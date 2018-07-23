欢迎来到指挥官（2018年版）周！这周我们将会每天展示一副套牌，而今天就从红蓝神器底的套牌开始。虽然我将会展示套牌里的一些预览牌，这次我决定要用一个稍微不一样的方向来完成这篇指挥官2018的文章。明天Gavin Verhey有一篇文章是关于指挥官2018的设计并介绍设计团队，所以今天我将跳过那个部分，改谈谈指挥官以及他们随着时间是怎么改变的。（如果你还不知道，指挥官2018里的每副套牌都有一个可以当作指挥官的鹏洛客－然后是的，在这篇文章结束前你就会看到这副红蓝套牌的指挥官。）

回到2007年当洛温刚出来的时候，我写了一篇分两部分的文章来介绍鹏洛客的设计，巨细弥遗地讲述了决定制作他们的原因，以及制作新牌张类别的每一步。（如果你没看过这些文章，别忘了看看第一部和第二部。）

虽然这篇里我也会稍微提到他们被创造的过程，主要的部分仍然在鹏洛客这个牌张类别在机制上这几年是如何进化的。

时空旅行开始

一切都是从预知将来的设计开始，设计团队的成员Matt Cavotta找我提出了把鹏洛客做成新牌张类别的想法。时间漩涡环境的故事线改良了鹏洛客的强度，让我们得以把他们做得容易亲近些（过去有神力的角色很难有所连结），而预知将来则是关于窥视万智牌机制的未来，Matt认为不会有再更好的时机来介绍鹏洛客牌了。如你在上面连结那篇文章中所看到的，包括我在内的设计团队一开始都抱持着怀疑的态度－我们倾向不要太常做新的牌张类别－但Matt很坚持并成功说服了我们所有人为什么该这么做。

我们分了一个小组出来（Matt Cavotta、Mark Gottlieb、Brandon Bozzi和我自己）进行鹏洛客的设计，想让它在预知将来的未来移转牌中露脸，但最后的版本看起来就像机器人－有着三个每回合会轮替一次的异能。有趣地是，这个被放弃的鹏洛客版本可能启发了多明纳里亚设计中的传纪。

我们决定在出现喜欢的鹏洛客设计之前暂缓脚步－而那最后出现在了洛温。（预知将来里Tarmogoyf的规则提示文字就暗示了这个牌张类别即将出现。）洛温的核心设计团队（Aaron Forsythe、Paul Sottosanti和我自己）完成了大多数鹏洛客第二部分的设计。你可以从上面关于鹏洛客设计的连结的两篇文章了解更多细节。

大家都知道最早出的五张鹏洛客是洛温五虎：阿耶尼、杰斯、莉莲娜、茜卓和贾路。我们决定从分别击中每个颜色核心的五张单色鹏洛客循环开始，希望最早的五张鹏洛客成为他们颜色经典的代表。洛温五虎每张都有相同的模板：一个小型效应的+1异能、一个稍大效应的减号异能（在施放时就会有足够的忠诚值），以及一个更大的减号异能—通常我们称为「开大」—让玩家得先做准备才能使用。另一个创新是茜卓，她是第一个有-X忠诚异能的鹏洛客。实际上，我们曾讨论过要把它拿掉，但它表现得实在不错也很符合角色的特性，所以我们决定把它留下。洛温五虎是唯五出现在稀有牌的鹏洛客，但那只是因为当时秘稀这个稀有度还不存在。

一开始的计划鹏洛客是特别不会一直出现的东西。洛温带来了最早的五张鹏洛客，而接下来的三个系列（晨光、闇影荒原和暮光）里一张都没有。

鹏洛客下一次出现是在阿拉若断片中。这次鹏洛客不是一个循环（即便在阿拉若断片跟聚流里，每个断片都获得了一个自己的鹏洛客），其中两张阿耶尼跟萨坎是双色。阿耶尼是第一个获得第二张牌的鹏洛客，也是第一个改变颜色的；艾紫培是第一个有两个加号异能的鹏洛客；泰兹瑞是第一个有着更利基异能的鹏洛客，只能在重神器的套牌中使用。当时关于是否要这么做我们讨论了很多，而泰兹瑞正是一个实验。

下个系列聚流带来了尼可波拉斯，也带来了很多个第一次。他是第一个三色的鹏洛客、第一个八费的鹏洛客（我们选择把他做得很强但费用很高），也是第一个之前是传奇生物牌的鹏洛客。（雅亚巴拉德、卡恩、娜尔施、欧尼希兹、泰菲力、克撒、凡瑟和谢纳戈斯也同样分别是鹏洛客牌和传奇生物牌。）

核心系列2010是第一个有鹏洛客的核心系列，不过那些牌只是洛温五虎的重印牌。

从赞迪卡开始，我们把鹏洛客做成每个系列都会出现。他们一出现就很热门，但由于我们提早两年开始进行新系列，所以一直到赞迪卡才能重新调整以确保每个系列都有至少一张鹏洛客。这三张鹏洛客并非是创新，他们只是在已完成的改变上做了延伸：已存在角色的另一个版本和更狭窄的主题等等。

天地醒转带来了Jace, the Mind Sculptor，不只是所做过有史以来最强的，也是第一个有四个忠诚异能的鹏洛客。在一开始设计鹏洛客的框架时，我同时要求他们做了一个四个忠诚异能的版本，以希望能留在未来使用。杰斯是了早期鹏洛客中最热门的一张，所以我们让他成了第一个有四个忠诚异能的鹏洛客。杰斯也是第一个有0点忠诚异能的鹏洛客。

奥札奇再起只有两张鹏洛客，但都分别铺设出了新的机制空间。基定是第一张能变成生物的鹏洛客，而萨坎则是第一张没有加号忠诚异能的鹏洛客（这当时在R&D里进行了很多的讨论）。

从这边开始，我将只会提有新东西的鹏洛客。核心系列继续包含一个单色鹏洛客的循环，主要是洛温五虎但每隔一段时间就会有一些调整。最后妮莎被换成了贾路，而基定则取代了阿耶尼的位置。

新非瑞克西亚带来了重获自由的卡恩—第一张无色的鹏洛客，只需要一般法术力就可以施放，他也有着需要最大忠诚值的减号异能。我们讨论了很多关于卡恩是否应该要是神器，但基于开发上的理由决定不这么做（神器有太多诡计了）；我们决定鹏洛客将会盖过其他特性，这也是为什么阿耶尼不是猫的原因。（副类别唯一的例外是当鹏洛客变成生物时会在是生物的期间获得副类别。）

翻面

依尼翠的无情贾路也代表了很多的第一次。他是第一张双面的鹏洛客，也是第一张会转化的；他是第一张会在同一张牌上改变颜色、第一张有五个忠诚值异能（总共六个异能），也是第一个有持续性异能的鹏洛客。

附带一提关于持续性异能：鹏洛客已经变成了最热门的牌张类别，也是有着最小设计空间的牌张类别。所以在担任设计负责人时，我一直支持放慢鹏洛客进化的脚步，以确保我们能「挤出所有的牙膏」。因此，无情贾路上的持续性异能引发了一些争论。我一直试着要在鹏洛客的持续性异能上较为保守，因为那并非是我想要太快发展的东西。在经过了许多讨论之后，我们决定放在贾路上没有问题，因为那跟转化连结在一起，让一个双面鹏洛客感觉独一无二。

黑影笼罩里的依尼翠王者索霖是第一张会让你获得徽记的鹏洛客。徽记是待在指挥官区像是结界的异能，它没有颜色、名字、牌张类别，现今也没有可以消灭的方式。（那也不是我们有立即计划要处理的东西；获得徽记需要费很多工夫，我们不想把它变得很容易对付。）实际上，追溯回去的话第一个徽记是阿拉若断片Elspeth, Knight-Errant中的规则修正。徽记只使用在鹏洛客牌上并用像衍生物牌的方式印行，但频率通常不高因为那只能透过鹏洛客（出现在秘稀的稀有度）来获得。

多美代是第一次介绍来自已知时空（她来自神河）的鹏洛客拜访当下我们所在的时空。有些角色我们在日后揭露了是来自于已知的时空（像是来自多明纳里亚的莉莲娜），但在当下大家并不知道。提勃是第一次尝试两费的鹏洛客，在开发上来说被认为错失了机会，因为我们当时对推这样一个低费的鹏洛客有所胆怯。

即使-X的忠诚费用从洛温就存在，正义斗士基定本质上是第一张有着变动加号忠诚异能的鹏洛客，他可以依据对手所拥有的生物数量获得不同数量的忠诚指示物。

在核心系列2015里，坚定的阿耶尼成了第一张能在其他鹏洛客上放忠诚指示物的鹏洛客，贾路则成了第二张有四个忠诚异能的鹏洛客。

Dack Fayden是第一个出现在非标准赛系列中的新鹏洛客，指挥官（2014年版）接续了它的脚步在那一年稍后有了五张新的。

指挥官2014里的每副套牌都有一张可以当作指挥官的鹏洛客。这个循环的五张牌是鹏洛客第二次有一个持续性的异能（有趣的是，这列在这些牌的最下面），这些牌有几个第一次。其一，他们是最早你可以当作指挥官的鹏洛客；其二，妃雅丽兹是第一个出现在鹏洛客牌上的已逝去角色。（那时娜希丽和泰菲力的命运仍不明朗，但我们之后知道他们还活着）。这打开了未来在补充系列中制作已逝去角色鹏洛客的大门（其中一个你们本周稍后将会看到）。泰菲力是第一张让鹏洛客在一回合中使用多于一次忠诚异能的牌。

翻面 翻面 翻面

翻面 翻面

万智牌：起源带来了可以翻面成为鹏洛客的牌，这些单色的双面牌是可以转化成鹏洛客的传奇生物，库忒昂（算）是第一张一费的鹏洛客。这些鹏洛客基于正面的传奇状态，可以在指挥官赛制中担任指挥官。

随着卡拉德许的上市，我们带来了鹏洛客套牌，一个着眼于新玩家对预组套牌所做的调整。虽然我们曾为预组套牌做过新的内容，这是第一次制作新的鹏洛客牌。这些牌被做成高费且不会对标准赛有影响（因为所有套牌里的牌都可以在标准赛中使用）。茜卓跟妮莎本身在卡拉德许中都有另一个版本的鹏洛客牌。鹏洛客套牌里只会有一张鹏洛客，但也有一张有可以让你导师出鹏洛客（从牌库中搜寻并放进手中）的牌来在本质上给你第二个抽到他的机会。

一副幻灭时刻的鹏洛客套牌带来了妮莎。那是第一次有鹏洛客出现在鹏洛客套牌中但却没有出现在相应的系列里。

Unstable的Urza, Academy Headmaster有几个第一次。那是第一张五色、第一张银边，以及第一张有着变幻无常异能的鹏洛客（每次起动他时你得上网才能知道会发生什么事）。那也是第一张克撒－一个玩家在鹏洛客这个牌张类别出现后就一直要求要有鹏洛客版本的角色。

这为我们带来了指挥官（2018年版）里的鹏洛客。其中两张是全新的角色、一个是很久以前已逝去的鹏洛客，而最后一个是已知鹏洛客的新化身（那就是我今天要为你们展示的）。今天的鹏洛客全部都是三色。

现在我已经告诉你们今天的鹏洛客是一个已知的鹏洛客，你应该可以猜到是谁了。在一开始我说了今天的指挥官2018套牌是红蓝的神器主题套牌，还有谁更适合领导它呢 . . .

点击展示

莎希莉。如同原版的莎希莉莱伊，Saheeli, the Gifted被设计在神器套牌中使用。事实上，如果你记得在卡拉德许上市时，很多玩家都预期会有红蓝神器主题的传奇生物，但最后得到了一张红蓝神器主题的鹏洛客。尤依拉最终在多明纳里亚里补上了这个缺，但莎希莉的回归也同样补上了那个在系列刚出现时她踢掉的缺。

等等还没完呢！我怎么可能预览了神器主题的套牌而不展示神器呢？这里有张神器是设计来要完美配合Saheeli, the Gifted的。

点击看看Retrofitter Foundry

这张神器让你可以持续升级你的神器生物，包括莎希莉所派出的自动机们。

徜徉时空薄暮下

我希望你们喜欢这样回顾鹏洛客发明的历史。发生了很多很棒的事情，也有很多很酷的事情仍在等待破茧而出。说到新东西，持续留意本周我们将会每天展示一副新套牌－包括了指挥的鹏洛客。

一如往常，我很想知道你们的反馈。你们可以写email，或透过我的任何一个社群媒体账号（推特、Tumblr、Google+和Instagram）与我联系。让我知道你们对于今天的专栏有什么看法，以及你们最喜欢鹏洛客的什么地方。

下周回来跟我一起打开核心系列2019的信箱。

在那之前，做个关于新鹏洛客发明的美梦吧。