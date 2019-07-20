你们知道，有时我会有一些引起大家讨论且充满万智牌新信息的文章，而这正是其中一篇。我会谈到很多信息，因此先一步步告诉你们这篇文章将会包含的内容。

第一部分：这个章节会谈论伴随十月系列发生的所有产品。（有很多新的东西，这也是为什么我要用一整篇文章来讲述的原因）在那之前，首先要向你们展示十月的系列。我不会提到任何细节—不会预览任何机制或是卡牌—但会向你们介绍新世界，包括它的名字，以及提供一些系列的插画来让你们品味主题。这个章节并不会太长，因为那并不是今天的重点，但在继续下去之前让你们知道十月系列是什么是很重要的。

第二部分：每当做出改变（今天主要是附加的改变，我们将提供你更多选项及机会）时，我喜欢带各位看过我们这么做的背后原因。在这个章节当中，我将会介绍一些新东西。由于我希望能涵盖整体的本质，因此在这个章节里将不会讲解细节—那将会在第三部份中呈现。如果你发现自己在想「我想要知道更多」，只要知道那将会在文章后半段出现就行了。

第三部分：我将会在这部分深入讨论所有改变的本质。在这个章节里我将会尽我所能地解释许多东西。如果你不在意细节，到这边就可以停下来；而如果你是为了细节而生，那我将会分享各式各样的信息。

听起来如何？让我们开始吧。

第一部分：十月系列

如果你一直有在社交媒体上关注我，就会知道我一直在为这个系列疲于奔命。这是我过去十年来一直想做的东西，所以很兴奋终于可以发表了。

十月的系列是. . . （敲锣打鼓，请掌声欢迎。）

点击 艾卓王权 想象卡美洛（译注：阿瑟王传说中的王国）碰上格林童话。那是个充满奇幻的中世纪世界，有着骑士和城堡，还有万智牌在童话中会有的场景。

虽然今天只能让你们感受一点点的风味，我希望这些画面有捕捉到世界的感觉，以及万智牌在这些著名童话故事上的调整。这个系列从一个非常大胆的洞察设计开始，接着每个人都投入心力以做出一个真正令人难忘的万智牌系列。我等不及要让你们去体验并一窥它的全貌了。

第二部分：为什么我们要做新东西

去年威世智经历了组织改造，转变为工作室的型态，团队围绕着特定的产品建构。大家都知道的 R&D 和其他公司的单位（包括艺术、设计和生产的同仁们）都被整合进桌上版万智牌（也就是用实体纸牌进行游戏）的工作室。

还有一些与万智牌其他面向相关的不同工作室，像是数字游戏和授权（像是会有人监看我们新的网飞影集）。我们彼此有密切的合作，但工作室的主要重心还是放在制作桌上游戏上。

提出这点是因为当工作室一开始被创建之际，第一件做的事情就是问自己：要怎么样让桌上版万智牌变得更好？在经过许多脑力激荡和讨论后，我们想出了以下这个目标：让我们改善在打开补充包时的体验吧。确实，这现在已经很有趣了，但那并不代表我们不能再精进它

在经过很多的思考、讨论及会议后，我们决定有两个主要的方式可以完成我们的目标：惊喜和专属。

惊喜

这个解决方案来自于我们从玩家所得到的反馈。每当我们展示一张很酷的新牌作为赠卡或限定产品时，都会有玩家问我们为什么这些牌不会出现在补充包里。这在某场会议中被提出，并得到了大家的回响。

要怎么让打开补充包这件事变得更有趣？放进更多很酷且漂亮版本的卡牌。

我们打造了一个项目团队来了解我们可以在牌上做哪些很棒的事。这个调查被称为补充包添趣计划。

团队花了很多时间实验不同外框及插画的选项，有些你可能已经发现了，因为我们把它用在很多不同的地方—即使还未曾用在补充包过。我将要介绍三种会在艾卓王权中出现的卡牌样式，但是在那之前，团队还发现了另一件事。

原来有另一个我们已经在使用，让玩家感到兴奋且让打开补充包更有趣的惊喜元素—就是闪卡。补充包添趣计划中的一部分，就是我们决定要提高闪卡出现的频率。之前闪卡出现的频率（计算了所有稀有度的闪卡）是 1 比 67 张牌（也就是打开任意一包补充包会有 22.5% 的机率），新的出现机率将会是 1 比 45 张牌（或是任一包补充包有闪卡的机率是 33.4%）。这代表获得闪卡的机率从略低于四包一张提高到三包一张。由于这个改变可以在既存系统里做改变，我们并未刻意等待艾卓王权。新的闪卡比率会从 2020核心系列开始（2020核心系列里同样会有一个首次出现的衍生物牌框。）

从艾卓王权开始，你将能从补充包中开出三种新样式的牌。让我带你们一个个来看看。

无边鹏洛客

这会是一张插画覆盖整个边框的鹏洛客，我们曾在三个 Mythic Editions 中使用过这个样式。从艾卓王权开始，在特定补充包里（我接下来会提到不同补充包的概念）将包含无边鹏洛客。这个系列依然会有一般的鹏洛客—你熟悉的样式及一直以来的出现频率，但也会有很酷、无边框的版本。另外，即便规则叙述完全相同，无边鹏洛客将会有和一般鹏洛客不同的插画。

宽图牌框

接下来是宽图牌框，我们会拿牌上的插图延伸到牌左侧和右侧的边缘上。这个是我们用在 Ultimate Masters 里 Box Topper 的样式。从艾卓王权开始，一些稀有和秘稀牌也会有宽图版的牌框。（第三个章节将会深入讲述细节。）有着宽图牌框的牌，插画和一般的版本是一样的，只是外观比例稍有不同。规则文字则是一致的。

特色牌框

最后的样式实际上并不是一个样式，而是用一个泛称来涵盖所有不同的样式。特色牌框是这样的。之后的每个系列，我们都会找到一个或以上很酷的样式来代表系列的精神。以艾卓王权为例—这个系列有一个还不能公布的机制，但我要向你们展示和这个机制一同出现的新牌框。

点击来看新牌框

这不是特色牌框，而是一般的牌框，具有这个机制的牌都将会使用这个牌框。接着，系列里每个具有这个机制的牌（我在第三部分将会谈论相关的数字）都会有一张以较低频率出现的特色版本。

点击来看特色牌框

在特色牌上，插画跟牌框都会是一个利用系列主题而有着新风格的版本。每个系列都会有自己的 特色牌，会获得此样式的牌（且通常那会是来自那个系列的牌）以及稀有度则会随着每个系列有所不同，但我们的目标是每盒都会至少有一些特色牌。艾卓王权里将会有普通、非普通、稀有和秘稀的特色牌。（我在第三部分将会提到更多细节。）

上述的三种样式都会有闪卡的版本。在第三章中会谈到这件事的本质，但简单来说：如果一种补充包里有开到某张牌不闪版本的机会，那就会有机会开到其闪卡的版本。

专属

另一个解决方式是从完全不同的方向来处理问题。要怎么让玩家在打开补充包时可以更开心？确保补充包里面有他想要的东西。要怎么做到这件事呢？于是我们回到上一步去重新思考补充包。从限量版（第一版）开始，万智牌就一直都只提供一种补充包。虽然那样的补充包可能可以满足玩家的需求，却未必可以满足所有人。如果我们让玩家可以选择不同的补充包呢？从艾卓王权开始，玩家将会有三个选择：

轮抽补充包

你熟知的补充包，万智牌过去 26 年里有的那种，唯一的改变是我们给了它一个名字—我们现在把它称为轮抽补充包。是为了轮抽设计的补充包，如果你喜欢万智牌现在的样子并想要继续购买相同的东西，那当然没有问题。卡牌的组成并没有改变（虽然将会有无边鹏洛客和特色牌）。

主题补充包 (Theme Booster，未中文化)

这是针对想先获得很多牌或掌控他们可以开到什么牌的玩家。每包主题补充包里都会有 35 张牌，且 主题补充包会着重在一个主题上，所以购买的玩家更能预先知道他们会得到什么。每个系列的主题补充包有所不同，但艾卓王权将会带来颜色主题的补充包，每个补充包里的牌都可以放进一副该色的单色套牌里。

举例来说，如果你有一副纯红套牌。一包轮抽补充包里会有大概二到五张牌是你可以放进套牌的，而红色的主题补充包则会有 35 张可以放进你套牌的牌。你会得到很多可以使用的牌。

主题补充包第一次正式出现是在烽会拉尼卡，所以在艾卓王权的出现并不算新。然而，它们属于这个大策略的一部分，所以值得在此重提一次。我也可以告诉你主题补充包广受好评，也比轮抽补充包能提供需要的玩家更好的产品。

聚珍补充包 (Collector Booster，未中文化)

聚珍补充包针对的是想要收集卡牌的玩家们。我们预期聚珍补充包的价格每包会在 $20美元到 $25美元之间，依照你所在的区域和购买的地方有所不同。如果你的重点是收集很难找到的牌，那它就是设计来提供你最佳价值的。你会有更高的机会开到闪卡以及上述所提到那些不同样式的牌。除此之外，这也是你唯一可以开到宽图牌的补充包。第三个章节里将会讲到更多你能在聚珍补充包里开到什么的细节。

和主题补充包一样，聚珍补充包的出现是因为我们了解到轮抽补充包在服务某一个特定族群的表现不佳。对于这些玩家来说，打开补充包的乐趣来自于看到从未看过牌时的激动，或得以开到一些漂亮且令人兴奋的东西。由于轮抽补充包要优化轮抽的体验，每包补充包中会有很大量的普通牌重复出现。如果制作一个能最大化每次都开到新奇及不同东西的补充包呢？那将会是你最有机会开到闪卡和其他样式牌的地方，同时其中一个样式（宽图牌框）也只能在这个产品中找到。这是聚珍补充包被设计出来的目的—让打开一包补充包这件事尽可能地令人兴奋。

聚珍补充包现在只有发行英文和日文的版本。与轮抽补充包和主题补充包可以重印不同，聚珍补充包将会限量发行。为了庆祝聚珍补充包的上市，艾卓王权的买一盒促销活动除了原本的赠卡外，还会有一包额外的聚珍补充包（售完为止；请与你的本地店家确认细节）。

艾卓王权将会有一种轮抽补充包、五种主题补充包和一种聚珍补充包。

第三部分：本质

让我们从你可以在上述三种类型的补充包中期待什么开始说起。

轮抽补充包

卡牌数量：15 张和 1 张广告卡/衍生物牌

版本数量：1 种

内容：

1 张稀有/秘稀牌

3 张非普通牌

10 张普通牌

1 张地牌

1 张广告卡/衍生物牌

补充包的内容和你所预期的一样。轮抽补充包里有机会包含无边鹏洛客或特色牌。在艾卓王权的补充包里不会有不闪的普通特色牌，它们只会出现在聚珍补充包里。

主题补充包

卡牌数量：35 张牌和 1 张参考卡

版本数量：多种（艾卓王权里有 5 种，每个颜色各一种）

内容：

1.1 张稀有/秘稀牌

33–34 张普通/非普通牌

1 张参考卡

十包主题补充包里有九包会有一张稀有牌，而十包中有一包里会有两张稀有牌，这就是「1.1 张稀有牌」的由来。主题补充包里普通牌和非普通牌的数量每包有所不同，而非和轮抽补充包一样，在每个稀有度的数量基本上是固定的。你永远会获得比非普通更多的普通牌。参考卡是写在牌上的新手信息，来帮助向新玩家介绍游戏的不同面向。

聚珍补充包

卡牌数量：15 张牌和 1 张闪的衍生物牌

版本数量：1 种

内容：

1 张有宽图的稀有/秘稀牌

1 张闪的稀有/秘稀牌

9 张闪的普通/非普通牌

3 张特殊牌框的牌（特色或无牌框鹏洛客）

1 张篇外牌

1 张闪的衍生物

这种补充包来的稍微复杂一点，所以让我们分别来看每个位置：

1 张有宽图的稀有/秘稀牌

这个位置是有宽图的秘稀或稀有牌。这个系列每张尚未有其他牌框（也就是说没有无边鹏洛客牌或特色牌）的稀有或秘稀将会有宽图牌框的版本。宽图版的牌都是稀有或秘稀，且只会出现在聚珍补充包里。

1 张闪的稀有/秘稀牌

这个位置会是系列中任何一张稀有或秘稀牌的闪卡，包括了像是无边鹏洛客、宽图版或特色版等不同的版本。

9 张闪的普通/非普通牌

这些位置会是系列中任何一张普通或非普通牌的闪卡，包括了像是特色牌在内的不同版本。（普通和非普通牌不会有无边鹏洛客或宽图版的牌。）

3 张特殊牌框的牌（无边鹏洛客或特色牌）

这三个位置将会是不闪且不同样式的牌，但不包含宽图版的牌。它们将会是无边鹏洛客或特色牌，且这些牌都是不闪的。在艾卓王权 里，不闪的普通特色牌只会出现在聚珍补充包里的这其中一个位置上。

1 张篇外牌（非闪卡）

这个位置将会是一张与系列有所链接但不出现在轮抽补充包里的牌，牌池将会随着系列有所不同。以艾卓王权来说，这张可能是买一盒赠卡、鹏洛客套牌里面的新牌，或是争锋套牌（之后会谈到更多）里的新牌。这个位置将会是与系列有关的卡牌之集大成，让收集者可以不需要购买其他产品或参与其他促销活动就能获得。这些牌将不会是闪卡。

1 张闪的衍生物

这个位置是一张轮抽补充包中可获得衍生物牌的闪卡版本，聚珍补充包是唯一这些衍生物牌会有闪卡版本出现的地方。值得一提的是这个位置只会有衍生物牌，不会有其他在轮抽补充包中出现于同样衍生物位置上的类别，像是徽记等等。

但这并非所有将和艾卓王权一同出现的产品，让我们继续看下去。

鹏洛客套牌

卡牌数量：60 张牌

版本数量：2 种

内容： 一副可以马上玩的套牌并包含以下这些独特的内容

1 张秘稀牌（套牌主题的鹏洛客）

2 张相同的稀有牌（一张带有可以特别找出这个产品中鹏洛客效应的牌）

3 张相同的非普通牌（通常是一张可以和套牌里鹏洛客协同的牌）

4 张相同的普通牌（一个可以让套牌运作的基本效应）

鹏洛客套牌并没有改变，除了那些独特的内容现在也可以在聚珍补充包中获得以外。

争锋套牌 (未中文化)

卡牌数量：60 张牌

版本数量：4 种

内容：

60 张牌的套牌

每副套牌有 7 张全新且独特的卡牌

生命值计数轮盘

Gavin Verhey 下周将会谈论更多关于争锋这个赛制以及为什么我们要制作这些套牌。但基本上来说，为了提供争锋赛制更多的支持，艾卓王权将会有四副预先组好的争锋套牌。所有独特的卡牌也可以在聚珍补充包里找到。生命值计数轮盘是一个新的游戏物件；那是一张嵌入了一个转轮的牌，好让你可以追踪计数。

超值组合 (未中文化)

内容：

10 包轮抽补充包

20 张闪的基本地牌

20 张一般的基本地牌

1 张超值组合赠卡

1 个大尺寸的生命值计数器

收藏盒

这是最新版本的超值组合。这个新型态是从2020核心系列开始的。超值组合赠卡是系列里一张有着一般牌框的异画牌。这张异画牌将会仅限于超值组合中出现（也就是不会在其他产品中找到，包括聚珍补充包亦然。）

赠卡包

卡牌数量：4 张

内容：

1 张带有闪印记，来自本系列的稀有/秘稀牌

1 张带有闪印记，来自特定牌池的稀有/秘稀牌（来自旧系列选定的 121 张牌当中）

1 张周五认证赛样式的赠卡（现在用于周五认证赛的牌框样式，共 5 张）

1 张 MTG Arena 赠卡（可以换一包补充包；特定区域不适用—在2020核心系列里，这个位置是一张基本地特卡而非 MTG Arena 的赠卡）

赠卡包是从 2020核心系列开始的，它们是威世智提供本地店家奖品支持的新型态。每三包非闪赠卡包将会伴随一包闪赠卡包，店家可以全权以他们认为对店内环境最好的方式使用赠卡包。这样的灵活性是为了让店家能最大化赠卡包的使用，以创造最符合客人需求的游戏环境。像是有些玩家会想要闪卡，而有些想要不闪的，这样店主就能量身打造他们的奖品来最符合玩家的需要。

每个系列都有自己的赠卡包，让我们来看每个位置有什么。

1 张带有闪印记，来自本系列的稀有/秘稀牌

这个位置是赠卡包所属系列里一张闪的稀有或秘稀牌。上面将会有特别的鹏洛客闪印记来标明这张牌是来自赠卡包的。另外艾卓王权里各种牌张样式都不会出现在赠卡包中。

1 张带有闪印记，来自特定牌池的稀有/秘稀牌

我们从过去的系列中选了 121 张我们认为玩家会很高兴看到的牌，这个位置会给你其中一张的闪卡版本。这个特定的牌池可能会随着每个系列的赠卡包有所改变，但赠卡包之间将会有所重叠。

1 张周五认证赛样式的特卡

这将保留用于万智牌周五认证赛一段时间的牌框样式，并只限于在赠卡包中出现。每个赠卡包都会有一个通常是五张的牌池，而这个位置将会从中选择一张。

1 张 MTG Arena 赠卡

这个位置将会有一张可以兑换 Magic: The Gathering Arena 上一包补充包的特卡。在 2020核心系列中这个位置是基本地特卡，但从艾卓王权开始将会是 MTG Arena 的赠卡。这张牌并非在所有区域都能取得。

买一盒赠卡（艾卓王权）

内容：

独特的闪卡

聚珍补充包

为了庆祝聚珍补充包的发行，艾卓王权买一盒赠卡将会在原本一般的独特的闪卡外再加上一包收藏家补充包（售完即止；请与你的本地店家确认细节。）

选手焦点牌

好吧，这实际上并不是一个产品，而是伴随着艾卓王权回到万智牌的一个很酷的东西。过去许多年，我们都举办了万智牌的邀请赛，而优胜者将能设计一张万智牌的牌并放上他们的照片。从艾卓王权开始，我们将会把现役的世界冠军放进一张新的选手焦点牌上。即便不会参与设计，他们仍会与 R&D 商议选择并出现在插画上。2018年的世界冠军 Javier Dominguez 将会出现在一张艾卓王权的牌上。

在结束前还有最后一件事。这是我们预期在艾卓王权的补充包添趣中会做的：

3 张秘稀的异画版无边鹏洛客

2 张秘稀、5 张稀有、9 张非普通和 14 张普通的异画版特色牌

所有未列在上面的稀有/秘稀牌将会有宽图牌出现在聚珍补充包里

总结

我希望今天的文章展示了我们很认真想达成让打开补充包变得更有趣的目标。除了艾卓王权是个很棒的系列（我等不及要让你们看看我们是如何让「卡美洛碰上格林童话」的），它还会和你们以一些新的方式互动，从开到补充包里诸多样式令人兴奋的新牌，到购买时的更多选择都是。

一如往常，我很想知道大家的反馈，但今天的多了一点不同。你们怎么看我今天向大家揭露的信息？写 email 给我，或是透过我的任何一个社交媒体账号（推特、Tumblr 和 Instagram）与我联系，并让我知道你的想法。我希望你们和我们一样对补充包乐趣计划感到兴奋。

下周回来和我一起看看更多色彩缤纷的回复。

在那之前，希望你对未来的事物感到兴奋。