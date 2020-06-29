2021 核心系列信箱专栏的时刻又到了。和之前的每个系列一样，我都会在推特上尽可能地回答大家的问题。

以下是我推特上的内容：

It's time for me to write a mailbag column about #mtgm21. Please keep your questions about 2021 核心系列 to a single tweet, one question per tweet. Thanks. #WotCStaff — Mark Rosewater (@maro254) June 12, 2020

如同以往，我会尽量回答问题，但是可能会因为以下原因无法回答：

我有字数限制，所以也只能回答那么多的问题。

有人会问到重复的问题，通常我只会回答第一个问这个问题的人。

有些问题我要嘛就是不知道答案，要嘛就是不认为我有资格来适当地回答它们。

有些主题我有很多原因无法回答，也包括可能会透露之后系列的牌等。

接着就让我们开始回答问题吧：

问：是什么让你们决定要把主题围绕在泰菲力的生命和历史上的？他是我最喜欢的角色之一，杰姆拉也是多明纳里亚里我最喜欢的部分，所以我很好奇：）

以下是一个鹏洛客会成为核心系列封面的条件：

他得要是一个我们认为适合作为游戏入门的角色 – 核心系列是一个更专注在获取新玩家的系列。这代表我们想要留下良好的第一印象，所以试着确保这个系列的封面是一个我们希望新玩家在接触到这个游戏时可以认识的鹏洛客。

他得要是受欢迎的角色 – 我们同样希望鼓励有经验的玩家购买核心系列，所以如果有玩家喜欢的东西将会很有帮助。（是的，我了解泰菲力的其中一些牌让大家对他有些失望，但在市场调查里他的分数表现很不错。且由于我们会预先规划后面的事情，所以选择泰菲力是在火花之战发售之前的事。）

他得要是可以用单色牌来展现的角色– 因为我们想要每个颜色都有个化身，核心系列永远都会有一个单色的鹏洛客循环，系列的封面将会是那个循环的其中一张。判断鹏洛客是否可以是单色的技巧在于他们的核心是一个还是两个颜色。举例来说，泰菲力的第二个颜色是白色，但因为时间魔法是蓝色的核心，他是一个基底色为蓝色的角色。反面来说，莎希莉非常的红蓝，她的特性所链接的是颜色的组合而非当中任一个颜色。

最好是一个过去不曾担任过核心系列封面的角色— 我们想要让每个核心系列都有不同的感觉，使用一个过去未曾担任核心系列封面的鹏洛客会有很大的帮助。是的，茜卓打破了这条规定，我会纪录下来茜卓是破坏规定的人。

把这些全部考虑进去后，我们列出了一个清单，并从中选出了泰菲力。由于他有一段很长久的历史，从中可以找出很多与他有连结的传奇角色。（下面会谈到更多。）

问：为什么这次只有一张泰菲力？

在制作集换式卡牌游戏时一个常常会碰到的问题，在于当你做过某件事后，大家都会假设那会继续下去。2020 核心系列里的三张茜卓并非刻意要作为核心系列封面鹏洛客的新尝试，只是2020 核心系列团队就那个产品所产生的很酷的想法。就像是即便2019 核心系列里有双面波拉斯，也不是后面的每个核心系列都有双面鹏洛客是一样的道理。我不认为我们曾经有过任何在2021 核心系列有三张泰菲力的计划。

问：那些很酷的重印牌是怎么来的？：）

我相信那是 Aaron Forsythe 放进洞察设计里系列愿景的。Aaron 了解到因为那些重印牌并不需要和世界相符，核心系列是最容易并入重印牌的时机。同时因为待在标准赛中的时间最短，每个轮替年最后一个系列的强度也将可以做最大胆的尝试。

问：跃离回归是因为风味上的原因，还是因为在现今的设计上不会造成玩家太多困扰？

我将说一句我想你们不会意料会听到的话。我们正在实验把跃离作为非常青机制。你说什么？我再说一遍。我们正在实验把东西跃离出去作为非常青的机制。什么？让我来解释给你听。

跃离一开始出现在海市蜃楼。那是一个永久物上的异能，基本上让他们每隔一个回合会消失。带有跃离的生物会在你回合开始的时候跃离进来或跃离出去。跃离和闪烁（放逐并移回一只生物）有所不同，因为所有的指示物和灵气（当时还没有武具）在跃离出去时都会留在生物上。跃离同时也不会触发「进战场」和「离开战场」的效应。他在本质上是一个负面的机制，让我们可以制作费用较低的牌。但在我们开始把玩这个机制时，一些有趣的事情发生了—我们发现它可以有一个完全不一样的功能。

跃离同样可以像关键字动作一样运作。你可以让东西跃离，代表到拥有者的下个回合开始前都不会存在。这可以在攻击上用于暂时放逐生物，或是在防守上用来保护自己的生物。让东西跃离长远下来将能为跃离带来一个更有趣的运作方式。

海市蜃楼 来来去去，R&D 对于跃离并没有想太多（除了启发我设计了闪烁之外），但在多年之后，当时的规则经理 Mark Gottlieb 正试着去了解要如何让 Oubliette 在规则上可以运作。

Oubliette 会放逐生物但保留它们身上的东西（像是指示物跟灵气），但那并不是放逐在规则上运作的方式。当一张牌被放逐，它会失去所有的指示物跟灵气。在经过了一段解决问题的过程之后， Gottlieb 找到了解决的方法—让 Oubliette 把生物跃离。跃离的规则完全就是这张牌所需要的，且跃离也早已是规则的一部分。问题就这么解决了。

虽然它解决了手边的问题，Gottlieb 并不因此而满足。他了解跃离的规则并不直观—和放逐运作方式不同的伪放逐似乎有些靠不住。如果跃离的生物并未实际离开战场呢？如果只是把它当做不存在而不需要真正的让它离开呢？这能解释为什么东西不会掉下来，且为什么「进战场」和「离开战场」的效应不会触发。字面上看似非常清楚，异能也变得更加直觉。Gottlieb 开始着手改变跃离运作的方式。

多年之后，我们在指挥官（2017年版）中制作了 Teferi's Protection 这张牌。这是新版本的跃离第一次出现在某张牌上。

又过了几年，我们当时正在设计 2021 核心系列。 泰菲力是系列的封面，所以我们想为他设计一张很酷的牌，其中一个异能会放逐对手的生物直到回合结束。泰菲力所拥有的是时间魔法，这代表他会时间转移一只生物。牌的大部分都没有问题，但他会触发进战场和离开战场的异能，这会让这个异能变弱，因为将无法使用在一大部分的生物上。本质上，这也消灭了灵气并敲掉了武具，而这着实不是这张牌想要的方式。团队想到了跃离，因为那对角色在风味上有很大的加分，也同时解决了两个问题。

一开始他们并不认为可以把跃离带回来，因为那不是常青也不是非常青关键字，而我们通常不会在核心系列里带回旧的关键字。但有人提出新运作方式的跃离可能对现在的设计来说有很大的帮助。他完成了一些闪烁无法完成的工作，或许可以让它成为一个非常青的效应。我们要怎么样来做出这个决定？我们可以在2021 核心系列中做实验，来看看玩家有什么反应。

这也就是为什么—在花了这么长的篇幅后—跃离（或更精确的说，跃离出去）回来了。

问：在这个系列中，你个人最喜欢的是哪张牌？

很多年以前，我制作了 Furnace of Rath 这张牌（暴风雨，我负责设计的第一个系列）。设计的时候我很兴奋，我认为把你的伤害加倍已经超过了一张万智牌卡牌的能力范畴。现在我了解到我想得还不够远，那三倍怎么样？

问：是什么让猫狗消弭了他们的歧异彼此结伴？ (@thebombisme1234)

我听说他们会在下雨时同时出现（译注：rains cats and dogs 指的是倾盆大雨），然后这件事就发生了。

问：凯雷威克失去了红色魔法是有原因的吗？在上次出现时他是我最喜欢的牌之一，我实在很想再一次在拉铎司色中看到他。

在主题上，他属于跟泰菲力连结的一个单色传奇生物循环中的一部分。（这个循环包括了曼格拉、巴林、凯雷威克、苏碧拉和裘蕾尔。)他的基底是黑色，所以我们觉得把他印成纯黑没什么问题。这个版本的出现并不代表这个角色已经不属于红黑了。

问：为什么传奇生物那么少？

让我们来看看过去的几个核心系列，并看看他们分别有多少传奇生物。

限量版（第一版） 到 万智牌2014 – 0

到 – 0 万智牌2015 – 6

– 6 万智牌：起源 – 10（其中五张是会翻面变成鹏洛客的牌）

– 10（其中五张是会翻面变成鹏洛客的牌） 2019 核心系列 – 10

– 10 2020 核心系列 – 12

– 12 2021 核心系列 – 10

好吧，比起去年确实少了两张，但和其他两年并列为核心系列里传奇生物数量第二多的，所以我并不会说「那么少」。这系列里还同时有一个罕见的传奇结界循环，不过显然它们并不能拿来作为指挥官。

问：在开发贾路的异能时，你们是怎么在让他作为注重生物的绿色鹏洛客的同时，又和薇薇安有所不同的？

持续制作新鹏洛客的其中一个挑战，在于要确保不会过度消减到既有鹏洛客牌机制上的设计空间。薇薇安和贾路是这个问题一个很好的例子。我们要如何处理？首先，在意生物是很大的一个空间，尤其是在绿色里，所以可以利用的空间比几乎其他所有的机制空间都来得大。换句话说，绿色可以轻易地处理专注在生物上的两个绿色鹏洛客。薇薇安与她的神弓大多数时间都是在找到适当的生物。这也是为什么她通常会有直觉（检视牌库顶一定数量牌张）找生物的异能，那也是为什么在依克黎里的鹏洛客牌让你为衍生物选择三个关键字指示物当中的一个。另一方面，贾路会派出大只且笨重的野兽，粉碎挡在路上的一切。总而言之，薇薇安利用了一些细微之处，而贾路并不知道「细微」这个字怎么写。这个差距虽然不大，但足以让两个鹏洛客之间很清楚地有不同的感觉。

问：我很喜欢灵技，但有点意外会在这里看到它。为什么你们会决定在这里使用灵技，以及是否有任何计划去找到另一个常青关键字作为替代呢？

当灵技从常青关键字的状态中被降级时，我们并不会马上把它踢掉，而是把它做成非常青，代表它可以在需要的系列当中被使用—这自然也包括核心系列。

问：Mark 你好，你才刚在火花之战里介绍了两个新的白色鹏洛客，而艾紫培又从地底世界中逃了出来，阿耶尼也依然有白色的可能性。为什么你们会在可以使用一个既有鹏洛客的情况下，选择制作一个新的鹏洛客呢？

他们全部我们考虑都过，但我们有一个已经设计的新鹏洛客，且这里感觉是让他首次登场的好地方。在非核心的主要系列中，通常很难加入不属于故事一部分的新鹏洛客。我们很喜欢艾紫培、泰佑和飘萍，我们会为他们找到其他机会的。

问：型态转变现在只会是红色了，还是蓝色和红色会是需求都可以使用？

分类是这样的。如果你把一个生物变成另一个生物，且你不知道会得到什么，那现在是红色；如果你知道你正把这只生物变成什么，那就是蓝色。Polymorph 的异能（名字是从海市蜃楼 里的 Polymorph 而来）大多是前者，所以现在那是一个红色的异能。

问：稀有的多头龙去哪了？

我认为发生的事是这样的。绿色稀有牌和秘稀牌的空间很紧绷（R&D 用此来指「可以放的牌比我们可以用的空间更多」），所以他们把多头龙移到了非普通的位置。

问：我们已经看过了三倍魔法力，现在是三倍伤害，之后会有其他三倍的效应像是抽牌吗？

如果有办法的话我会这么做的。

问：你们会藉由把磨牌这个异能做成像是常青的关键字来让它更为实用吗？

由于几乎每个系列都会使用，磨牌本质上已经是个常青关键字。我们对这个异能所做的只是给它一个关键字动作（也就是给它一个名字）。不过依据历史的脉络来看，有一个关键字代表我们使用它的频率将会增加。

问：为什么你们决定让这个系列没有回归的关键字？

自核心系列从2019 核心系列回归以来，我们就停止了带回关键字。不过这个系列里依然有跃离和灵技。

问：我很喜欢生物的组合（作为一个热切的松鼠玩家），但更多可爱的生物和一般的野兽这个方向是会持续，还是会回到主要是更为奇幻的生物类别像是灵俑、鬼怪、天使这类的？

钟摆会摇晃，但钟摆的中心是奇幻生物。2021 核心系列奇幻的猫跟狗并不代表你以后就不会看到很多鬼怪和灵俑了。

问：在塞洛斯之后，你们是否有考虑过制作4 点攻击力的白色普通牌？我们从未见过任何一张，但我仍抱有希望。

我们已经移除了白色普通牌不能有 4 点攻击力的限制。这并不代表每个系列都会有，只是那已经不再是限制以外的东西。（如果你不知道，直到非常近期前，R&D 都有一个白色在普通牌里不可以有攻击力 4 生物的内规。）

问：虽然我们在 M21 中看到了很酷的单色传奇生物，没有一个是作为指挥官会让人感到兴奋的。为什么单色指挥官没有得到令人兴奋的设计，像是：免费可以重复使用的异能（穆杜塔和莫伦），免费施放（裘达和戈罗斯），免费抽牌等等？

由于传奇生物在指挥官赛制中扮演了一个很重要的角色，我想大家误解了以为传奇生物都是为了指挥官所设计。有很多不玩指挥官的玩家同样很喜欢传奇生物，而我们需要也为他们设计一些。

阖上布幕

这是所有今天我有的时间，我希望你们喜欢所有的问题和答案。谢谢所有问问题的人，如果没有回答到你的问题我很抱歉。一如往常，我将会很感谢你们对这篇专栏或2021 核心系列所提出的反馈。你可以透过 email 写信给我，或透过任何我的社群媒体账号（推特、Tumblr、Instagram 和抖音）让我知道。

下周回来跟我一起聊聊万智牌的未来。

在那之前，希望你在玩过2021 核心系列之后想出了一些新的问题。