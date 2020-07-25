今天我要来介绍我们将在赞迪卡再起首次推出的东西～一种新的补充包。读完题目后，如果你还没明白它叫什么——它就叫系列补充包。在本期专栏中，我要为各位介绍一下它。

在谈及更多细节之前，我要先提一点。这是我们新加进这个游戏的东西。没有东西会离开，当前的产品也不会发生任何改变。如果你喜欢一切照旧，你可以直接忽略系列补充包。

那么，什么是系列补充包呢？

R&D近年来一直在考虑的变化是，从让受众适应我们的产品变为主动使我们的产品去适应受众。换句话说，我们在研究什么样的人购买我们的产品，他们想要什么，并设计能满足这些需求的产品。

拿万智牌的补充包来举例。多年以来，万智牌的补充包只有一种版本，且它是接触新系列的唯一方式。无论是何种牌手，他们又喜欢哪些东西，每个人都只能和其他牌手一样通过购买同一种补充包来体验新系列。（这种补充包就是现在的轮抽补充包。）这种做法的问题在于，对某一个群体的限制会成为对所有人的限制。举例来说，万智牌的一个重要玩法是轮抽赛。设计补充包时作出的很多选择是为了保证轮抽的体验。因此，无论你是否玩轮抽，这些选择都会影响到你～对你来说，这些选择不一定能让你的补充包体验更好。几年之前，这引发了一个问题：“我们是否可以推出不同类型的补充包，以此让轮抽补充包之目标受众以外的人也感到兴奋呢？”

首个体现这一思考的补充包是Theme Booster。它集中于某个主题（通常是一个颜色），使购买它的牌手可以获得更多能加入自己套牌的牌张。对于那些有兴趣体验游戏世界的人来说，这种补充包还能让他们体验那个系列的背景设定。

之后到来的产品是聚珍补充包。我们在补充包添趣计划（如果你不知道那是什么，请点这里）中添加了不少用来收藏的新牌，从而设计一种补充包来帮收藏爱好者更轻松地获取那些不容易得到的牌。

我们本来觉得这三种补充包足够了，但在其后又看到了一些有趣的数据。我们了解到超过一半补充包打开后没有用于限制赛游戏（也就是现开赛或轮抽赛）。也就是说绝大多数牌手在无意参加现开赛或轮抽赛时打开为限制赛优化的补充包。这是一个机会。我们何不专为有趣的开包体验设计一种新的补充包呢？如果打开补充包还能比现在更有趣，那会怎么样？绝大多数牌手会打开补充包。我们来为他们设计一种补充包吧。

这就是系列补充包了。

怎么才能让打开补充包更有趣呢？

这是我们要解决的一大问题。我并不是说目前打开补充包不好玩。它们当然好玩。只不过没有优化到尽可能地好玩。

我们要记住，这种新补充包不是轮抽补充包。在设计它时，我们无需将轮抽赛（或现开赛）的规则限制加入考量。例如，其中无需正好有15张牌。其中的普通、非普通、稀有和秘稀的数量也无需固定。我们还可以试着在补充包中加入不会用于对局的内容。我们能做一切想做的事情（当然，前提是里面要有所在系列的牌张）。

要了解什么让打开补充包更有趣，我们首先要审视轮抽补充包。是什么让轮抽补充包有趣？看到新牌很有趣，但任何有新牌的补充包都能做到这点。其次最显著的答案是看到你开出了什么稀有或秘稀牌，或者你发现了套牌所需的关键非普通或普通牌。补充包中最能为人带来惊喜的是稀有位。我们能否捕捉到这份惊喜，并将它分散在补充包的各处，让你能多次体验到它？此外，我们回顾了万智牌的历史，看看我们在过去做过哪些让补充包更有趣的事情。

经过大量实验，我们制作出了内含14个物件的补充包，其中有12个是万智牌的牌张（作为对比，轮抽补充包中有16个物件，其中15个是万智牌的牌张）。

我们的目标是设计让你在打开过程中经历一系列体验的补充包。在设计时，我们设置了多个令人兴奋的点，而非只有一个。我们将补充包分为了四个称为“章节”的部分（“欢迎”、“爆发”、“结局”和“尾声”），每个章节都有一些牌，我们称之为“卡位”。

接下来，我会按照打开系列补充包后看到的内容，依次介绍补充包中的卡位。我会解释每个卡位中会有什么样的牌。

首先是“欢迎”，这部分由八个卡位构成。其设计目的是欢迎你打开这包补充包。

卡位1～插画卡卡位

我们在摩登新篇推出了插画卡。这些卡的正面印有整张插画，背后印有对应牌张的信息。这些卡不是用于游戏的万智牌牌张，只是有趣的收藏小物件。

很多牌手非常喜爱它们（插画爱好者、故事爱好者、收藏者等等），因此我们决定将它们带回来。赞迪卡再起系列补充包里有81种不同的插画卡（作为对比，摩登新篇中只有54种）。如上文所说，我们希望每个卡位都有机会为牌手带来兴奋感，所以我们对插画卡也做出了一些调整。这个卡位中的插画卡有5%的机会不是普通的版本，而是带有金色画家签名戳记的版本！每种插画卡都有基础版和签名版。万智牌画家和他们绘制的精美插画是这款游戏如此有趣的原因之一，我们很乐意有机会突出他们。这还为游戏添加了一种新的收藏物（游戏的历史显示，很多牌手喜欢收藏东西）。

卡位2～地牌卡位

“欢迎”章节沉浸式体验的第二个卡位是能最好展现该世界的牌张类别～地牌。这个卡位中默认是一张基本地，但也可能随系列不同而发生变化。赞迪卡再起中有全画基本地，所以这次的系列补充包中就是基本地。这个卡位中有15%会出现闪地。这个卡位出现闪牌不会影响你在补充包中开到第二张闪牌。（我们会在后面的卡位谈到闪牌。）

卡位3至8～相关的普通和非普通牌

接下来的6个卡位是普通牌和非普通牌。在轮抽补充包里，普通牌和非普通牌的数量都是一定的，以确保限制赛里各稀有度都有合适数量的牌。牌张的颜色也需要相对均衡，好确保轮抽能运作。系列补充包则不受这些限制。所以我们的设计如下：我们会用普通和非普通牌来展现这个系列吸引人的地方。这六个卡位在各个系列补充包中都遵循一条规则：同一稀有度下，每张牌都和相邻的牌相关。这里的相关可能是指生物类别，可能是牌张间的配合，也可能是故事上的联系。我们在测试各种不同的相关性。打开这一部分的乐趣之一就是思考我们设置的相关性究竟是什么。

还有两件关于这些卡位的事情。其一，系列补充包里只有这些卡位中一定是正常的普通牌和非普通牌。（你也有机会在其他卡位中见到普通牌或非普通牌。）在传统的轮抽补充包中，共有10张普通牌和3张非普通牌。通过研究数据我们了解到，大多数牌手在打开补充包后会无视普通牌（并最终无视非普通牌）。因此，系列补充包里的普通牌和非普通牌会比轮抽补充包中少，但我们相信我们找到了让所有牌手都相对满意的平衡点（而非设计很快就会被无视的牌），从而让我们向这种补充包里放入其他更有趣且更有影响力的东西。

其二，每包系列补充包在这六个卡位中至少有一张非普通牌，每张普通牌都有机会升级为非普通牌。也就是说系列补充包中的这六张牌的可能性从五张普通牌和一张非普通牌，到全都是非普通牌且没有普通牌。以下是各情况的概率：

35%的几率为五张普通牌和一张非普通牌。

40%的几率为四张普通牌和两张非普通牌。

12.5%的几率为三张普通牌和三张非普通牌。

7%的几率为两张普通牌和四张非普通牌。

3.5%的几率为一张普通牌和五张非普通牌。

2%的几率为无普通牌，六张全部为非普通牌。

卡位9～引人注目卡位

这是“爆发”章节的第一个卡位。这一章节的主题就是酷炫和刺激。你无法预测这里有什么牌。卡位9会是一张视觉上很有趣的牌。其定义会随着系列不同而不同。在赞迪卡再起的系列补充包中，你会开到一张普通或非普通牌，其为特色牌框或带有该系列中一种很酷的元素（我们还没谈过这个元素）。

卡位10和11～随机稀有度卡位

这两个卡位中可能会出现任何稀有度的牌～从普通牌到秘稀牌。这两个卡位中还会出现特色牌框的稀有和秘稀牌。（特色牌框的普通或非普通牌会出现在之前提到的卡位中。）请注意，这两个卡位都不是稀有牌卡位，所以在这个卡位开到的稀有或秘稀牌都算是额外开到的。每个卡位上的稀有度相互独立，所以你完全有机会在这两个卡位开出两张秘稀牌。以下是各个稀有度的几率：（下面这段中的“稀有牌”指稀有牌或秘稀牌）

49%的几率是两张普通牌。

24.5%的几率是一张普通牌和一张非普通牌。

17.5%的几率是一张普通牌和一张稀有牌。

3.1%的几率是两张非普通牌。

4.3%的几率是一张非普通牌和一张稀有牌。

1.6%的几率是两张稀有牌。

这就是说你有23.4%的几率（差不多每四次就会有一次）在系列补充包中额外开出一张稀有或秘稀牌，这还只是两个随机稀有度卡位。后面还会有其他开到额外稀有牌的方式。

卡位12～稀有/秘稀卡位

现在我们来到了“结局”章节。这个章节必有好东西。首个卡位是稀有/秘稀卡位。这是轮抽补充包里最激动人心的卡位，所以我们没道理不用它。这个卡位和轮抽补充包中各位熟悉且喜爱的稀有/秘稀卡位是一样的。

从赞迪卡再起开始，秘稀牌的出率也提升了。在过去，每8个稀有/秘稀卡位会出现一张秘稀牌。从赞迪卡再起开始，这一数字将提升至每7.4个稀有/秘稀卡位会出现一张秘稀牌。这一改变在轮抽补充包中也会实施。

卡位13～闪卡位

很多牌手都非常喜欢闪牌，所以我们决定在每一包中都为闪牌留出卡位。此卡位的稀有度可能是所有稀有度，所以你在这里也有机会开到稀有或秘稀牌。

卡位14～衍生物/广告卡

这些卡和轮抽补充包中的类似。

不过我们还准备了一个小惊喜。这个卡位有25%的机会出现的不是衍生物卡或广告卡，而是来自精选列表的一张牌。这个精选列表是什么？纵观万智牌的历史后，我们决定从时间漩涡和Mystery Booster中复制一个小技巧。我们从万智牌过去印过的所有牌中挑选出了300张有趣的牌，组成了一个列表。和Mystery Booster一样，它们会以曾出现时的版本（包含插画、牌框和系列符号）印制，但左下角有一个小的鹏洛客符号。

精选列表中包含普通牌、非普通牌、稀有牌和秘稀牌，且各自数量均遵循一定比例。牌张进入精选列表不会使其在标准赛中可用。这些牌在其本身就可用的赛制里依旧可用。这些牌可能出自万智牌27年历史中的任意一处。我们计划随着系列变迁慢慢调整精选列表，加入更多符合新系列主题的牌，但每个系列之间总的来说不会有什么变化，这样所有人都能知道精选列表里有哪些牌。

以下三张牌出自精选列表且会出现在赞迪卡再起的系列补充包中：

如你所见，精选列表会体现深受喜爱的旧日机制，有趣的世界和创意，以及我们设计过的强牌。这就是说，你打开系列补充包时，有机会开到万智牌中所有种类的牌张。

重要细节

现在我们已经看过了整个系列补充包，我多说两句吧。

首先，我有必要告知各位系列补充包会比轮抽补充包要稍微贵一点（我们估计每包贵一美元左右，但这受所在地区影响）。不过，你在其中有机会开到多张稀有牌（你至多能开出四张稀有牌～两个随机稀有度卡位，稀有卡位和闪卡位～这还没算上精选列表），所以我们预计你用同样的钱购买轮抽补充包会获得等量的稀有和秘稀牌。

系列补充包将以30包一盒的展示盒形式销售，而非36包一盒。

系列补充包在设计时专门注意了和轮抽补充包的外形区别，以防混淆。这是赞迪卡再起系列补充包的样子。

系列补充包最初只有英文版和日文版，但我们有计划在未来扩展至其他语言。

如果你依旧对系列补充包有所疑问，并想要试着开一包的话，可以去参加赞迪卡再起的售前赛。每名参赛者都将获得一包系列补充包（赠完即止）。

我最后想要指出重要的一点：赞迪卡再起的系列补充包是我们在这个产品上的首次尝试。我们在试做许多我们认为牌手会喜欢的事情，但你们体验它的时候才是真正的测试环节。我们需要反馈。我们很乐意根据从你们那里获得的反馈来进行改动。针对不喜欢用补充包参加限制赛的牌手，我们也在探索新途径来让系列补充包有趣且激动人心。我们也明白，系列补充包还需经过多年的迭代才能和轮抽补充包达到同等水平，这次不过是个起点。我们立下了远大目标：让打开补充包尽可能有趣。帮我们实现这个目标吧。

还有一点

我们已经展示了系列补充包的图片，所以不如把其他包装也一起展示了。以下就是赞迪卡再起各包装的外观。没错，也就是说杰斯、妮莎和娜希丽是出现在这个系列里的三名鹏洛客。

万事俱备

这就是今天全部的内容了。如果你也觉得系列补充包激动人心，那就在赞迪卡再起于9月份发售时购买它们吧！如果你对系列补充包有想法，我也很乐意听到。你可以给我发邮件或通过我的社交网络账号联系我（Twitter、Tumblr、Instagram或者抖音国际版），告诉我你的想法。

我们在下周的双星大师预览再见吧。

希望打开万智牌补充包能和玩这款游戏本身一样有趣！