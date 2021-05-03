我每个系列都会写一两篇邮袋专栏来回答你们对于该系列的问题。我今天要回答你们关于斯翠海文：魔法学校的问题。这是我的推特贴文：

如同以往，我会尽量回答问题，但是我可能会因为以下原因无法回答你们的问题：

我有字数限制，所以也只能回答那么多的问题。不过，我在部落格上面的答案会比较短，而这篇专栏的答案会比较长比较详细。

有人会问到重复的问题，通常我只会回答第一个问这个问题的人。

有些问题我要嘛就是不知道答案，要嘛就是不认为有资格来适当地回答它们。

有些主题我有很多原因无法回答，也包括可能会透露之后系列的牌等。

说了这些之后，让我们来看看问题吧：

问：你们有考虑让多美代出现在斯翠海文里吗（就像飘萍出现在依克黎一样）？她感觉很搭。

我们对于鹏洛客的客串演出会额外谨慎，因为该角色如果出现然后又没有获得卡牌的话那他们的粉丝就会不开心。漂萍有个特征（她被迫要一直时空跳跃）所以她偶尔出现是很合理的。

至于多美代为什么不能出现在这系列中并获得一张鹏洛客卡牌的原因则是，我们必须要为每个系列的鹏洛客平衡颜色，而斯翠海文已经有两个在故事中不可或缺的蓝色鹏洛客了（克蜜娜和威尔）。

问：阵营很明显是个多色系列的成功且受欢迎的处理方式，但你们要如何让鞑契、拉尼卡、斯翠海文等系列不吃掉对方的设计空间呢？

制作新阵营系列的秘密就是要确保这些阵营有个完整的身分，然后也有个能搭配它们的世界。由于拉尼卡是第一个「现代的」阵营系列，我们大可以挑选这些颜色最著名的效果给所有的双色组合。没错，它们都是公会，但并没有更大的架构将它们连结在一起。

拉尼卡之后的阵营系列都必须要创造一个更大的结构来允许阵营。举例来说，斯翠海文的阵营在乎的是瞬间和法术，以及一个学校的主题来给予它们一个独特的风味。这表示阵营的标准渐渐提高，因此需要一个更轻巧的处理方式。颜色本体做为主题的日子已经不在了。

问：斯翠海文看起来似乎包含了「几乎」所有万智的生物类别，甚至也包含了一些全新的拟人动物种族。我好奇的是，鬼怪在哪呢？

空间就只有这么多，所以我们决定让斯翠海文使用一些其他的红色生类别，像是矮人、半兽人，和魔神等等。另外，衡鉴有个精怪的部族要素，所以一些红白卡牌必须要是精怪。

我知道没有鬼怪会让鬼怪的粉丝不开心，但这让我们能使其他生物类别的粉丝开心。我们发现在系列之间混入不同的生物类别能让整体的万智牌社群感到更满意，因为每个人都能在某些时候得到他们喜爱的东西。

问：害虫和分灵为什么没出现在吉祥物的卡牌上？

这问题是关于苑像展示这张牌。

有两个主要的原因。第一，这会让这张牌费用更大，而法术力值为7的牌已经够难使用了。第二，这里有些空间的问题，而害虫和分灵两个则是需要使用最多的字—害虫有一整条的规则叙述、分灵则是需要你定义它们多大（它们会获得多少+1/+1指示物），然后所有的分灵卡牌都牵扯到不同的变数。

问：如果斯翠海文有五个邻色学院，那他们为研读什么科系呢？

当你在设计什么东西时，你必须要决定是否要留些空间给未来的设计。如果留，那你有些空间就完全不能碰，这样之后的设计团队才能使用它们。如果不留，那你就不用担心保留未来的设计空间了。斯翠海文的设计是属于后者。

我们没有制作邻色大学的计划。我们使用了非常多的顶底材料来定义这五个学院，所以我想要创造另一个和斯翠海文感觉完全不同的学校会非常困难，甚至是不可能的。

不过，我们还是给外面的世界留了不少线索，所以重返阿凯维沃可能就不会是只有斯翠海文而已了。到时候会有邻色吗？我的直觉是没有。并不是所有的双色阵营系列都得有全部的十个组合。举例来说，阿拉若的断片只是弧形组合、而鞑契的部族就只是楔型的组合。

问：PV的牌为什么不是他自己设计的呢？他只获得了一堆选项而已。

在非常非常多年前，我试图要想出一个The Duelist（一个之前威世智推出，关于万智牌的杂志）可以赞助的酷炫比赛。我们没有太多预算，所以我们必须要找出创意的解决方法。万智牌没有全明星赛，所以我想到的点子是The Duelist邀请赛，即之后的万智牌邀请赛。一个只有少数量高调玩家的比赛从经费上来看就是比较好执行。同样地，我必须要想出一个让人想要、但又不昂贵的奖励，所以我决定让优胜者能设计他们自己的卡牌。这很独特、很酷炫，以及最重要的是，它基本上是免费的。

邀请赛进行了十一年，也创造了十一张牌。我们推出的第一张牌（Avalanche Rider—Darwin Kastle赢得第二次的邀请赛而设计了这张牌。赢得第一次邀请赛的Ollie Rade会在之后获得他自己的牌）使用了Darwin的图像（因为我是远古遗产的牌张概念）。标准因此而产生，而将优胜者的图像放到卡牌上就变成惯例了。

邀请赛不再举办了，而和它一起消失的则是邀请赛优胜者的牌。玩家常常会说他们想念它，所以我们决定在数年前将它们带回（不过会做点微调）。玩家最喜欢的一点就是这张牌上会有某个玩家的图像。至于是谁设计的对玩家来说似乎就没那么重要了。事实上，许多邀请优胜牌都是我设计的，而不是该玩家。我都会和该玩家合作来创造出一个他们喜欢同时又符合他们风格的牌，但我们发现让设计者来设计会得到更棒的结果。

新的世界冠军卡牌也是一样的。我们会和该玩家合作来创造出一张他们满意的牌，但设计方面还是我们处理。

问：使用对色组合而不是邻色做为学院配对的理由是？

不算包含全部十种双色组合的拉尼卡系列的话，邻色和对色的系列列表如下：

注重邻色组合的系列有：

传承 (1994)

冰雪时代 (1995)

大战役 (2000)

时空转移(2001)

暗影荒原 (2008)

鞑契龙王 (2015)

Unstable (2017)

注重对色组合的系列有：

启示录 (2001)

暮光(2008)

邻色组合的数量是对色的三倍之多。除此之外，自2008（十三年前）之后就没有专注对色的系列了，而传统的多色对色系列更是自2001（二十年前）就没有出现过了。简而言之，时机已经成熟。

问：重返时能展现更多学校之外的人们和地点吗？

虽然斯翠海文主要是注重在大学上，创意团队还是有保留一些阿凯维沃其他地区的线索，让我们能更了解这个时空。这同时也让我们在重返时能展现更多斯翠海文以外的世界。

问：在设计时，你们认为「温习」比「抽一张牌」好、差，还是相当？

由于这不是我的专业，所以我询问了斯翠海文的系列设计带领Yoni Skolnik。他是这样说的：

「普遍来说，比较差。许多温习牌上面如果是写『抽一张牌』的话我们就不会推出它们了。抽牌一直都很棒，而要使用温习则需要你在轮抽和构组套牌时思考更多。不过，在你支付了套牌构组的费用之后，你会发现温习在很多情况下都会比抽一张牌更强力。」

问：永久物//咒语的模式双面牌看起来有很大的潜能，但这系列中的数量似乎不多。这是因为艾卓的历险机制在标准中也使用了类似的空间吗？

当斯翠海文在复数年的系列计划中获得字段时，我们原本的计划是要让它着重在模式双面牌上的，而这些卡牌大部分都会是正面永久物、背面瞬间或法术的型态。

多年之后，艾卓王权加入了历险，同时也强迫我们重新考虑斯翠海文要如何运作。斯翠海文不能如我原先计划过度依靠模式双面牌让我决定将模式双面牌延伸到三个系列里。我的确是知道斯翠海文团队想要让永久物/咒语的模式双面牌和历险咒语有所区别。

问：你们有考虑使用像是达雷迪或是多美代等其他的鹏洛客做为学院的教授或是访客吗？我等不及要玩这系列了。

我们很早就知道这系列绘有个纯黑的鹏洛客，所以原本这字段是要给达夫黎的，但在我们想到这是莉莲娜伪装并躲藏的地点之后，我们很快就修正了。除此之外，我们并没有考虑其他的鹏洛客教授，因为我们已经有莉莲娜和克蜜娜了。

问：在设计学院时你们有多着重在颜色派上呢？

这些颜色使用的都是自己的异能。我们是可以偏离一点规则，但颜色不能做的东西还是一样不能做。说是这么说，每个颜色还是能使用很多不同的异能，所以我们还是能做些调整。

挑选学院能做什么的最大影响并不是颜色派（我们当然还是得待在里面），而是要捕捉学院的顶底风味，同时又要远离同样双色的公会。

问：斯翠海文有比法术师更多的类别，这些「法师」职业是如何挑选的呢？

自艾卓王权之后，万智牌就有五种施法型的生物类别：僧侣、德鲁伊、祭师、邪术师，和法术师。

在洞察设计时，我们讨论是否要依学院来分生物类别，但却没有太好的搭配。白黑的僧侣和蓝红的法术师很合理，但其他就尴尬了。靡华很适合德鲁伊，但这样黑色学院就没有邪术师的位置了。如果靡华是邪术师的话，那衡鉴就得是祭师，这里红色没问题但白色就不适合，然后量析的绿色使用德鲁伊没问题，但蓝色就一样尴尬了。

创意团队在最后决定依颜色来分类五种生物类别。白色有僧侣、蓝色有法术师、黑色有邪术师、红色有祭师，然后绿色则是有德鲁伊。这表示每个学院都有两种会施法的生物类别：银毫有僧侣和邪术师、粹丽有法术师和祭师、靡华有邪术师和德鲁伊、衡鉴有祭师和僧侣，然后量析则是有德鲁伊和法术师。

问：看起来指挥官赛制正在以酷炫高费的效应以及更高密度的传奇生物影响着标准系列的原理和设计。这是未来的趋势吗？

你们会发现我不再称呼非补充系列为「标准系列」，而是改将它们称为「主要」系列。这个改变的是因为R&D改变了如何看待主要系列的原理。他们不再只专注在标准（和限制）上，而是会着重在所有玩家喜爱的赛制上。

由于数据显示指挥官是目前最多人玩的赛制（不算「在餐桌上使用我拥有的牌」这种赛制），我们想要确保每个主要系列都有些卡牌能给它使用。所以没错，我想你可以说这是未来的趋势，不过各种要素的数量会依据每个系列的需求而更动。

下课

我今天能回答问题的时间就这多么了。谢谢有丢问题进来的各位。如果你们喜欢问我问题的话，我每天都会在我的部落格Blogatog上做这种事情。如同以往，我很想听听你们对于我的答案或是斯翠海文的感想。你们可以寄电子邮件给我或是透过我的社交媒体账号（推特、Tumblr、Instagram，或是TikTok）来联络我。

Join me n请在下周回来看我回答更多你们关于斯翠海文的问题。

直到下次，希望你们能持续问问题。