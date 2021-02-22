我在许多年前写下了Making Magic的第100周并想出了一个点子。如果我回头检视我之前写的每篇专栏并且给它们评分呢？那篇文章是「100，继续中」。它的评价还不错，所以我现在每一百周都会写一篇新的。今天是我的第1,000周，所以又是回顾的时间了。

这样做有两个原因：第一，这是个我所有文章的记录，让想找特定专栏的读者可以更轻易地找到。第二，它可以作为一个资源，让想要开始阅读Making Magic文章的新读者能更清楚要从哪里开始。

这是这系列的第十篇。下列为前九篇：

如同以往，这就是我的五星量表：

我所写的最棒文章。精华中的精华。如果你们想读读我的旧文章，那就不能错过这些。

尽管可能不是我最好的文章，但它们还是我写得比较好的。

我基本水平的文章。没特别精彩，但也不差。

最好的情况是看过即忘。最糟的情况则是失败的实验。

读这个的原因是让你可以说你读过我所有的文章。不是我最好的表现。

我每次写这种专栏时人们都会问为何低分的文章这么少。第一，我在所有的「N百，继续中」文章里都保持了一致的评分基准。我在过去写了和出版了不少较低分的文章，所以我不能移除较低的基准来重新调整量表。第二，如果我发现我写的文章会掉在三星以下，那我就会重写来确保它不会。就算是三星或四星的文章我也常常会重写，因为我的目标就是要写出五星的文章。第三，我已经写了1,000周了（超过十九年）。我认为我写的文章在平均上有比2002年前要好很多。

说了这么多，来看看专栏吧。

901周（2019年四月8日） – "开始火花之战，第二部"

这是火花之战预览的第二周。我介绍了洞察设计团队，并且述说了一个我们试图多次带回（但是失败）的增殖机制，然后在最后的火花之战时终于成功将它带回的故事。

902周（2019年四月15日）– "开始火花之战，第三部"

这是火花之战预览的第三周。我解释囤兵这机制是如何设计的，并且谈到一个没有做出来，叫做冲突的疯狂机制。

903周（2019年四月22日）– "战争游戏"

这是火花之战个别卡牌设计故事的第一部。我谈论了数张卡牌，但是在这三个专栏中我谈到了系列中全部的36个鹏洛客。

904周（2019年四月29日）– "更多战争游戏"

这是火花之战个别卡牌设计故事的第二部。在这个专栏里，我谈到更多的鹏洛客，以及系列中的神循环。

905周（2019年五月6日）– "还有更多战争游戏"

这是火花之战个别卡牌设计故事的第三部。在这个专栏里，我谈到甚至更多的鹏洛客以及系列里的载具。

906周（2019年五月13日）– "魔法五四三：火花之战"

这是我火花之战的邮袋专栏。我回答了粉丝的许多问题，包括最多的「贾路在哪里？」

907周（2019年五月20日）– "近代的敏感度"

这是摩登新篇预览的第一周。我在其中谈到这系列是如何产生的。（这牵扯到R&D的黑客松。）我同时也介绍了洞察设计团队。

908周（2019年五月27日）– "近代生活"

我谈到更多摩登新篇的设计，主要是谈论这系列的各个主题是怎么来的。（化形和裂片妖和忍者。唉呦我的妈呀！）

909周（2019年六月3日）– "900，继续中"

这是我上一篇的「__________，继续中」文章。如果你不知道我前一百篇的文章内容的话，你们可以在这篇文章之后去看看。它有点延期，因为我要写些火花之战和摩登新篇的文章。

910周（2019年六月10日）– "近代时代"

这是我 摩登新篇的个别卡牌设计故事。我在其中谈到一个花了21年才完成的循环。

911周（2019年六月17日）– "核心要点"

这是我2020核心系列的第一个预览专栏。我解释这系列是如何设计的、谈论这系列的各种轮抽原型，并解释这系列为什么会有三个茜卓。

912周（2019年六月24日）– "不只是核心那么简单"

这是我第二个2020核心系列文章。我详谈了这系列全部的循环，并讨论为何要创造它们。

913周（2019年七月1日）– "我能说哪些核心？第一部"

这是2020核心系列个别卡牌设计故事的第一部。我在其中谈到三个茜卓鹏洛客是如何创造的。

914周（2019年七月8日）– "我能说哪些核心？第二部"

这是2020核心系列个别卡牌设计故事的第二部。我谈到这系列里数张卡牌的设计，包括在2020核心系列中获得第三个颜色的欧纳斯。

915周（2019年七月15日）– "限制与预设"

我在这篇文章里谈到做为设计者的你何时以及为何可以打破自己设下的规矩。简单来说这里分为理解限制、一个不能打破的规矩、一个预设，以及一个可以做为新内容的起始点而破坏的规矩。

916周（2019年七月21日）– "补充包添趣计划"

R&D不时会对我们如何做事情做些大更动。当这发生时，我会写篇文章详细说明发生的改变，而这就是这样的文章。我们为万智牌引进了各种东西，而最大的就是补充包添趣计划（特殊外框和插画）和聚珍补充包，而我则是想要让你们知道你们接下来会看到什么酷炫玩意儿。回头审视我们是如何介绍现在每个系列都会出现的东西实在是很有趣。对于那些对日期感到困惑的人，这篇文章在周日刊登是因为它和介绍新产品的实时宣告是同时进行的。

917周（2019年七月29日）– "颜色缤纷的回复归来"

「颜色缤纷的回复」是个我不时会推出的专栏，其中我会让玩家提出问题给五个颜色，然后再让这些颜色回答这些问题。这是第二篇的「颜色缤纷的回复」专栏。我上一篇是在2018年的七月写的。「颜色缤纷的回复」专栏让玩家可以更清楚每个颜色的定义，而且比大多数的Making Magic文章诙谐不少。

918周（2019年八月5日）– "变身还需要我多说吗？"

这是我指挥官（2019版）的预览专栏。它让我能详细述说变身这个机制的由来。

919周（2019年八月12日）– "如同美好昔日般的主题"

我在这篇专栏里谈到一个我和我太太都喜欢的嗜好—举办派对。我解释要如何给派对一个主题，然后将这些经验应用到游戏设计上。这篇文章能让你们一窥我的私生活，因为你们能看到一些我们曾经举办过的派对。

920周（2019年八月19日）– "多样性对游戏设计有多重要"

我在这个专栏中撷取了GDC演讲（「二十年、二十个教训」— 录像在这，而专栏则是分为第一部、第二部，以及第三部）并且演示差异性会如何更好地帮助你应用它们。如果你从来没想过这个主题，那我建议你们来看看这篇专栏。

921周（2019年八月26日）– "设计咨文2019"

我每年都会写篇叫做「设计咨文」的文章来检视前一年的内容。这是我2019的版本，其中检视了烽会拉尼卡、效忠拉尼卡、火花之战、摩登新篇，和2020核心系列.

922周（2019年九月2日）– "耐心"

我在这篇文章中检视了花了不少时间才成型的设计，从花了六年的卡牌，到花了十六年并获得系列主题的中毒机制。

923周（2019年九月9日）– "闪亮艾卓"

这是艾卓王权预览的第一周，而我则是在专栏中介绍洞察设计团队并且谈论这系列推出的漫漫长路。我认为这也是我预览牌最多（不算十张牌循环）的预览专栏，总共有八张。

924周（2019年九月16日）– "在艾卓歌唱"

我在第一周谈论艾卓王权的童话故事主题。第二周则是谈论卡美洛启发的主题。

925周（2019年九月23日）– "检验艾卓，第一部"

这是艾卓王权个别卡牌设计故事的第一部。由于这是个顶底系列，所以许多后来推出的卡牌都是在洞察设计里创造的，因此这专栏的故事会比较私人一点。我还是秀了一些卡牌的原本型态。

926周（2019年九月30日）– "检验艾卓，第二部"

这是艾卓王权个别卡牌设计故事的第二部。我在其中述说仙灵教母、黄金鹅、长发姑娘、姜饼人，以及小木偶是如何进入系列里的。

927周（2019年十月7日）– "检验艾卓，第三部"

这是艾卓王权个别卡牌设计故事的第三部。这篇专栏检视了吹笛手、七个矮人、邪恶的继母、可恶的大野狼，以及小美人鱼是如何进入系列里的。

928周（2019年十月14日）– "魔法五四三：艾卓王权"

这是艾卓王权邮袋专栏的第一部。我谈到顶底童话故事设计和其他的顶底设计有什么不同。

929周（2019年十月21日）– "更多魔法五四三：艾卓王权"

这是艾卓王权邮袋专栏的第二部。我在其中谈到如果回归的话还有多少顶底的东西可以使用。

930周（2019年十月28日）– "波拉斯故事线，第一部"

这是谈论尼可波拉斯故事线，以及和它搭配的三年系列（卡拉德许到火花之战）的故事第一部。这个两部的故事解释我们是如何计划较大的故事线的。

931周（2019年十一月4日）– "波拉斯故事线，第二部"

而这则是该故事的第二部。我在其中述说哪两个系列在探索设计时互换位置了。

932周（2019年十一月11日）– "艾卓王权洞察设计报告，第一部"

这是我交接给系列设计的实际艾卓王权报告。在这篇文章里，我做了些笔记解释这内容的大背景。如果你们喜欢沉浸在幕后材料里，那你们就一定要看看这篇。

933周（2019年十一月25日）– "艾卓王权洞察设计报告，第二部"

这是交接报告的第二部。你们可以在其中看到我们在洞察设计时为每个比喻设计的顶底卡牌。（大部分都印出来了，不过还是有些没有。）

934周（2019年十一月25日）– "空白页面的新篇章"

我写了篇文章探讨设计者在面对全新的空白状态时要怎么做才好。我忘记我四年前就写过这个主题了（「A Blank Page」），但我发现我当时是以非常不同的方法处理这个主题，所以我还是刊登了这篇文章。如果你们发现全新的空白状态让人害怕的话，这个专栏有些非常实用的建议能帮助你。

935周（2019年十二月2日） – "更多玛洛对玛洛"

我喜欢不时地采访我自己。我会问一些蛮困难的问题，包括解释颜色派的缺点、我工作最困难的部分，以及我认为万智牌未来设计中最有潜能的地方在哪里。

936周（2019年十二月9日） – "更多更多玛洛对玛洛"

我在采访的第二部也没有松懈。我在其中问到我是否该从首席退位、我要如何面对网络上的各种难听言论、我为何在处理万智牌的设计时非常固执，但其他时候又非常有弹性，以及我要如何加进第六个颜色。

937周（2019年十二月26日） – "变异性，第一部"

我对这篇专栏感到非常骄傲（949周的第二部也是），其中探讨了变异性在游戏设计里的重要性，以及使用它的正确方式。我对这两篇的间隔时间感到有点不好意思。我原本预计这篇文章会是冬季假期前的最后两篇之一，但是我算错了导致第二部没能刊登。当我回来之后，我必须要写塞洛斯：冥途求生和Unsanctioned的文章，而第二部则花了十一（！）周才终于刊登了。如果你读了第一部，我不建议你们等十一周再来读第二部。

938周（2019年十二月23日） – 假期周

这是我的冬季假期，所以这周没有新专栏。

939周（2020年一月2日） – "一窥冥途之门，第一部"

这是塞洛斯：冥途求生预览的第一周。我介绍了设计团队并且谈论了这系列的设计，包括没能进入系列的冥河机制。这篇文章没有出现在我平常的星期一而是星期四是因为塞洛斯：冥途求生的预览是星期一开始的。

940周（2020年一月6日） – "一窥冥途之门，第二部"

这是塞洛斯：冥途求生预览的第二周。我谈到我们是如何决定要将那些原版塞洛斯环境的机制带回的。

941周（2020年一月13日） – "踏入冥途"

这是塞洛斯：冥途求生个别卡牌设计故事的第一部。我谈到了树张卡牌的设计，包括破日死敌艾紫培。

942周（2020年一月20日） – "更多冥途"

这是塞洛斯：冥途求生个别卡牌设计故事的第二部。我在其中谈到了勇行是如何在未注明的情况下回归的。

943周（2020年一月27日） – "魔法五四三：塞洛斯冥途求生"

这是塞洛斯：冥途求生邮袋专栏的第一部。这里有许多我们为何以及为何没有在系列中包含特定东西的问题。

944周（2020年二月3日） – "更多魔法五四三：塞洛斯冥途求生"

这是塞洛斯：冥途求生邮袋专栏的第二部。我在其中谈到阿基利斯是如何终于出现在塞洛斯的系列里的。

945周（2020年二月10日） – "开箱，第一部"

这是制作Unsanctioned盒装产品故事三部里的第一部，包括其中十五张新卡牌的个别设计故事。在其中的卡牌哩，我们知道万智牌是如何获得它的第一个传奇松鼠，以及第一个蚌众反抗军。

946周（2020年二月17日） – "开箱，第二部"

这是制作Unsanctioned盒装产品故事三部里的第二部。在这篇专栏里，我们知晓了由哔宝群所组成的鹏洛客的由来，以及第一张包含了三个世代的恶魔/野兽的插画。

947周（2020年二月24日） – "开箱，第三部"

这是制作Unsanctioned盒装产品故事三部里的第三部。这篇专栏解释银框是如何获得第一只龙，以及第一个五色的指挥官。

948周（2020年三月2日） – "差异性，第二部"

还记得我多篇文章前写到关于差异性的事情吗？别担心，我不会怪你们忘记的。我终于写出了第二部，然后最凄惨的是我真的很喜欢这篇文章。我希望有更多人能在这篇专栏推出之后能两篇一起读看看。

949周（2020年三月9日） – "基本要素#12，第一部：限制赛（机制）"

我会在每年的第一季写一个叫做「基本要素」的系列文章，目标族群则是想要设计自己系列的玩家。今年我则是将「基本要素」文章改为两部分，谈论要如何让你的系列能在限制赛中运作。第一部探讨的是要如何塑造你的机制，让它们能帮助创造一个最棒的限制环境。

950周（2020年三月16日） – "基本要素#12，第二部：限制赛（主题）"

第二部则是讨论要如何塑造你的主题来最大化你的限制赛环境。

951周（2020年三月23日） – "益智问答"

这个专栏是个30题的益智问答测验，主题则是我带领或偕同带领的各个产品。注意：这很难。

952周（2020年三月30日） – "人类的历史"

这游戏最常见的生物类别就是人类。在这个专栏中，我探索了人类这个生物类别的历史，而我在这个故事中也扮演了一个重要的角色。

953周（2020年四月6日） – "不只是依克黎而已"

这是依克黎：巨兽时空预览的第一周。我介绍了洞察设计团队并且解释我们是如何设计一个专注在怪物的系列上的。我也详细说明我们是如何想出合变这个机制的。

954周（2020年四月13日） – "依克黎里的闪光"

这是依克黎预览的第二周，所以我谈到合变以外的所有机制（关键词指示物、行侣、循环、人类和非人类部族，以及三色主题）。

955周（2020年四月20日） – "看见依克黎，第一部"

这是依克黎个别卡牌设计故事的第一部。我在其中谈到回到黑框的松鼠，以及在乎偶数或奇数的历史。

956周（2020年四月27日） – "看见依克黎，第二部"

这是 依克黎个别卡牌设计故事的第二部。我谈到了传说和通牒的循环。

957周（2020年五月4日） – "依克黎洞察设计报告"

「艾卓王权洞察设计报告」文章非常成功，所以我决定再写一篇，这次则是分享依克黎的洞察设计报告。同样地，这份报告和我交接出去的是同一份，只是上面有些笔记来解释那些不太清楚的地方。

958周（2020年五月11日） – "魔法五四三：依克黎"

这是依克黎邮袋专栏的第一部。我收到了许多问题，包括「人类为什么不能合变？」以及「你会担心行侣吗？」

959周（2020年五月18日） – "更多魔法五四三：依克黎"

这是依克黎邮袋专栏的第二部。我回答了许多问题，包括这系列为何没有绊魂，以及我是否认为这系列太复杂。

960周（2020年五月25日） – "伟大的实验"

在这个专栏中，我谈到了游戏的复杂度，以及我们为了测试系列是否能处理更复杂的门坎而在依克黎所尝试的实验。

961周（2020年六月1日） – "我最爱的东西"

一个设计者需要理解他自己的偏好，所以我用这篇文章来探索我喜欢的各种万智牌东西（以及检是我在这些类别中制作的东西）。

962周（2020年六月8日） – "我还需要说更多核心吗？"

这是2021核心系列第一周的预览，所以我会谈论这系列的设计以及Jumpstart是如何创造的。

963周（2020年六月15日） – "等等，核心系列来了"

这是2021核心系列第二周的预览。我解释猎犬是如何成为狗的，以及是什么让我们设计一个新的祭祠循环。

964周（2020年六月22日） – "我的重印牌会重现天日"

这是我谈论2021核心系列中各张重印卡牌的个别卡牌设计文章。

965周（2020年六月29日） – "魔法五四三：2021核心系列"

这是我2021核心系列的邮袋专栏。我在其中解释阿拉伯之夜的密牢囚禁和鹏洛客泰菲力有什么关联。

966周（2020年七月6日） – "万智牌的未来"

我在这篇文章里探讨全新万智牌设计空间最有可能在哪里。如果你们想知道万智牌的未来会有什么，那这专栏就是最大的线索了。

967周（2020年七月13日） – "Connect the Dots" [REPEAT]

我必须要在接下来的一周写两篇专栏（一篇会跟在我的San Diego Comic-Con在线会议之后），所以我重登了之前我最喜爱的专栏之一。「Connect the Dots」包含了我对于最喜爱的主题 – 创意 – 的想法。

968周（2020年七月20日） – "加倍发牌"

这是双星大师的第一个预览周，所以我解释大师系列为何归来（我们之前曾说明它会离开一阵子）并且谈论系列的加倍主题是如何出现的。

969周（2020年七月25日） – "系列补充包"

万智牌导进了一个全新产品，所以我当然要写一整篇专栏解释它是什么。这专栏是跟在我2020 San Diego Comic-Con在线会议，即我正式介绍系列补充包之后的（同时也秀了一些赞迪卡再起的插画）。这也是它为何是在周六刊登的。

970周（2020年七月27日） – "两倍速"

这是另一篇 双星大师的文章。我分享了一些系列重印牌的个别卡牌设计故事。

971周（2020年八月3日） – "回到预知将来，第一部"

我们在2007推出了一个叫做预知将来的系列，其中包含了万智牌各种可能未来的牌张。这里的想法是，这些卡牌会在之后的某个系列中才会出现在游戏里。这篇文章是三部的第一篇，检视了所有未来卡牌并且探讨回归的卡牌是如何做到的，以及预测还没回归的那些卡牌回归的可能性。

972周（2020年八月10日） – "回到预知将来，第二部"

这是回顾预知将来之中未来卡牌的第二部。我在这里谈到鬼火这张牌启发了多少之后的创意要素。

973周（2020年八月17日） – "设计咨文2020"

这是2020的设计咨文专栏，检视了艾卓王权、塞洛斯：冥途求生、依克黎：巨兽时空、2021核心系列，和Jumpstart。

974周（2020年八月24日） – "回到预知将来，第三部"

在穿插了2020的设计咨文之后，我写出了未来系列第三、同时也是最后一篇的专栏。这里有许多故事，包括预知将来是如何成为献力和机巧机制的前身系列。

975周（2020年九月1日） – "赞迪卡再起接受挑战，第一部"

这是赞迪卡再起预览的第一周，所以我介绍了洞察设计团队并且述说了冒险团这个机制是如何设计的故事。我的文章这周是星期二刊登的，因为这是赞迪卡再起预览开始的时间。

976周（2020年九月7日） – "赞迪卡再起接受挑战，第二部"

这是赞迪卡再起预览的第二周。我谈到模式双面牌是如何设计的，以及我们是如何决定要使用哪些之前赞迪卡环境的机制。

977周（2020年九月14日） – "赞迪卡再起之星"

这是赞迪卡再起个别卡牌设计故事的第一部分。我在这里谈到通路是如何做成的，以及黑色为何比较擅于清除结界了。

978周（2020年九月21日） – "更多赞迪卡再起之星"

这是赞迪卡再起个别卡牌设计故事的第二部分。我谈到了莲花眼镜蛇的回归以及瞬贴武具是如何出现的。

979周（2020年九月28日） – "赞迪卡再起洞察设计报告"

我开始分享我创造的所有洞察设计报告，而我带领了赞迪卡再起，所以这又是另一篇具有解是笔记的正式文章。

980周（2020年十月5日） – "魔法五四三：赞迪卡再起"

这是我的赞迪卡再起的邮袋专栏。我解释伙伴怎么了，以及赞迪卡是否还有任何剩下的设计空间。

981周（2020年十月12日） – "原版赞迪卡设计报告，第一部"

洞察设计报告文章挺受欢迎的，所以我决定回到过去并秀一个原版赞迪卡的设计交接报告（这是在洞察设计成立之前的事）。我把它拆成两个部分（就像我对艾卓王权的设计报告一样）。

982周（2020年十月19日） – "原版赞迪卡设计报告，第二部"

这是第二部。展示老文件的有趣点之一就是你可以看看一些东西是如何随着时间演化的。

983周（2020年十月26日） – "你的愿望就是我的指挥官传奇，第一部"

这是指挥官传奇第一周的预览。我述说这系列是如何发生，以及制作一个能轮抽的指挥官产品会碰到的挑战。这专栏是透过洞察设计的观点述说的，所以我就让洞察设计的带领Gavin来介绍他的团队。我在之后会让团队带领来介绍他们的团队成员。

984周（2020年十一月2日） – "你的愿望就是我的指挥官传奇，第二部"

这是指挥官传奇第二周的预览，我在其中述说了指挥官传奇的系列设计。另外这系列的设计带领Jules Robins也介绍了他的系列设计团队。另一个会在之后加入的改变就是我会在介绍洞察设计团队时也介绍系列设计团队。很久以前有个开发专栏会介绍设计后期的人们，但这在现在不常出现了，所以我现在会在Making Magic中介绍系列设计团队。

985周（2020年十一月9日） – "真是些厉害的角色"

我分享了一些在指挥官传奇中获得了传奇生物或是鹏洛客卡的角色。

986周（2020年十一月16日） – "休闲对局"

我在这专栏中探讨了「休闲对局」是什么意思（我谈到它事实上有三个不同的意思）以及我们会如何为它做设计。

987周（2020年十一月23日） – "机智问答 – 传奇生物"

这是另一个益智问答专栏，这次则是要致敬指挥官传奇的传奇生物。和我其他的问答专栏一样，它们挺难的（不过至少还是多选题）。

988周（2020年十一月30日） – "魔法五四三：指挥官传奇"

这是我的指挥官传奇邮袋专栏。我回答的问题有：「我们是如何选择哪些有卡牌的角色会获得新设计呢？」和「阿士诺和基克斯在哪？」

989周（2020年十二月7日） – "风暴量尺：塞洛斯和塞洛斯：冥途求生"

风暴量尺是个我在部落格上开始的东西，我会在其中给机制回归标准系列的机会评个分数。1分表示非常有可能，而10分则是几乎不可能。我在这专栏中检视了塞洛斯（塞洛斯、天神创生、尼兹之旅，和塞洛斯：冥途求生）系列的所有机制。

990周（2020年十二月14日） – 假期周

基于各种因素，2020的冬季假期比平常要来得久一点。

991周（2020年十二月21日） – 假期周

992周（2020年十二月28日） – 假期周

993周（2020年一月4日） – 假期周

994周（2020年一月11日） – "闲晃北欧，第一部"

这是凯德海姆的第一个预览周。我谈到我们是如何想出由北欧神话和史实上的维京人所启发的顶底世界里需要什么。我谈到神是如何成为模式双面牌，以及我们是如何建构十个境域的。

995周（2020年一月18日） – "闲晃北欧，第二部"

这是凯德海姆的第二个预览周。我让Ethan Fleischer介绍他的洞察设计团队以及Dave Humpherys介绍他的系列设计团队。我也谈到我们是如何创造预示和炫威机制，以及雪境和化形是如何出现在系列里的。

996周（2020年一月25日） – "凯德海姆故事时间，第一部"

这是个别卡牌设计故事的第一部。我解释我们是如何将奥丁和赫尔（赫拉）变成卡牌，包括展现它们的早期卡牌设计。

997周（2020年二月1日） – "凯德海姆故事时间，第二部"

这是个别卡牌设计故事的第二部。我解释索尔和洛基是如何成为系列中的卡牌的。

998周（2020年二月8日） – "魔法五四三：凯德海姆"

这是凯德海姆邮袋专栏的第一部。我回答了许多问题，包括「传纪和模式双面牌还有多少设计空间？」和「为什么神有十二个而不是十或十五个？」

999周（2020年二月15日） – "更多魔法五四三：凯德海姆"

这是凯德海姆邮袋专栏的第二部分。我回答到的问题有，「雪境一直都是这系列的一部分吗？」和「非瑞人现在为什么是生物类别了？」

1000周（2020年二月22日） – "1000，继续中"

而我们就以今天的专栏做结尾了。你正在看，所以希望你知道发生了什么事。

千言万语

而这就是又一百周的Making Magic。我希望你们在回顾（或者是第一次看到这些东西）时获得的乐趣和我一样多。我在这要感谢我所有的编辑和其他负责让这个专栏每周不间断的其他人们。

如同以往，我很想听听你们对于这个专栏或是我在今天谈到的文章的任何想法。你们可以寄电子邮件给我或是透过我的社交媒体账号（推特、Tumblr、Instagram，和TikTok）来让我知道。

请在下周回来看Time Spiral Remastered的预览。

直到下次，希望你们也能花一千周做你们喜爱的事情。