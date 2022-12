每个系列,我都会有一或两个专栏来回答信箱里那些最新系列的问题。是时候来回答一些多明纳里亚的问题了。

这是我的推特:

It’s time for me to write an article or two where I answer your questions about #mtgdom. Please keep your questions to a single tweet. Thanks. #WotCStaff