的数值跟传承的版本相同外，没有实际机制上的重叠。2019核心系列的版本更多使用了铬米恩 可以改变形态的风味故事。

2019核心系列版本的波拉斯正面用弃牌异能向传承的原始版本致敬，并捕捉了让这张牌热门的整体残忍的感觉。

传承版本的Palladia-Mors只是个大块头，而2019核心系列的版本把那感觉用飞行和践踏带了过来。2019核心系列的版本更进一步加上了两个其他异能：警戒和有限制的辟邪。

像铬米恩一样，怖龙瓦威提阿玛迪把原本传承的版本稍微转变了一下，以更多样化的方式与角色进行连结。这两张牌的目的都是在使用上变得更有趣，而非只是一个普通的大型飞兵。

问：MTGM19里有哪些设计目标？核心系列整体的概念是什么？我相信在过去核心系列是设计为给新玩家的入门，这个目标还在吗？

在回到核心系列时，我们决定更加努力让它们成为新玩家的起点。我们沿着初阶的轨迹来设计，确保核心系列可以尽力让这些产品成为最好的模样（而从店家所得到的反馈也是好的）。我们选择移除了一些过去会让较有经验的玩家开心，但却会增加新玩家困难度的决定（像是增加非常青的关键词）。（顺道一提，为了弥补这点，我们在较高稀有度设计了一些适合那些较有经验玩家更常进行的赛制的牌。）如果你想了解更多关于这个主题的东西，我在六月时写了一整篇相关的文章。

问：在系列中只有一张双面牌（尼可波拉斯）很困难吗？还是我们在未来系列中可能会更常见到？

我们一直有只印一张双面牌的能力。这需要单为了这张牌印一整张额外双面牌的版（大多数牌有万智牌的牌背是在系打印行前就先一起印好的）。这么做有操作上，以及更重要的是预算上的问题，代表得要足够重要才值得这么做。让2019核心系列绕着尼可波拉斯和他的过去进行，让我们觉得这对系列来说够重要也值得这么做。

另外值得一提的重点是2019核心系列并没有其他需要特殊印刷资源的元素。每个系列都有预算去做一些不一样的事情，但各系列只能被完成那么一点。其他系列可能有很好的理由要单一张双面牌，但如果制作那个系列还有其他需要的要素，那双面牌就可能被其他东西所挤掉。这些东西可以包括任何会影响印刷的要素，从牌本身、校对、包装等各种不同的考虑。

所以简单来说，这是我们可以再做一次的东西，但将会有很多影响是否可以如此做的因素。

问：这个系列你最喜欢的牌张设计是什么？为什么？

我想我最喜欢的牌是受渎陵墓。

万智牌今年正庆祝它的25周年生日，而我们至今已经印行了超过16,000张牌，所以在没做过的地方找到一个很酷的主题牌时总会让我兴奋。再加上一些很酷的顶底风味，你就得到了这张整体很精美的牌。

问：其中一个带回核心系列的原因是为了在不影响标准赛太多的情况下为其他赛制印行解牌。我们已经看到了近代赛，那是否有计划去解决像是指挥官或甚至薪传的问题？

系列里的一些设计绝对有考虑到指挥官，我也相信一些设计给近代赛的牌有出现在薪传赛中的潜力。跟薪传有关的牌格外难做，因为他们得要先通过标准赛的环境。我们认为能获得最大成功的是那些够强但非常狭窄，窄到标准赛中没有足够的牌来完成一副比赛套牌的牌。其中技巧是让牌感觉在较新的赛制中有个目标，就算只是休闲赛也好。

我该提一下2019核心系列是第一个回来的核心系列。我们做了多方实验，而在得到这些实验的结果后，那将会带来未来的实验。我曾谈到一个带回核心系列的方法是在独立情况下设计的能力，并让牌进到那些我们难以在一般延伸系列里完成的环境。我预期未来的核心系列将会继续利用这个空间。

问：为什么是阿卡迪而非Arcades Sabboth（译注：阿卡迪在传承系列时的全名）？

从事幕后工作有趣的事之一，就是更加了解得要在意的小细节。举例来说，我相信使用阿卡迪而非Arcades Sabboth，是因为后者无法塞进牌名的空间里。b跟h都是较宽的字母。其中一个可以使用在牌名较长的牌上的技巧，是使用比较少的法术力符号，但我们实在找不到一个让它降到四个法术力圈以下的方法。阿卡迪基于旧版的牌必须要是三色（而他也确实是三色循环中的一部分），而以龙来说只用三点法术力来施放也太大了。为什么我们不缩小字体大小就好？因为我们希望牌张易读，也需要为其他语言的版本保留一些空间。像是「智龙（The Strategist）」就可能在我们有印行的十一种语言当中的其中几种变得更长。

问：@maro254 核心系列会为该年接下来的系列定调吗？#mtgm19

我们正在进行实验。2019核心系列利用了使用过去的故事跟现正进行中故事线的连结，但这并不代表未来的每个核心系列都会做一样的事。我预期我们将使用前几个来做为测试找出不同可以利用核心系列跟故事链接的方法，并随着时间在了解哪些可行哪些不可后采纳一些更新的规则。

问：你怎么看待一个常青的核心系列？

在过去大概十五年前左右，我们有这个称为「UBS」（究极基础系列）的概念。这个概念在于我们不想要核心系列一直改变，而想要一个死锁的核心系列来一直当作游戏的入门。我们确实花了一些时间讨论UBS该是什么样子以及该放进些牌。

最终，我们了解到这个方法是不对的。

万智牌是一个变化的游戏。让入门产品偏离游戏的核心概念感觉并不正确。 由于游戏是变化的，任何我们为死锁系列所做的决定最终都可能需要改变。举例来说，我们或许会假设一个关键词是常青而把一张含有该关键词的牌放进去，但几年之后如果认为它不该再是常青，就得再把它移除。要知道这个游戏以很多不同的方式改变，不只是机制上，在创意上也是。 如我在这个专栏中多次提到的，其中一个带回核心系列的原因是它让我们可以把那些很难加进延伸系列的牌放进标准赛。死锁将会剥夺我们这么做的能力。 即便核心系列主要目标放在在初学者，我们依然希望较有经验的玩家可以享受它。如果系列永不改变，这个任务将几近不可能完成。 我们需要营销核心系列，有新元素和新牌会让这好办许多。

所以，乍看之下这是个好想法，但如果更深入来看，你会了解到比起解决的问题，常青核心系列将会创造的问题更多。

问：为什么名字改回了「核心」而非「万智牌2019」？

原因有很多，这三个是最重要的：

表述容易－当我说我在玩「万智牌 系列」时，那并没有清楚表达我在玩什么。透过给产品线一个自己的名字，这让玩家能够以清楚的方式表达。 去除重复－理论上来说，这个产品是Magic: The Gathering Core Set 2019。所以如果是Magic 2019，那就会变成Magic: The Gathering Magic 2019。是的，在表达上这不是一个问题，但在要印行正式名称时将会有些笨重。 产品定义－「核心」这个字解释了它是基础系列，而万智牌则没有。有一些小线索帮助把初学者导向正确的方向是很重要的，而这也是产品名称最重要的面向。

来打声招呼吧

这是今天所有的内容，但我还有一大堆要回答的问题，所以下周会带更多答案回来。一如往常，如果你们对于今天的文章、任何的答案或是2019核心系列本身有想法，都欢迎写email或透过我的社群媒体账号（推特、Tumblr、Google+和Instagram）与我联系。

下周一起回来看第三部。

在那之前，希望你在玩2019核心系列时跟我们制作它时有着一样的快乐。