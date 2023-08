我在上週开始分享魔戒:中洲传说(LTR)的个别卡牌设计故事。今天的专栏是三部里的第二篇,而我则会继续述说这些故事。

精灵齐颂

我很喜欢追踪一个重複登场机制的根源,然后看它是如何随着时间进化的。精灵齐颂有个有趣的设计系谱,所以我决定选它做为我的历史回顾。它是个我们现在常用的异能,但之前可不是这样。

很久以前,这个异能只是个单张牌设计,即如果你们当时问我们的话,我们会回答我们只会做这麽一次。为了解释这张牌的设计,我想要先谈谈像它这种牌的历史。我也应该说明我会将「从牌库顶施放」以及「放逐牌库顶牌,然后你可以施放它们」分开。它们在本质上很类似,但我这里要探索的是「预知将来」的变异版(你可以检视牌库顶牌并且施放特定的类别)。我很明白哪些算哪些不算有点主观,所以我会尽力做出最佳的判断。

我们的故事要从石破天惊开始。我们想要捕捉故事中的一个要素。这系列的反派意悉多能让他梦想的任何东西成真。我们才在神谴中做了祈愿,所以不能使用从游戏外拿牌这个机制。 我们要如何才能捕捉这个施放某个不存在东西的感觉呢?我们于是想到完美的答案。如果你能施放你的牌库顶牌呢?我们做的牌叫做预知将来。

预知将来就是一个创造出一张牌可以开发一整个全新未使用设计空间的最好例子,虽然我们当时并不知道这件事。你们可以看到在创造出预知将来以及它变成重複登场的机制之间隔了非常久的时间。

在这种效应第二次出现时,它不算是张新牌,而比较像是致敬原本的预知将来。我们在时间漩涡环境中做了数个代表强力非生物牌(通常是我们无法重印的,那些在受重印规则列表里面的牌)的贤者循环,只是将它们的效应放到生物上。这环境的第三个系列有个以 结界为根据的贤者循环。由于这系列的名字就叫做预知将来而预知将来是个非常受欢迎的结界,所以我们几乎想都没想就把它放到系列里了。要注意的是这已经是原版推出的五年后了。

又经过了四年,不过我们终于再度探索了这个设计空间了。从牌库顶施放东西非常有趣,而我们也觉得有其他的设计可以做。我们发现,要设计许多具有这机制的关键就是得减少能施放的卡牌种类,所以之后使用这空间而设计的牌上面都有能施放的种类限制。

要记得的是,这已经是原本设计的九年之后了。来自围攻秘罗地的激电兽甚至没使用这机制(你可以检视你的牌库顶牌并且施放特定的卡牌类别)的框架,但由于这是我们在预知将来之后第一次使用它然后它也是个贤者,所以我也将它列在这里。

激电兽是个变异版,也使这机制第一次出现在红色里。它是个触发效应,让你一回合只能施放一张牌、它会帮你支付法术力费用,但你们可以看到我们尝试设计另一张让你可以重複从牌库顶施放卡牌的设计。激电兽也是第一次这个效应出现在生物上。

万智牌2012的贾路的兽群是第一张重複预知将来公式的牌。这是该异能第一次出现在绿色,限制则是只能施放生物牌,不过这限制会是这机制里出现过最多次的类别。

接下来的则是艾维欣重临的后代之路。和激电兽一样,它不是我们最后使用的架构,基本上就是个绿色的激电兽,只是它在乎的是生物而不是瞬间和法术,然后是个结界而不是生物。我决定将它在这里列出来,因为它显示了R&D正在尝试找出执行这机制的最好方法。

激电兽和后代之路走一个方向而预知将来和贾路的兽群则是另一个方向。预知将来这条路获胜了,所以从现在开始我只会列出走上预知将来道路的卡牌。你可以检视牌库顶牌,它可能得展示,然后如果是某种类别的话就可以施放它。

伊捷守护者梅列克是第一张能这麽做的多色(蓝红两色)牌,让你可以施放瞬间和法术。他也是第一张具有额外异能的牌,会在你从牌库顶施放适当咒语时触发。

阿芒凯的司兽维齐尔是另一张让你能从牌库顶施放生物的卡牌。这是第一张不能让你免费施放的牌,但让你可以更简单地施放这些咒语(让你可以使用任何颜色的法术力来支付费用)。

多明纳里亚的预见力场和预知将来很类似,甚至一样是个结界,但限制是你只能从牌库顶施放瞬间和法术。这张牌创新的地方是它让你可以摆脱牌库顶的牌,让你能更快找到能施放的指定类别。

烽会拉尼卡的实验性狂乱是自预知将来之后第一张让你可以从牌库顶施放任何卡牌的牌,但它的限制是你不能从手上使用卡牌。它也是第一张让你能直接消灭它的牌。火花之战的波拉斯尊殿是这异能第一次出现在黑色里。它也让你能施放任何咒语,但是和实验性狂乱一样也有个负面作用(你会失去等同于咒语法术力值的生命)。核心系列2020的神秘熔炉则是第一个具有这异能的神器,同时也是第一张将神器做为指定类别的卡牌。

指挥官(2019版)的无限轮回艾尔莎是第一张具有这异能的三色牌,同时也是白色的第一张。它限制你只能施放非生物咒语,但却加上了一个额外的异能:你可以将这些咒语视同具有闪现异能来施放。依克黎:巨兽时空的护兽薇薇安是第一个具有这个异能的鹏洛客,以及第三张让你可以使用此方式施放生物的牌。

有趣的是,在我们设计一个机制时,当我们做的数量够多时,我们会开始给它设计副主题。核心系列2021的张扬嗅探客是第一个限定生物类别(在这里则是鬼怪)的牌。这主题之后会大受欢迎。它也能根据你的牌顶牌赋予这生物一个异能。凯德海姆的境域行者则是让你挑选你想要从牌库顶施放的生物类别。

龙与地下城:被遗忘国度战记(AFR)的职业:游侠更巩固了绿色这个从牌库顶施放生物的异能是这机制的主要分支。同样来自AFR的公会首领札那瑟是第一张让你能施放对手牌库顶牌的牌。来自AFR指挥官套牌的燃望者盖莉娅是第一张让你能施放灵气和武具的牌。这也是第一次在同一个产品线里有两张以上具有这个异能的牌。

依尼翠:黯夜猎踪的暮秋卜算师是第一个只让你能使用地,同时也是另一个在符合特定条件时让你能施放生物牌的绿色牌。依尼翠:腥红婚誓的墓地燃灯灵让你能放逐卡牌,然后让你可以从你的牌库顶施放具有相同类别的卡牌。它是这群组里第一张会创造出差异性的牌,你能从牌库顶施放的牌在每场对局都有可能不同。神河:霓朝纪的实界晶片则是第一个让你能使用地和施放咒语的牌。

新卡佩纳:喧嚣黑街的织契魔冯柯斯帕拉让你能施放任何咒语,不过加上了一个额外的费用(从你的生物上移除一个指示物)。指挥官传奇:争战柏德之门的锐麟歌手蔻丽莎让你能施放龙,而另一个相关、具有冒险团主题的指挥官套牌里的娜丽亚德阿尼斯让你能施放僧侣、浪客、战士,和法术师。来自多明纳里亚:众志成城指挥官套牌的Emperor Mihail II则是让你能施放人鱼。

Unfinity的Lila, Hospitality Hostess则是第一个使用此空间的Un-牌。它让你能施放普通牌(正常的万智牌规则不让我们在机制上在乎稀有度)。通常当一个机制在出现Un-变异版时就表示它有一定的受欢迎程度了。兄弟之战的One with the Multiverse则是第一个让你能使用地以及施放任何咒语(并且让你可以每回合免费施放一张)的牌。速战2022的Isu the Abominable让你可以使用复雪地以及施放雪境咒语,同时也是第一次在类别中提到超类别。邪军压境的Errant and Giada让你能施放具有闪现或飞行的咒语。邪军压境:终战迴响尾声的Sigarda, Font of Blessings让你施放天使和人类。

讲了这麽多终于要提到精灵齐颂了。这张牌是要捕捉妖精歌唱。和大部分无疆新宇宙的设计(或是任何的顶底设计)一样,设计者会寻找是否有已经存在的机制能捕捉到我们像要的感觉。限定生物的预知将来已经是绿色的常客机制了,在这里感觉也很适合。这里唯一的微调就是让你的生物可以横置产法术力,因为这感觉就很像妖精(多亏了万智牌里妖精能产出法术力的悠久历史),同时也和这个需要法术力才能有效使用的异能良好配合。

索隆克星弗罗多

弗罗多是魔戒的主角,所以他毫无疑问会获得一张牌。最后他得到了两张牌(而这只是主系列而已)。我今天想谈的是他的稀有牌。它经历了许多改变,也展示了要顶底设计一个大受欢迎的角色是非常棘手的。

Frodo, the Storyteller(第一版)

{一}{白}

传奇生物~霍比特人

2/2

当这张牌进战场时,它成为你的持戒人(它是个传奇并且获得守护 {二}。)

在你的结束步骤开始时,若你没操控一个持戒人,你可以放逐这张牌。若你如此做,从你的牌库搜寻一个传纪牌,展示该牌,将它放进战场,然后洗牌。

这个栏位的第一个版本是在系列设计的早期做出来的。在洞察设计时,我们只为每个角色製作了一个版本,但系列设计决定他们想为比较受欢迎的角色製作多个版本(下週详述)。这个栏位是第二张弗罗多。他们最后将原来的版本移到非普通(虽然它也经过了许多改变)然后这个版本则变为稀有。

这是当戒指诱惑你这个机制被称为持戒人,并且像是个状态(把它变成传奇以及给予守护 {二})的时候。由于他们要做第二个版本,所以他们发现必须得想个方法来让这两张牌有所不同。最简单的方法就是做出在故事中不同时间点的版本,这样你就可以展示角色是如何随着时间改变了。这张牌的第一个版本代表的是故事尾声的弗罗多,述说着他的冒险。

这张牌很小({一}{白}叫2/2),因为弗罗多很小。他的「进战场」触发和成为持戒人有关,因为这就是他这角色的重点。第二个异能想要捕捉的想法是:在成为了持戒人之后,他就会有许多伟大的故事可以讲。我们会使用传纪在机制上来展现故事,所以你可以用弗罗多换一个故事(即传纪)。这里要提的另一点是他是被放逐而不是牺牲,用来暗示他并没有死。

Frodo, the Storyteller(第二版)

{一}{白}

传奇生物~霍比特人

2/2

当这张牌进战场时,它成为你的持戒人(它是个传奇并且获得守护 {二}。)

在你的维持开始时,若你没操控持戒人或是传纪,你可以从你的坟场拿一个传纪牌回手上。

第一个版本的笑话是,「哪来这麽弱的说书人只能说一个故事」。让你用弗罗多换一个传纪感觉有点严苛,所以这个版本使用另一种方法,让你可以靠弗罗多把传纪捡回来,但效果很慢,毕竟一次只会述说一个故事。

Frodo, the Storyteller(第三版)

{一}{白}

传奇生物~霍比特人

1/3

当这张牌进战场时,以牌面向下的方式放逐你牌库顶的X张牌,其中X为你操控的传奇生物。于这些牌持

这个传纪的版本最后感觉有点太偏门了。如果你在轮抽中开到稀有的弗罗多,我们想要你能使用他,但最后一个真的太窄了。在这个时间点时,系列设计已经为这系列加入了「在乎传奇」的主题,所以他们尝试把它结合到弗罗多的设计里。他为何是个很棒的说书人呢?因为他见过许多有趣的角色。这个效应是我们想给白色做冲动抓牌,不过每回合只能抽一张。这机制和红色相比在时间上会拉的比较长,因为这是我们给白色抓牌的尝试之一,即分散给许多回合。

索隆克星弗罗多(第四版)

{二}{白}

传奇生物~半身人

2/2

这张牌不能被力量等于或大于3的生物阻挡。

当这张牌对一个牌手造成战斗伤害时,你可以让这张牌不再当你的持戒人。当你如此做时,放逐该牌手操控的目标非地永久物。

只会抓牌感觉不够弗罗多,而且它也没提到至尊戒(这对弗罗多来说很奇怪),所以他们採用另一个方向。与其展示故事尾声的弗罗多,他们决定往前一点回到末日火山的时候。这个破坏者异能(当一个生物对对手造成战斗伤害时会产出一个效应)代表着他摧毁魔戒。你会在打到对手的时候获得消灭某个东西的奖励。这个不能被较大生物阻挡的迴避异能则是要展示他身为霍比特人的大小。

索隆克星弗罗多(第五版)

{一}{白}

传奇生物~半身人

1/2

当这张牌进战场时,目标你操控的生物成为持戒人。(它变成传奇然后不能被力量大于它的生物阻挡。)

在每次战斗开始时,如果由你操控的某个生物具有先攻异能,则你的持戒人获得先攻异能直到回合结束。且飞行、连击、死触、敏捷、辟邪、不灭、繫命、威慑、延势、践踏与警戒亦比照办理。

最后这个版本不会给弗罗多魔戒,你得透过其他的卡牌获得它。这版本回到之前弗罗多「进战场」取得魔戒的效应。要注意的是这里魔戒的效应从守护{二}变成潜匿。这个版本会根据你其他的生物有什麽常青关键字而奖励你的持戒人。这个列表也是改过很多次,但最后还是用上了除了守护和守军之外的全部常青关键字(守护没用是因为有辟邪,而守军则是个负面异能)。

索隆克星弗罗多(第六版)

{白}

传奇生物~半身人

1/1

当这张牌进战场时,取得魔戒。(加上它的下个异能,然后你操控的一个生物成为你的传奇持戒人。)

你的持戒人获得「你每操控一个其他的传奇生物,此生物便获得+0/+1,并依照其防御力来分配战斗伤害,而不是依照力量。」

最后这个版本是张不错的万智牌牌但不是张好的弗罗多。它和魔戒有关(这点很棒),但你的持戒人因为弗罗多以及另一个飞行生物的存在而获得飞行对这个角色来说感觉就很不合理。这个版本会给持戒人一个特定的异能,即以防御力来造成伤害(以及额外的+0/+1强化)。

Frodo, Unlikely Savior(第七版)

{白}

传奇生物~半身人/平民

1/1

{白}:这张牌成为基础力量与防御力为2/3的半身人斥侯。.

{白}{白}{白}:如果这张牌是个斥侯,则它成为「当这张牌攻击时,取得魔戒」的半身人浪客。

只要这张牌是个浪客然后你这盘对局已取得魔戒四次,则你的生命总数不会改变。

同样地,这个效应感觉跟弗罗多就没什麽关係。另外,它会鼓励你将魔戒放到你最大的生物上,而这感觉也有点怪。系列设计决定尝试一个完全不同的方法,一个多年前由我们做出来,大受欢迎设计所启发的版本。

这个天才的设计是由Brian Tinsman创造的,目的是为了做出一个随时间升级的生物的顶底设计。天任斯人大受喜爱,也成为许多卡牌的跳板,同时也启发了AFR的升级和职业机制。

如果弗罗多这张牌展现的是弗罗多随着时间改变呢?和天任斯人一样,他们利用生物类别来解锁其它的起动异能。弗罗多会从1/1平民开始,然后升级成2/3斥侯,然后变成浪客并捡起魔戒。最后的升级不会透过法术力而是透过魔戒完成。系列设计想要一个让人感到兴奋的最后异能(因为你得完成很多事情),所以他们想到的是「你的生命总数不会改变」。

Frodo, Unlikely Hero (第八版)

{白}

传奇生物~半身人/平民

1/2

只要你这盘游戏取得魔戒四次或更多次,则你不会因生命为0或更少而输掉这盘游戏。

{白}:这张牌成为基础力量和防御力2/3,具繫命的半身人斥侯。

{白}{白}{白}:如果这张牌是个斥侯,则它成为「每当你获得生命时,取得魔戒」的半身人浪客。

这个版本给第一次升级加上了繫命,而第二个异能的魔戒触发则是由攻击改为获得生命。这让你可以攻击—通常是为了繫命—但也让套牌能用其他的方法建构。最后一个异能被移到(我想应该是样板的关係)卡牌上面,并且从「不会失去生命」改为「不会因生命为0或更少而输掉这盘游戏」。

Frodo, Unlikely Hero (第九版)

{白}

传奇生物~半身人/平民

1/2

{白}:这张牌成为基础力量和防御力2/3,具繫命的半身人斥侯。

{黑}{黑}{黑}:如果这张牌是个斥侯,则它成为半身人浪客。每当你获得生命时,如果这张牌是个浪客,则取得魔戒。然后每个对手失去等量的生命。

版本七和八的最后异能比较让人感到沮丧而不是感到有趣。碰到这情况的对手会感到非常绝望。他们通常没办法赢,但弗罗多的操控者还是得完成所有的步骤来结束对局。这个版本让我们发现我们在述说故事这方面没有有效利用升级。你要如何展现弗罗多被魔戒诱惑呢?将起动费用从白色改为黑色。完成的版本会更进一步,让施放费用为白、第一个起动费用为白黑混血,然后最后一个起动费用为黑。

这个版本的最后一个异能变成了失去生命,这通常能让你赢得对局但感觉就不够刺激。如果你已经做这麽多事情了,那你就会想要一个让人兴奋的结束。系列设计团队在最后决定把它改为额外的获胜手段。如果你能完全升级弗罗多,然后用魔戒诱惑他,然后又让他「完成摆脱魔戒的任务」的话,那你就能赢得对局。这感觉够盛大了吧。

而这就是弗罗多如何从述说故事变成赢得对局的过程。

听起来真不错

而这就是第二部了。如同以往,我很想听听你们对于今天的专栏、我谈到的任何卡牌,或是魔戒:中洲传说的任何想法。你们可以写email给我或,是透过我的社交媒体帐号(Twitter、Tumblr、Instagram,或是TikTok)与我联络。

请在下週回来看第三部。

直到下次,希望你也能在游玩魔戒:中洲传说时创造自己的远征队。