警告：这文章里有许多故事的剧透。如果你不想被剧透，请在读过 Greg Weisman 撰写的 War of the Spark: Ravnica 之后再来读这篇文章。

我在上周开始说火花之战的卡牌设计故事。我还有许多故事，所以让我们继续吧！

乌锋基定

这是基定，所以我们得想个方法让他加入战场。与其给他一个起动式的忠诚异能，这次他获得了一个只有在你的回合才会运作、且让他能变成生物的静止式异能。基定是唯一具有两个静止式异能的鹏洛客，让他能在身为生物时绝对安全。他增加忠诚指示物的异能显示他是个擅于团队合作的人。他的大招展现的是他处理坏蛋积极的一面。由于他是个秘稀，所以也可以使用四个「字段」（莉莲娜和尼可波拉斯也是）。他的名字主要是说他现在是乌锋（从多明纳里亚获得的）的持有者。

基定的牺牲

在故事里，莉莲娜决定背叛波拉斯来帮助守护者和他们的同伴。她很清楚知道这么做会死去。她没料到的是，她并没有死，因为基定做出了终极的牺牲，帮她挡下了全部的伤害。这是个很重要的故事时刻，所以我们想要让它在牌上出现。最简单的作法就是一个将所有伤害转移到你所选择的生物上的咒语—如果你选择基定的话效果更佳。

得胜循环

这个非普通的瞬间和巫术循环是波拉斯在幻灭时刻中打败守护者时的败退循环的镜像。在败退循环里，每张牌都会做些什么，然后如果被影响的是某个特定的守护者成员的话，那它又会多做点什么。得胜循环则刚好相反。你会做点什么，然后如果你操控特定的守护者成员（或是前守护者成员的妮莎），那你就会得到额外的效应。虽然守护者成员的组成已经改变了，但这循环还是使用了同样的五个角色，显示他们打倒了波拉斯。

永生煞神（和衣哈格）

在幻灭时刻里，波拉斯的仆从神杀掉了阿芒凯五神中的四个（除了哈佐蕾幸免于难）。不过看来波拉斯还没结束：他把他们变成永生军队的一部分了。火花之战的挑战就是要设计近乎一整个循环的永生煞神。每个神都失去不灭，但保留了原本阿芒凯版本中就拥有的长青关键词。每个神都具有他们自己独特的静止或触发式异能，而这些异能通常和他们的第一个版本有主题上的链接。最后，每个神都有个死亡条件，会在被消灭或放逐时将其置于拥有者牌库顶数来第三张的位置。他们的攻防也类似，但刻法涅和芭图的力量都经过调整了（我认为这是基于对局设计的关系）。这些神的目标就是要让人感到熟悉但又不同，同时又有恫吓力。

另一个挑战就是填补循环，因为哈佐蕾并没有死。这里的解决方式是蛮野猪神衣哈格—一个古鲁所崇拜的神。衣哈格在故事中有提到，所以他刚好就可以补上哈佐蕾的缺。他的设计和永生煞神很类似，甚至连牌库顶数来第三张的死亡触发都一样。

烈阳之心华特莉

这个白绿非普通的混血鹏洛客原来的版本会给生物 +1/+1 指示物。最后那变成了阿耶尼，并且成了稀有。幸运的是，白绿两色的重迭比其他的颜色组合都要来的多。在阿耶尼离开了位置之后，华特莉就变成最明显的替代者了。在决定是华特莉之后，她的异能要和生物有关，因为华特莉的力量是生物型的。我认为这个静止式的「以防御力造成伤害而不是力量」异能是先出现的，而关键就是要找出一个和生物有关的混血异能。对局设计想要做获得生命，因为这在白绿两色之中很常见，但却将它连结到生物的防御力上，让这两个异能有主题上的链接。

跨时空信标

当你制作一个主题时会发生的其中一件事就是，有些玩家会想使用彻底发挥该主题的套牌。我们知道这对鹏洛客来说也是如此（有副套牌「Superfriends」就使用了大量的鹏洛客），所以我们设计了这张牌来帮你们建构套牌。使用一副具有大量鹏洛客的套牌的麻烦点就是调色，而跨时空信标就是设计来处理这个问题的。在故事中，这就是拉尔查雷克所制作，用来引诱许多鹏洛客到拉尼卡的道具。

博奥杰斯

在有这么多鹏洛客的情况下，让他们比平常更专精是很重要的。对杰斯来说，我们决定采用的就是他抽牌（即知识）的面向。他的大招让你可以抽七张牌，而他的+1异能则是将抽牌和磨牌（将牌库顶的牌置入其拥有者的坟场）连结。他的静止式异能创造了一个额外的获胜方式，让你可以将抽牌转为胜利。这是首次出现在鹏洛客上的额外获胜方式。他大招后面附加了那一句，是因为我们认为抽光你的牌库应该会让你获胜（但在技术上，这个静止式异能不会让你赢）。

焰法明范雅亚

设计雅亚困难的地方是要让她和茜卓有所不同。我们后来给了茜卓「冲动抽牌」，这样雅亚就能使用直击伤害的异能了。当我们给了她这个静止式异能时，我们就知道要将她往烧杀套牌的方向推，所以她会鼓励和奖励你使用许多红烧咒语。我们有谈论是否要让雅亚的静止式异能影响她自己的忠诚异能，但我们觉得这会造成太多混乱，因为这张牌看起来是造成一点伤害，但实际上却会造成两点伤害。我们最后决定让这个静止式异能影响「其他的红色来源」。

塑野师姜旸谷

这个赋予 +1/+1 指示物的异能一开始是在阿耶尼上的，但当他被挪到稀有时，我们就将这个异能从白绿混血的鹏洛客身上转移到非普通的纯绿鹏洛客身上。我们是在知道这张牌会是姜旸谷（幻境奇谭的中国鹏洛客之一）之前就这么做的。在加上了静止式异能之后，我们将它和 +1/+1 指示物做连结，让这两个效果能有点协力效应。产出法术力感觉也很绿，同时让套牌也能使用更大的生物，而这也是个绿色的主题。

万创卡恩

卡恩一直都很难设计，因为他是个只需要一般法术力的鹏洛客。要成功设计他的诀窍就是给他一个很狭隘的异能，让他只能在特定的情况中使用，这样就不会每个玩家都把他塞进套牌里了。我们后来采用的是活化神器，也就是传奇生物和先锋牌卡恩上面的异能。我们把他的大招做成神器的祈愿（即从游戏外选择一张牌放入手牌中），而他的静止式异能则会阻碍对手的神器。

莫测导师克蜜娜

克蜜娜填补了另一个我们没有角色的非普通鹏洛客字段。有六个角色曾出现在纯蓝的鹏洛客卡牌上（杰斯、沐燕灵、多美代、泰菲力、泰兹瑞，和威尔肯理斯）。杰斯是稀有牌。多美代是蓝绿的稀有牌、泰菲力是白蓝的稀有牌，而泰兹瑞则是买一盒的赠卡。我们打算在其他地方使用沐燕灵和威尔肯理斯，所以这就空了一个新角色的位置出来了。我们在之后的故事中有个鹏洛客的有趣点子，所以这正好是个介绍她的好机会。我不想透露太多关于克蜜娜的事，但我会说她的异能是特地设计来和她这个角色搭配的。

亡者灾祸卡娅

白黑的混血鹏洛客只有两个选择：索霖或卡娅。索霖做为传统的双色稀有牌比较合理，所以卡娅就变成了非普通的混血鹏洛客了。一旦我们知道卡娅是白黑的混血之后，我们设计的第一个异能就是 -3 的放逐异能。她毕竟是个刺客嘛。我们在洞察设计中的设计比较有野心，但系列设计和对局设计还是把她的费用调高做为平衡。虽然这个 -3 的忠诚异能很快就定案了，但我们却花了不少时间寻找卡娅的静止式异能。我们喜欢最后选上的这个，因为这展现了她能杀掉平常很难杀的东西的能力，而这刚好也是卡娅的专长。

巨怪唤师奇奥拉

有些牌是在我们知道会是哪个鹏洛客之前就设计好的，而有些则是知道之后。奇奥拉就是后者。我们一开始只是设计了一张普通的蓝绿牌，但我们在发现她得是奇奥拉的时候，就完全变更了这张牌。（妮莎则是另一个可能的蓝绿鹏洛客，不过她比较想要当一张纯绿的稀有牌。）这两个异能都搭配了奇奥拉和巨大海怪的相性。她的静止式异能让你能在使用巨大生物时抽一张牌，而她的 -1 忠诚异能则会重置它。这异能也能让她获得法术力来施放这些巨大的海怪。这两个异能都良好地使用了混血空间。蓝绿两色都有抽牌，但绿色通常都和生物有关。绿色在几年前从白色那边获得了生物的重置，而蓝色则是有 Twiddle 异能（「横置或重置目标永久物」）。这最后的版本就是一个感觉非常「奇奥拉」的鹏洛客。

锡街头目克仑可

克仑可是个广受欢迎的角色，所以我们又给他设计了一张牌。我们的目标是设计出另一个能帮你产出大量鬼怪衍生物的传奇生物，但是要用稍微不同的方式来这么做。解决方式就是将他的异能做成攻击触发，这样一来，克仑可就可以变得更大并派出更多的鬼怪。

震惧军将莉莲娜

莉莲娜是火花之战的重要角色之一，所以我们知道她会是张秘稀。这表示她会有四个字段，其中之一会是个静止/触发式异能。她的 +1 忠诚异能很简单明了：她是个尸术师，所以会创造殭尸。她的 -4 忠诚异能也是很直接—她会杀掉东西，不过在这个案例中她会要求包含你在内的所有玩家牺牲生物。其他的两个异能则比较新颖。触发异能让她能以比较黑色的方式抽牌，也就是你的生物死去时。这有点扭曲了颜色派，因为它并不要求你牺牲生物，而是让你能透过其他牌（或是她的 -4 异能）在杀掉你的生物时获利。不过，她的大招是最大的扭曲，因为这让她可以消灭大量的永久物，其中包含了黑色通常不太擅长消灭的东西—神器和结界。对手还是能保留一个每种类别的永久物，让她不见得能处理掉讨厌的神器或结界。

杀戮女郎

杀戮女郎是另一个玩家多年来要求我们制作的角色。火花之战做为一个身处拉尼卡又不需要专注在公会上的系列，让我们终于可以将这些拉尼卡角色做成卡牌了。由于她的名字是杀戮女郎，她很明显地会需要杀一些东西。东西死去时的死亡触发让她能杀更多东西，让她能更名符其实。我们给她加上了威慑，因为她应该要让人感到害怕。

忠诚旅伴默武

鹏洛客的规则之一就是他们不能带其他的生物做时空跳跃。姜旸谷的能力之一就是他可以带一个生物做时空跳跃，而这生物就是他忠诚的旅伴默武。由于旸谷终于要在标准系列中登场，所以我们可不能错过将他的狗做成传奇生物的机会。默武的设计就是要和旸谷有协力效应。当他在默武身上放 +1/+1 指示物时，它就会得到两个指示物。默武则会在变大之后获得践踏和警戒来做搭配。

飞石暴娜希莉

我记得这是在知道鹏洛客是谁之前就设计的异能之一，不过在检视所有的选项之后答案也是挺明显的。三个曾经出现在白红牌上的鹏洛客已经有两个变成白绿的了（阿耶尼和华特莉）。红色可以造成直击伤害，而我们允许白色对攻击或阻挡生物造成伤害。白色偶尔也能消灭或放逐横置生物。这表示对横置生物造成伤害是个白红的重迭。静止式异能是在系列设计知道这是娜希莉之后才出现的。红白双色感觉是个赋予先攻的好地方。R&D 现在偏向只有在你的回合才有先攻，让它变成一个更具侵略性的机制。武具的佩带减费则是和娜希莉原本的纯白鹏洛客卡牌上的武具主题相呼应。

揭帷娜尔施

我们在填补纯蓝的鹏洛客时碰到很多问题。不过纯白就不一样了。我们双色的组合只有两个字段：一个非普通的混血位和一个稀有的传统双色位。非普通会是波拉斯的助手多温，而稀有则是守护者成员之一的泰菲力。我们得到的答案就是将娜尔施变成这系列的纯蓝鹏洛客。这角色基本上是蓝色的，所以我们感觉这样做没有问题。我们最后给了她一个过滤牌库的异能，让她能寻找非生物、非地的咒语，因为她的力量是源自于知识的。我们又给了她一个和牌库有关的静止式异能，但她并不会帮助你，而是会限制你的对手能做什么（抽牌）。

龙尊尼可波拉斯

尼可波拉斯是主要的反派，所以获得了一张秘稀。这表示他会有一个静止/触发式异能以及三个忠诚异能。由于尼可波拉斯的计划就是要窃取其他鹏洛客的火花，所以我们很喜欢他这个「偷」其他鹏洛客异能的能力。这也会鼓励你们使用波拉斯建构一副充满大量鹏洛客的套牌，而这和故事中发生的事情也是非常类似。他的 +1 异能就是波拉斯典型的「你痛苦、我快乐」。他的 -3 异能则和故事中杀掉各个鹏洛客相呼应。他的大招要非常酷炫，所以我们将它设计为第一个能赢得对局—或更精准地来说，让对手输去对局的异能。没有传奇生物/鹏洛客的条件则和他的 -3 异能非常搭。当我们在洞察设计设计这张牌时，我们给了他蓝红混血法术力的费用，让他能在更多套牌中出现，但他身为非普通混血鹏洛客循环之外的唯一一张混血牌可能会让人感到奇怪，所以我们还是将他的费用改回传统的三色。

撼世妮莎

虽然妮莎离开了守护者，但她还是在最终决战的时候出现了。身为一个前守护者的成员，我们觉得她应该要有一张稀有牌。这些年来，妮莎的异能和地越来越有关连，所以我们喜欢这个她所有的异能都和地有关的点子。她的静止式异能是个只算树林的 Heartbeat of Spring，这能帮你加速使用更大的咒语。她的 +1 异能能活化地，将他们变成具有警戒和敏捷的 3/3 元素。（我们都会给活化地敏捷，这样你就不需要记得哪些地是这回合进战场的了。）她的大招会让她所有的地生物获得不灭，并且让你能从牌库中找出任意数量的树林。我喜欢这张牌是如何展现妮莎专注于她的自然力量来创造出自己的元素军队。

新生尼米捷

火花之战拥有很多故事中的重大时刻。尼米捷就是在此时起死回生来帮助公会阻止波拉斯。这个版本的尼米捷是设计来给会使用全部十个双色组合的五色套牌使用的。施放新尼米捷的梦想就是把牌库顶的十张牌全部抽起来。这个设计的目标就是要制作一个强烈鼓励你使用非常非常多金色卡牌的五色指挥官。

战争区域

我今天时间就这么多了。如同以往，我很想听听你们关于这个专栏、我谈到的任何卡牌，或是火花之战本身的想法。你们可以寄电子邮件给我或是透过我的社交媒体账号（推特、Tumblr，或是Instagram）联络我。

请在下周回来看我完成火花之战的卡牌设计故事。

直到下次，希望你们能以自己喜好的方式重现火花之战的故事。