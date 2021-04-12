我今天要分享一些斯翠海文的个别卡牌设计故事。

乱心害虫毕雷兹 // 探寻毕雷兹

翻面

萝婉、威尔，以及卢卡都是模式双面牌的鹏洛客：萝婉和威尔是蓝红、卢卡则是红白。扣掉了这两张之后我们还有三个秘稀的模式双面牌颜色组合。系列设计团队为其他这些都设计了一个背面是对色咒语的传奇生物。鹏洛客前后面的顺序代表靡华那张要是个背面为纯黑咒语的纯绿传奇生物。

害虫这个生物类别的出现是因为我们想要给每个学院它们自己的吉祥物。黑绿没有适合的单纯或法式白板生物，所以我们想出了（最后变成了害虫的）蚴虫。它们是死去时会让你获得1点生命的1/1生物。靡华有个「在乎生命」的机制主题，而这就让它们的衍生生物也能搭配这个主题。

世界建构团队在创造害虫时获得很多乐趣，进而导致系列设计团队决定他们想要制作一只传奇害虫，而这个位置刚好就是最完美的地方。毕雷兹的第一版是这样的：

擅躲害虫毕雷兹（1.0）

{1}{绿}{绿}

传奇生物 — 害虫

1/2

当牌名死去时，将它洗回你的牌库。你获得等同于起始生命值四分之一的生命。其他害虫、昆虫，和蜘蛛获得+X/+X，其中X为牌名的力量。

首先，毕雷兹从一开始就叫做毕雷兹了。毕雷兹的本质一开始也设定好了。他会帮助其他让人惧怕的虫类，并且会在死去时让你获得生命，不过会大于1点，毕竟毕雷兹可不是普通的害虫。你会注意到这个第一版只会加强害虫、昆虫，和蜘蛛。另外，毕雷兹一开始也比较小（1/2），因为它的膨胀和力量有关。

擅躲害虫毕雷兹（2.0）

{2}{绿}

传奇生物 — 害虫

1/2

当牌名死去时，将它洗回你的牌库。你获得5点生命。

其他害虫、昆虫，和蜘蛛获得+X/+X，其中X为牌名的力量。（// 法术 {2BB}）

接下来的版本将获得生命做为定值而不是个变数。我认为这是因为其他的效应也是个变量，而他们更想要让玩家知道这张牌到底能做什么。法术力费用也从1GG改为2G。

擅躲害虫毕雷兹（3.0）

{2}{绿}

传奇生物 — 害虫

1/2

当牌名死去时，将它洗回你的牌库。你获得5点生命。

当牌名攻击或阻挡时，其他害虫、昆虫，和蜘蛛获得+X/+X直到回合结束，其中X为牌名的力量。（// 法术 {o2oBoB}）

下个版本的改变则是在攻击时触发毕雷兹的膨胀效应。

擅躲害虫毕雷兹（4.0）

{2}{绿}

传奇生物 — 害虫

1/2

当牌名死去时，将它洗回你的牌库。你获得5点生命。其他害虫、昆虫、蜘蛛和蝎子获得+1/+1。（// 法术 {o2oBoB}）

倒数第二个版本则是简化了膨胀，将它改为静止式的+1/+1效应。我不知道为什么蝎子这生物类别被加进来了。我假设这表示蝎子在某段时间里是有出现在这系列中的。

最后的版本又改变了一些东西。第一，获得生命从5改成4，然后洗回去被拿掉了。我认为洗回去被拿掉不是因为对局设计的考虑，而是单纯字太多而以。毕雷兹的膨胀范围也加上了蝙蝠和蛇。玩家问我为什么虽然系列里有松鼠但没被包含进去。我只能猜想它们不是你们会惧怕的动物。最后，毕雷兹从1/2变成3/2。

毕雷兹的背面探寻毕雷兹除了一点之外从第一版就没改过：它原本能让你看牌库顶的六张牌，而不是五张。

絮聒抄本阿典

我记得阿典是创意团队在世界构筑时想出来的。如果你有个魔法大学，那为什么不做一个超级聪明、会在校园中走来走去和学生分享知识的讲话书本呢？以下是寄给插画家的卡牌概念：

设定：「剑术」

颜色：传奇神器生物

动作：我们想要你设计传奇抄本絮聒，一个充满神秘知识并获得自我意识的书本。（学生给它的昵称为「阿典」。请到第34页看阿典的完整叙述。）请让阿典在校区里闲晃，并且让它为愿意留步聆听的学生大喊出各种咒语。你需要自己想出阿典会如何走路和说话—也许它会坐在小桌子上，而桌脚会带它前往各处？也许它的脸是由封面的神秘符号组成的，或者是它有个由金箔组成的嘴巴？

重点：活抄本「阿典」

氛围：脾气暴躁的老学者。「另外一点！施放酸融咒语的适当方法是使用南方半兽人的腔调！你们这些学生是不是从来没读过我的94章！」

附注：请不要使用真实世界的字眼、字母，或是符号。请自己创造使用的符文或符号。

这张牌早期版本是这样的：

全知书典抄本

{3}

神器生物 — 组构体

1/5

你只能施放瞬间和法术咒语。

{横置}：加一点任意颜色的法术力。

{白}{蓝}{黑}{红}{绿}，{横置}：检视你牌库顶的5张牌。你可以从其中施放一个瞬间和/或法术牌，且不需支付其费用。

这张牌一开始不是传奇。我想他们可能是认为这学校有许多会讲话的书。最早的版本是个能产任意色的石头，但限制你只能施放瞬间和法术。它还有个让你能施放更多瞬间和法术的异能。

全知典籍阿典

{3}

传奇 神器生物 — 组构体

1/4

你只能施放瞬间和法术咒语。

{横置}：加两点不同的任意颜色法术力。

{白}{蓝}{黑}{红}{绿}，{横置}：检视你牌库顶的5张牌。将其中任意数量的瞬间和/或法术牌拿到手上并将其余的放进你的坟场。

接下来的这个版本能产两点，然后会将牌库顶的瞬间和法术拿到手上而不是施放它们。我的猜测是当你支付了{白}{蓝}{黑}{红}{绿}后你通常不会有太多剩余的法术力施放咒语。阿典在这个版本中第一次成为了传奇，获得了名字，并且从1/5变成1/4。

絮聒抄本阿典

{3}

传奇神器生物 — 组构体

2/2

你不能施放瞬间和法术以外的咒语。

{4}, {横置}：加{白}{蓝}{黑}{红}{绿}。本回合中，当你施放你的下一个咒语时，展示你的牌库顶直到你展示一个总法术力小于前述咒语的瞬间或法术牌为止。你可以施放该牌，且不需支付其法术力费用，或是将其拿到手上。将所有以此法展示的其他牌依随机顺序置于你的牌库底。

接下来的这个版本和它的最后版本非常接近，只是它是个2/2然后它的第一个异能为负面效应而非正面效应。我认为它最后一个异能被改回来是因为他们比较喜欢这个书本施放咒语而不是帮你抽牌的版本，这也比较有韵味。它还会给你法术力来让你施放咒语并且「倾曳」到一个较低费的咒语。这最后的结果挺吸引人的。

指数成长

这张牌经过了一些改变，不过名字从头到尾都是指数成长。我们在确认了每个学院的主修是什么之后就是写下那些名字适合那些学院，并且看看我们是否能设计符合的顶底卡牌。指数成长看起来就是个数学学院的完美搭配。我们第一个版本长这样：

指数成长（1.0 – 普通）

{2}{绿}

法术

将目标生物的力量和防御加倍直到回合结束。

第一个版本只是会直接地加倍力量和防御。第一版的Berserk是我早期万智牌生命中最喜欢的牌之一，所以我很想做一个类似的东西。我得到得响应是「这并不是指数成长」。好吧，它虽然加倍了但只加倍了一次。这就导致第二版：

指数成长（2.0 – 非普通）

{2}{绿}

法术

将目标生物的力量和防御加倍直到回合结束。

返照{5}{绿} （你可以从你的坟场施放此牌，并支付其返照费用，然后将它放逐。）

好，它是同一张牌，只是加上了返照（然后稀有度提高了）。如同我上周提到的，返照在洞察设计时还在系列里，但到系列设计时就被移除了。它现在可以加倍多次了，但很明显这还是不够。

指数成长（3.0 – 稀有）

{X}{X}{绿}

法术

直到回合结束，将目标生物的力量加倍X次。

第三个版本给法术力费用加入了一个X（事实上两个X）让玩家在有足够法术力的情况下想给生物的力量加倍几次就能加倍几次。为了这么做，我们移除了加倍生物的防御，然后将卡牌的稀有度再度上调。第三版和推出的版本唯一的差别就是基于对局设计的考虑而在法术力费用中额外增加的{绿}。

我希望这感觉像是指数成长。

黑玉教授

斯翠海文的档案一直都有个留给纯黑鹏洛客的位置，不过这原本是要给达夫黎的。然而在我们订出了故事大纲之后，我们发现我们需要一个检查莉莲娜的地方（她在火花之战的事件之后躲起来了），而让她成为教授这点更是太适合不过了。我们前期就知道她会用化名，但她的鹏洛客类别会是莉莲娜，所以每个人都看得出来她到底是谁。

我们第一个版本的莉莲娜教授是这样的：

艾微教授

{3}{黑}{黑}

鹏洛客 — 莉莲娜

忠诚 – 5

+1：每个对手失去2点生命。你获得2点生命。

-2：你可以牺牲一个生物。若你如此做，消灭目标生物或鹏洛客。

-6：从你的牌库中搜寻三张牌拿到手上，然后洗牌。

前两个异能基本上就是莉莲娜可以使用的标准黑异能。最后一个导师异能则是使用她做为教授的点子。我不知道艾薇教授这名字是哪来的。这感觉有点无聊，所以我们重新设计了她。

黑教授

{3}{黑}{黑}

鹏洛客 — 莉莲娜

忠诚 – 4

+1：目标对手可以弃一张牌。如果他们未如此做，你抽一张牌。

−3：你可以牺牲一个生物。若你如此做，消灭目标生物或鹏洛客。你获得等同于该永久物法术力费用的生命。

−8：从你的牌库中搜寻三张牌拿到手上，然后洗牌。

我们微调了第一个异能来给一点抽牌，然后第二个异能则是能帮你获得一些生命。这感觉还是有点普通。我们想要她的化名能和莉莲娜的本质有所关连，所以她成为了黑教授。

黑玉教授

{4}{黑}{黑}

鹏洛客 — 莉莲娜

忠诚 - 4

咒艺 — 每当你施放或复制瞬间或咒语时，每个对手失去2点生命然后你获得2点生命。

+1：你失去2点生命。检视你牌库顶的三张牌。将其中一张拿到手上并将其他的放进坟场。

−3：每位对手各牺牲一个生物，且须是由其操控的生物中力量最大者。

−8：从你的牌库中搜寻三张牌拿到手上，然后洗牌。

我在之前的文章中有提到我们在设计鹏洛客卡牌时会尽量利用每个系列的机制，因为这样就能让他们在主题上和系列做链接，同时也可以减缓使用较常青鹏洛客设计的空间。我们最后使用了魔艺（在设计时称为咒艺）来做一个吮命的效应。这让我们能微调这张牌的抽牌异能，让生命作为费用，然后拿掉杀死生物/鹏洛客的加血异能。我们放弃了牺牲生物的费用，但也让去除没那么直接。大招没变。黑教授因为各种原因变成了黑玉教授。

最后的版本和成品非常地接近。我们只改了三点。莉莲娜的起始忠诚从4变成5，她的加异能从2点生命改为1点，然她的大招完全改掉了。由于第一个莉莲娜可以搜寻卡牌，这让我们能设计一个感觉比较像莉莲娜的大招。我记得这异能发生七次是因为七是手牌数量的上限。我很喜欢这个「重复这步骤六次」的模板就是了。

实地史家昆托力

每个学院都有个非普通的传奇学生来做为轮抽原型的主题牌。如果你检视这系列的牌，你会发现每个学生的故事都会在系列中的一堆牌张上出现。举例来说，昆托力被军校除名，但在斯翠海文的衡鉴学院中找到研读考古学的热情。这只小象在设计中经历了不少改变，所以我想要谈谈它们。

他的位置原本不是传奇生物而是个非传奇的结界，不过这也会派出衍生生物。

国殇纪念日

{红}{白}

结界

当卡牌进入战场时，派出一个1/3红白双色的精怪衍生生物。怀旧 – 只要你坟场有五张或更多牌，你操控的精怪便得+1/+0。

这是洞察设计非常前期的事，当时红白阵营的衍生生物还是个1/3精怪。（它在正式推出的系列中改为了3/2身材。）我们在洞察设计常常会做的一件事就是会给出现在多张牌上的机制贴上标签，不是因为我们觉得它们在成品上也会如此，而是这能让我们能看到更大的主题。怀旧是我们想让红白变成坟场阵营的尝试之一。我不知道为什么选五张。奥德塞环境的门槛用的是七张，而赞迪卡再起则是使用了八张。我猜我们是想用一些较小、能早几个回合上线的效应。怀旧很快就被砍了。有趣的是，出现在推出版本上的膨胀精怪第一次就是出现在这里。

国殇纪念日（2.0）

{红}{白}

结界

只要你在坟场和/或是放逐区拥有五张或更多牌，你操控的精怪便得+1/+0。

呼唤精怪 – {1}{红}{白}（如果你支付{1}{红}{白}来施放这个咒语，派出一个2/2的红白精怪衍生生物。）

接下来的版本还是个结界，但衍生生物的生成则是使用了另一个我们尝试的机制，呼唤。呼唤是种替代性费用（而不是像是增幅这种增加性的费用—我们使用了更多的替代性费用，这样玩家就不需要做太多数学了），让你可以在咒语之外多获得一个衍生生物。你会发现精怪衍生物从1/3变成了2/2。

国殇纪念日（3.0）

{红}{白}

结界

当牌名进战场时，派出一个3/2的红白精怪衍生生物。只要你的坟场里有三个或以上的瞬间和法术牌，你操控的精怪便得+0/+1。

我们将衍生物的生成改回「进战场效应」，改变了精怪的膨胀方式，并且将膨胀从+1/+0改为+0/+1。你会发现精怪这次又从2/2改为3/2。对于那些有在做笔记的，这个改变是发生在系列设计里的。

国殇纪念日（4.0）

{红}{白}

结界

每当一或更多张牌离开你的坟场时，派出一个3/2精怪。

下一个版本则是使用全新的设计。我们在寻找让红白在乎坟场的方式，然后就找到一个有趣的—在卡牌离开坟场时触发。我们之前在某些卡牌上使用过这类触发（受渎陵墓和渎圣者托玛），而它也和红白能良好搭配，因为这两个颜色可以从坟场放逐牌做为费用（好吧，所有的颜色都可以使用，但只有红白能做到）。洞察设计开始使用这个机制，但它要到系列设计才会使用这个位置。这张牌现在能让你派出一个以上的精怪衍生物。

学生灵媒普蕾蜜

{2}{红}{白}

传奇生物 – 人类僧侣

2/4

咒甲{o2}（你对手以此生物为目标的咒语需要额外多支付{o2}才能施放。）

每当一或更多张牌离开你的坟场时，派出一个3/2精怪。

这位置终于变成了一个传奇生物。这第一个版本是个灵媒，因为做为历史学院的衡鉴喜欢和精怪沟通来听取过去的第一手信息。这是我们第一次看到于推出版本中叫做守护的东西。R&D一直在寻找一个让玩家还能互动的保护性关键词，而我们也喜欢上各种版本的守护。我们终于决定要给它一个关键词，但并没有将费用写死，这样每个颜色都能使用它。

实地古语术士俄托力

{3}{红}{白}

传奇生物 – 象/僧侣

3/5

咒甲{o2}（你对手以此生物为目标的咒语需要额外多支付{o2}才能施放。）

你操控的精怪得+1/+1。

每当一或更多张牌离开你的坟场时，派出一个3/2精怪。

我们终于第一次看到了我们的象考古学生，不过名字并不一样。唯一的改变就是他现在有个能膨胀精怪的静止式异能了。这和他的最终版本没有差太多。精怪的膨胀从+1/+1改为+1/+0，这样对手才有办法解决精怪军队。这生物的守护被移除了。3/5被改回2/4。而这就是我们如何获得这可爱小象学生的过程。

秘密相会

让我们来谈谈白色的抽牌吧。白色是拥有所有答案的颜色，但为了确保它在解决所有的问题时没那么有效率，我们给了白色两个缺点。第一，它的去除虽然低费，但通常都是非常有条件的，可能是可以解除，或者是只能打到特定的目标组。第二，我们让白色成为五色中最不会抽牌的颜色。在双人的标准对局中，这对白色来说没问题。它可以用小生物快攻或是扫台来赚取牌张优势。问题出在这个叫做指挥官的新赛制中。

指挥官改变了一些基本要素，像是你需要造成多少伤害才能获胜、以及你需要面对多少个对手。白色缺乏抽牌手段是个大问题。颜色议会的挑战就是要找出一些方法来符合白色风味的抽牌，同时又不会造成双人对局的问题。这张牌就是我们的尝试之一。我要说明白色的抽牌问题有很多面向，而我也会在它们出现时谈论它们。

秘密相会是我们第一次积极尝试的「群体抽牌」。群体抽牌原本的想法是，只要全体玩家都抽了多张牌，那白色也能抽多张牌。指挥官测试显示这并无法解决白色的抽牌问题，所以我们做了点微调。如果群体抽牌是说，当白色抽多张牌的时候某个玩家（而不是所有玩家）也能抽同样数量的牌呢？这样白色也能抽牌，但也强迫它在如此做的时候创造盟友。

这答案的另一个好处就是它在多人对局中的运作方式和双人对局非常不同。我不确定秘密相会是否会在双人对局中出现，但如果有的话它将会是个非常独特的运作方式。

这个意思是，白色之后能抽多张牌（我们还在思考上限—这张牌测试的是三张），不过条件就是要至少其他一个玩家抽等量的牌。我很想看看指挥官赛制会如何处理这张牌。

钟声响起

我希望你们也喜欢这些斯翠海文卡牌的设计故事。如同以往，我很想听听你们对于今天的专栏、我谈到的任何卡牌、或是斯翠海文：魔法学校的各种想法。你们可以寄电子邮件给我或是透过我的社交媒体账号（推特、Tumblr、Instagram，或是TikTok）来联络我。

请在下周回来看我展示斯翠海文的洞察设计交接报告。

直到下次，希望你们在游玩b>斯翠海文时也能学到更多。