2014年8月，我曾写过一篇名为《化茧成蝶》的文章，首次披露我们正向双环境模式（即一年两个环境，每个环境各有一大一小两个系列）进行转变。我在文中也说明我们即将终止出版核心系列。以往新手都是依靠核心系列这样的产品循序渐进，最后入门，因此许多读者都好奇取消了这款产品之后，我们如何期望新手来学会这游戏。我也曾透露，一旦我们有了关于替代产品的信息，就会立刻向各位报告。今天，我就要把这消息告诉给大家。

循序渐进

不妨让我先从解释「循序渐进」这一理念开始。其中心思想是，我们希望能为对万智牌一窍不通的人规划好一条入门游戏的道路，准备好一系列产品让他们能够逐渐熟悉这个游戏。我习惯将之比喻成渐深式泳池。这类泳池的池底呈斜坡状，用走的就能进入水中。跟湖泊或海洋边上与陆地接壤的滩涂很像。

道理很简单：你可以从刚没过脚部的水域开始，然后按照自己的进度逐渐深入。最终，你会根据自己的水平，最终停在一个水深适宜的地方。

当我们回过头来看看我们的入门曲线时，发现有一段学习难度会陡然上升。套用我渐深式泳池的比喻来说，就是牌手们能够缓步涉水进入泳池，但发现刚刚来到池水没踝的地方后，下一步水深就已及腰。这并非「渐深式」的泳池，相反还略微有点吓人。

让我们先来看看现有的产品组合，这样能够更好地说明我们试图填补的是哪一块空缺。

第一款产品～示范套牌和／或万智对决

示范套牌是围绕着某个鹏洛客构组而成的一副30张单色套牌。这类套牌（通常是由店家，或是在某些活动上）免费送出，意图成为牌手简单的首次游戏体验。每副套牌都有一个较弱的主题，含有普通牌、非普通牌和一张稀有牌（通常是一张亮眼而有趣的牌，但并非比赛标志性单卡，以免引起不是新手的人对这类套牌产生兴趣）。套牌中所包含的牌张都可以在标准赛中使用，你可以将任意两副示范套牌组合起来，形成一副能用来参加标准赛的套牌。

万智对决是通过电子设备畅玩万智牌的一种方式。这款产品已在多个平台（Xbox、iOS和PC上的Steam平台）上推出。游戏内含游戏教程和多种战役冒险，允许玩家自行构组套牌对战电脑或其他玩家。其中包含基本游戏内容，以及针对各个系列推出的附加内容。

我们将这两款产品作为牌手上手体验的用意有四点：

两者都能免费畅玩。 我们希望新手不必花钱就能够体验这款游戏。 两者都能提供简单的游戏体验。 示范套牌及万智对决最开始的部分都是设计为通过简单的方面来向牌手介绍这款游戏，不至于让他们一上手就被完整游戏中复杂机制吓跑。 两者都充满风味。 按照我们的设想，示范套牌及万智对决都能够充分体现这款游戏的风味。两者都以鹏洛客作为切入点。 两者都能帮助新手学习。 示范套牌会在有人来教导新手如何游戏的场合发放。而万智对决游戏内自带「老师」。经培训的教导人员以及足够智能的AI都是教导牌手入门行之有效的方式。

第二款产品～？？？

这块便是我们需要进行填补的地方。原本核心系列应当能够起到充当这类产品的作用，但我们发现随机包装的补充包无法给所有牌手都带来一致的体验。为了让你能够轻松融入游戏，其中一点应当是让你继续专注于之前学习重点，但核心系列在这一方面做得并不是很好。

第三款产品～套牌构组工具包

我们发现，在牌手掌握游戏基础之后，要想帮助他们开始构组自己的套牌，最好的方式莫过于给他们一堆牌。套牌构组工具包的作用正是如此。牌手能从这款产品中获得大量牌张（总共285张，大多数是透明包装，有一部分放在最近几个系列的补充包中）和一些可以上手试组的套牌主题。请注意，我们等到了产品线上的第三款产品才开始引入套牌构组的元素，因为这是本游戏中较为复杂的组成部分之一。

第四款产品～系列补充包

到了这步，才是时候让新牌手去接触本游戏最基本元素：系列补充包。这是游戏毋容置疑的重点所在，其他资深牌手也会不断劝说新牌手来购买补充包，因为这也是最激动人心的时刻。

填补空缺

我们首先做的事情，便是试图弄清我们所缺失的这款产品的目标是什么。

这款产品必须是预组套牌

构组套牌是万智牌的一大乐趣，但由于这一过程中会有更多的复杂因素加入其中，我们希望牌手要到第三款产品之后再将学习中心转移过去，因此我们知道需要的是一款已预先组好，打开包装便能游戏的产品。

这款产品必须能够延续之前的焦点

正如我上文所提到的，我们希望前期的产品焦点相对一致。这意味着我们需要了解第一款产品的效果如何，然后延续其重点。示范套牌和万智对决都将主要重点放在鹏洛客上，所以这便是我们的切入点。

这款产品必须能有顺畅的过渡

在这一端，我们已有一款能够带来简单游戏体验的产品。在另一端，我们已有一款能够让你自行构组套牌的产品。这就是说，这款产品的定位应在这两端之间。我们事先为你组好套牌，但套牌的运作方式可能会稍微复杂。

这款产品必须属于大产品线的一部分

我们在核心系列上遇到的另一问题就是它与万智牌的其他产品都不尽相同。新牌手都会向现有牌手看齐，而现有牌手在意的就只有当前的系列。这款产品不能显得突兀，感觉上也属于当前万智牌世界的一部分。

这款产品必须有亮点

我们不希望这款产品成为现有牌手也会想买的东西，但同时也不希望他们对购买了此产品的牌手不屑一顾。所以这款产品需要在定位上拿捏得很准确，让其有足够的亮点吸引现有牌手对其产生兴趣，但又不会过大的吸引力让老牌手觉得非买不可。

虽然要求很高，但我们决心找出能满足全部条件的产品。我很高兴地能在此公布，我们做到了。现在，我要向大家介绍这款用于取代起手包的新产品，并向各位仔细说明其中所含内容以及我们的设计思路。

具体如下。每个系列都会有两副鹏洛客套牌，每一副都会围绕一位鹏洛客构组。这些鹏洛客会是与该环境相关的角色。每副鹏洛客套牌都包含一副预先构组好的60张套牌，包装内还有两包该环境的补充包，建议零售价为每副$14.99美元。万智牌印行所有十一种语言都会发售对应语言的鹏洛客套牌。

这些套牌会涉及到该环境的主题机制，基本上都会用到新的关键字机制。通常情况下这会是一副双色的套牌，就算中心鹏洛客是单色的也是如此。（切记，所谓「通常」的意思是我们在大多数情况下会这样做，但我们保留在觉得某副鹏洛客套牌需要与众不同时能够随意更改的权利。）

鹏洛客套牌另外一处重大区别在于，每副套牌中都会有五张未包含在对应系列中的牌张，但在检查牌张标准赛制合法性的时候，会将这类牌张视作相应环境的一部分（即是说，可以在标准赛中使用鹏洛客套牌）。以下是你能在包装盒中发现的内容：

一张秘稀鹏洛客牌

每副鹏洛客套牌都会有一张全新的鹏洛客牌～自然就是这副套牌构组核心的那位鹏洛客。我们在设计这类鹏洛客牌时，重点是突出其趣味和风味，而不会过多考虑其在比赛中的表现。其原因在于我们希望这些鹏洛客能引起新牌手的兴趣，能够在游戏中派上大用场，但又不想让现有牌手也争着来买这些鹏洛客套牌。通常情况下，这张鹏洛客牌会有较高的施放费用，不过其功能也会很酷炫。套牌中会包含一张这样的鹏洛客牌，其插画与对应的世界紧密相关。

研发团队就是否在这类套牌中加入鹏洛客讨论了很长时间，最后得出这样的结论：既然我们想要把套牌的焦点放在鹏洛客上，那么如果套牌中没有能够实际代表鹏洛客的牌，就没有办法做到这点。我们深刻认识到「以鹏洛客为焦点」是其中的关键。我们随后又花了更多的时间讨论应该如何设计这些鹏洛客。他们应有几个忠诚异能？从三个到零个，什么样的观点都有。最后，我们决定这些鹏洛客的运作方式回合与其他的鹏洛客一模一样，但我们在设计它们的时候会尽量贴近初学者。

两张不但具有自身效应，还能够找出特定鹏洛客的稀有咒语

对我们来说套牌中含有鹏洛客牌很重要，但我们希望这张鹏洛客是张秘稀～这就意味着每副套牌中只能有一张。如果套牌中只有一张鹏洛客牌，有什么办法能让它发挥关键作用吗？这张稀有牌便是我们的解决方案。这张稀有牌通常会比鹏洛客少一费（帮助你能在下个回合施放鹏洛客），具有与相应套牌主题相符的效果。然后，它会从你的牌库或坟墓场中搜寻一张对应的鹏洛客牌，并将其置于你手上。（需要注意的是，它只会搜寻该鹏洛客在鹏洛客套牌中的那张牌，而不是同一鹏洛客的其他版本。如果能搜寻同一的其他版本，那就会产生严重的开发问题。）这样牌手基本上就相当于套牌中有三张鹏洛客，大大增加鹏洛客登场的几率。每副套牌中有两张这样的牌，其插画会与对应的鹏洛客相关。

三张会因有对应鹏洛客在战场上而得到增强的非普通永久物牌

在非普通牌方面，我们设计了这样一类永久物：当你战场上有相关的鹏洛客时，其能力便会得到增强。不过需要注意的是，这类非普通牌与前面的稀有咒语不同，对应鹏洛客的任何版本都能让他们获益～并非只能是鹏洛客套牌中的那张鹏洛客才行。这张牌在主题上与套牌的鹏洛客有紧密联系，体现在牌张名称和插画上。每副套牌中会有三张这样的牌。

四张充满对应鹏洛客风味的普通牌

在普通牌方面，我们包含了一个基本的标志性效应～该鹏洛客会经常施放的咒语，而牌张的插图上也体现出鹏洛客在施放这一咒语。每副套牌中会有四张这样的牌。

四张相应颜色的普通双色地

守护者誓约和依尼翠暗影中发行了一组十张需要横置进战场的双色地。我们希望这十张一组的组合始终能在标准赛中可用，让希望构组低成本套牌的牌手始终能够使用。在鹏洛客套牌中，我们的计划是在套牌中放入颜色对应的横进双色地。这些牌会得到与该环境世界相关的全新插画。每副套牌中会有四张这样的牌。

这意味着，这一副60张的鹏洛客套牌中会有十张四种不同功能的牌张（一张秘稀，两张稀有，三张非普通和四张普通）。然后还会有十四张全新插画的牌张（上述十张牌，外加四张双色地）。大系列的鹏洛客套牌中的其他牌张会全部来自于该大系列，而小系列的鹏洛客套牌中其他牌张会来自于整个环境。牌张上的插画会符合该环境的艺术风格。

鹏洛客套牌会随今年秋季发行的卡拉德许系列首次推出，并取代起手包。我已经看过了首批的两副套牌，我觉得新牌手们一定会喜欢的。

转换话题前，我最后再说一点。我在前文详细介绍了我们目前在如何利用此产品中新牌张背后的想法。随着牌手接触到鹏洛客套牌，等我们收到反馈之后，我们可能会对如何利用新牌张进行调整。

等等，还有更多

我在此也一同介绍另一款会随着卡拉德许的推出而发生变化的产品。我们打算要让「超值组合」焕然一新，所以就来跟各位介绍一下具体的改变。首先，我们决定更换名称。原有的名称「超值组合」一直让人觉得没有什么亮点，所以我们决定将名称更改为「[系列名称]套装」。因此，随着秋季系列的发行，我们会推出卡拉德许套装。建议零售价为$42.99美元。

产品中包含的内容如下：

一个外盒

套装采用精美可重复利用的外盒。外盒上会有该系列的主要插画。

80张的地牌包

出自产品名称所属之环境的基本地，每种十六张。

十包补充包

套装内将包含产品名称对应系列的十包补充包。

一本牌手指南

套装内将包含一本产品名称对应系列的牌手指南。

一个Spindown生命计数器

套装内将包含一颗与产品名称对应系列主题相符的Spindown生命计数器。每个套装中只有一个Spindown生命计数器，但每个系列会有五种不同版本的计数器。

一张规则参考卡

虽然这款套装产品并不是为新手准备的，但我们知道还是会有许多新手会买。规则参考卡片的信息能引导他们去玩万智对决，并使用其中的教学进行自学。

首款套装会在今年秋季随卡拉德许系列推出。

设计新产品，保持旧标准

我今天的目标是向大家介绍鹏洛客套牌（以及全新的套装），并解释各个产品背后的设计思路。非常希望能收到大家关于新产品和本文的想法。大家可以给我写电子邮件，或通过我的社交账号（Twitter、Tumblr、Google+，以及Instagram）与我进行联系。

下周我会撰文说明我们如何掌控经典，欢迎各位到时阅读。

在此之前，希望大家能带更多的新人来玩这款游戏，并让他们尝试我们的新系统。