我在上周开始回答你们关于斯翠海文的问题。还有许多尚未回答的好问题，所以我认为还要再写一篇专栏回答它们。

问：你们在探索白板上写了多少80年代的高中电影比喻？

Nowad我现在会确保我要非常熟悉每个系列的比喻空间。想出能引起共鸣卡牌设计的一大部分就是要理解受众能认出什么。对斯翠海文来说，这里有许多等级。

第一，有那些魔法学校的比喻。再来，有那些流行文化的学校比喻。最后则是那些真实世界学校的比喻。举例来说，第一个类别给我们的是学生在课堂中学习魔法或是在休闲场所使用魔法互斗。第二个类别则像是被前一所学校退学的新学生或是想要在学业中找不到方向的学生。最后一个类别则是给了我们随堂抽考和双主修。所以是的，的确是有很多80年代的高中比喻（跟其他东西）出现在我们的白板上。

问：超爱这些无色的咒语和圣者。设计团队是否想要让奥炸奇出现在这里呢？

没有。我们真的想要让无色咒语能代表奥札奇以外的东西。虽然它和赞迪卡非常搭，但我们还是能用无色咒语做很多其他的东西。举例来说，我真的很喜欢它在斯翠海文中代表的是所有一年生都必须要选修的课程。（你要升上二年级才能在斯翠海文选择学院。）

问：Mark，衡鉴超棒的，除了那些好牌之外也是因为它和波洛斯完全不同。另一方面，粹丽和量析和拉尼卡的公会感觉就没有太大的差别了。这是因为红白和红蓝或蓝绿相比有更多设计空间的缘故吗？

首先，我很想让你们能玩到这系列，因为我认为粹丽和量析与伊捷和析米克的差异会比你想像要来得大。粹丽和伊捷是最难做出差异性的，因为斯翠海文是个「在乎咒语」的系列，而伊捷也是拥有同样主题的公会。伊捷是个专注在同回合施放多个瞬间和咒语的节奏套牌，所以我们决定往另一个方向走。粹丽是个控制套牌。粹丽的想法是你要利用资源拖到后期，让你那些具有绝大效果的大咒语能拿下对局。

量析使用+1/+1指示物来定义分灵的大小，不过这只是让我们能使用变数而已。析米克非常专注在那些指示物上，而量析则几乎没使用这点。

我认为这里还有另外一个因素，而你也提到了它。红白这个颜色组合在大多数的系列中呈现的方式都差不多。红白是最具侵略性的两个颜色，所以在系列中让红白原型做为快攻组是最简单的。由於我们喜欢快攻原型，然后又没有太多擅长这么做的组合，所以我们常常会依赖红白。这表示当你们看到一个没有这么做的红白阵营时，它会更突出并感觉更新奇。

相比之下，蓝绿大概是原型差异性最多的颜色组合，所以不管我们怎么做，你们都会觉得它们好像有可能曾相识。

问：你们是如何决定让红白阵营，而不是任何黑色学院专注在坟场这个主题上？

我们先从思考哪些风味符合该组颜色的冲突来创造阵营。举例来说，一旦我们知道红白的冲突主要是着重在社会上（混乱和秩序都和更大的系统有关，而且红白正是最在乎人间关系的两个颜色），所以我们想要它成为最在乎人们的学院。这让我们决定让它成为历史学院。

我们然后使用风味做为机制执行的起点。一个专注於历史的阵营应该在乎什么呢？坟场，因为它代表的是过去。我们当然知道这是个没有黑色的阵营，但由於我们是有意避开这点的，所以我们探索了红白的坟场策略会是什么样子。一旦我们发现我们能这么做的时候我们就以它为中心设计阵营了。

问：在有了像是秘典这些东西能把风暴量尺的机制放进标准系列的轮抽环境之后，我们之后会看到这些东西吗？

秘典是我们尝试使用奖励单来强化限制环境，同时又不让它影响标准的新实验。如果它受欢迎的话（前期的反应非常良好），我很确定我们在之后的系列里也会使用这个资源。我们能利用它做许多酷炫的事情，所以我心中的设计者对于各种可能性都感到非常兴奋。

问：你们有考虑在某个时间点把贾路放进斯翠海文吗？

我不认为有。虽然基于故事因素是可以这么做（他在艾卓王权故事的结尾时正在保护萝婉和威尔），但鹏洛客的颜色平衡并不允许我们这么做。克蜜娜和双子对故是很重要，所以这就卡掉蓝绿和蓝红了。

我们还有两个栏位，其中一个要混黑另一个则要混白。贾路目前是纯绿（他在解除诅咒之后就不黑了），所以他就完全没有可以发挥的空间了。这就是个机制需求有时候会和故事需求起冲突的好例子。

问：斯翠海文原本是个陶拉里亚大学苑系列吗？

虽然陶拉里亚大学院（於克撒传环境中与其他地点出现）是万智牌的前一个魔法学校类型，但它有太多历史的包袱。要建立一个对色、着重在咒语的阵营系列已经非常有挑战性了，所以我们不想要牵扯到多年的历史资料以制造更多麻烦。

问：模式双面牌在这系列中更多更有差异性，所以这应该就是你们赌会成功的实验。如果这想法是个巨大的失败，那你们有b计划吗？还是这些系列需要非常依赖它们的存在才行？

万智牌系列的时间点运作方式是，在我们获得了赞迪卡重建（第一个具有模式双免牌的系列）的反应之后，我们已经大致完成斯翠海文了。如果我们需要做出改变的话，那它大概不会有任何新东西，这表示我们只能使用现有的插画和外框，而且我们应该也没有时间能测试它。

所以我们只有在发生极大的灾难时才会思考要做点改变，但事实上我们能做的事情也是非常的有限。

问：精怪现在为什么是红色的？它们之前几乎都是白蓝黑三色的。

精怪是红色的，因为衡鉴是历史学院，我们也想要做个精怪部族来强调这点，所以这系列有红和白两色的精怪。虽然这些机制在颜色派中是属于某些颜色的，但如果有正当风味理由的话创意就能有更多的余地。

举例来说，吸血鬼通常是黑色的，但我们在依尼翠有红色的，然后在依夏兰里则有白色的。僵尸通常是黑色的，但我们在依尼翠中有蓝色的然后在阿芒凯中则有白色的。创造新世界的一部分就是让我们能设定哪些颜色能取得哪些特定的生物类别。

不过在不算化形的情况之下，在斯翠海文之前已经有45个红色的精怪了，所以这并不是新鲜事。

问：为什么要创造墨灵这个新生物类别，而不是使用能获得更多支援的现有类别（怕惧兽、梦魇、虚影等）？

啊呀，古老的沃索斯和梅尔的生物类别冲突。沃索斯想要酷炫、让人产生美好联想的生物类别，同时也喜欢看到新的类别，尤其是对某个世界来说非常有风味的那些。梅尔想要最大化部族的协力效应，所以他们想要我们使用现有的生物类别而不是创造新的。

我们在斯翠海文中平分了这些差异（我们通常都会这么做）来让两方都能高兴。我们创造墨灵和害虫是因为我们找不到适合对应学院风味的现有生物类别，但我们也带回了像是矮人和魔神这些需要更多部族卡牌的生物类别。

问：一个专注在五个颜色配对的系列通常都会倾向五个限制原型而不是十个。你们在洞察设计时是否会做些什么来确保限制赛的重复性不会太高？

R&都会为任何轮抽创造至少十种原型。对于专注在对色的多色阵营系列来说，我们通常会创造五个能符合轮抽策略的三色原型。对斯翠海文来说，由於你们轮抽的是对色阵营，这表示我们得从五个楔型（某个颜色和它的两个对色）中设计出原型。这是因为楔型是任意两个共享某个颜色的学院组合。

问：简单明了：为什么用守护？它背后的设计概念是什么呢？

我们想要的东西之一是个让对手和永久物（通常是生物）互动更困难的关键字，但又不要完全没有互动。辟邪和反色保护常常会让一个生物完全无法解决。

我们尝试了许多个别的卡牌设计，而在测试之后结果最好的就是我们称为「冰霜护甲」（基本上就是需要支付法术力的守护）的东西。我们很喜欢它，因此开始设计各种变形，通常是需要支付法术力以外的东西。我们最终决定「这使用的够多了，干脆把它变成关键字好了」。我们想出要如何让它更开放的方法，这样我们就能使用不同的费用，并且给了它一个名字。 斯翠海文刚好只是我们这么决定后的下个系列而已。

问：「分灵是具有+1/+1指示物的0/0生物」是个顶底还是底顶设计？

它们做为分灵生物早於具有+1/+1指示物的0/0生物，所以我猜应该是顶底吧。在洞察设计时，分灵是1/1的衍生生物，而大多数会派出它们的咒语都会生出复数的。

问：我们还会看到没有模式双面牌的系列吗？

如同我在赞迪卡重建推出时解释的，模式双面牌是个我们会在三个主要系列（非龙与地下城的系列）中主打的东西，这样就能让万智牌的「一年」感觉更完整。虽然它们可能会在之后回归，但我们短期内不会再使用它们。

问：秘典是在设计过程的什么时候想出来的？

它是系列设计时最后加入的要素。我的猜测（尽管我没在团队里）是大概在系列设计的中期。

问：我最喜欢这系列的一点是颜色配对和以前传统机制相比的差异性（尤其是衡鉴）。这是我们会在未来看到更多的东西吗？

这得看你们觉得如何。如果你们喜欢我们采用全新的轮抽原型，请务必让我们知道。这的确是我们能做的东西。

问：刚刚看到一个全新的松鼠预览牌。情况终于反转了吗？ （我的电话不知道为什么只有花栗鼠的图像。）

情况反转了。讨厌松鼠的人已经离开，所以现在又是一个全新又快乐的松鼠日。

问：克蜜娜出现在火花之战时的角色决定了多少？我记得你曾经说过她会出现在艾卓上。她在故事中扮演的角色也会类似吗？

我们在创造出克蜜娜的时候就知道她会和魔法学校的世界有关。你们会注意到她火花之战的鹏洛客牌有个派出法术师的异能。我们有段时间曾考虑要让克蜜娜在艾卓王权的故事中扮演类似梅林的角色，但我们在故事逐渐成形之后就放弃这个想法了。

问：卡牌上的双关语程度是否有讨论过？这些黑框卡牌的名字跟银框真是有够接近的。

创意团队有现在会意识地写出比较轻快（在适当的情况之下）的创意叙述（即名字和风味叙述）。这是个我很高兴看到的改变。

时间到！

该是时候结束这个邮袋专栏了。我想要谢谢有丢问题进来的所有人，并且很抱歉我无法回答它们全部。如果你们喜欢问我问题，我每天都会在我的部落格Blogatog上做这种事。

如同以往，我很想听听你们对于我的答案或是斯翠海文的感想。你们可以寄电子邮件给我或是通过我的社交媒体帐号（推特、Tumblr、Instagram，或是TikTok）来联络我。

请在下周回来看我开始预览近代新篇2（我对于我的预览牌会是什么也感到超级兴奋）。

直到下次，希望你们也喜欢去斯翠海文「上课」。