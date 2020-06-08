我们的故事要从多年前第一个R&D的黑客松开始。黑客松是我们在R&D里会做的练习，在这为期一周的时间里我们会将平常的工作责任放一旁并且彻底专注在一个任务上。第一个黑客松的目的是要找出更创新的产品（我们每年都会做一个，这些包含了诡局、Planechase，和机飞系列）。黑客松的「赢家」会被选为2019的创新产品。这最后就变成了我和Ethan Fleischer提议的产品—也就是我们提出的时间漩涡2，一个比较复杂、设计给较有经验玩家的补充产品。这之后会变成摩登新篇。不过今天的故事和那个黑客松团队并没有关系。

今天的故事是关于另一个由Doug Beyer带领的黑客松团队，他们想要找出一个更适合新玩家的轮抽方法。限制赛一直都有个有趣的难题。事前无需准备套牌对于新手玩家来说是个好消息，因为这样他们就不会被标准的巨大牌池吓到了。但是另一方面，要面对从来没看过的新卡牌，然后从这些卡牌中建构一副40张的套牌同样也是非常吓人的。Doug团队的目标就是要找出一个方法来让轮抽更快更轻松。

Doug的大胆想法是玩家只需要在一场轮抽中做少量选择。这想法也是他提议要举办黑客松的原因。他的愿景是这场轮抽你抽的不是一张牌而是一组有主题的卡牌。举例来说，你拿的不是一个鬼怪，而是轮抽了一堆鬼怪。

我不常谈到的一件事是人们常常会太注重在点子本身但在执行上却不够好。一个好点子很棒，但如果你找不到好的执行办法的话它就一点用都没有。这正是Doug的黑客松团队面临的挑战。这点子很棒，但要如何执行可是个巨大的挑战。「一堆牌」到底是什么意思？它们要如何堆在一起？它们需要什么样的主题？你要如何生产这个东西然后将它放到补充包里面？在一周的探索之后，Doug的团队找到答案了，但它需要的是我们缺乏的印刷和包装技术。在黑客松结束时，Doug的计划就被归类在「我们喜欢它，然后也许有一天会做出来」的盒子里。

快转到2021核心系列的洞察设计。Doug自从黑客松之后一直在思考他的计划，而后来的决定是最好的处理方法就是将它和一个核心系列绑在一起。Jumpstart（这产品最后的名称）会需要很多卡牌，其中许多会来自于伴随的核心系列。同时，这系列的洞察设计带领Aaron Forsythe则是对于能带回一堆精彩有趣的卡牌而感到兴奋。除了这些之外，这也会是第一个参与补充包添趣的核心系列，所以他们也想做些什么有趣的事情来搭配核心系列的本质。Aaron和他的团队必须要解决很多问题。

你知道的越多

让我们从详细探讨洞察设计团队有什么开始吧。

它要照2020核心系列的模式走。

这代表一些东西。首先，这里不会有任何非常青的关键词。之前的核心系列尝试在每个系列中带回一个关键词，但是在它重新回来之后我们就拿掉这个了。第二，它会有个轻量级的主题，通常会和该系列的代表人物有关。2020核心系列使用的是茜卓。2021核心系列需要挑选一个不同的鹏洛客。最后，这系列需要混合新卡牌和重印牌。新的卡牌可以是单纯有风味的牌或是有链接机制主题的循环。重印牌可以是任何对局设计觉得可以在标准赛制中出现的卡牌。而这就是Aaron感兴趣的地方了。

它必须要和Jumpstart做搭配。

这是设计最大的挑战。它必须要和万智牌从来没做过的东西搭配。Doug和他的各个团队已经解决很多问题了，但还是有很多问题，而这些问题要用2021核心系列这个工具来解决。这表示2021核心系列的设计团队（洞察设计和系列设计）必须要以特定的方式组成他们的系列，这样Jumpstart才有足够的卡牌可以运作。

它必须要有补充包添趣要素。

虽然这只是个普通的核心系列，但在两个核心系列之间发生了不少改变。艾卓王权导入了补充包添趣（你们可以在这里阅读更多），这是加入各个系列的各种异框和异画卡牌。和其他系列一样，2021核心系列也会有无边的鹏洛客卡牌，这些鹏洛客卡牌的全新插图会延伸到卡牌的边缘，以及扩图外框的卡牌，这些特定的稀有和秘稀的插图会延伸到卡牌的外框。（无边鹏洛客可以在轮抽补充包中开到，但扩图卡牌只会出现在聚珍补充包里。）它也会有我们称为特色卡牌的东西，这些卡牌会有个专为该系列设计的特殊外框和插画。举例来说，艾卓王权有故事书卡牌。建构2021核心系列的一部分就是要找个好机会来展现特色卡牌。

Aaron以及之后的Adam Prosak（2021核心系列的系列设计带领）必须要解决全部这些问题。让我们来仔细看看他们是怎么做到的吧。

我的重印会重见天日

Aaron开始思考要如何让这个核心系列更突出。Aaron没有大多主系列拥有的东西可以使用（一个世界和主题），但他发现没有世界也是有优点的。举例来说，重印牌很难重印的原因通常都是它们必须要符合该世界的创意以及机制主题。核心系列没有这个问题。Aaron可以选择重印他想要的任何卡牌。所以他就从这里开始，思考他可以将哪些酷炫的重印牌放进系列里。万智牌的过去有什么精彩的东西可以加入现在的标准呢？

Aaron和他的洞察设计团队（Doug Beyer、Mark Heggen，和他本人）为了寻找优良人选而检视了各个旧系列。他们在选择时非常大胆。在挑选了任何一张卡牌之后他们就会去找对局设计讨论如果带回这张牌的话会对标准造成什么影响。这个挑战之后会由Adam和他的系列设计团队（Sam Stoddard、Yoni Skolnik、Corey Bowen、Donald Smith Jr.、Andrew Brown，和Ari Nieh）接手。

两个比较大胆的选择，灵龙乌金和严酷导师，是由洞察设计提交出去的，但是系列设计也找到一堆酷炫的重印牌。（我这里展示的只有那些已经透露的卡牌。这系列还有更多重印的好料。）

Aaron也很清楚明白核心系列的两个重要功能。第一，这里可以使用没有任何包袱的酷炫顶底设计。所有2021核心系列的设计者都被要求要设计看起来让人兴奋的酷炫卡牌。第二，它让R&D可以为更大的赛场趋势设计必要的卡牌。之前的某个系列是否有个力推，但还是进不了标准的主题呢？一个核心系列可以设计一两张卡牌来更强化这个主题，尤其是那些在赞迪卡再起推出之后会轮替出标准的主题，因为这样在设计卡牌上就可以比较大胆一点。Aaron的洞察设计团队以及之后Adam的系列设计团队非常努力地达成了这两个功能。

你说Jumpstart

为了理解Jumpstart在2021核心系列的需求，我得先解释Jumpstart是什么。每个Jumpstart补充包都有20张卡牌。这些卡牌通常只有一个颜色，会有适当和比例正确的基本地数量，然后会有个主题。它们会先包在透明包装里然后才封在补充包内，同时会有一张代表牌（不是万智牌的卡牌）来辨识主题。这里的想法是，你随便抓两个补充包然后将它们结合起来变成一副40张的套牌。另一种游玩Jumpstart的好方法就是打开玩家数量两倍的补充包，然后开始轮抽这些已经打开的补充包，这表示你可以看到每个组合的主题。（建议的轮抽方式为每个人轮抽一包，然后第一轮抽最后一包的玩家在抽第二轮时第一个选，并以相反的顺序抽回去。）

这表示Jumpstart需要主题。很多主题。Jumpstart有121种不同的组合可以开，而这些组合都可能会有许多不同的设定。（我得说一声，一些主题可能会以不同的卡牌组成出现在多个补充包里。）Jumpstart的设计团队花了很多时间思考可以使用那些主题，但他们需要和2021核心系列的设计团队合作，因为他们要使用的许多卡牌都必须要来自于2021核心系列。

他们的进行过程是这样的。Jumpstart设计团队会和2021核心系列设计团队说，「我们想要一个猫主题的组合。你们有多少猫，然后他们分别是什么颜色的？」M21团队会说「我们有绿色四只、白色一只、绿色一只会派出猫衍生物的，和一个会影响猫的地。」Jumpstart团队会检视有哪些重印牌（他们也有设计一些新卡牌的权限）来看看是否能做出一个猫组合。如果不能的话，他们就会回头找2021核心系列的系列设计团队，说「我们缺两只猫。你们能在绿色中多加个几只吗？」

要注意的是，这不是只发生在一个主题，而是同时发生在一堆主题里。系列设计团队每次做出变更时就得和Jumpstart团队讨论以确保他们没有造成任何问题。最后，2021核心系列和Jumpstart有120张相同的卡牌。这些牌全部都有2021核心系列的系列符号，同时也能在标准赛中使用。

我找到框了

我们要如何处理特色卡牌也是2021核心系列的设计团队（和美术团队）需要解决的问题之一。最大的问题是我们要如何展示核心系列呢？核心系列的本质到底是什么呢？有趣的是，当我们在解决这个问题时，另一个问题也浮现了。2019核心系列的代表人物是尼可波拉斯。2020核心系列是茜卓。谁要来代表2021核心系列呢？我们很明显要一个鹏洛客，但是谁呢？

在多次的内部辩论之后，我们决定就是泰菲力了。他在尼可波拉斯的故事时加入了守护者，而我们则觉得该是他发光发热的时候了。2021核心系列的系列设计团队决定不要弄太多，所以和2020核心系列的三张茜卓不同的是，这次的泰菲力只会有一张鹏洛客卡牌。（不过对于收藏家来说这次有许多异画版本。）他们然后检视了泰菲力认识的人来挑出一些这系列的传奇生物。举例来说，一个和泰菲力非常亲近的人也会在2021核心系列中第一次获得传奇生物的卡牌。

核心系列通常都会有一组单色的鹏洛客循环（至少在这类别出现之后），所以这表示泰菲力会是蓝色的鹏洛客。（泰菲力这角色是白蓝双色，但他的底色是蓝的，因为操控时间属于蓝色。）我们之后就开始讨论剩下的鹏落客应该是谁。红黑两色很明显，因为核心系列倾向使用比较著名的鹏洛客，所以就是茜卓和莉莲娜了。绿色比较多选择：我们有薇薇安、妮莎，和贾路。薇薇安才刚出现在依克黎、妮莎则是有排定的计划，所以就只剩下贾路了。幸运的是，他才在艾卓王权摆脱诅咒所以变回了纯绿。贾路回到核心系列的感觉很棒。

而这样做呢，就只剩下白色了。我们有一些选项（阿耶尼、艾紫培等），但我们认为这是个导入新的白色鹏洛客的好时机。这人要能填上死去基定的位置。这个新的鹏洛客叫做巴席利柯特，而他刚好就是我今天预览的一部分。附带一提，如果你们想要更理解这个新的鹏洛客，我们有篇谈论他是谁的文章，而该文章也会有他详细的背景故事。你们可以到 这里阅读这篇文章。

由于鹏洛客在任何核心系列的都是很重要的存在，所以2021核心系列的系列设计团队决定做点酷炫的处理。他们设计了一个纵向的循环。这个意思是，他们做了一个秘稀鹏洛客，和都能做两件事的一个稀有咒语、一个非普通咒语，和一个普通咒语。第一，它们在主题上都会搭配鹏洛客，这表示它们都是这些鹏洛客会施放的咒语。第二，它们会在机制上做连结，所以你会想要将它们放在一起。我今天的预览是巴席利柯特和他的纵向咒语循环。

点击这里来检视。

如同你们所见，巴席利使用了在他所有咒语中都会出现的+1/+1指示物主题。

通常当你解决一个问题的时候你就会顺便解决另外一个。一旦鹏洛客的纵向循环出现了之后， 系列设计团队和美术团队发现他们可以将这些设定为特色卡牌。他们是这么做的：对于五个单色的鹏洛客来说，他们设计了一个能捕捉这些角色的本质和他们的魔法的独特牌框。然后他们将纵向循环的四张卡牌加上对应的基本地做成了一个特色版本。巴席利的外框长这样：

点击这里来检视。

我们已经秀了一些其他鹏洛客的纵向循环了，但还是将它们放在一起来比较看看牌框的差别吧。

点击这里来检视它们。

你们会发现乌金也有特色牌框。由于他是个这系列的鹏洛客，他获得一个特殊牌框也是合情合理的。不过，和其他五个鹏洛客不同的是，他不会获得纵向的循环。

更多核心

我今天时间就这么多了。我下周会带更多2021核心系列的好料回来。我希望你们喜欢今天的文章。如同以往，我很想听听你们的想法，所以请寄电子邮件给我或是透过我的社交媒体账号（推特、 Tumblr、Instagram，和TikTok）来连络我。

请在下周回来看看更多的2021核心系列。

直到下次，希望你能找到更多我今天展示，然后你又想使用的卡牌。