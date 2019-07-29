我去年写了一篇名为「颜色缤纷的回复」的专栏。在这个专栏中，你们可以直接提出要让五个颜色回答的问题。由于它大受欢迎，所以我允诺会再做一次。现在是时候了。以下是我发的推特：

从这里开始我会将这专栏交给白、蓝、黑、红，和绿色了。

问：（所有颜色）你们会养什么样的宠物呢？

小型且驯化过的小型生物吧。应该是猫或狗之类的。

我想要一只鱼。

我想要一个猛禽，可以训练来攻击的生物。

我想要一只卡甫。

我不相信这个宠物的概念。

问：蓝色，你最喜爱的食物是什么？

食物只是一个达成目的的手段。为了达成终极的完美，你需要理解各种食物会对你生理和心理所造成的影响，然后排出时间表来最大化它们的影响。我设计了许多表格来监控我的卡路里和营养摄取。特定的食物在选择上会比其他的好，但我不会称呼它们为我的「最爱」，因为这就表示我对它们有情感上的连结，而这在优化我的食物摄取时只会造成不必要的困扰而已。 所以技术上来说，我没有「最喜爱」的食物。

问：嘿红色啊，你的魔法和跳舞或音乐有关联吗？

有的喔。我非常喜爱跳舞和音乐。我基本上是个艺术的粉丝。我热爱那些让你可以拥抱自己的热情的活动，而跳舞和音乐正好可以让你这么做。不过这里有个问题。我会设计像是古怪的曼波这种有趣的卡牌，而R&D则会问我还有没有别的。所以我会提出积极的探戈然后他们就会回「还有没有别的？」准备伦巴？不要。萨尔萨？不好。热烈的狐步？不行。疯狂的梅伦格？驳回。「我们喜欢疯狂这部份，但你可以把后面的改成挥拳吗？」也许在遥远的某一天能如我所愿吧。

问：嗨绿色！我认为你是最不被理解的颜色。我很想听听你解释身为绿色有多美好！

让我使用隐喻吧。假设你是大拼图里的一小片。你身上只有一些洒到的颜色，让人看不出来你描述的是什么。然后你一个人又被踢到沙发底下，不知道自己存在的意义为何。这是个孤单、可怜的人生。然后有一天，有一只手出现把你捡起来了。找到你的人非常地兴奋，因为他花了数个月的时间试图拼出这个25,000片的拼图，而你就是最后那个失踪的一片。当他把你放进拼图里时，你突然就知道你身上的颜色有什么意义了。你是漂亮的图案的一部分，而这图案也因为有你而完整。你不是一个单一、独立的个体。你是一个既大又漂亮的拼图的一部分。 这也是我试图让人们理解的事情。别把自己当作是一个单独、孤立的拼图，而是要把自己当作完整图案的重要一部分。当你理解到自己的角色、以及知道这拼图没有你是不完整的时候，你才会感到快乐—而我就是要这样。让人们理解他们自身的美，以及他们在整体中扮演的角色。有什么比这个更美好呢？

问：这个问题是给所有颜色的：「爱是什么？」

它是让你理解整体重于个体的连结。

我认为它是互惠的关系，其中所有相关的当事人都能透过这个互动获利。

这是个能让其他人违背自我利益的工具。

这是生命中最伟大的体验之一。

它会和其他所有生命做连结，让你领悟到你们在本质上是连结在一起的。/p>

问：我正在减肥但是我的同事却带了些饼干。我不应该吃它们，但它们看起来实在很可口。我应该吃饼干吗？然后如果吃的话要吃多少呢？

我只会吃一块来展现我对同事慷慨行为的感谢。

维持减肥。别被饼干诱惑了。

你同事的这招厉害。先假装没兴趣然后趁他们不注意的时候偷一些。

你当然要吃饼干。如果好吃的话尽量吃多一点。

减肥？我绝对不允许你这么做。如果你饿的话就吃。如果不饿就别吃。

问：嘿红色啊，你身为唯一不能有效处理结界的颜色感觉如何呢？

你知道当一个玩家的生命低于0的时候他的结界也会消失，没错吧？

问：黑色现在为什么有这么多系命啊？

你先思考一下系命是什么。你的生物造成伤害然后你获得等量的生命。这感觉几乎就像是你从其他的生物身上吸取了生命。如果我是能从其他东西身上吸取生命的颜色有多好啊。等等，我就是啊。这里的问题不是为什么我有这么多系命，而是为什么白色也有？这是什么意思？事实上，我认为你们应该集合起来联络R&D并坚持把系命从白色中移除。

问：绿色：你对于自然和谐的欣赏会延伸到蓝黑两色在颜色派中的位置吗？

我就是这点和其他的颜色不同。如果我能弹指让我的敌对色消失，我还是不会这么做。其他人可不一定。我知道蓝黑两色也有需要扮演的角色。我的工作就是要抑制他们、确保他们不会做出在本质上伤害世界的行为。某方面来说，他们也会让我保持警戒、是驱动我的动力，并且让我的所作所为有意义。

问：嘿红色啊，你为什么这么喜欢只加大力量呢？你常常会谈到自我照顾，但在加大力量的同时不加防御不是会和这理念冲突吗？

自我照顾？我认为你似乎把我和另一个颜色搞混了。我只在乎好好过生活和把握今朝、在乎情感上的满足。我不是那个「要穿戴所有适当铠甲」的那个颜色。那是白色。好好过生活的一部分就是要拥抱现在、并且别让未来拖累你。是啊，你可能会受点伤，但这就是好好过生活的意义啊—踏出舒适圈、冒险犯难、偶尔受点小伤。我会辩论说，如果你从来没伤过自己的话，那你的生命并不完整。

问：任意或全部的颜色：你们对于高中最好的记忆是什么？

被选为学生会长。

成为学校报纸的主编辑。

击倒蓝色成为致告别辞的毕业生代表。

成为州冠军。

我在家里读书。

问：黑色，你为什么不更关心你的形象呢？每个人都认为你很坏并充满恶意，但我知道这不是恶意，而是只想成为老大而已。

你必须要在某个时间点做出选择。你是要优先处理人们对你的观感、还是要优先处理自己的欲望呢？我的优势就是我愿意在机会出现时努力追求它们。要这么做就需要让人无法透过同侪压力或是社会习俗控制我。缺点是，这会让其他人丑化我。而优点是我有能力做想做的事。我认为这是个很公平的交易。我真的是我对手描述我的样子吗？当然不是，但他们公平地描述我也没有什么好处。我很清楚这点。让它们将我描述成某种怪物吧。这也会变成一个让我能取得我想要的事物的工具之一。

问：嘿红色啊，谁最会亲亲呢？

简单的答案是每个颜色都很有自己的风格。白色非常的温柔、蓝色非常有技术性、黑色非常大胆，然后绿色非常有野性。这得看你现在比较想要哪种。

问：嘿白色啊，你都把放逐的东西放哪去了？

我和地方的店家签了一个不错的合约。这个长期合约让我可以在必要的时候获得更多的放逐空间。

我可以借用一些来放逐东西吗？

你可以租你自己的空间。

对啊，但我大部分的空间都是暂时的，要取得自己的空间太不划算了。

反正你不能用我的。我上次借你的时候你把滚烫的岩浆弄的到处都是。

喔那个派对超棒的。

你不应该在我的放逐空间里开派对的。

你是因为我没有邀请你而不开心吗？

我很在乎自我保护所以不会参加你的派对，但是没错，我的确是不太开心。

问：所有的颜色都应该回答：你们会怎样称呼一个2费的2/2呢？

熊。

灵俑。

士兵。

鬼怪。

唉唉

问：对黑色来说，你认为什么会让你变得英勇？

我才不会上当。「英勇」是另一个白色企图让人做出违背自我利益的决定的概念。我只会关心我在乎的人。如果他们需要帮忙，然后帮助他们能助我达成我的长期计划，那我还是会帮他们的，即使帮助他们感觉和我的短期计划有冲突。如果我要夸奖别人的话，我会称赞他们为「实际」而不是「英勇」。

问：蓝色：水魔法最狡诈的部份是什么？

这里似乎有个企图将颜色凝结为肤浅刻板印象的欲望。我可不是只有狡诈而已。知识很狡诈吗？完美很狡诈吗？希望我回答这些问题能让其他人知道我们颜色还有许多不同的面向。

真的。每个人都认为我是一个不会控制冲动、并且喜欢生气地开打的颜色。

你的确是不太会控制冲动。

是啊，但我有时候也会冲动地去跳舞或吃东西或是登山或是在跳伞时做双向飞碟射击。

你可不只是愤怒的爆发而已。

一点都没错。你也不是只会坐在那边什么都不做。

这叫做思考。

你可以在行动的时候思考。我认为高空弹跳真的能让大脑活动起来。

那你记得弄伤自己的次数吗？

多到我记不起来。

一点都没错。

至少我有些故事能说。

我有故事能说啊。

那些故事不有趣。

我们已经彻底离题了。

我知道啊，这不是超棒的吗！

问：黑色：关于莉莲娜在火花之战的行为：一方面来说，反叛波拉斯和自我保护是互相违背的。另一方面，这表示她再也不会让波拉斯欺压了。你怎么想呢？这是个黑色的决定吗？

这是个非常黑色的决定。莉莲娜为了阻止波拉斯的控制而做出了必要的行为。这正是黑色的关键—以自己的条件过活。做出强迫自己面对恐惧（莉莲娜很怕死）的决定非常的黑色。没错，自我保护很重要，但它并不是唯一重要的东西。

问：亲爱的白色，你为什么要这么正经呢？

我并不是一直都很正经。我可是有轻松的一面。

你才没有。

你在说什么？我偶尔会开开玩笑啊。

那些才不是玩笑。

它们是。它们是公式喜剧，这从技术上来说是个笑话。

好我更正一下。它们不是好笑的笑话。

我认为它们很好笑。

一点都没错。

我不常常举行所有东西都被砸烂的派对并不表示我一直都很正经。

你会以字母排列你的麦片盒。

你常常会取笑这件事。

而这些笑话很好笑。

我认为我们对于「正经」的定义不太一样。

你需要定义它这件事可能就是个征兆。

问：给黑色：你之前会以支付代价的方式比其他的颜色更常破坏颜色派，是什么改变了呢？（我还是你的）

问：每个颜色在街上碰到一只猫的时候会怎么做呢？

我会找出猫的主人并将猫交还给他。

谁说猫有主人？也许它是只野猫啊。

如果没有主人的话我也不会硬找一个，但我会查查。

是怎样的猫？

是怎样的猫又有什么关系？

知道是怎么样的猫可能会给你它目前窘境的额外信息。等等，你为什么会在乎？

这猫可能有价值。

所以你会把猫留下？

除非归还它有够大的悬赏。

我会摸摸它。

我想我会研究它吧。找出它是哪来的应该会是个有趣的挑战。

所以你能将它还给它的主人？

如果我能找出他们是谁的话，我想应该会吧。不过挑战才是重点就是了。

比猫的健全还重要？

我说了我会归还它啊。

如果有人养它的话。为什么每个人都假设动物是人养的啊？

理论上你也可以吃掉它。猫吃起来是什么味道呢？

你认真的吗？

当然不是，我只是喜欢看你那根爆出来的青筋。

问：白色，你认为你比黑色强大吗？

我知道我比黑色强大。黑色没有道德的信念。

我不认为他们问的是自欺欺人。

这是什么意思？

你到底要多笨才会相信道德会有信念啊。不过这不是重点。他们问的并不是这个。

那是什么？

你比我更强吗？

我可以打赢你吗？

他们问的就是这个。

我可以打赢你。公平的一战。

公平的一战？所以你赢不了。公平的一战并不存在。

你要作弊才能赢吗？

这个作弊的概念就是你企图阻碍别人的方法。打架是没有规则的。

它可以有。

只有你笨到同意这些规则的情况下才有。你知道，像是道德这种东西。

你承认你只有作弊的情况下才能赢我。

你只有在标签我的所作所为是「作弊」的情况下才能赢我。

没有道德的胜利是没有意义的。

你在引用背景叙述吗？

这并不表示它不是真的。

它出现在一张白色的卡牌上。它当然不是真的。

好吧，你只有在作弊的时候才能赢我。

谢谢。

我刚刚不是在称赞你。

我不在乎。

问：嗨红色，你觉得近来炸地的现状如何？

我老实跟你说吧。我很怀念炸地光荣的年代。没有比炸地看起来更壮观的景象了。不管是内爆还是爆炸、土壤到处飞—这根本就是升华的混沌。我每次想起来的时候都会微笑。所以没错，我很想念它。R&D还是会让我炸很多东西，所以我感觉还可以。不过有时候我还是会梦到以前光辉的年代。轰！

问：给白色：一直被认为是不被看好的那方是什么感觉呢？

我不认为我是不被看好的那方。

真的吗？

是什么让我变成不被看好的那方？

蓝色，麻烦定义一下不被看好的那方。

「一个在战斗或比赛中获胜希望渺茫的竞争者。」

又来？为什么没有人认为我能打赢啊？

你的生物挺小的。

你的也不大啊。

是啊，但我还有闪电击和火球。和龙。

我有天使。

我不认为你是不被看好的那方。

谢谢你，绿色。我很高兴有人相信我。

小只的都是斗志旺盛呢。

从统计上来说，大只的生物通常都会赢得战斗。

去和一大堆松鼠这么说吧。

一群。是一群松鼠，不是一堆。

一群什么？

我不是不被看好的那方。

你就继续催眠自己吧。

到底是谁挑出这些问题的？

色彩缤纷

我今天时间就这么多了。谢谢每个丢问题进来的人。和去年一样，写这篇专栏非常好玩。我希望你们都喜欢它。如同以往，我很想听听你们关于这篇专栏的想法。你们可以寄电子邮件给我或是透过我的社交媒体账号（推特、Tumblr，或是Instagram）联络我。

请在下周回来看我预览指挥官（2019版）。

直到下次，希望你们也能获得多采多姿的答案。