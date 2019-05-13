我在每个系列推出时都会写一个邮袋专栏。现在是时候回答各位关于火花之战的各种问题了。

这是我的推特贴文：

如同以往，我会尽量回答问题，但是我可能会因为以下原因无法回答你们的问题：

如同传统，我会先从被问最多的问题开始回答：



问：贾路在哪？

问：贾路在哪？

问：如果贾路是无上猎者（以故事来说），那他为什么没出现在这场战争中，来帮助波拉斯杀掉其他的鹏洛客？

问：贾路（猎杀鹏洛客的无上猎者）为什么无法嗅出同一个时间出现在同一个地点的37个鹏洛客？

问：贾路在哪？！

问：贾路在这么多鹏洛客大乱斗的时候在哪？

贾路在哪？他为什么没出现在火花之战中？这问题有两个答案，一个是现实世界的、另一个是故事里的。我先回答前者。贾路是个受欢迎的角色，而我们也有一个关于他的故事想说。万智牌有许多鹏洛客，我们很努力地在平均曝光他们。这表示有些角色就是得等。我们想要述说的贾路故事和波拉斯章节没有关联。贾路曾在多明纳里亚上出现了一下，但在尝试了许久之后我们还是没有办法说出想要的贾路故事。如同我之前所说的，我们有个关于贾路的计划，而你们也还会看到他。火花之战只是刚好不适合而已。

以故事来说，波拉斯的计划是要诱导尽量多的鹏洛客到拉尼卡，这样他的震惧军才能收割他们的火花（过程中会不小心杀掉他们，但波拉斯才不管那么多）。贾路是个非常有效率的鹏洛客猎者。波拉斯可不想聚集一堆鹏洛客在同一个地方，然后在能收割火花之前就被贾路杀掉一半。这表示波拉斯在计划诱导鹏洛客们来拉尼卡的同时，他也要花些精力确保贾路不会出现。

问：戴克在哪

另一个被问到很多次的鹏洛客则是戴克费登。和贾路不同的是，戴克费登是故事的一部分。他是火花之战小说的十一个叙述者之一。那戴克为什么没以卡牌的形式出现在火花之战里呢？我会给你们答案，但还是得事先警告你们这答案不会让人太满意。这和我们平常不会特别提到的幕后问题有关。（就理想来说，我们想要你们觉得万智牌是个无缝的产品。）

先从单纯的事实开始吧。我们没有办法在撰写故事的同时设计这系列。这两者都需要多次改变，而你是没有办法让两个持续改变的东西保持同步的。其中之一必须先完成，这样另外一个才能配合它。故事比卡牌设计更有弹性，所以先进行卡牌设计是很合理的。不过，故事的大纲还是会在设计前就先设定好，这样设计才有个大概的目标。

这表示在开始火花之战的设计前，我们是知道基本故事的—我们知道谁在打谁、战争的大纲，以及战争的结果。很多设计就是要确保这系列能透过卡牌传达这些故事中的关键时刻。当作者Greg Weisman开始撰写火花之战的小说时，他也知道故事的大纲，并能使用出现在各张卡牌上的情境。虽然他也尽量使用了现有的各种要素，但这系列就是缺少了他需要的某个东西。

所以Greg和威世智进行了讨论，并想出他在述说故事时需要什么。很多东西都是尽量从系列中现有的东西中取材的，但某个故事需要一个鹏洛客，而系列里的角色都不适合。在检视了不在故事里的许多鹏洛客之后，他发现戴克费登正是完美的人选。从故事的观点来看，戴克没有理由不能出现在拉尼卡上。事实上，戴克在洞察设计时也是张卡牌，但我们认为莎希莉比戴克更适合这个系列所以移除他了。（拉尔是稀有的蓝红鹏洛客，这样就只剩下非普通的混血字段了。）

在发现戴克于故事中的角色十分重要时，已经来不及变更卡牌了。莎希莉的卡牌变成戴克一点都不合理。它会派出1/1自动机（来自卡拉德许的特定生物）并且会将神器变成其他神器或是生物的复制品，而这些都是很莎希莉的能力。（相比来说，戴克只会偷神器。）限制已经平衡了，所以我们也不想只换掉一个非普通。另一个能放他的字段就是拉尔查雷克的稀有字段，但拉尔在故事中也很重要。其他的稀有双色鹏洛客字段都没有重复，所以我们也无法将他塞到随便某个地方。另外，彩绘玻璃的预告片可能已经开始了，这表示加入新角色也会造成额外的问题。（讽刺地是，预告片比较晚开始，并将戴克塞了进去。）简单来说，戴克加入太晚了，让我们无法将它放进系列里。

我们很清楚这并不理想，所以我们也检视了过程，来看看是否有方法能减少这种事情发生的机会，但事实就是，制作小说和集换式卡牌系列的时候会有许多一直更动的部份，有时候就是没有办法百分百对齐。而这就是为什么戴克没有出现在这系列里的原因。

问：为什么没有包含所有活着的鹏洛客呢？

火花之战有37个 鹏洛客（包括买一盒的泰兹瑞），但万智牌的鹏洛客数量可不止这样。他们为什么没有全部出现呢？这答案有很多面向。

理由#1 – 空间的问题

一个正常的系列平均会有三个鹏洛客，而他们全部都是秘稀。为了捕捉鹏洛客的战争风味，我们选择将这个数字尽量拉高。这就需要我们将鹏洛客放到非普通和稀有了。这表示需要非普通的混血鹏洛客好让限制赛运作。我们越和大量的鹏洛客卡牌互动，就越发现极限何在。为了鹏洛客的高密度，我们要顾虑生物比例、咒语比例，以及这系列必须有的其他东西，但空间就是那么有限。

理由#2 – 颜色平衡的问题

新鹏洛客的设计主要是要符合他们出现系列的需求。鹏洛客格框（我们用来确保标准赛制颜色平衡的工具）可能会显示我们需要一个白蓝的鹏洛客。如果现有的白蓝鹏洛客都不适合，那我们就得设计一个新的。这么做的结果就是我们的鹏洛客在颜色上是不平均的。举例来说，我们的红色和绿色鹏洛客比白色和蓝色要来得多。虽然火花之战在颜色的平衡上没有很完美，但它大致上还是有平衡，这也使得加入额外的鹏洛客非常困难。

理由#3 – 招牌咒语的问题。

每个鹏洛客在火花之战中都有至少一个招牌咒语（通常是个他们会使用的咒语）。加入更多的鹏洛客就表示要加入更多的招牌咒语，而这些已经不太好设计了。简单来说，鹏洛客角色的存在感在这系列里可不只有他们本身的鹏洛客卡牌而已。

理由#4 – 故事的问题

并不是每个角色都适合出现在这个故事里。有些角色会在之后的故事里出现。有些角色因为故事的关系所以我们将他们和其他角色隔离。有些单纯就是不适合火花之战的故事。有些死掉了或是活在其他的时间点。我们有许多原因不想让某些特定的角色出现在拉尼卡上。

所以整体来说，这些问题就是我们为什么没有那么多空间的原因。

问：你们有哪些想做却无法做的鹏洛客呢？

在洞察设计时，我们并没有担心哪些人出现在拉尼卡上是否合理，因为我们知道这在之后还会整理。所以我们就将我们喜爱的角色（除了那些死掉的之外）放进档案里。所以如果你有个真的很想要、但却没出现在这里的鹏洛客，那他们很有可能在某段时间里曾经待在这系列中，尽管时间可能不长。

问：你们是怎么决定哪些鹏洛客要来拉尼卡的？

是基于颜色需求和故事需求的平衡而定的。非普通需要两个单色和混血循环的十个双色组合。除了这个机制的限制之外，剩下的都是由创意团队和故事走向决定的。

问：对于那些没出现在#mtgwar的鹏洛客来说，你们有给他们设定未来的计划吗？

某些特定的鹏洛客没有出现在火花之战的主要原因就是我们有为他们设定计划。有些没出现在火花之战的鹏洛客会在之后几年出现。

问：你们是如何在幕后决定哪些鹏洛客是否会在火花之战中存活下来的呢？

谁存活下来基本上是由故事需求决定的。R&D唯一造成的小影响就是（而我不确定这是否真的有影响）大约一年前，我们计划每个角色总共有多少设计空间的时候。这个意思是说，我们认为还能给某个鹏洛客设计多少卡牌。

问：我们以后会看到其他在这个系列中第一次出现的鹏洛客吗？

我们的确有这样的计划。我们也会追踪玩家对于火花之战鹏洛客的想法。越受欢迎的鹏洛客就会越早重新出现在你们面前。

问：将鹏洛客改为传奇的鹏洛客规则是在#mtgwar的何时移除的呢？

这个改变是在火花之战 的洞察设计开始前就发生的（在内部，不是我告诉你们的时候），所以这对我们设计系列毫无影响。我们很清楚知道这改变已经发生了。

问：多重宇宙中曾经有这么多个鹏洛客聚集在单一个时空上吗？

我想这应该是个纪录了。要记得的是，来这里的鹏洛客可不止出现在卡牌上的37位（有许多是你们还不知道的）。这种鹏洛客的聚集并不常发生。

问：这系列为什么没有公会水印？另外，你们在设计时有考虑将鹏洛客以特定的方式和公会做连结吗（比如说莎希莉和伊捷、阿耶尼和瑟雷尼亚等等）？

我们没有使用水印，因为这并不是个公会系列。这系列并不全都和公会有关，所以将它设定为一个公会系列感觉就是错误的。事实上，这系列比较像所有的公会聚集在一起成为一个完整的拉尼卡，而公会水印刚好会违背我们想要创造的感觉。另外，有些卡牌展现了公会之间的合作，而这也会让水印看起来很乱。

我们有考虑是否要使用波拉斯队和守护者队的水印（因为这系列就是围绕着这两个阵营建构的），但还有很多人是中立或意向不明的，而我们也认为不知道谁在哪一边可以为这场战争增加更多混乱。

由于这并不是个公会系列，所以我们主动地避免公会循环的设计，因此这个将鹏洛客和公会连结的想法并不成立。一般来说，火花之战只是刚好使用了拉尼卡这个空间，但它并不是个公会系列，所以我们限制了公会的使用。

问：是否所有只具有负忠诚异能的鹏洛客都在火花之战中死去了？

没有。一个失去所有忠诚指示物的鹏洛客并不代表这个鹏洛客死去，而是不再想帮助你了而已。通常来说，正忠诚异能代表的是对他们来说简单又有趣的事情，所以他们喜欢这么做然后留在你身边。负忠诚的异能代表的是比较麻烦、需要花费精力的任务，而这就只会让他们更想时空跳跃走而已。

问：你们是如何想出哪些鹏洛客被分配在哪些稀有度的呢？

主要的角色和反派必须是秘稀。守护者的其他人是稀有。其他鹏洛客的稀有度则根据他们的设计而定。如果它能做混血，那它就是非普通；如果它是个传统的双色金色卡牌，那它就得是稀有。颜色主宰了一些字段（举例来说，瓦丝卡是这系列唯一的黑绿鹏洛客所以必须是混血），而字段的配置也是（有十张卡牌必须是单色的非普通牌），但大部分还是根据哪些鹏洛客适合哪个稀有度的设计来决定的。

问：Mark，非普通的鹏洛客有很明显的循环和平衡，但#mtgwar的稀有和秘稀鹏洛客好像就没有了。你们有努力平衡这些稀有度，还是这是不可能的任务？

在所有的系列中，我们会在非普通做颜色的平衡，因为颜色平衡是限制赛能运作的重要推手。至于稀有和秘稀我们大致上会做点颜色的平衡，但并不需要太精准，所以我们会让其他的因素（像是火花之战中鹏洛客的角色选择）来主宰我们的决定。

问：我们能确认有谁在#mtgwar中死去了吗？

可以的。三个有名字的鹏洛客（即曾经出现在卡牌上的）在火花之战中死去了。为了避免透露剧情，你们必需要点击下面才能知道谁死掉了。

点击这里来看谁死了。 基定尤拉、多密雷德，和戴克费登都在火花之战中死去了。

问：威世智是何时决定这个波拉斯的故事会以巨大战争收场的呢？

当Doug在非常多年前提出波拉斯章节时，这个巨大的鹏洛客战争就是它的一部分——所以一开始就是这样设定的。凑巧的是，我的第一个反应是「这听起来像是个很酷的故事，但我不知道我要如何把它做成一个系列。」

问：囤兵为什么只会生出灵俑衍生物呢？囤兵不能两边都用吗？像是永生者囤兵灵俑军队，然后拉尼卡这边囤兵士兵的军队？

这样只会传达这两边只是镜像，而这并不是我们想要这次冲突被设定出来的样子。另外，我们想要将囤兵限制给特定的颜色（蓝黑红），而将它和波拉斯的震惧军连结刚好能让我们这么做。

问：#MTGWAR原本的计划有包含有色神器吗？

自从我们禁用了卡拉德许环境的一堆卡牌之后，发现需要重新审视我们是如何设计神器的。我们的选择是别一直将它们推向构筑赛，或是开始给它们有色法术力。最后选择了后者，因为神器既受欢迎又颇具风味。许多神器已经偏向特定的颜色了，所以在必要时采用有色法术力感觉并不会牺牲太多。换句话说，我们在设计火花之战之前就知道会有些有色神器了。

问：你们在系列设计（洞察、系列、对局设计）多久之后才决定要给每个鹏洛客一个静止式异能？

洞察设计决定要在这系列中加入它们。当我们将档案交给系列设计时，所有的稀有和秘稀都有个静止或触发异能。当时的非普通（为了降低复杂度）都只有一个异能，不管是负忠诚异能或是静止/触发异能。系列设计决定每个非普通都要有个静止/触发异能和一个负忠诚异能，因为这会让他们感觉更像是个鹏洛客。他们决定非普通的鹏洛客比较复杂一点没有关系，因为他们毕竟是这系列的主题。

问：我真的真的很喜欢这些稀有的鹏洛客设计。这些有希望在以后的系列中成为固定班底吗？

这是个未来设计团队可以使用的工具。我们的计划还是会将鹏洛客的稀有度设定为秘稀，但如果设计团队觉得稀有（或非普通）鹏洛客能在系列中运作良好的话，那他们还是能使用这个设计的。

问：这故事到目前为止很吸引人 . . . 你能确认这系列就是波拉斯章节的结局，然后下个系列会开始一个全新的故事吗？#mtgwar

下一个系列是摩登新篇。它和火花之战非常地不同，但也应该会让人感到一样兴奋。有个新员工第一天上班刚好就看到了摩登新篇的投影片，而在看过之后他满脸笑容地问我说，「你们到底是如何设计这系列的？」2020核心系列采用了玩家喜爱2019核心系列的部份，提升了刺激度，并且加入了一些你们没想到的东西。最后（以补充包产品来说），就是秋季的系列「弓术」（这是个代号），是我这十年来一直想要制作的系列。我每次想到它都会微笑。我相信你们在看到它之后也会这样做。所以别害怕，我们没有要停下来的意思。2019对于万智牌来说将会是个精彩的一年。

战争通信

我今天时间就这么多了。感谢每个丢问题过来的各位。如同以往，我很想听听你们关于这个专栏、我回答的任何答案，或是火花之战本身的想法。你们可以寄电子邮件给我或是透过我的社交媒体账号（推特、Tumblr，或是Instagram）联络我。

请在下周回来看我预览摩登新篇。

直到下次，希望你们能持续提出有趣的问题。