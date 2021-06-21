又到了我关于摩登新篇2邮袋专栏的时间了，我会在其中回答你们对于这系列的所有问题。 这是我的推特贴文：

如同以往，我会尽量回答问题，但是我可能会因为以下原因无法回答你们的问题：

我有字数限制，所以也只能回答那么多的问题。 不过，我在部落格上面的答案会比较短，而这篇专栏的答案会比较长比较详细。

有人会问到重复的问题，通常我只会回答第一个问这个问题的人。

有些问题我要嘛就是不知道答案，要么就是不认为有资格来适当地回答它们。

有些主题我有很多原因无法回答，也包括可能会透露之后系列的牌等。

在我开始回答问题之前还有一件事。 通常我会自己回答问题，不过我今天有个特别来宾来帮我回答一些问题—万智牌的设计总经理Aaron Forsythe，同时也是我的老板和摩登新篇2的系列设计带领。 在回答问题时我会让你们知道的。

说了这些之后，让我们看看问题吧：

问：这系列感觉比 . . . 这种类型之前的系列还要更呆一点。 是什么让团队选择这个比较不严肃的设计空间的呢？

我让Aaron来回答这题。

Aaron：在没有完整的世界设定之下，这个系列就需要某种焦点。 我采用了「有趣的」做为大致的指引方向—毕竟，游戏应该很有趣才对！ 我们还是有确保放进限制赛和构组赛的全部技术测试要素给那些「智力验证很有趣」的玩家，接下来的就是塞满能让玩家笑出来的各种机制、主题，以及风味。 有时候会像是独眼嘉斯这种推往极限的设计、像是松鼠这类有趣的主题，或是万花焰咒这类聪明的混合体。

我不只是要卡牌看跟读起来有趣，我想要它们玩起来也有趣，因为这是长期快乐的来源。 我想万智牌这个整体最近「放松」了不少，而这是很棒的，这系列尤其非常地自由，所以可以最大化这点。

问：摩登新篇是否可以比标准的系列更「滑稽」呢？

摩登新篇2里有三个和普通系列不一样的东西。

第一，它在整体上有比较少的完整创意内容。 大部分的主要系列都是发生在一个单独的世界上，而且也会有个故事要说。 摩登新篇2没这么做，所以它在让每张牌都能最大化地「做自己」时自由度比较高。 这个轻松的主题看起来比较不正经。

第二，这系列有个强力的怀旧主题，而这会带来许多快乐的情感，让卡牌看起来比实际上还要轻快。 举例来说，卡尔札之完化体代表的是一个阴暗的故事时刻。 即使是最伟大的斗士卡尔札也输给了非瑞克西亚的侵略者了。 但是这张牌却是由结合两个酷炫玩意儿组成的：秘罗地环境三张极具指标性的牌和活化武具，所以它和创意的原意相比可能会更轻快有趣。

第三，这系列整体的感觉，即庆祝万智牌的过去，在步调上比较轻快，而我们也非常愿意加入许多个别的「有趣」卡牌。 说了这么多，没错，这系列的确是比普通系列要「有趣」一点。

问：除了松鼠之外，这系列还有那些你一直想要推出或制作的东西呢？

我也是这系列混搭卡牌的大粉丝。 （我得强调它们不是我放在那的，它们只是我在看到机会时会提倡的东西。 ）身为需要追踪万智牌过去所有机制的人，思考它们能如何以有趣的方式结合是很好玩的。

如同我在这系列的第二篇预览专栏中提到的，当我第一次提出摩登新篇 时（Ethan和我在第一次的 R&D黑客松都提出了类似的概念），我将它形容为「预知将来2」并想要包含许多混搭牌。 事实上我也设计了一堆（包含一个十张的双色循环牌，其中混搭了公会机制）给第一个摩登新篇，但这主题却被删减成三张牌。 所以我很开心混搭牌在摩登新篇2获得了更多的探索。

问：这系列的松鼠园原型是否代表你想要让松鼠在MTG中更明显的战争已经获胜了？

我想多年前松鼠离开黑框的原因是，它们当时不符合这游戏的调性：对于黑框来说，它们太蠢了。 我想在那之后很多事情都改变了。 第一，我认为现在万智牌的调性比较开放了。 我们现在也会鼓励设计制作出感觉轻快的卡牌。 我们制作元件，然后你们游玩游戏，所以就让喜欢更呆那一边的玩家能获得更多呆的东西吧。

第二，我想我们之前将喜剧部分分类得太死。 鬼怪可以很有趣，但其他东西 都应该很正经。 我们现在对于喜剧部分比较没限制了。 这不是说所有东西都应该很好笑，这游戏可以也的确有正经面，但我们必须要让喜剧部分有更大的比重。

第三，威世智之前有些讨厌松鼠的人，而他们现在已经不在了。 普遍来说，R&D是非常喜欢松鼠的。 所以我不认为是我赢得战争，而是R&D整体在检视游戏这方面的更大改变。 我是否有将它推往那个方向呢？ 有的。 但这是许多人共同的努力，而不是只有我而已。

问：为什么没有更多的白和黑色松鼠呢？

松鼠主绿副黑。 依克黎是偶然获得一个白色的松鼠，但这并不表示这生物类别会待在这颜色里。 松鼠就不是白的。 举例来说，我们未来在白色看到家鼠的机会比松鼠还高。 摩登新篇2的设计团队将松鼠放到适合的地方，而绿色的空位刚好就是比黑色多。 我得重申，它主要是个绿色的生物类别。 不过我认为我们会在之后看到更多黑色的松鼠就是了。

问：在摩登新篇中学到的教训是如何影响了这个系列的处理呢？

这题也要交给Aaron回答。

Aaron：原版的摩登新篇做了很多正确的东西，而我们也想要确保我们保留了这些正确的要素。 我们甚至选择了许多同样的人，像是博学士Ethan Fleisher是两个系列的洞察设计带领、卡牌专家Allison Steele以及摩登赛制大师DanMusser。 我们想要保留所有的怀旧要素、疯狂设计、超棒的轮抽环境，以及如同第一个系列对于摩登的影响。 一些其他的例子：

保留：受粉丝欢迎的部族。 松鼠原本不在洞察设计的交接文件中，而我则是觉得这系列缺少了在摩登新篇运作非常好的部族要素（像是忍者和裂片妖），所以我们扔了一些毛绒绒的朋友进去。

改善：重印牌的处理。 摩登新篇给摩登赛加入了一些很棒的重印牌，像是艾拉达力的召集、熔岩镖，和出土回生。 但它们只是被混进正常的字段里，没有任何的标记，而有时候也会让人感觉很差（像是开出一个重印稀有牌）。 所以我们改进了这点，在补充包里给了它们自己的字段，这样你们有时候就能在一包中开出两张稀有牌，然后我们也给了它们水印让它们能更明显。

改善：构组赛测试。 醒转古陵寝霍佳葛和阿肯的星盘让某些人对于摩登新篇的印象不太好，所以我们想要避免设计出会让赛制变得不有趣和/或需要被禁的卡牌。 为了做到这点，我们雇用了一些非常棒的万智牌专业玩家来帮助我们—Sam Black、Brad Nelson，和Brian Braun-Duin。 虽然我们无法保证所有的东西都能没有差错，但我们的确减少了错误发生的机率！

问： 限制能孕育创意。 在这种情况下，当你们有没做过、近乎无限的关键字组合，或是没使用过的设计空间时又会如何处理设计呢？

这实际上有点复杂。 对大部分的主要系列来说，你能找到准心的中央（「它是个对色的阵营系列，主题是个顶底设计、在乎咒语的魔法学校」），然后这样就能轻易地让每个人都往同一个方向前进。 摩登新篇系列需要更轻松的步调。 你通常会先探索酷炫的个别卡牌设计，然后再思考要如何创造一个让你能将这些东西绑在一起的大架构里。

摩登新篇2许多的设计都是来自于找出双色的原型，然后再思考要如何融合这些来完成一个完整的轮抽环境。 R&D最有经验的人之一的Aaron来带领系列设计并不是个意外。

问：你们是何时决定将一个从来没有卡牌的老角色放到 摩登新篇的系列里，而不是指挥官的系列里呢？

虽然有时候会有例外，但我们通常会基于系列的需求而包含一个故事角色。 在主要系列中，那个需求通常是由故事设定的。 我们在世界X上然后需要甲乙丙三个角色，所以我们最好做些卡牌给这些角色。

另外，也有些和该世界有关的角色，我们也大概清楚那些比较受欢迎，所以我们也会挑一些这种角色来做。 在补充系列中的故事通常都比较弱，所以通常都是由该系列的机制需求来驱动的。

卡尔札出现在摩登新篇2是因为我们想要找个酷炫新牌来加上活化武器，而使用卡尔札这点子真是太适合不过了。 我知道指挥官套牌常常会寻找符合特定颜色需求或是套牌主题的角色。 所以并不是我们有个角色然后要寻找能将它放在哪，而是系列有需求时再来寻找谁能符合这个需求。

问：你们是如何选择摩登新篇2的鹏洛客的？

我来让Aaron回答这一题。

Aaron：达肯很早期就被选为这系列的代表人物，就和撒拉对于摩登新篇一样。 他有个怀旧的吸引力、在故事中也是个鹏洛客，所以这些都很合理。

格蕊斯则是我们创意经里的要求：「我们有个想要介绍的新角色，但她非常的奇怪，所以她的牌应该也很奇怪，所以也许摩登新篇2是适合她的系列。 」没问题！

我们第三个鹏洛客原本是新的寇斯，因为他是个许久不见的角色，而我们也计划要制作一堆秘罗地主题的卡牌。 我们的寇斯有个奇特的忠诚主题，但最后还是没做出来，所以我们采用了盖雅朵妮迪哈达做为替代，因为我看到创意团队在系列的其他地方将她放进某些卡牌的概念里。 这是个运气不错的改变，因为这系列的达肯、琵露、迪哈达，以及卡萨恩隆（这些都是1996年达肯漫画中的角色）促成了一个蛮完整的风味组合。

这系列的三个鹏洛客都是黑的。 这在标准系列中可能会造成问题（因为我们要监督鹏洛客的颜色平衡），但是在摩登赛以及它广大的牌池中就没有这个顾虑了。 我对于这三个反派感到很满意！

问：你们是如何持续找出有趣的回顾牌呢？ 、嘉斯，和阿司魔都打到我了。

一个将近28岁大的产品的好处之一就是一路上创造的许多牌张和故事。 当我们开始一个想要深切怀旧感的系列时，我们就会开始仔细挖掘旧材料（小说漫画等等）。 我们的确是有个能在未来制作的老角色名单，而这名单可一点都不短。 另外，随着时间的演进，我们也会持续设计新牌和故事，而这也会在未来启发其他的选择。

问：是什么让你们决定将阿司魔的全名放在卡牌上然后砍掉费用，而不是使用像是昵称呢？

我们多年前曾经考虑制作一张阿司魔拉诺马尔迪卡带斯提纳酷达卡卡牌然后叫它地底世界厨师，但这感觉就不是玩家想要的东西。 她当时在远古的第一版突出的点就是她绝顶疯狂的名字。

卡牌设计很重要的一部分就是理解你为什么要制作一张牌。 创造它能满足什么欲望？ 对这张牌来说，玩家想要我们使用这个名字。 这角色特别的就是这点，所以与其找出替代的方案，我们得直接面对它。 这张牌必须叫做阿司魔拉诺马尔迪卡带斯提纳酷达卡。 我们要如何让这件事成真呢？ 答案就是砍掉法术力费用。

问：包含在摩登新篇2的角色选择是故意专注在老多明纳里亚的故事上，还是和其他系列相比这些角色比较符合这系列的步调？

这一题也是Aaron的。

Aaron：我们通常不会做设定在过去的系列，所以如果我们想要制作老或死去的角色，那像是摩登新篇2和指挥官传奇就是最好的地方。

我之前提到我们最后使用的是1996达肯乌锋漫画来设计许多角色。 阿司魔拉诺马尔迪卡带斯提纳酷达卡、独眼嘉斯、妥拉克，和希亚尔都是我们一直想做的角色—毕竟多明纳里亚拥有全部时空中最久的历史。 我们也包含了一些其他时空的老角色（勒格文、费罗将军）并且也创造了一堆新的传奇角色。

摩登时光

我们今天时间就这么多了。 我想要感谢所有丢问题来的各位以及Aaron Forsythe来帮忙回答今天的一些问题。 如同以往，我很乡听听你们的想法，不管是我或Aaron回答的问题或是摩登新篇2本身。 你们可以发送电邮 给我或是通过我的社交媒体帐号（推特、Tumblr、Instagram，或是TikTok）来联络我。

请在下周回来看我和Aaron回答更多邮袋问题。

直到下次，希望你们也能喜欢摩登新篇2这团有趣的大混乱。