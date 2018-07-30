我每个系列都会写几篇回答读者关于新系列问题的邮袋专栏。我会在今天和下周回答你们关于2019核心系列的问题。

这是我的推特贴文：

如同以往，我会尽量回答问题，但是我可能会因为以下原因无法回答你们的问题：

我有字数限制，所以也只能回答那么多的问题。不过，我在部落格上面的答案会比较短，而这篇专栏的答案会比较长比较详细。

有人会问到重复的问题，通常我只会回答第一个问这个问题的人。

有些问题我要嘛就是不知道答案，要嘛就是不认为有资格来适当地回答它们。

有些主题我因为很多原因而无法回答，也包括可能会透露之后系列的牌等等。

说了这么多，让我开始回答吧。我刚好知道要从哪个问题开始。

Q：我知道这问题很多人问，所以如果很烦的话很抱歉，但…为何要让乌金在没有牌的情况下让他成为核心19故事的主角呢？

Q：为什么没有新的乌金牌？

Q：为什么没乌金

Q：为何没乌金

Q：为什么没有乌金牌？

Q：为什么没有乌金翻面牌？

Q：从M19的故事角度来看，为何没有乌金和尼可搭配？

Q：你们将乌金改为尼可的双子兄弟，但是我们却没有得到任何形式的新乌金牌，甚至连成为鹏洛客之前的龙长老都没有。为什么呢？

Q：为何没有乌金？

Q：为什么没有乌金牌，不管是双面还是其他呢？其他所有的龙长老都有牌。

简短的答案是当我们在制作系列时，乌金并不在故事里。

较长的答案则是当我们在制作系列时，我们并不确定是否会有个故事，至少表面上没有。当我们开始考虑带回核心系列时，其中一个问题就是「它会是进行中故事的一部分吗？」我们回顾了上个企图链接故事的核心系列，万智牌：起源，并决定使用它做为模版。2019核心系列不是个目前故事的连续，但我们还是可以利用它来填补过去的一些空缺以做为故事的补助。一旦我们得到了这个结论之后，我们的焦点就明确了。理解谁的过去对于现在的故事最有帮助呢？答案很明显－尼可波拉斯。

当Ethan Fleischer和他的团队在设计2019核心系列时，他们的目标是要尽可能地铺陈尼可波拉斯的背景故事。他们确保每个包含在内的鹏洛客都和波拉斯有过互动。他们确保要设计牌来展现波拉斯生命中的关键时刻。他们制作了其余的龙长老，因为他们在波拉斯的过去扮演很重要的角色。我们的想法是，他们可以尽量使用波拉斯过去的各种部份，然后如果有人写出故事的话，那他们就可以使用这些部份做为故事的组件。

问题从牌的面向来看就是，它是在系列设计的后期发生的。（这个为2019核心系列撰写故事的点子非常晚期才出现，因为这个转换为核心系列发生的太突然了，而且也不是我们传统上会做的事情。）鹏洛客们已经选好并完成微调，而如果在后期还要再加入一个鹏洛客（尤其是无色的）更会为我们带来各式各样的麻烦－更不用说乌金身为波拉斯的双子兄弟也会让玩家认为他也是张双面牌。系列设计谈论他们要如何处理这件事，但却发现已经太晚了，导致他们无法正确地去完成它。他们决定，与其硬塞一个故意设计很弱的乌金，他们宁愿不放乌金进去。

而这也是为何看起来这么适合这系列的乌金没有牌的原因。

Q：你们是什么时候决定要将尼可波拉斯做为中心主题的？中心到要将一整张印刷版面奉献给他的双面牌？

计划将系列以尼可波拉斯做为中心发生地非常早，大概是我们讨论要带回核心系列的几周后那么早。至于波拉斯的双面牌，我记得Ethan在发现自己要带领系列，然后这系列又是关于尼可波拉斯时他就想要把它加进去了。他可能花了一两周才得到所有人的认同，但是波拉斯的双面牌基本上整个过程都好好地留在系列中。

Q：内部是否有担忧系列只有一张双面牌？

我们的确有讨论这件事，但是我印象中我们从来没有超过一张双面牌以上的计划。这是尼可波拉斯的系列，而用一张牌来体现他火花的点燃感觉上就很完美。只有一张双面牌的问题基本上是个财务问题。通常如果我们要使用双面牌张的话，我们就会用各种牌填满印刷版面，但是万智牌：起源告诉了我们有时候专注在主题上是比较好的。在关于波拉斯的系列中放进一张酷炫的波拉斯牌张在威世智是个说服人的好理由。

Q：波拉斯的转化条件为何这么简单呢？是因为核心系列的复杂度不能太高吗？

系列设计尝试了各种方法，但有时候简单的方法是最好的。波拉斯工于心计，所以让他能操控自己的火花感觉就是对的。另外，这系列毕竟是核心系列，所以我们要这系列的代表牌张越直接越好，同时尽可能给它最多的风味。

Q：带回单个旧有机制是之前核心系列最受人喜爱的面向之一。M19为什么没有这么做呢？

我之前在谈论核心系列回归时，我解释说当初学者的需求和老玩家的需求起冲突时，我们大多数时候都会站在初学者的需求那边。（在其他的所有系列中则相反。）带回旧机制会让老玩家开心，因为这么做会带来更多深度以及一点怀旧之情，但是这对不熟悉游戏运作的初学者来说却是个很大的缺点。这也是为什么我们选择不这么做的原因。

Q：为什么是莉莲娜而不是另一个像是欧尼希兹的黑色鹏洛客呢？我们去年好像有不少新的莉莉了？

2019核心系列的鹏洛客是因为他们都和尼可波拉斯有重要的互动而被选上的。在黑色的空缺，莉莲娜是我们的不二人选，因为他们两除了交织的过往之外也和现在的故事非常有关连。对于还没阅读多明纳里亚故事（你们可以到这里阅读）的人，我不想透露任何剧情，但是尼可波拉斯和莉莲娜的关系在故事中是非常重要的。

Q：我看到的一个合理批评是说，新玩家在开到那些称为「近代赛答案」的牌张时都不会太开心。对于这点，你认为未来的核心系列要怎么做才能改进这个体验呢？

我们的目标是要让每张稀有牌都成为某个人想要开到的牌张。并不是每张稀有牌都是设计给初学者的。没错，系列中的确是有许多张稀有牌是设计给初学者的，但我们同时也想要鼓励老手游玩这系列，而要这么做的其中一种方法就是在更高的稀有度（这样初学者就不会太常看到它们）中包含一些在各种旧赛制中有用的牌张。由于核心系列是标准的第八个系列同时也会在最短的时间内轮替，所以我们决定这里是放一些较旧赛制可用牌张的最佳场所。

Q：第一个熊传奇为何和熊没有协力效应？

有一些原因。第一，大多数的传奇生物都不会和它们本身的生物类别在部族上有协力效应。没错是有一些特例，但它们毕竟是特例。这是因为第一，传奇对于非沃索斯、非指挥官玩家来说是个缺点，所以如果某张部族牌在张数越多越有价值时，我们就会避免将它做成传奇。第二，如果某个部族生物不够多构成指挥官套牌的话，我们也不会推出部族指挥官。举例来说，生物类别为熊（这里不算化形）的生物只有20张，而其中七张更是白板生物。再来，这张牌在风味上是故意想要捕捉一个比2/2要大、并且在故事上和其他熊没有关联的特定角色。

另一个问题就是我称为梅尔对沃索斯对于传奇生物的问题。梅尔想要这张牌在机制上越有关连越好。沃索斯呢，则是要这张牌在风味上越酷越好。他们想要血爪尽量血爪，而不是个「熊部族」。我们每次推出牌张时只能让某些受众开心，而这次则是选择要让沃索斯开心。

Q：超爱血爪。我们在未来是否可以看到利用熊这个身为2/2生物特质的熊传奇呢？

在我们设计了一个非常沃索斯的传奇熊之后，我们就有可能推出更梅尔的版本了。虽然许多玩家真的很爱黑山之威血爪，但我还是有听到你们这些想要比较不同熊传奇的声音。我们要给它找个正确的地方，但如果有个适合和熊有关的机制的熊传奇出场的机会，那我答应你们一定会做个让你们喜爱的熊传奇。

Q：M19在普通/非普通中完全没有任何搜寻/洗牌效应。反而有许多「牌库顶N张」的效应。为何有这个改变呢？

这是另一个系列倾向初学者的例子。我们在多年的专注测试中发现了一件事：大多数的初学者不会洗套牌。没错，你会在多年的练习之后熟练这个动作，但在你需要这个特定的技巧之前，它并不是个大多数人类熟悉的动作。因为如此，我们发现洗牌对新玩家来说是个较大的障碍。我本身就看过许多新玩家在专注测试中放弃，就因为我们一直要求他们洗牌。

因为这点，Ethan和他的设计团队决定大量减少洗牌并将它彻底移出普通牌的范围。目前我们只有在核心系列这么做，并不是个全部万智牌的改变，但我得说明我们会尽量减少洗牌，而你们也会看到更多的「冲动」（从牌库顶特定数量中取得牌张，而不是搜寻整个牌库）在普通的万智牌中。我们还是会在必要时加入洗牌的。

Q：新莉莲娜在只有三个普通灵俑的限制赛里的期望是什么呢？

并不是每个秘稀牌在设计时都会考虑限制赛的。这张牌是为了想要构组休闲套牌的玩家所设计的。我们认为玩家在限制赛中使用莉莲娜会成功吗？现开的话，不会。轮抽的话，如果你早早开到然后拿一堆灵俑就有可能。这毕竟不是她的主要目的。

Q：感觉这系列的鹏洛客比起之前的那些还要狭隘（像是萨坎和莉莲娜只能在特定的套牌中运作）。这只是单纯的巧合还是鹏洛客设计的范例变动呢？

这是我们做出来的决定。将核心系列加回来会增加标准赛制的整体鹏洛客数量，所以为了平衡这点，我们将某些核心系列的鹏洛客设计的比一般的鹏洛客更狭隘。我们的想法是，他们还是能在比赛套牌中出现，只是要比较特定的套牌里而已。

推特期望

我今天时间就这么多了。由于我收到许多好问题，我会在下周带更多答案回来。如同以往，如果你们有任何关于今天的文章、或是关于我的答案，甚至只是关于2019核心系列本身的意见，请寄电子邮件给我或是透过我的社交媒体账号（推特、Tumblr、Google+，和Instagram）来连络我。

请在下周回来观看第二部。

直到下次，希望你们可以游玩更多的2019核心系列并且提出更多的问题。